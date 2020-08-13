Один український воїн загинув, ще один дістав поранення унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі, - Міноборони

Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один зазнав поранення унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі в четвер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Сьогодні, 13 серпня, внаслідок відхилення від маршруту підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил. Один з них, на превеликий жаль, загинув, інший зазнав поранення", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що пораненого воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. На місці події працюють робочі групи військової прокуратури та військової служби правопорядку. Усі обставини цієї трагедії наразі з’ясовуються.

"Міністерство оборони, Генеральний штаб, Командування об’єднаних сил, а також увесь особовий склад Збройних Сил України висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника України!

Вічна пам’ять Герою!", - йдеться в повідомленні відомства.

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Також повідомляється, що з початку поточної доби, станом на 12:00 сьогодні, 13 серпня, в районі проведення ООС ворожих провокацій поки не фіксувалося.

"Станом на цей час ситуація в районі проведення операції залишається стабільною та цілком контрольованою Українськими військами. Наші оборонці не втрачають пильності та стежать за діями окупантів, в готовності до миттєвого реагування на будь-які його провокаційні дії", - додали в пресслужбі Міноборони.