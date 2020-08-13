До другого туру знову вийшли б Зеленський і Порошенко, - опитування Центру Разумкова і "Соцису". ІНФОГРАФІКА
Петро Порошенко залишається головним опонентом до президента Володимира Зеленського. Якби президентські вибори відбулися найближчої неділі, у другий тур знову вийшли б Зеленський і Порошенко.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова та Центром SOCIS з 21 по 28 липня.
Серед тих, хто визначився і піде на вибори, за Володимира Зеленського готові віддати голоси 33,4%, за Петра Порошенка – 17,8%. За Юрія Бойка готові проголосувати 15,7%, за Юлію Тимошенко – 8,8%. Ігор Смешко – 7%, Анатолій Шарій та Олег Ляшко – по 2,9%, Андрій Білецький - 1,0%, інший кандидат – 10,5%.
57,9% опитаних підтримують вступ України до Європейського Союзу, 26,9% - проти. 47,7% опитаних готові проголосувати за вступ України до НАТО, проти – 32,8%.
59,5% опитаних вважають Росію країною-агресором, 23,8% вважають РФ сусідською країною, з якою треба підтримувати добрі стосунки, для 9,1% опитаних Росія є братньою країною.
64,5% опитаних вважають, що українська мова має бути єдиною державною мовою. 17,7% допускають для російської мови статус офіційної в окремих регіонах, 15,2% вважають, що в Україні мають бути дві державних мови.
Опитування проводилось з 21 по 28 липня 2020 року методом інтерв’ю "face-to-face". Загалом було опитано 4000 респондентів у віці старше 18 років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Можливо кремль цього не бажає , але то не наші проблеми , а проблеми мокшів !
****Поместье Порошенко под Киевом с высоты птичьего полёта |
,,,,,,Раньше это была база отдыха коллектива фабрики Карла Маркса
( которую в последствии прихватизировало параша)
Раньше там отдыхал коллектив целого завода,
а теперь поселилась одна жирная мерзкая туша,,,,,,,
********Дорога для президента: Зеленскому построили личное шоссе под Киевом**********
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/doroha-dlia-prezydenta-zelenskomu-postroyly-lychnoe-shosse-pod-kyevom-stoprevansh-204798.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"После того, как Зеленский начал ездить на кортеже, используя машины, купленные
еще во времена Петра Порошенко для обслуживания иностранных делегаций, на
которых сам Петр Порошенко не ездил, я уже могу ожидать чего угодно. Чего угодно,
кроме президента на велосипеде - этого я не жду абсолютно", - говорит он. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
как оправдаешься?
https://censor.net/user/173920
Вилла семьи бывшего премьер - министра Норвегии миллиардера
Йохана Людвига Муввинскела, на берегу Бьорнофьорда ..
Почувствуйте разницу для своего н а р о д а .
17 октября 2005 г. - 14 октября 2013 г. - премьер-министр Норвегии.
Что насчет личной дороги для Зеленского и его кортежа?
Советские БО совсем не так выглдели.
очнитесь убогие и вспомните заповедь: не сотвори себе кумира
да срать хотели политики на вас , даже за какашки не держат
а вы тут жопу рвете за политиков дегенератов. ну нет сейчас достойных, нет и еще долго не будет . без избирателя лоха , жизнь политка плоха
64,5% опрошенных считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком. 17,7% допускают для русского языка статус официального в отдельных регионах, 15,2% считают, что в Украине должны быть два государственных языка."
1/3 врагов и российских коллаборантов на земле украинцев. Ждут когда смогут украинцев уже добить. В 1918-1933 не получилось всех украинцев уничтожить.
полный разгром.
Люди вы чё на приколе или Гордона пересмотрели.
Вы хоть представляете сложность и объем государственных функций, которые нужно исполнять каждый день, вне зависимости от желания и настроения?
КУДИ Ж БЕЗ БРЕХНІ