У Мінську за Лукашенка проголосували 64,5% виборців, за Тіхановську - 14,9%, за кордоном - 30,8% і 64,6% відповідно, - дані облкомісії. ІНФОГРАФІКА

У Мінську і в усіх областях вже підвели підсумки виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by.

За даними видання, на засіданнях комісій, які відбувалися 11 і 12 серпня, було ухвалено рішення "Про встановлення результатів голосування з виборів Президента Республіки Білорусь". Але підсумкові дані опублікував тільки сайт Мінміськвиконкому.

Згідно з документом, за Олександра Лукашенка свої голоси віддали 64,5% виборців, за Світлану Тіхановську - 14,9%. Найактивніше за чинного президента голосували в Ленінському та Фрунзенському районах, за Світлану Тіхановську - в Заводському районі.

Рішення Мінська міська комісія передала в ЦВК.

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Подібні засідання пройшли в усіх регіонах країни 11 і 12 серпня, проте рішення обласні комісії поки не публікують.

Нагадаємо, згідно з останніми офіційними даними ЦВК, Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів білоруських виборців, Світлана Тіхановська - 10,09%.