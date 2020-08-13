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Підприємства авіабудування виведуть з "Укроборонпрому" і об'єднають у холдинг з аерокосмічними, - Уруський

Підприємства авіабудування виведуть з

Державний концерн "Укроборонпром" планується трансформувати у дві керуючі державні холдингові компанії, повідомив віце-прем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський на брифінгу під час візиту прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП) у четвер.

"Ми передбачаємо, що трансформація державного концерну "Укроборонпром" полягатиме (в тому), що ми реально отримаємо дві керуючі холдингові компанії державні: одна з них буде зосереджена на функціях оборонних галузей, а авіацію ми разом із космосом хочемо перевести в державну холдингову компанію "Аерокосмічні системи України", - сказав віцепрем'єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він додав, що підприємства Національного космічного агентства України також підлягатимуть реформуванню.

"Там також буде здійснено корпоратизацію. Ми вважаємо, що така синергія таких двох високотехнологічних галузей промисловості України, якими є авіапромисловість і ракетно-космічна галузь, дасть нам змогу суттєво поліпшити показники, які ми маємо на сьогодні, і найголовніше - створити механізми для залучення інвестицій в ці галузі, щоб вони могли конкурувати в цьому дуже непростому середовищі світових ринків", - заявив Уруський.

Читайте також: Усе керівництво "Укроборонпрому" буде замінено, - Уруський

Автор: 

авіація (4194) космос (867) авіакосмічна галузь (180) Укроборонпром (1741) Уруський Олег (159)


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Топ коментарі
+3
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13.08.2020 12:50 Відповісти
+3
Вообщем перевожу, прибыльные предприятия выведут из Укрооборонпрома, и передадут в холдинг Коломойского
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13.08.2020 13:06 Відповісти
+3
очнись зелебоб, Порошенко уже как 1,5 года страной не рулит ))
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13.08.2020 13:40 Відповісти
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13.08.2020 12:50 Відповісти
Треба розуміти, зіллються в екстазі.
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13.08.2020 13:49 Відповісти
Разумно. Но без финансирования они будут как два бомжа у мусорного бака.
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13.08.2020 13:04 Відповісти
"Предприятия авиастроения выведут из "Укроборонпрома" и объединят в холдинг с аэрокосмическими" - "Мы не допустим никаких высоких технологий, что приведет к полному упадку промышленности, которую сузим до производства предметов первой необходимости для ограниченного контингента рабов, добывающих нам сырье. Среди горожан много инженеров, квалифицированных рабочих, учителей. Мы создадим им такие условия выживания (без места работы, высокая квартплата, плата за коммунальные услуги, проезд), что они будут сами бежать".
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13.08.2020 13:05 Відповісти
Треба розуміти, маємо версію «Рагозін 2.0» ?
(Ну явно не Ілон Маск. Доречі, в Україні десь ШІСТЬ ракетобудівних фірм, які напряму УСПІШНО співробітничають з США, Англією, Австралією...)
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13.08.2020 13:06 Відповісти
Вообщем перевожу, прибыльные предприятия выведут из Укрооборонпрома, и передадут в холдинг Коломойского
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13.08.2020 13:06 Відповісти
Тогда уж скорее в холдинг Порошенко, к Богданам и Кузням )
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13.08.2020 13:18 Відповісти
очнись зелебоб, Порошенко уже как 1,5 года страной не рулит ))
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13.08.2020 13:40 Відповісти
То что уже не рулит это слава богу, но холдинг (точнее холдинги) ведь у него остались. Причем за 5 лет его президентства они заметно разжирели ))
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13.08.2020 13:54 Відповісти
ты сам считал что разжирели? а во сколько раз в 81 или 568 раз разжирели? ))
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13.08.2020 14:06 Відповісти
Прокуратура разберется (надеюсь)
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13.08.2020 14:08 Відповісти
ахах.. на 200% человек клоуна Венидиктова ?))
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13.08.2020 14:09 Відповісти
Аааа...Для тебя каждый человек должен быть чей-то? С тобой все понятно )

Мне все равно, кто разберется - прокуратура, НАБУ или Божий Суд. Но уверен, что рано или поздно разберутся.
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13.08.2020 14:14 Відповісти
так зеля сам сказал что предыдущий прокурор Рябошапка был его на 100% человеком.. что тебе ещё не ясно? ))
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13.08.2020 14:34 Відповісти
У Пети прокурором был его кум Луценко, ну и шо ? ))
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13.08.2020 14:39 Відповісти
Згоріла хата, гири й село....
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13.08.2020 13:22 Відповісти
Объединения, переобъединения и тд., смысл которых перераспределить финансовые потоки для воровства, а не повысить эффективность предприятий!
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13.08.2020 13:49 Відповісти
Авиапредприятия выведенные из оборонного комплекса ,отправляются в свободное плавание.....В мире гражданской авиации все полки заполнены. Здесь нам ничего не светит ....кроме бесславного конца. Национальной авиапромышленности без поддержки государства не бывает. Сие решение весьма сомнительно!
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13.08.2020 14:18 Відповісти
А потом продадут.
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13.08.2020 14:20 Відповісти
Очередная смена кроватей в борделе.
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13.08.2020 17:05 Відповісти
 
 