"Я тут не для того, щоб геополітичну х#йню розповідати", - Міхалок в Одесі щодо протестів у Білорусі. ФОТОрепортаж
Екслідер групи "Ляпіс Трубецькой", фронтмен проєкту Brutto Сергій Міхалок після кількох днів мовчання під час концерту 12 серпня в Одесі нарешті висловився з приводу президентських виборів і масових акцій протесту, які відбулися після них, у себе на батьківщині в Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську".
На початку концерту Міхалок вийшов на сцену і сказав: "Я знаю, що всі наші брати-білоруси - Воїни Світла поборють усіх Дарт Вейдерів, але я тут не для того, щоб геополітичну х#йню розповідати, а для того, щоб співати вам ох#єнні пісні".
Більше нічого на тему протестів Міхалок під час виступу не казав.
На розміщених в соцмережах знімках видно, що перед концертом "Ляпіса 98" біля клубу "Ібіца" зібрався мітинг. Люди тримали в руках плакати: "Міхалок! У Білорусі вбивають людей, а ти тут співаєш ротом", "Свободу сябрам, геть диктатора", "Ні кривавій диктатурі".
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Не, ну позицию он все-таки высказал однозначную, хоть и иносказательно.
И ясно всем дал понять, что возвращаться в Беларусь, чтобы сидеть там в кутузке он не собирается.
но остепенился БГ присмирел...культурным посланником россии по украине катал... песен протестно-иносказательных не поет
понимаю, что у каждого есть, но усатая тварь так заткнула рот Тихановской, что и под охраной молчит, совершенно очевиден шантаж родными
а в Беларуси- геополитическая ...уйня?
А на...уя нам такой ренегат?
Он на концерте - люди на его концерт пришли на его выступление как артиста, а не как политика. Думаю, именно это он имел ввиду.
Я имел ввиду, что мы уже выбрали артиста в политики.
В комментариях статей о разных монатиках и повалий и глюкозах Ваш вопрос будет весьма уместен.
Это не так.
Мой вопрос касается темы статьи.
В действительности, Вы можете оказаться весьма удачным провокатором.
Не хочу флудить.
точно так же депардье кадырову с путиным поможет...ну, этот не боец
Силовики убедили Лукашенко, что ситуацию качает несостоявшийся посол РФ в Украине
Телеграмм-канал Очки Баканова пишет: «у белорусов очень печальная ситуация. Да, есть протестные настроения. Для молодежи Лука - нонсенс. При нем всем душно. Но управляет протестами российское ГРУ. Некст - грушный канал, приготовленный заранее».
Тенденцию уловили. Но более точная раскладка такая. У Лукашенко был жесточайший конфликт с Михаилом Бабичем, которого Украина не приняла послом, и он 2018 году был назначен в Беларусь. Через год его отозвали и назначили первым замминистра экономики.
Лукашенко сам дал подсказки через интервью Гордону: «Заместители министра, некоторые по Белоруссии побегали, не получилось... рассчитывали на то, что мы тепленькую Белоруссию принесем и бросим к кремлевской башне... перепутал независимое государство с федеральным округом».
Бабич проводник идеи, что Беларусь живет за счет России и обходится дорого из-за колхозного шантажиста Лукашенко. Можно удешевить этот кейс преемственностью власти в лице более покладистого чиновника.
Специфика белоруссов такая, что на сегодня выборы выигрывает только пророссийский кандидат. Виктор Бабарико - это стопроцентный «Газпром», он 20 лет возглавлял газпромовский банк в Минске. Подсчеты давали ему 45%.
Столько же мог получить премьер Сергей Румас, тоже из банкиров и тоже абсолютно пророссийский. Оба ездили на смотрины. КГБ это отследил. Лукашенко параноик, он поверил в заговор банкиров. Бабарико посадили, Румаса уволили. Оба события в июне. Тогда появилась идея раскачать обстановку для третьего тура без Лукашенко, но с освобожденным из тюрьмы Бабарико или с уволенным Румасом.
Риска для русских нет - прозападный кандидат Тихановская больше 10% не возьмет. Она так и не поняла, куда попала и что происходит. Запад тоже ничего не понимает, потому что грантовых структур в Беларуси нет с 1996 года, они наблюдают издалека, с Украины.
Судьба Лукашенко сейчас в руках силовиков. Они пока за него.(с)
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Светлана Георгиевна Тихановская- законно избранный президент Республики Беларусь. Это мужественная и достойная женщина, жена, мать, ГРАЖДАНИН!!!
А все кто тут льёт на неё грязь- лукапуйловские прихвостни...
Він понад політикою.
Я буду вам красивые песенки петь, а вы платите мне за это.
Ничего личного, просто бизнес.
73% масса приписала Зеленскому мысли которые он не говорил а теперь ноет "нас опять обманули".
Так же и с этим певцом. С какого кто-то решил что он "светоч свободы"? Потому что спел песенку продаваемую? Ну так это его работа - петь песенки которые хорошо продаются.
Не сотвори себе кумира.
И от себя добавлю...
И зарабатывают они при любой власти...и вообще им пох какая власть...лишь бы их не трогали..