У Мінську за Лукашенка проголосували 64,5% виборців, за Тіхановську - 14,9%, за кордоном - 30,8% і 64,6% відповідно, - дані облкомісії. ІНФОГРАФІКА
У Мінську і в усіх областях вже підвели підсумки виборів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by.
За даними видання, на засіданнях комісій, які відбувалися 11 і 12 серпня, було ухвалено рішення "Про встановлення результатів голосування з виборів Президента Республіки Білорусь". Але підсумкові дані опублікував тільки сайт Мінміськвиконкому.
Згідно з документом, за Олександра Лукашенка свої голоси віддали 64,5% виборців, за Світлану Тіхановську - 14,9%. Найактивніше за чинного президента голосували в Ленінському та Фрунзенському районах, за Світлану Тіхановську - в Заводському районі.
Рішення Мінська міська комісія передала в ЦВК.
Подібні засідання пройшли в усіх регіонах країни 11 і 12 серпня, проте рішення обласні комісії поки не публікують.
Нагадаємо, згідно з останніми офіційними даними ЦВК, Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів білоруських виборців, Світлана Тіхановська - 10,09%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тобі тільки тут кажуть, що ти ідіот?
Оно в Севастополі в березні 2014, за путіна проголосувало 122%.
114%
https://lb.ua/blog/kiselev/300961_rossiya_brala_sevastopol.html Как Россия брала Севастополь.
с таким разрывом нечего же боятся)))
Тому те, що
гапонтіхановська втекла - на кращє. Може хтось більш-менш нормальний викришталізується у протестах. І якщо пропозиція Порошенка буде прийнята (про нові вибори), білоруси насправді матимуть шанс.
Квіточки гондомонівцям хотів подарувати...
Этот зелёный наркоман не отдаст власть ...
Общественный совет при Минюсте Украины начал процедуру запрета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Партии Шария"
наблюдатели были со всего СНГ .....
во фритюр, бульбофюрера!!!
А Цензор какую то муйню - "облкомиссия". Они с точки зрения легитимности в глазах беларуского народа - никто и зовут их - никак
Новина ця для того, щоб знати що там намутила гебня із відсотками.
"Друзья! Друзья!
Какой раскол в стране,
Какая грусть в кипении веселом!
Знать, оттого так хочется и мне,
Задрав штаны,
Бежать за комсомолом. "
побіжить за психічно хворим лукашенком по асфальту на ковзанах у бік Ростова по прикладу відомого донецького персонажа.
важно кто и как считает
Перевыборы должны быть, с международжной комиссией.
А не эта пародия на демократию по-российски.
За Тихановскую - 1979 голосов, за Лукашенко - 255.
Примерно такое же соотношение по всем остальным участкам, если без фальсификаций.