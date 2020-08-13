Понад 60 журналістів затримано в Білорусі з 9 по 12 серпня, - Білоруська асоціація журналістів
У Білорусі за час протестних акцій з 9 по 12 серпня були затримані 64 журналісти, повідомила Білоруська асоціація журналістів (БАЖ).
У четвер БАЖ опублікувала статистику затримань представників ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Так, 9 серпня було 24 затримання журналістів, 10 серпня - 20 затримань, 11 серпня - 12 затримань, 12 серпня - вісім затримань.
Крім того, в БАЖ поінформували, що в четвер були звільнені журналісти телеканалу "Белсат" Іван Муравйов і Сергій Герасимович, затримані минулого понеділка.
У Білорусі затримуються як представники білоруських ЗМІ, так і журналісти іноземних держав, Росії, України.
Тим часом в середу глава МВС Білорусі Юрій Караєв доручив підлеглим "не чіпати" журналістів на масових акціях протесту.
"Моя принципова позиція - журналістів не чіпати! Крім випадків, де вони стають між порушниками і силами правопорядку", - наводилися в офіційному повідомленні МВС слова Караєва.
За інформацією відомства, таку установку Караєв дав своїм підлеглим у середу на робочій нараді.
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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