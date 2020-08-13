Сотні робітників заводу "БілАЗ" вийшли на страйк проти Лукашенка: "Іди геть! Іди геть!" ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сотні робітників страйкують на БілАЗі, одному з найбільших підприємств Білорусі.
Про це повідомляє Telegram-канал опозиційного журналіста Сергія Путила Nexta Live.
Уточнюється, що на БілАЗі зараз проводяться збори. Працівники різних цехів одного з найбільших у світі виробників кар'єрної техніки приєднуються до протесту.
Також повідомляється, що весь колектив підприємства "Терразит" пішов на страйк, розпочав страйк Лідський ринок.
До загальнонаціонального страйку планує приєднається "Гродно-Азот"
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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а політичний-проти репресій і брехі лукавого!
Остановились ключевые предприятия страны.
Сегодня к Всебелорусской забастовке присединились главные промышленные предприятия страны.
Остановили работу коллективы БелАЗа, «Гродно Азот», «Керамина», «Белмедпрепаратов», «Гродножилстроя», «Мапида», «Интеграла», «МАЗа» и других важных для экономики производств.
попросту уже прошло Время для таких дремучих тиранозавров:
президенты соседних демократических стран и даже депутат ГД России - коммуняка с очень символической фамилией Рашкин уже открыто назвали этого совкового упыря убийцей и преступником, а он всё надеется, что ситуация "как-нибудь рассосётся" и он будет править как правил эти последние 26 лет...
в своём твиттере от 13 августа Рашкин с вершины Эльбруса назвал Лукашеску "антинародным диктатором, который развязал позорную подлую войну на улицах городов против своих же соотечественников".
Наверное, такое высказывание вызвано тем, что этот Рашкин - мастер спорта международного класса по альпинизму и настоящий доктор экономических наук. Навреное, просто на личном уровне презирает колхозного замполита-долбака за тупость и провинциальное невежество. Плюс к этому презрению - зависть, что колхозник Лука в течение 26 лет президент, а он, доктор наук Рашкин, всего лишь депутат.
Рашкин сейчас во главе группы альпинистов совершает последний этап восхождения на Эльбрус.Нашел всё-таки время пустить даже с вершины с Эльбруса ядовитую стрелу в Лукашеску...
те некоторые "акционеры"уже накрали с корыта миллиарды а страна теперь покупает с Беларуси бензин,диз-топливо,авиакеросин,автогаз,автобусы,грузовики,трактора и т.д... это не говоря уже про отсутствие доступной медицины,поголовного унижения простого обывателя везде и всюду...,а в Беларуси авто не поставят на учёт если доходы(по выплоченым налогам) не позволяют физлицу приобрести авто ...-дискриминация -угнетение-и т.д..
а ведь в Третьем рейхе ещё лучше всё работало, чем у колхозен-фюрера Лукашеску:
все заводы работали и давали продукция на высшем мировом уровне качества, замечательный автомобиль Фольксвашен стоил 990 рейхсмарок: это три обычных месячных зарплаты немецкого рабочего в 1939 году;
во всех сферах был образцовый порядок, шикарные автомагистрали, чистота на улицах, бесплатный отдых всех детей на природе с прекрасным питанием.
Ну, так, что с этого ? Будем строить третий рейх, что ли?
Армия, это не прикормленные гестаповцы Диктатора, они из народа и присягали народу.
11 000 сотрудников ))
https://www.youtube.com/watch?v=lrpAH2S_OVI
Согласно информации портала, самолет с бортовым номером EW-005DE около 6:30 по местному времени в среду,12 августа, вылетел из белорусской столицы и приземлился в районе подмосковной Кубинки, где расположен военный аэродром. Затем, около 10:46, предположительно, транспортник покинул авиабазу и спустя четыре часа полета приземлился в аэропорту Новосибирска. В обратную сторону самолет выдвинулся спустя три часа после посадки - в 23:00 по местному времени он совершил посадку в аэропорту Минска.12 августа стало https://lenta.ru/news/2020/08/12/vipvks/ известно о том, что в Белоруссии приземлились VIP-самолеты Воздушно-космических сил России. Авиаперелет из Москвы в Минск осуществили сразу несколько пассажирских Ту-134АК. Последние их сигналы зафиксированы в районе населенного пункта Замок Минской области. https://lenta.ru/news/2020/08/13/il76/ Походу,уже началось.Дибилы гробят собственную страну.
кто за него голосовал !
Правда - искали долго , но ведь нашли же !!!
https://youtu.be/d5fOHjz8qQ8
будут хрустеть как тараканы.
Таргани.