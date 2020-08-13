"Я тут не для того, щоб геополітичну х#йню розповідати", - Міхалок в Одесі щодо протестів у Білорусі. ФОТОрепортаж

Екслідер групи "Ляпіс Трубецькой", фронтмен проєкту Brutto Сергій Міхалок після кількох днів мовчання під час концерту 12 серпня в Одесі нарешті висловився з приводу президентських виборів і масових акцій протесту, які відбулися після них, у себе на батьківщині в Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську".

На початку концерту Міхалок вийшов на сцену і сказав: "Я знаю, що всі наші брати-білоруси - Воїни Світла поборють усіх Дарт Вейдерів, але я тут не для того, щоб геополітичну х#йню розповідати, а для того, щоб співати вам ох#єнні пісні".

Більше нічого на тему протестів Міхалок під час виступу не казав.

На розміщених в соцмережах знімках видно, що перед концертом "Ляпіса 98" біля клубу "Ібіца" зібрався мітинг. Люди тримали в руках плакати: "Міхалок! У Білорусі вбивають людей, а ти тут співаєш ротом", "Свободу сябрам, геть диктатора", "Ні кривавій диктатурі".

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