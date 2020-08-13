Один український воїн загинув, ще один дістав поранення унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі, - Міноборони
Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один зазнав поранення унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі в четвер.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Сьогодні, 13 серпня, внаслідок відхилення від маршруту підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил. Один з них, на превеликий жаль, загинув, інший зазнав поранення", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що пораненого воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. На місці події працюють робочі групи військової прокуратури та військової служби правопорядку. Усі обставини цієї трагедії наразі з’ясовуються.
"Міністерство оборони, Генеральний штаб, Командування об’єднаних сил, а також увесь особовий склад Збройних Сил України висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника України!
Вічна пам’ять Герою!", - йдеться в повідомленні відомства.
Також повідомляється, що з початку поточної доби, станом на 12:00 сьогодні, 13 серпня, в районі проведення ООС ворожих провокацій поки не фіксувалося.
"Станом на цей час ситуація в районі проведення операції залишається стабільною та цілком контрольованою Українськими військами. Наші оборонці не втрачають пильності та стежать за діями окупантів, в готовності до миттєвого реагування на будь-які його провокаційні дії", - додали в пресслужбі Міноборони.
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Где разработки пво на основе вильх на 200км
зеублюдки уже не знают как прикрывать паРашу
Наш главком дав завдання приховувати злочини фуйла ?
"Подрыв на мине"... минометная мина тоже мина. Теперь будуь списывать на всякую хрень - короновирус, апендицит, остановка сердца, только не ввиду обситрелов!!!
Уявляю, припускаю що почався мінометний чи гранатометний (рпг, агс, пг) обстріл, хлопці рванули вбік і їх накрило міною чи гранатою. Все правильно пишуть ЗЕкомандіри ".. подорвались на неизвестном взрывном устройствеИсточник: https://censor.net/n3213563
Ну что зеленые, радуйтесь твари. Мне все равно от сослуживцев ВКР СБУ правду узнаю.
Царство Небесне, Сину України...
НАМ ВЖЕ ВИЗНАЧИЛИ МАРШРУТИ ПО ЯКИМ НАШИМ ВОЯКАМ МОЖНА ХОДИТИ ПО СВОЇЙ ЗЕМЛІ А ПО ЯКИМ НІ???????????????????????????????
ГНИДИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спочивай з миром, Герою
А по сути в последние времена было слишком много смертельных подрывов наших воинов на "неустановленных взрывных устройствах"! Они хоть сами верят, блд в случайность и "отклонение от маршрута"?
Насыпай!
чо тут выяснять то? скоты растяжек наставили - бей орков!
мы только подсчитывать потери лучших солдат должны?
Насыпай по оркам, а когда будут скулить - в два раза добавляй, и так до послезавтра.
Бей опять, пока туда не зайдут пехотинцы и не скажут - О-вва..
Сырь нормально за такое, а если Зеля скажет "стоп", то сыпь .... "не совсем туда"(проверяет "прокси", гггг да ладно)
С оружием в руках, к "Богу" Войны. Или Любви, выбор то велик, как и "пупин".
ладно, он сам выберет - браво за службу, Мужик!
Ну не лугандоны же мины установили во время бубочконого "перемирия"!!!!!
Обстрелов 8 ( 4- стрелковое оружие, 1- снайпер, 3 - миномет до 80 мм)
Ранено - 2. Убито - 1
Ответный огонь 4 (3 стрелковое оружие, 1 -миномет)
Кому верить , нашим бойцам на передовой или большим начальникам в мундирах ?
У вас, хенерали, якісь залишки честі офіцера є чи вже фсьо ?😡
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