Зміни до Виборчого кодексу можуть бути прийняті ще до виборів, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков допускає внесення змін до Виборчого кодексу найближчим часом.
"Я знаю, що є ініціатива від наших колег, щоб ще до того, як пройшли вибори, навіть під час виборчого процесу це можливо, внести деякі зміни (до Виборчого кодексу. - Ред.), щоб унормувати проблемні аспекти, які будуть з'являтися по ходу", - сказав Разумков журналістам у Сумах у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, хотілося б зміни до Виборчого кодексу внести раніше, але "це досить громіздкий документ ... і він доволі заполітизований".
"Не можу сказати, що він досить вдосконалений, але буду сподіватися, що вибори відбудуться належним чином", - сказав Разумков.
Як повідомлялося, 30 липня набула чинності постанова Верховної Ради про призначення виборів до місцевих органів влади на неділю, 25 жовтня 2020 року.
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Постановою ЦВК 10 серпня у Хмельницькій області було сформовано 17 територіальних виборчих комісій. Вони діятимуть під час місцевих виборів, запланованих на 25 жовтня. Але територіальні виборчі комісії у Хмельницькій області сформовані таким чином, що керівні органи у всіх без винятку ТВК повністю контролює партія влади, а опозиція не отримала жодного представника. Це є безпрецедентним порушенням одного із засадничих принципів проведення виборів - рівного виборчого права.
У Хмельницькій області партію "Голос" підозрюють у співпраці зі "Слугами народу" у частині отримання керівних посад у територіальних виборчих комісіях. Постановою ЦВК до складу ТВК, зокрема, увійшли 36 представників партії «Голос». А от керівники "Європейської Солідарності" стурбовані, оскільки не отримали жодного місця у керівних органах.
"Я за весь час не пам'ятаю такого, щоб усі керівні посади у виборчих комісіях відходили до однієї партії або під крило однієї партії. Навіть у часи Януковича такого не було. Це значить, що на Хмельниччині готують масштабні фальсифікації", - сказав народний депутат від "ЄС" Володимир Ар'єв.
Керівні посади в комісіях Хмельниччини отримали представники партій «Слуга народу», «Голос» і «Солідарність жінок України» (про існування якої ви, напевно, ніколи не чули). Розслідування показало, що кандидатури від цих трьох політичних сил готувались в одному офісі, і навіть на одному комп'ютері друкувались всі три подання. Фактично це означає, що партія Зеленського взяла під свій абсолютний контроль хід виборів на Хмельниччині. Про це повідомила https://www.oporaua.org/news/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/20239-golos-na-khmelnichchini-vidklikatime-z-tvk-usikh-svoyikh-predstavnikiv?fbclid=IwAR2VgixJFxTHwupNJTvFjWuWynBf5APYVb3mHaCmFFTNzpIqmJJN0rrNrCA Громадянська мережа ОПОРА . І звернуло увагу, що таке зухвале порушення законів і принципів демократії відбулося під кураторством члена Центральної виборчої комісії Олександри Кармази, яка стала членом ЦВК за квотою … «Слуги народу»!Скандал з такою фальсифікацією набув такої гучності, що очільниця партії "Голос" Кіра Рудик не змогла проігнорувати це. https://ngp-ua.info/2020/08/46239 «...Сьогодні до мене звернулися десятки людей, обурених ситуацією на Хмельниччині. Є підозра про співпрацю членів ТВК (тервибочкомів), поданих від «Голосу», з іншими партіями. Наша служба безпеки перевірила інформацію негайно. Підозра обґрунтована. І мені, і голові Хмельницького осередку цього достатньо для негайного рішення: ми відкликаємо всіх 35-х членів ТВК. Голова осередку вже підписує відповідне подання в Центрвиборчком», - написала вона в середу ввечері, 12 серпня, в Facebook.
У телефонній розмові з представницею ОПОРИ керівник Хмельницького обласного осередку партії «Голос» Віктор Артеменко зазначив, що інформація, яка надійшла до керівництва партії, настільки критична, що партійці вирішили перестрахуватися. За його словами, це принципова позиція партії, з таким не жартують.
«Ми отримали з місцевих осередків інформацію, що окремі представники територіальних виборчих комісій, яких ми подали, пов'язані з іншими партіями. Для нас це неприпустимо. Наша безпекова служба перевірила цю інформацію, вона підтвердилася. Тому всіх, кого ми подавали членами ТВК у Хмельницькій області, знімаємо. Спробуємо знайти нових людей. Якщо не встигнемо - так вже й буде», - прокоментував рішення партії голова обласної організації партії.Раніше https://www.oporaua.org/news/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/20221-bilshist-chleniv-tvk-khmelnichchini-vid-slugi-narodu представники ОПОРИ повідомляли, що загалом до роботи в територіальних виборчих комісій Хмельницької області було залучено 306 представників 42 політичних сил. Найбільше представництво отримали парламентські політичні партії. Зокрема, «Слуга народу» - 39 представників, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» - 37, «Голос» - 36, «Опозиційна платформа - За життя» - 36, а «Європейська Солідарність» - 35.
Детальніше дивіться у відео: https://prm.ua/zaradi-otrimannya-kerivnih-posad-u-viborchih-komisiyah-golos-pidozryuyut-u-spivpratsi-zi-slugami-narodu/