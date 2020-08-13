Сотні робітників заводу "БілАЗ" вийшли на страйк проти Лукашенка: "Іди геть! Іди геть!" ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сотні робітників страйкують на БілАЗі, одному з найбільших підприємств Білорусі.

Про це повідомляє Telegram-канал опозиційного журналіста Сергія Путила Nexta Live.

Уточнюється, що на БілАЗі зараз проводяться збори. Працівники різних цехів одного з найбільших у світі виробників кар'єрної техніки приєднуються до протесту.







Також повідомляється, що весь колектив підприємства "Терразит" пішов на страйк, розпочав страйк Лідський ринок.

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Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

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Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.