УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10472 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
10 361 60

Один український воїн загинув, ще один дістав поранення унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі, - Міноборони

Один український воїн загинув, ще один дістав поранення унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі, - Міноборони

Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один зазнав поранення унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі в четвер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Сьогодні, 13 серпня, внаслідок відхилення від маршруту підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил. Один з них, на превеликий жаль, загинув, інший зазнав поранення", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що пораненого воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. На місці події працюють робочі групи військової прокуратури та військової служби правопорядку. Усі обставини цієї трагедії наразі з’ясовуються.

"Міністерство оборони, Генеральний штаб, Командування об’єднаних сил, а також увесь особовий склад Збройних Сил України висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника України!

Вічна пам’ять Герою!", - йдеться в повідомленні відомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зоні ООС унаслідок необережного поводження зі зброєю загинув боєць розвідбату, - ОТУ "Північ"

Також повідомляється, що з початку поточної доби, станом на 12:00 сьогодні, 13 серпня, в районі проведення ООС ворожих провокацій поки не фіксувалося.

"Станом на цей час ситуація в районі проведення операції залишається стабільною та цілком контрольованою Українськими військами. Наші оборонці не втрачають пильності та стежать за діями окупантів, в готовності до миттєвого реагування на будь-які його провокаційні дії", - додали в пресслужбі Міноборони.

Автор: 

вибух (4532) Міноборони (7514) втрати (4479) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+59
" в результате отклонения от маршрута " и резкого ухудшения здоровья ..


зеублюдки уже не знают как прикрывать паРашу
показати весь коментар
13.08.2020 13:43 Відповісти
+57
но конечно та сторона не виновата! сами полезли да???
показати весь коментар
13.08.2020 13:42 Відповісти
+44
Починається...
Наш главком дав завдання приховувати злочини фуйла ?
показати весь коментар
13.08.2020 13:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
но конечно та сторона не виновата! сами полезли да???
показати весь коментар
13.08.2020 13:42 Відповісти
теперь это так будет называться ..
показати весь коментар
13.08.2020 13:51 Відповісти
Где зоопарк-3 для сохранения украинских воинов

Где разработки пво на основе вильх на 200км
показати весь коментар
13.08.2020 21:19 Відповісти
а то что они самоустанавливающиеся мины ПОМ-2 с гранатометов забрасывают это тоже не считается?
показати весь коментар
13.08.2020 15:11 Відповісти
" в результате отклонения от маршрута " и резкого ухудшения здоровья ..


зеублюдки уже не знают как прикрывать паРашу
показати весь коментар
13.08.2020 13:43 Відповісти
Починається...
Наш главком дав завдання приховувати злочини фуйла ?
показати весь коментар
13.08.2020 13:44 Відповісти
Це почалося в перший же день "зеленого перемир'я". Коли зеленський- хомчак почали називати зрив домовленостей, "провокаціоннимі обстрелами той сторони"
показати весь коментар
13.08.2020 14:24 Відповісти
СКА, коли для цього зеленого пид@раса і його шобли використають рояльні струни, щоб все було по фен шую, з чого починав (стукав хе...м по роялю) тим і закінчив (на струнах і повісили)
показати весь коментар
13.08.2020 15:14 Відповісти
Царство Небесне..
показати весь коментар
13.08.2020 13:44 Відповісти
Са святымi спачываць...
показати весь коментар
13.08.2020 19:00 Відповісти
зараз будуть заходити, встановлювати міни, а потім будемо рахувати наших войнів, що підірвалися на "невідомих вибухових пристроях"
показати весь коментар
13.08.2020 13:44 Відповісти
неизвестные подрывные устройства поставили дрг "той стороны", но ЗЕчмо скажет, что это не является нарушением "устойчивого перемирия"
показати весь коментар
13.08.2020 13:45 Відповісти
Що це ?!
показати весь коментар
13.08.2020 13:46 Відповісти
"Устойчивое перемирие". Вчера "неосторожное обращение с оружием", сегодня - "неустановленное взрывное устройство".
показати весь коментар
13.08.2020 13:46 Відповісти
Отклонение от маршрута, резкое ухудшение здоровья, неосторожное обращение с оружием. Интересно, что будет на следующий раз?
показати весь коментар
13.08.2020 13:48 Відповісти
метеорит солдату на голову упадёт, а он без каски был .. сам виноват ..
показати весь коментар
13.08.2020 13:52 Відповісти
или резкая смертность от ковид.бессимптомное течение болезни в ВСУ. выявляется только посмертно
показати весь коментар
13.08.2020 13:57 Відповісти
Да вот в таком духе и дальше будет действовать эта зелень. Погибших и раненых от обстрелов не будет, а только лишь подрыв на неустановленном предмете, неосторожное обращение с оружием, или ещё что-то другое придумает...
показати весь коментар
13.08.2020 18:02 Відповісти
это такое перемирие у зеленского?
показати весь коментар
13.08.2020 13:49 Відповісти
да просто надо перестать стрелять .... но "та сторона" ... об этом ничего не слышала .... им пох.
показати весь коментар
13.08.2020 14:00 Відповісти
Эй,"бесстрашные воины",оторвите жопы от дивана и покажите как надо заканчивать войну,умники.Да Зеленскому как раз и нужно,чтобы кацапы проявили агрессию.Но пуйлу сейчас больнее Белоруссия,чем какое то сраное ОРДЛО.Или у вас с мозгами одно направление?Срать на президента и его команду за 30 серебряников,иуды у компьютера?
показати весь коментар
14.08.2020 07:32 Відповісти
зелебоб скажи, как воины могут закончить войну, когда зеля приказал им перестать стрелять? ))
показати весь коментар
14.08.2020 08:01 Відповісти
Командиров уже наказали??? Хомчака наградили ???
показати весь коментар
13.08.2020 13:50 Відповісти
зє-срань готує нові ділянки "розведення сторін", тобто відступу українського війська з позицій: Лебединське, Сопине, Бердянське, Миколаївка, Петрівське, Бердичі та Красногорівка.. От останній населений пункт - це вже створення реальної загрози для угрупування ЗСУ, тому що контроль над цим населенним пунктом - це контроль шляху з Карлівки на Мар'їнку (рокада).. Хто в темі, той зрозуміє.
показати весь коментар
13.08.2020 13:50 Відповісти
"в результате отклонения от маршрута", это как? что за бред, ну для овец сойдет схавают.Источник: https://censor.net/n3213563
показати весь коментар
13.08.2020 13:57 Відповісти
нєізвєстноє устройство ,нєізсєстно хто установіл, і приЗедент не знає з ким ми воюєм какіє то нєізвєстниє люді з той сторони
показати весь коментар
13.08.2020 13:57 Відповісти
А чего еще вы ждали?Вон наши дураки при власти и кормят Газу и ХАМАС,и денги дают,а конца террору нет.У вас будет также.Это мин.еще на 20 лет.
показати весь коментар
13.08.2020 13:58 Відповісти
А ну, Вава, звиздани что нибудь про постреливают и не системно.
показати весь коментар
13.08.2020 13:59 Відповісти
виноват конечно воин всу, наступил на мину. зеленец проведет расследование и накажет провокаторов из всу.
показати весь коментар
13.08.2020 14:03 Відповісти
Ачётакова? Нада проста перестать стрелять...
показати весь коментар
13.08.2020 14:06 Відповісти
Как мне это знакомо по "совьетской армии".
"Подрыв на мине"... минометная мина тоже мина. Теперь будуь списывать на всякую хрень - короновирус, апендицит, остановка сердца, только не ввиду обситрелов!!!
показати весь коментар
13.08.2020 14:06 Відповісти
Точно, ".минометная мина тоже мина". И ища вапрос, що це за "отклонения от маршрута ?
Уявляю, припускаю що почався мінометний чи гранатометний (рпг, агс, пг) обстріл, хлопці рванули вбік і їх накрило міною чи гранатою. Все правильно пишуть ЗЕкомандіри ".. подорвались на неизвестном взрывном устройствеИсточник: https://censor.net/n3213563
показати весь коментар
13.08.2020 22:03 Відповісти
Классика захода ДРГ.
Ну что зеленые, радуйтесь твари. Мне все равно от сослуживцев ВКР СБУ правду узнаю.
показати весь коментар
13.08.2020 14:12 Відповісти
Один український воїн загинув, ще один дістав поранення унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2335

Царство Небесне, Сину України...
показати весь коментар
13.08.2020 14:12 Відповісти
Просто немає слів млять...
НАМ ВЖЕ ВИЗНАЧИЛИ МАРШРУТИ ПО ЯКИМ НАШИМ ВОЯКАМ МОЖНА ХОДИТИ ПО СВОЇЙ ЗЕМЛІ А ПО ЯКИМ НІ???????????????????????????????
ГНИДИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
13.08.2020 14:14 Відповісти
Один український воїн загинув, ще один дістав поранення унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2234
показати весь коментар
13.08.2020 22:05 Відповісти
Зебільне перемир'я триває...
показати весь коментар
13.08.2020 14:18 Відповісти
зе дно
показати весь коментар
13.08.2020 14:23 Відповісти
Звідки взявся пристрій який вбив українського воїна? Невже сепарня ДРГ відправляє, зеленський? Це теж не завадить продовженню "мінскіх посиделок"?
Один український воїн загинув, ще один дістав поранення унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7697 Спочивай з миром, Герою
показати весь коментар
13.08.2020 14:29 Відповісти
Это было несистемное взрывное устройство, установленное несистемной дрг.
показати весь коментар
13.08.2020 14:29 Відповісти
Зеля перед пуйлом владимировичем Кабаевым уже извинился за взрыв?
А по сути в последние времена было слишком много смертельных подрывов наших воинов на "неустановленных взрывных устройствах"! Они хоть сами верят, блд в случайность и "отклонение от маршрута"?
показати весь коментар
13.08.2020 14:37 Відповісти
Зегниды ...
показати весь коментар
13.08.2020 14:39 Відповісти
Спочивай з миром, синку....
Один український воїн загинув, ще один дістав поранення унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3500
показати весь коментар
13.08.2020 14:41 Відповісти
На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Все обстоятельства трагедии выясняются. Источник: https://censor.net/n3213563\\\\\\\\\\

Насыпай!
чо тут выяснять то? скоты растяжек наставили - бей орков!
мы только подсчитывать потери лучших солдат должны?
Насыпай по оркам, а когда будут скулить - в два раза добавляй, и так до послезавтра.
Бей опять, пока туда не зайдут пехотинцы и не скажут - О-вва..
Сырь нормально за такое, а если Зеля скажет "стоп", то сыпь .... "не совсем туда"(проверяет "прокси", гггг да ладно)
показати весь коментар
13.08.2020 15:00 Відповісти
Герої не вмирають
показати весь коментар
13.08.2020 15:01 Відповісти
Напишут коронавирус . Зелох сказал что у нас "************ пірімірье"
показати весь коментар
13.08.2020 15:03 Відповісти
я не христоед, но Воину - Присоединиться к кому он сам захочет.
С оружием в руках, к "Богу" Войны. Или Любви, выбор то велик, как и "пупин".
ладно, он сам выберет - браво за службу, Мужик!
показати весь коментар
13.08.2020 15:04 Відповісти
Зажигалка от жары взорвалась!!!!
Ну не лугандоны же мины установили во время бубочконого "перемирия"!!!!!
показати весь коментар
13.08.2020 15:22 Відповісти
Состоянием на 14-00 13.08.2020 г.
Обстрелов 8 ( 4- стрелковое оружие, 1- снайпер, 3 - миномет до 80 мм)
Ранено - 2. Убито - 1
Ответный огонь 4 (3 стрелковое оружие, 1 -миномет)
Кому верить , нашим бойцам на передовой или большим начальникам в мундирах ?
показати весь коментар
13.08.2020 15:52 Відповісти
Паркетным генералам верить нельзя, как показал опыт Иловайска, но все же нужны доказательства: ссылки какие-нибудь, видеообращения.
показати весь коментар
13.08.2020 18:28 Відповісти
Коли мінують кацапи наші позиції, то це "вистріли неприцельні"...а коли потім на цих же мінах гинуть наші воїни, то "збився з маршруту"...
У вас, хенерали, якісь залишки честі офіцера є чи вже фсьо ?😡
показати весь коментар
13.08.2020 16:23 Відповісти
Честь проміняли на посади, звьозди і пєнсію
показати весь коментар
13.08.2020 22:10 Відповісти
какао методичка "вы фсё врётииии"
показати весь коментар
13.08.2020 18:16 Відповісти
После назначений гауляйтером Украины Ермаком (он же агент ФСБ "Козырь") верных псов руssкого мира Татарова и Кавы, ни одному слову нельзя верить этой кремлевской власти. Где свидетельства ОБСЕ?
показати весь коментар
13.08.2020 18:23 Відповісти
Зе, может уже харе лапшу вешать на уши народу, будь наконец-то мужчиной, а не пацаном, не надо скрывать, потери и ранения наших воинов от обстрелов наших врагов. Ведь твоим сказкам всё равно никто не верит, ведь мы-же не лохи и перемирия никакого нету.
показати весь коментар
13.08.2020 18:35 Відповісти
Один український воїн загинув, ще один дістав поранення унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2129

...
показати весь коментар
13.08.2020 19:05 Відповісти
Вы **** что ******??? Этой твари зеленскому и его команде - ******! Жди ****** ответки от ....!
показати весь коментар
13.08.2020 23:27 Відповісти
 
 