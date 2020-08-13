У Білорусі затримали капітана міліції, який подав у відставку через придушення протестів

Капітана міліції з Новополоцька (Білорусь) Єгора Ємельянова затримали після того, як він виклав у соцмережі фото посвідчення з погонами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Наша Нива", інформацію про затримання підтвердила дружина Єгора Ємельянова Марина.

"Йому подзвонили з роботи. Сказали, що потрібно підійти підписати документи, акт прийому-передачі форменого одягу. Оперативно закрити питання. Ми з ним були на зв'язку, планували в цей день сімейну вечерю. О 17:55 я йому дзвонила, він ще був у відділі, оформляв документи. О 19:55 я подзвонила знову, хотіла домовитися, хто забере нашу молодшу дочку, їй три роки. Він повідомив, що затриманий. За що? Сказав, що поки не знає", - розповідає Марина.

За попередніми даними, якими володіє Марина, чоловік проходить за статтею 23.34 - порушення порядку організації або проведення масових заходів. У ГУВС подробиць не повідомляють.

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"Він людина із загостреним почуттям справедливості. Неприємна ситуація в країні, він не хотів брати участь. Коли з'явився ризик запровадження надзвичайного стану, ми поговорили і вирішили, що пора звільнятися. Він відразу ж поїхав", - зазначає Марина.

Судове засідання заплановано на 13 серпня.

Як повідомлялося раніше, в Білорусі капітан міліції Єгор Ємельянов подав у відставку на тлі протестів і зіткнень демонстрантів з міліцією після оголошення підсумків виборів президента.

У соціальних мережах почали поширюватися відеозвернення колишніх співробітників силових структур Білорусі, які викидають свою форму на знак протесту проти жорстокого розгону демонстрацій в країні.