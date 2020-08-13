Підприємства авіабудування виведуть з "Укроборонпрому" і об'єднають у холдинг з аерокосмічними, - Уруський

Державний концерн "Укроборонпром" планується трансформувати у дві керуючі державні холдингові компанії, повідомив віце-прем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський на брифінгу під час візиту прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП) у четвер.

"Ми передбачаємо, що трансформація державного концерну "Укроборонпром" полягатиме (в тому), що ми реально отримаємо дві керуючі холдингові компанії державні: одна з них буде зосереджена на функціях оборонних галузей, а авіацію ми разом із космосом хочемо перевести в державну холдингову компанію "Аерокосмічні системи України", - сказав віцепрем'єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він додав, що підприємства Національного космічного агентства України також підлягатимуть реформуванню.

"Там також буде здійснено корпоратизацію. Ми вважаємо, що така синергія таких двох високотехнологічних галузей промисловості України, якими є авіапромисловість і ракетно-космічна галузь, дасть нам змогу суттєво поліпшити показники, які ми маємо на сьогодні, і найголовніше - створити механізми для залучення інвестицій в ці галузі, щоб вони могли конкурувати в цьому дуже непростому середовищі світових ринків", - заявив Уруський.

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