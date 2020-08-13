Латвія підтримає запровадження санкцій щодо низки посадових осіб Білорусі, - глава МЗС Рінкевич

Латвія підтримає запровадження індивідуальних санкцій проти окремих посадових осіб Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sputnik.by, про це заявив міністр закордонних справ республіки Едгар Рінкевич.

Білоруське питання буде обговорюватися в п'ятницю на засіданні Ради із закордонних справ ЄС.

"З урахуванням того, що насильство проти мирних протестувальників у Білорусі триває, з урахуванням нестачі політичного діалогу, завтра Латвія на Раді із закордонних справ ЄС підтримає запровадження індивідуальних санкцій проти посадових осіб Білорусі, відповідальних за придушення протестів і фальсифікацію виборів", - написав Рінкевич у себе у Twitter.

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Напередодні ситуація в Білорусі після виборів обговорювалася під час телефонної розмови міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макєєва з Рінкевичем, глава білоруського МЗС розповів латвійському колезі про спроби зовнішнього втручання.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби ьілоруські силовики затримали близько 6,7 тисячі осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома.