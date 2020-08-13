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Новини
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Очищення міністерства та підконтрольних підприємств від "одіозних прізвищ" - одне із ключових досягнень, - Криклій

Очищення міністерства та підконтрольних підприємств від

29 серпня виповнюється рік відтоді як Владислав Криклій став міністром інфраструктури.

Криклій вважає, що за цей час вийшло повернути довіру, підтримку і бажання ринку взаємодіяти з Мінінфраструктури, повідомляє Економічна правда.

За словами Криклія, значно збільшити прозорість вдалося завдяки запуску цифрових рішень. Міністр переконаний: коли на процеси впливає людський фактор, ризики завжди більші, ніж при автоматизації.

"У пілотному режимі перебувають наші комплекси зважування для перевірки вантажного транспорту. До кінця 2020 року по Україні буде встановлено понад 50 таких комплексів. Це також системи автоматичної фото- та відеофіксації", – зазначив Криклій.

Дозволи на міжнародні вантажоперевезення теж почали видавати через електронний кабінет. Незабаром запустять інформаційно-транспортну систему. Вона об'єднає всі можливі реєстри, що існують у сфері транспорту – каже Криклій.

Реалізуються і концесійні проєкти, зокрема підписання договору щодо передачі в концесію порту "Ольвія". Це відбудеться в останню декаду серпня – підкреслив міністр інфраструктури. У концесію планують передати також ще три морські порти, залізничні вокзали, аеропорти та автомобільні дороги.

"Нам уже вдалося відремонтувати понад 1 200 км автошляхів. За 2019 рік було відремонтовано 850 км. Загальна цифра буде понад 4 тис. км доріг державного значення та понад 2 тис. км доріг місцевого значення, які ми відремонтуємо чи побудуємо. Там є і капітальний ремонт, і нові дороги".

У планах Владислава Криклія розвантажити дороги та зробити річку ще однією великою транспортною артерією. Він зазначає, що закон про внутрішні водні шляхи мають ухвалити у вересні.

Автор: 

Мінінфраструктури (2060) Криклій Владислав (548)


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Топ коментарі
+4
дубинский, герус, криклий, коломойский, ермак с братом. Записывай
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13.08.2020 12:54 Відповісти
+1
А де кстаті піаніст Голобородько з містєром POHUYI ?
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13.08.2020 12:57 Відповісти
+1
Халва! Халва ! Сладкая халва !
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13.08.2020 12:59 Відповісти
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????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! этот оно про беню????
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13.08.2020 12:50 Відповісти
Хотілось би бачти не тільки такі мікроуспіхи міністра інфраструктури! Потрібні реальні досягнення - збільшення перевалки вантажів в портах, збільшення перевезення пасажирів та вантажів залізницею, літаками та автомобільним транспортом, збільшення надходжень в державний бюджет від всіх транспортних підприємств мінінфраструктури! Поки що суцільний провал! Навіть дороги ремонтують з порушенням технології та ГОСТів. Капітальний ремонт автодороги передбачає повну заміну і збільшення всіх мостів, ливневих та дренажних споруд, заміну всієх дорожної інфраструктури! А підрядники тільки свіжий асфальт накатують на стару криву дорогу - це не капремонт дороги, це фальсифікація за яку Кріклія посадять!
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13.08.2020 12:52 Відповісти
Кто же его посадит ? 73 %?
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13.08.2020 12:57 Відповісти
дубинский, герус, криклий, коломойский, ермак с братом. Записывай
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13.08.2020 12:54 Відповісти
Там їм закусювати треба, перед тим, як таке казати ....
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13.08.2020 12:59 Відповісти
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13.08.2020 13:08 Відповісти
А де кстаті піаніст Голобородько з містєром POHUYI ?
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13.08.2020 12:57 Відповісти
Халва! Халва ! Сладкая халва !
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13.08.2020 12:59 Відповісти
«Худобо, це: дощ ! дощ! дощ !»
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13.08.2020 13:01 Відповісти
Да уж. В Киеве в первый раз за все годы Независимости не нанесли разметку в летний период! "ДБ" (с)
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13.08.2020 13:01 Відповісти
Это чмо видимо пишет шутки для 95 квартала
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13.08.2020 13:06 Відповісти
Это походу их главное достижение: рассадили на хлебные должности своих людей. Какие цели - такие и достижения
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13.08.2020 13:11 Відповісти
Знову самовихваляння.
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13.08.2020 20:09 Відповісти
 
 