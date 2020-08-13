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Новини Революція в Білорусі
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"Я тут не для того, щоб геополітичну х#йню розповідати", - Міхалок в Одесі щодо протестів у Білорусі. ФОТОрепортаж

Екслідер групи "Ляпіс Трубецькой", фронтмен проєкту Brutto Сергій Міхалок після кількох днів мовчання під час концерту 12 серпня в Одесі нарешті висловився з приводу президентських виборів і масових акцій протесту, які відбулися після них, у себе на батьківщині в Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську".

На початку концерту Міхалок вийшов на сцену і сказав: "Я знаю, що всі наші брати-білоруси - Воїни Світла поборють усіх Дарт Вейдерів, але я тут не для того, щоб геополітичну х#йню розповідати, а для того, щоб співати вам ох#єнні пісні".

Більше нічого на тему протестів Міхалок під час виступу не казав.

На розміщених в соцмережах знімках видно, що перед концертом "Ляпіса 98" біля клубу "Ібіца" зібрався мітинг. Люди тримали в руках плакати: "Міхалок! У Білорусі вбивають людей, а ти тут співаєш ротом", "Свободу сябрам, геть диктатора", "Ні кривавій диктатурі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вимагає від влади Білорусі якомога швидше звільнити незаконно затриманих Реуцького і Васильєва, - Єрмак

Я тут не для того, щоб геополітичну х#йню розповідати, - Міхалок в Одесі щодо протестів у Білорусі 01
Я тут не для того, щоб геополітичну х#йню розповідати, - Міхалок в Одесі щодо протестів у Білорусі 02
Я тут не для того, щоб геополітичну х#йню розповідати, - Міхалок в Одесі щодо протестів у Білорусі 03
Я тут не для того, щоб геополітичну х#йню розповідати, - Міхалок в Одесі щодо протестів у Білорусі 04

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) музика (498) Одеса (5538) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+23
Я так думаю , там проходить операція кацапської контори. Він правий.
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13.08.2020 12:53 Відповісти
+13
"Я знаю, что все наши братья-белорусы - Воины Света поборят всех Дартов Вейдеров"

Не, ну позицию он все-таки высказал однозначную, хоть и иносказательно.
И ясно всем дал понять, что возвращаться в Беларусь, чтобы сидеть там в кутузке он не собирается.
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13.08.2020 12:48 Відповісти
+13
То есть ляписксные вопли- о...уенные,
а в Беларуси- геополитическая ...уйня?
А на...уя нам такой ренегат?
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13.08.2020 12:53 Відповісти
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"Я знаю, что все наши братья-белорусы - Воины Света поборят всех Дартов Вейдеров"

Не, ну позицию он все-таки высказал однозначную, хоть и иносказательно.
И ясно всем дал понять, что возвращаться в Беларусь, чтобы сидеть там в кутузке он не собирается.
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13.08.2020 12:48 Відповісти
об эту одессу певчие и раскалываются...щаз михалок, а раньше БГ запевал для михо...
но остепенился БГ присмирел...культурным посланником россии по украине катал... песен протестно-иносказательных не поет
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13.08.2020 13:05 Відповісти
родители, родственники, знакомые.....

понимаю, что у каждого есть, но усатая тварь так заткнула рот Тихановской, что и под охраной молчит, совершенно очевиден шантаж родными
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13.08.2020 13:08 Відповісти
Фразу Міхалка можна зрозуміти двояко, він не уточнив, кого вважає Воїнами Світла, а кого Дарт Вейдерами. Все таки він ухиляється від прояву своєї позиції.
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13.08.2020 14:09 Відповісти
То есть ляписксные вопли- о...уенные,
а в Беларуси- геополитическая ...уйня?
А на...уя нам такой ренегат?
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13.08.2020 12:53 Відповісти
Почему ренегат?
Он на концерте - люди на его концерт пришли на его выступление как артиста, а не как политика. Думаю, именно это он имел ввиду.
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13.08.2020 12:57 Відповісти
Ваша точка зрения мне понятна.
Я имел ввиду, что мы уже выбрали артиста в политики.
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13.08.2020 13:59 Відповісти
И, знаете, значение термина "ренегат", по-моему, как нельзя более точно соответствует особи, называющей насильство против своего родного народа - "геополитической х...йней".
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13.08.2020 14:13 Відповісти
Тоесть про разных монатиков и повалий и глюкоз вопрос "А на...уя нам такой ренегат?" не возникает, а про Ляписа - возникает . Вам не кажется это странным?
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13.08.2020 12:59 Відповісти
Нет.
В комментариях статей о разных монатиках и повалий и глюкозах Ваш вопрос будет весьма уместен.
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13.08.2020 14:02 Відповісти
Дак в том то и дело, что в тех статьях вашего вопроса нет. Но есть тут
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13.08.2020 14:37 Відповісти
Дело в том, что Вы себя представляете, видимо, удачным провокатором.
Это не так.
Мой вопрос касается темы статьи.
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13.08.2020 14:53 Відповісти
Кем я себя представляю - это не ваше дело. Не надо мне приписывать ваши собственные домыслы
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13.08.2020 14:55 Відповісти
Могли бы и поблагодарить...
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13.08.2020 14:59 Відповісти
За что? За то, что вы назвали меня неудачным провокатором? Если б ещё удачным - то куда ни шло...
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13.08.2020 15:02 Відповісти
Это моё предположение.
В действительности, Вы можете оказаться весьма удачным провокатором.
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13.08.2020 15:07 Відповісти
Вот теперь - спасибо на добром слове
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13.08.2020 15:30 Відповісти
Это было недоброе слово.
Не хочу флудить.
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13.08.2020 15:40 Відповісти
Это вы себе просто так представляете
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13.08.2020 16:49 Відповісти
Я так думаю , там проходить операція кацапської контори. Він правий.
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13.08.2020 12:53 Відповісти
Именно.
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13.08.2020 12:57 Відповісти
верь всему и не верь никому
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13.08.2020 13:07 Відповісти
Воїнів світла втемну використовують кацапи - і йому від цього сумно
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13.08.2020 14:06 Відповісти
мені теж...((((((((((((((((((((((((((((((((((
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13.08.2020 14:10 Відповісти
замість того щоб відкрито підтримати білорусів в боротьбі проти диктатури, смердюча і бздліва гидота, Президент України за сумісництвом, ховає голову в дупу - ГАНЬБА !!!
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13.08.2020 12:54 Відповісти
ПНХ на мск
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13.08.2020 12:59 Відповісти
і це мабуть єдине за понад рік його мудре рішення - бо хаос в Білорусі це спецоперація ГРУ і Газпрому
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13.08.2020 14:09 Відповісти
В Белоруссии назревает государственный переворот. Улица не побеждает, но развязывает руки серьезным парням, которым тоже надоел диктат Лукашенко. Для многих из них, но не для Тихановской, наступает звезд час, осталось лишь воспользоваться моментом и возглавить Белоруссию, прекратив для начала бойню на улицах и громогласно объявив об аресте Александра Григорьевича, который, впрочем, может совершенно случайно погибнуть при задержании. - alexxbezz
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13.08.2020 12:55 Відповісти
а где занимать очередь выбивать табуретку?
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13.08.2020 13:11 Відповісти
а стивен сигал у батьки морковку ел, а, как помочь, то ни-ни...
точно так же депардье кадырову с путиным поможет...ну, этот не боец
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13.08.2020 13:11 Відповісти
Где эти парни? Они или сбежали давным давно, или Лука их устранил.
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13.08.2020 14:35 Відповісти
скоро узнаем.. не может быть чтобы пошла такая волна и никто не возглавил ее, правда со своим интересом с протестов.
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13.08.2020 17:56 Відповісти
На Майдане ему было безопасно , а дома страшно ... Пора людям научиться понимать артиста-художника и не ждать от него невозможного... Один красиво придумывает, другой красиво исполняет, и неважно шутки юмора или патриотическую тематику, а сегоднешних ГАВЕЛОВ пока на горизонте не видно...
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13.08.2020 12:55 Відповісти
Анонимус:
Силовики убедили Лукашенко, что ситуацию качает несостоявшийся посол РФ в Украине
Телеграмм-канал Очки Баканова пишет: «у белорусов очень печальная ситуация. Да, есть протестные настроения. Для молодежи Лука - нонсенс. При нем всем душно. Но управляет протестами российское ГРУ. Некст - грушный канал, приготовленный заранее».

Тенденцию уловили. Но более точная раскладка такая. У Лукашенко был жесточайший конфликт с Михаилом Бабичем, которого Украина не приняла послом, и он 2018 году был назначен в Беларусь. Через год его отозвали и назначили первым замминистра экономики.
Лукашенко сам дал подсказки через интервью Гордону: «Заместители министра, некоторые по Белоруссии побегали, не получилось... рассчитывали на то, что мы тепленькую Белоруссию принесем и бросим к кремлевской башне... перепутал независимое государство с федеральным округом».
Бабич проводник идеи, что Беларусь живет за счет России и обходится дорого из-за колхозного шантажиста Лукашенко. Можно удешевить этот кейс преемственностью власти в лице более покладистого чиновника.
Специфика белоруссов такая, что на сегодня выборы выигрывает только пророссийский кандидат. Виктор Бабарико - это стопроцентный «Газпром», он 20 лет возглавлял газпромовский банк в Минске. Подсчеты давали ему 45%.
Столько же мог получить премьер Сергей Румас, тоже из банкиров и тоже абсолютно пророссийский. Оба ездили на смотрины. КГБ это отследил. Лукашенко параноик, он поверил в заговор банкиров. Бабарико посадили, Румаса уволили. Оба события в июне. Тогда появилась идея раскачать обстановку для третьего тура без Лукашенко, но с освобожденным из тюрьмы Бабарико или с уволенным Румасом.
Риска для русских нет - прозападный кандидат Тихановская больше 10% не возьмет. Она так и не поняла, куда попала и что происходит. Запад тоже ничего не понимает, потому что грантовых структур в Беларуси нет с 1996 года, они наблюдают издалека, с Украины.
Судьба Лукашенко сейчас в руках силовиков. Они пока за него.(с)

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6NzU5MzUxMDk0ODI4ODc0&av=100007851529117 https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6NzU5MzUxMDk0ODI4ODc0&av=100007851529117
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13.08.2020 12:56 Відповісти
Да нет веры всем этим телеграмм-парашам. Каждый ноунейм там строчит, что хочет под видом удивительных "инсайдов".
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13.08.2020 12:59 Відповісти
верь всему и не верь никому
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13.08.2020 13:13 Відповісти
Тихановская не прозападный кандидат. Ее муж вообще ватник, который поддержал оккупацию Крыма
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13.08.2020 13:12 Відповісти
Тихановская-обычная тупая домохозяйка,она не прозападная и не пророссийская.Ее просто используют,как таран.А ее муж-да,мутный чел,долгое время проживавший в Москве,и внесенный у вас на Миротворец.Но самый цимес в том,что эту парочку активно поддерживают белорусские националисты
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13.08.2020 13:25 Відповісти
Ещё раз повторяю тебе, максимка, ты *********-сипатый провокатор! Украинцы, не ведитесь на его враньё, умри тараканий ********. Зайдите в его профиль , этот ноунейм - обнулёнышь, я на сайте лет 8, меня читают 40 уважаемых юзеров и я ценю их выбор :
https://charter97.org/ru/news/

Читайте правду о событиях в Беларуси из первых рук! Жыве Беларусь! Слава Украине!
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13.08.2020 13:46 Відповісти
Ты провокатор ********** провокатор ! Тихановская набрала более 70%. Никаких про-срашенских кандидатов народ Беларуси не потерпит! Только на Запад! Времена поменялись НАВСЕГДА! Орут ором : Живе Беларусь! абсолютно все , лозунг из оппозиционного стал народным. Нех тут в уши заливать про гру , решаем мы, беларусы! Вот что прямо сейчас происходит по всей стране - забастовка и океан людей везде и вся по всей стране! :
https://charter97.org/ru/news/
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13.08.2020 13:36 Відповісти
Если ты действительно из Беларуси(только почему под британским флагом?)-то очень скоро убедишься лично,как,,Беларусь идет на Запад,,Работяги БелАЗа,устроившие забастовку тоже все,,прозападные,,? Мой напарник на работе уверен,что как только скинем Луку-тут же войдем в состав одной недоимперии))
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13.08.2020 13:43 Відповісти
Ты тупой? . не знаешь как флажки прога тусует? Работяги БЕЛАЗа голосовали за Тихановскую и честные выборы. Твой напарник, как и ты сам ************* отребье. Будущее Беларуси, там , где ей и место : в НАТО первым делом, в Шенгене и возможно в ЕС.
https://charter97.org/ru/news/

Читайте правду о Беларуси онлайн.
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13.08.2020 13:59 Відповісти
так называемый макс- обычный лукашенковский тролль, мне psiphon австрийский флаг пришпилил. Шаноуныя браты украинцы- мы всегда поддерживали вас и ваших воинов света и против российской агрессии. Надеемся теперь на вашу поддержку- у нас есть погибшие, покалеченные, уже силовики применяют боевые патроны (кто не верит, смотрите интернет и кадры из Минска и Бреста ). Но моё твёрдое убеждение- правлению кровавого ставленника кремля луки пришёл конец, партизанская Беларусь долго терпела, но предел наступил.
Светлана Георгиевна Тихановская- законно избранный президент Республики Беларусь. Это мужественная и достойная женщина, жена, мать, ГРАЖДАНИН!!!
А все кто тут льёт на неё грязь- лукапуйловские прихвостни...
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13.08.2020 14:25 Відповісти
Да знает Серега, видимо, что за фрукты эти Цепкалы-Бабарики-Тихановские. Народ поддерживает, но и на баррикады не зовет.
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13.08.2020 12:56 Відповісти
Він хоче продавати музику, заробляти.
Він понад політикою.
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13.08.2020 12:57 Відповісти
Давайте розважатись поки там білорусів вбивають.
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13.08.2020 12:58 Відповісти
Пані Оксано!Скажу Вам чесно,мені щиро жаль ВСІХ білорусів,яких було побито та закатовано,але я не вважаю,що це якісь дійсно ідейні протести.Більш того,з плином часу я все більш пересвідчуюся в "несправності",та провокативно ті цих процесів...
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13.08.2020 13:09 Відповісти
Ідея - позбутись Лукашенка.
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13.08.2020 13:19 Відповісти
Замість 99%-ватного лукашенка буде 100%-ватна тихановська.
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13.08.2020 14:11 Відповісти
так сценарій написаний, графік складений, квитки продані, глядач прийшов
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13.08.2020 13:17 Відповісти
То, что касается политики и белорусов Михалок изложил в песне "Родный край", если вы этого не слышали, ваши проблемы.
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13.08.2020 14:48 Відповісти
не сделай себе кумира,особливо если он артист,ибо сущность артиста-*******.
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13.08.2020 12:59 Відповісти
Сущность человека не лучше...
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13.08.2020 13:02 Відповісти
Почему вся ************* попса осталась законсервированной на сценах рашистской недоимперии и в экранах телеящиков - а потому ша они совковое недоумение несут , тупое, попсовое, а Михалки по безопасным для них сценам играют в мужиков героев ...
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13.08.2020 12:59 Відповісти
мы любим
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13.08.2020 13:10 Відповісти
Ну он все сказал.
Я буду вам красивые песенки петь, а вы платите мне за это.
Ничего личного, просто бизнес.
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13.08.2020 13:03 Відповісти
Залез единожды в политику - теперь привыкай, что плебс будет требовать постоянно.
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13.08.2020 13:04 Відповісти
Не трогайте артистов и кучеров, они служат любой власти. (с)...
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13.08.2020 13:06 Відповісти
а что он ещё скажет? пока идёт борьба между совком и ватой, невозможно кого-то поддержать. ну может Вейшнорию только.
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13.08.2020 13:07 Відповісти
просто когда он у нас позволял себе вмешиваться в наши выборы ,топя за зекретина - не страшно было... а в свои выборы залезть страшно стало)
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13.08.2020 13:09 Відповісти
Надо полагать, что все эти певцы ртом, что Сырьожи, что обисравшиеся без боя, одной масти - пешушинной.
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13.08.2020 13:10 Відповісти
А може не хоче стати другою Лижичко)))) "Дикі танці" тоже бігали по Майдану? як шалена...а потім здулася))))
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13.08.2020 13:11 Відповісти
Фу-у--у... Ссыкливое , продажное ничтожество....Оно только песенки петь за деньги может....Убедился, на сцене толкутся 99% ничтожеств и чмошников....
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13.08.2020 13:20 Відповісти
На сегодня белорусов жаль, но к сожалению, даже на бытовом уровне, они почти все настроены пророссийски и не очень дружелюбны к Украине. Это не прибалтийцы. Приходилось с ними общаться. Даже в таких вещах как муз. фестивали или спорт. соревнования, они всегда поддерживают россиян.
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13.08.2020 13:20 Відповісти
Сергей Михалок живет в Украине. Боится что его перестанут пускать в Беларусь. Как бы не горлопанили все эти "помощники Украины" что Украина вся такая европейская, они готовы в любой момент бежать. А куда ему возвращаться кроме Беларуси. Раньше он сбежал от Батьки в рашку, но после Майдана он туда невъездной. А в Европе он никому не нужен.
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13.08.2020 13:25 Відповісти
"Я тут не для того, щоб геополітичну х#йню розповідати", - Міхалок в Одесі щодо протестів у Білорусі - Цензор.НЕТ 4378

"Я тут не для того, щоб геополітичну х#йню розповідати", - Міхалок в Одесі щодо протестів у Білорусі - Цензор.НЕТ 1547
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13.08.2020 13:32 Відповісти
Вакарчук и Михалок - артисты, политику используют, как предлог к творчествованию, потокомыслию. у них это складно получается. дальше - не их дело.
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13.08.2020 13:39 Відповісти
Люди сами приписывают публичным людям (певцам, актерам) какие-то свои мысли, а потом возмущаются почему они делают не то что якобы должны.
73% масса приписала Зеленскому мысли которые он не говорил а теперь ноет "нас опять обманули".
Так же и с этим певцом. С какого кто-то решил что он "светоч свободы"? Потому что спел песенку продаваемую? Ну так это его работа - петь песенки которые хорошо продаются.
Не сотвори себе кумира.
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13.08.2020 13:47 Відповісти
Да не скурвился он, на концерте месяц назад просил помогать братьям беларусам в их борьбе. Кричал Жыве Беларусь. Просто то, что происходит сейчас, видимо не соответствует его представлениям о демократической революции в Беларуси. Скинуть бацьку ради бабарики? Ну такое...
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13.08.2020 13:53 Відповісти
Извозчиков..проституток и артистов не трогайте...они работают при любой власти..(с)

И от себя добавлю...
И зарабатывают они при любой власти...и вообще им пох какая власть...лишь бы их не трогали..
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13.08.2020 13:54 Відповісти
Чимось цей пєвец ротом нагадує одного нашого пєвуна. Того,хто не збирався здаватись без бою...
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13.08.2020 14:48 Відповісти
Каков поп таков и приход,мене завжди коробила ця пафосна пісня яку приліпили до майдану пачитатєлі рос.культури,а родітєль євонной сцикло.
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13.08.2020 14:59 Відповісти
Хорошо сказал какой то дядя -Когда воюет дерьмо с дерьмом,не важно кто победит...Совок борется с ватанами,Михалок не слепой,обидно досадно но ни чего не поделаешь...
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13.08.2020 15:51 Відповісти
Михалок честный смелый мужик . артист, талант , патриот. А тут амебы запели , какой он плохой . Нападайте на воров у власти и продажных артистов . а не таких .В итоге то все равно в Беларуси победит РАБссия и Михалок это понимает .
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13.08.2020 18:02 Відповісти
 
 