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У Мінську за Лукашенка проголосували 64,5% виборців, за Тіхановську - 14,9%, за кордоном - 30,8% і 64,6% відповідно, - дані облкомісії. ІНФОГРАФІКА

У Мінську за Лукашенка проголосували 64,5% виборців, за Тіхановську - 14,9%, за кордоном - 30,8% і 64,6% відповідно, - дані облкомісії. ІНФОГРАФІКА

У Мінську і в усіх областях вже підвели підсумки виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by.

За даними видання, на засіданнях комісій, які відбувалися 11 і 12 серпня, було ухвалено рішення "Про встановлення результатів голосування з виборів Президента Республіки Білорусь". Але підсумкові дані опублікував тільки сайт Мінміськвиконкому.

Згідно з документом, за Олександра Лукашенка свої голоси віддали 64,5% виборців, за Світлану Тіхановську - 14,9%. Найактивніше за чинного президента голосували в Ленінському та Фрунзенському районах, за Світлану Тіхановську - в Заводському районі.

У Мінську за Лукашенка проголосували 64,5% виборців, за Тіхановську - 14,9%, за кордоном - 30,8% і 64,6% відповідно, - дані облкомісії 01

Рішення Мінська міська комісія передала в ЦВК.

Читайте також: Україна ухвалить рішення про реакцію на результати виборів у Білорусі після їх офіційного оголошення, - Кулеба

Подібні засідання пройшли в усіх регіонах країни 11 і 12 серпня, проте рішення обласні комісії поки не публікують.

Нагадаємо, згідно з останніми офіційними даними ЦВК, Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів білоруських виборців, Світлана Тіхановська - 10,09%.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+27
Нахрена эту ложь выставлять на Цензоре???
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13.08.2020 12:43 Відповісти
+13
Даже за овоща люди выходили на антимайдан. Где сторонники Лукашенко?Где те 80%?
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13.08.2020 12:45 Відповісти
+12
это называет "захват государственной власти с помощью фальсификации результатов голосования" и создание тирании.. вышка!.. однозначно!
во фритюр, бульбофюрера!!!
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13.08.2020 12:51 Відповісти
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Нахрена эту ложь выставлять на Цензоре???
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13.08.2020 12:43 Відповісти
данные ЦИК Белоруси, рейтинги Рейтинга, обещания зеленского должны быть в рубрике юмор и фанстастика.
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13.08.2020 12:50 Відповісти
Зегнидского
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13.08.2020 14:35 Відповісти
😀😁😂🤣🤣
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13.08.2020 12:44 Відповісти
Бутусик,ты нам сказки не рассказывай,таракан проиграл похлеще нашего вора выборы.
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13.08.2020 12:44 Відповісти
Не забирай це почесне звання у Юльки. Вароффка тільки вона єдина.
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13.08.2020 12:48 Відповісти
у вашего вор все впереди - вот вот обосрется на местечковых, а там чи амерская тюрьма, чи гиляка)
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13.08.2020 12:50 Відповісти
твои воры сидят в ЗаЖОПе
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13.08.2020 15:15 Відповісти
Брехня звичайно, але вже ближче до правди! Скорше за все Лукашенко переміг, в цьому навіть немає сумніву, але переміг з більш скромним результатом - 20%!
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13.08.2020 12:44 Відповісти
«Брехня, - переміг Лукашенко.»
Тобі тільки тут кажуть, що ти ідіот?
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13.08.2020 12:53 Відповісти
Мені здається ви не розумієте ситуації, Лукашенко перемагає любого кандидата від проросійської опозиції, інакше б цього кандидата просто не було б в живих! Це диктатура! Лукашенко просто не допустив би до виборів кандидата який навіть гіпотетично можна набрати голосів більше ніж Лукашенко! Тому тут я впевнений на 100% що Лукашенко реально виграв ці вибори. Війна йде тільки за правдиві цифри з якими Лукашенко отримав перемогу, спочатку говорили що Лукашенко отримав більше 80%, тепер кажуть 64%, але реально там десь 20% але все одно більше ніж у Тіхановской.
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13.08.2020 13:01 Відповісти
тогда где сторонники лукашенка на улицах?
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13.08.2020 12:57 Відповісти
Як де, а ОМОН, спецназ, менти, військові - всі прихильники Лукашенка зараз активно працюють, не покладаючи рук1
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13.08.2020 12:58 Відповісти
Похоже уже не важно победил он или нет. Сама форма проведения выборов подставила под сомнение их результаты.
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13.08.2020 13:03 Відповісти
Хуцпа.
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13.08.2020 12:44 Відповісти
Після фальсифікацій Лука став не легітимним.
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13.08.2020 12:45 Відповісти
Верим канечна. А пересчитать голоса хоть на одном округе можно? Нет? Ну ладно...
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13.08.2020 12:45 Відповісти
Даже за овоща люди выходили на антимайдан. Где сторонники Лукашенко?Где те 80%?
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13.08.2020 12:45 Відповісти
ну да, по идее там антимайданище должно быть
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13.08.2020 12:48 Відповісти
Их туда свозили как дрова. Там половина даже правильно фамилию яныка сказать не могла.
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13.08.2020 12:51 Відповісти
Антимайдан виходив за літру вотки і 200 гривень, а коли не заплатили, то вони перекривали дорогу в Києві.
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13.08.2020 12:51 Відповісти
там где сегодняшние 73% ЗЕбилов ....
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13.08.2020 12:53 Відповісти
Лукашенко запретил. Выпустить на улицы сторонников, значит легитимизировать противников. А сейчас ситуация выглядит будто на улицах хулиганы с которыми борятся органы правопорядка.
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13.08.2020 13:15 Відповісти
Ну вот это больше похоже на правду, а до 80% уже было накручено на досрочном голосовании.
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13.08.2020 12:45 Відповісти
В Минске и раньше за Лукашенко хуже голосовали чем по стране. В колхозах доходило до 95%.
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13.08.2020 13:17 Відповісти
Вы сами то верите в тот бред что несете?))) Хоть в одной комиссии избирательной принимали участие?)))
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13.08.2020 14:12 Відповісти
Принимал но не в Беларуси. Когда был в Минске интересовался. Мне популярно объяснили где Лукашенко пользуется популярности. Это не противоречит тому, что я читаю в разных источниках.
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13.08.2020 14:17 Відповісти
И после этого вы несете бред о 95%?))) 95% могут быть только там, где ты заполняешь бюллетень НЕ в кабинке, а на глазах у всех присутствующих))) Ну как в совке было))) Если пошел в кабинку, значит с чем то не согласен)) Во всех других случаях, 95% только НАРИСОВАННЫЕ))) Их цена как и 134%)))
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13.08.2020 14:28 Відповісти
О да Вы не бывали в мелких городах и посёлках, где все голосуют одинаково и за власть. Кстати цифра 95% не я придумал, прочитал на каком-то белорусском сайте.
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13.08.2020 14:38 Відповісти
Я живу именно в таком месте))) В мелких городах и поселках обычно самая большая жопа))) И больше 60%(чтобы стало не хуже) даже в самые упоротые года не набиралось))) А учитывая что явка на этих выборах 45%, то ваши заявления про 95% это полный маразм))) Так как не пошли в основном те, кто за власть и те кому пофиг, так как знают, что власть за них все решит))) А те кто против власти, те активно ходят...
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13.08.2020 14:57 Відповісти
Причём здесь явка. Может прийти 10 человек и все проголосуют за Лукашенко, значит у него на этом участке 100% голосов.
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13.08.2020 17:05 Відповісти
Слабаки.
Оно в Севастополі в березні 2014, за путіна проголосувало 122%.
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13.08.2020 12:46 Відповісти
Соррі !!!
114%
https://lb.ua/blog/kiselev/300961_rossiya_brala_sevastopol.html Как Россия брала Севастополь.
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13.08.2020 12:51 Відповісти
Да ладно вам))) Тут он выше, на полном серьезе, втирают про реальных 95%)))
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13.08.2020 14:29 Відповісти
Що цікаве - рейтинг Луки в Україні був 66%. Ну майже 73, трошки наша вата не дотягнула.
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13.08.2020 12:46 Відповісти
Наша вата любит сильную руку. Все как у козломордых
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13.08.2020 12:49 Відповісти
так сделайте перевыборы - с наблюдателями
с таким разрывом нечего же боятся)))
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13.08.2020 12:47 Відповісти
Проблема не лише в тому, що лука домалював собі голосів. Проблема в тому, що БРЕШУТЬ ОБИДВІ СТОРОНИ.
Тому те, що гапон тіхановська втекла - на кращє. Може хтось більш-менш нормальний викришталізується у протестах. І якщо пропозиція Порошенка буде прийнята (про нові вибори), білоруси насправді матимуть шанс.
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13.08.2020 12:47 Відповісти
що значить "брешут" ? Якщо неможливо перевірити протоколи та перерахувати бюлетені, то вибори просто недійсні.
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13.08.2020 12:57 Відповісти
Вот это где то (Лука,скинь еще5-7%,)и есть правда.Так и в целом по Беларуси:Лука 50-55%,Тихановская 25-30%.
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13.08.2020 12:47 Відповісти
откуда цифирьки ?
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13.08.2020 12:54 Відповісти
С методички.
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13.08.2020 12:58 Відповісти
А зачем тогда фальсификации?)))
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13.08.2020 14:31 Відповісти
Mogu srazu skazat tam cytajet golosa izkliucytelno otobrani liudi ixnej kgb,nikto krome nix opozicija ili iz naroda nemozet ucastvovat pri podciote.Tak sto eti rezultati jest 0 ix nenado priznavat
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13.08.2020 12:48 Відповісти
Якби за лукашенка був хоч хтось, крім його поліцаїв, та на вулицях вже були б його "тітушки" і влаштовували б мітинги на його підтримку. Нікого! Лукашенка у Білорусі не підтримує практично ніхто!
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13.08.2020 12:49 Відповісти
Там був один "раждьоний в сєрєсєрє".
Квіточки гондомонівцям хотів подарувати...
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13.08.2020 13:07 Відповісти
Вы понимаете, что мы следующие ?
Этот зелёный наркоман не отдаст власть ...

В Минске за Лукашенко проголосовали 64,5% избирателей, за Тихановскую - 14,9%, за границей - 30,8% и 64,6% соответственно, - облкомиссия - Цензор.НЕТ 5288
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13.08.2020 12:50 Відповісти
Да ладно, не наделяйте его тем чего у него нет...
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13.08.2020 12:52 Відповісти
пересмотри голобородька - в сегодняшнем свете сериал смотрится совсем по другому !!!
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13.08.2020 12:56 Відповісти
Я такое говно не смотрю, лучше командо с Шварцем, бедная Америка...
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13.08.2020 12:58 Відповісти
Пф.. тут скорее проблема в сабакове чем в этом мальчике
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13.08.2020 12:53 Відповісти
конечно сам не отдаст - оно уже готово согласиться запретить опзже с петушарием чтоб хоть как то рейтинг надуть)))
Общественный совет при Минюсте Украины начал процедуру запрета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Партии Шария"
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13.08.2020 12:55 Відповісти
Там реально было примерно 60% за Луку и около 30% за Тихоновскую, за неё голосовала больше молодежь а основная масса выбрала стабильное болото без рисков.
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13.08.2020 12:51 Відповісти
О, ясновидцы подтянулись. А чего наблюдателей не допустили к подсчету?
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13.08.2020 12:53 Відповісти
как не допустили ?
наблюдатели были со всего СНГ .....
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13.08.2020 12:55 Відповісти
ты их видел?
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13.08.2020 12:58 Відповісти
это ложь, ты там был? лука минск просрал с треском. Как участник говорю тебе. И не пиши херни.
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13.08.2020 13:45 Відповісти
А зачем тогда ФАЛЬСИФИЦИРОВАЛИ?)))
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13.08.2020 14:18 Відповісти
это называет "захват государственной власти с помощью фальсификации результатов голосования" и создание тирании.. вышка!.. однозначно!
во фритюр, бульбофюрера!!!
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13.08.2020 12:51 Відповісти
Какая боль.
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13.08.2020 12:53 Відповісти
В Минске за Лукашенко проголосовали 64,5% избирателей, за Тихановскую - 14,9%, за границей - 30,8% и 64,6% соответственно, - данные облкомиссии - Цензор.НЕТ 7836
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13.08.2020 12:57 Відповісти
Главная проблема в том что Лукашенко уже не может устроить перевыборы, слишком многих он разозлил, и теперь результат будет совсем другой а он это понимает. Что ему стоило умерить гордость и показать реальные результаты и был бы он президентом без проблем. А теперь даже если все успокоится он наверняка отгребет непризнание и санкции.
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13.08.2020 12:57 Відповісти
так в реалных резултатах он в пролете
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13.08.2020 12:59 Відповісти
Подозреваю, что «показать реальные результаты» и быть «президентом без проблем» это взаимоисключающие вещи.
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13.08.2020 13:00 Відповісти
Для чого оце всі посадки, чи розгіни закордон мнимих, чи явних опозиціонерів? Якщо Бацька впевнений в своїй перемозі, то хай би вибори пройшли без всіляких ексцесів. І хто така Тіхановська, просто жінка опозиціонера? Чи просто Зеля в спідниці, якщо білоруси Бацьку дійсно так не *******, як українці Петрика?
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13.08.2020 13:02 Відповісти
а кто понял это деление на Минск и Заганицу ?
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13.08.2020 13:03 Відповісти
Сегодня БелАЗ встал и Керамин - знаковые предприятия подтягиваются.
А Цензор какую то муйню - "облкомиссия". Они с точки зрения легитимности в глазах беларуского народа - никто и зовут их - никак
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13.08.2020 13:05 Відповісти
Тут ніхто гебешним "комісіям" не вірить - ми це проходили кілька разів.
Новина ця для того, щоб знати що там намутила гебня із відсотками.
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13.08.2020 13:11 Відповісти
Не показатель, всё равно они на склад работали и продукция была дотационная.
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13.08.2020 13:20 Відповісти
Якщо Ви, білоруси, організуєте загальнонаціональний страйк хоч на протязі тижня, то ваша нинішня влада майже по Єсеніну:
"Друзья! Друзья!

Какой раскол в стране,
Какая грусть в кипении веселом!
Знать, оттого так хочется и мне,
Задрав штаны,
Бежать за комсомолом. "

побіжить за психічно хворим лукашенком по асфальту на ковзанах у бік Ростова по прикладу відомого донецького персонажа.
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13.08.2020 13:23 Відповісти
Фуууу , гидота яка . Не соромно поширювати цю риганину ?
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13.08.2020 13:07 Відповісти
завтра еще откорректируют сведения....
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13.08.2020 13:11 Відповісти
неважно кто и как голосует
важно кто и как считает
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13.08.2020 13:09 Відповісти
Вопрос даже не в том, как посчитали, а в запрете репрессивной государственной машиной предоставления реального выбора людям.
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13.08.2020 13:12 Відповісти
Как дико теперь смотрятся из Украины названия минских районов. Ленинский, Октябрьский, Советский, Фрунзенский.
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13.08.2020 13:16 Відповісти
Один вопрос - кто этому верит?
Перевыборы должны быть, с международжной комиссией.
А не эта пародия на демократию по-российски.
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13.08.2020 13:18 Відповісти
перевернуть цифры и получишь более или менее приемлемый результат. Хотя, на мой взгляд тут где то 75 за Тихоновскую, процентов 5 за урода, остальное между спойлерами и против всех.
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13.08.2020 13:37 Відповісти
говорила з білорускою.сказала,що молодь була за тіхановську,а старші -за лукашенко.висновок.путіну потрібен був хаос і побиття,щоб лукашенко попав під санкції.тому бойовики з вагнера і силовики(фсб) робили провокації.
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13.08.2020 14:14 Відповісти
Чушь. Голова нужна для размышлений и выводов, а не для еды. И возраст здесь нипричем.
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13.08.2020 15:13 Відповісти
Обязательно надо.....Надо чтобы эту пуйню увидел весь мир ! Узурпатор еще и глупенький. Нарисовал бы себе 52 % ,народ бы схавал. А у него амбиции....
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13.08.2020 14:09 Відповісти
это что - даже цифр официально не объявили, а разгоны\митинги\поздравления уже начались ? раньше ж говорили 80. и Х#йло поздравил, и Си.
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13.08.2020 14:15 Відповісти
Якби хтось виставив опудало до виборів в мінську воном теж набрало б 15 відсотків голосів і пройшло б у другий тур. Як можна вибирати курячі мізки керувати країною, такі уніки є тільки в Україні, так у нас дурість це наше національне вундерваффе, але Білорусь всіх переплюнула, вона бореться за опудало, не розуміючи що вона хоче, і куди вона бажає рухатись Вона гробить державні заводи. Молодці, щасти вам з вашим бажанням з 80 місця ВВП на душу населення впасти на 40 і штучним бардаком і хаосом.
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13.08.2020 15:01 Відповісти
Я из Фрунзенского района. Вот цифры с 70 участка https://newsland.com/static/u/content_image_from_text/10082020/7189969-5189748.jpg
За Тихановскую - 1979 голосов, за Лукашенко - 255.

Примерно такое же соотношение по всем остальным участкам, если без фальсификаций.
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13.08.2020 17:47 Відповісти
Интересно, а ЗеБанда тоже будет выборы фальсифицировать? ведь кадры уже готовят (Татаров, Кава и пр.)
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13.08.2020 19:23 Відповісти
 
 