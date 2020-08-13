Очищення міністерства та підконтрольних підприємств від "одіозних прізвищ" - одне із ключових досягнень, - Криклій

29 серпня виповнюється рік відтоді як Владислав Криклій став міністром інфраструктури.

Криклій вважає, що за цей час вийшло повернути довіру, підтримку і бажання ринку взаємодіяти з Мінінфраструктури, повідомляє Економічна правда.

За словами Криклія, значно збільшити прозорість вдалося завдяки запуску цифрових рішень. Міністр переконаний: коли на процеси впливає людський фактор, ризики завжди більші, ніж при автоматизації.

"У пілотному режимі перебувають наші комплекси зважування для перевірки вантажного транспорту. До кінця 2020 року по Україні буде встановлено понад 50 таких комплексів. Це також системи автоматичної фото- та відеофіксації", – зазначив Криклій.

Дозволи на міжнародні вантажоперевезення теж почали видавати через електронний кабінет. Незабаром запустять інформаційно-транспортну систему. Вона об'єднає всі можливі реєстри, що існують у сфері транспорту – каже Криклій.

Реалізуються і концесійні проєкти, зокрема підписання договору щодо передачі в концесію порту "Ольвія". Це відбудеться в останню декаду серпня – підкреслив міністр інфраструктури. У концесію планують передати також ще три морські порти, залізничні вокзали, аеропорти та автомобільні дороги.

"Нам уже вдалося відремонтувати понад 1 200 км автошляхів. За 2019 рік було відремонтовано 850 км. Загальна цифра буде понад 4 тис. км доріг державного значення та понад 2 тис. км доріг місцевого значення, які ми відремонтуємо чи побудуємо. Там є і капітальний ремонт, і нові дороги".

У планах Владислава Криклія розвантажити дороги та зробити річку ще однією великою транспортною артерією. Він зазначає, що закон про внутрішні водні шляхи мають ухвалити у вересні.