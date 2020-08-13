Зміни до Виборчого кодексу можуть бути прийняті ще до виборів, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков допускає внесення змін до Виборчого кодексу найближчим часом.

"Я знаю, що є ініціатива від наших колег, щоб ще до того, як пройшли вибори, навіть під час виборчого процесу це можливо, внести деякі зміни (до Виборчого кодексу. - Ред.), щоб унормувати проблемні аспекти, які будуть з'являтися по ходу", - сказав Разумков журналістам у Сумах у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, хотілося б зміни до Виборчого кодексу внести раніше, але "це досить громіздкий документ ... і він доволі заполітизований".

"Не можу сказати, що він досить вдосконалений, але буду сподіватися, що вибори відбудуться належним чином", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, 30 липня набула чинності постанова Верховної Ради про призначення виборів до місцевих органів влади на неділю, 25 жовтня 2020 року.

Також читайте: Місцеві вибори в деяких громадах Донецької та Луганської областей, де раніше говорилося про неможливість голосування, можуть відбутися, - ЦВК