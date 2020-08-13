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До другого туру знову вийшли б Зеленський і Порошенко, - опитування Центру Разумкова і "Соцису". ІНФОГРАФІКА

До другого туру знову вийшли б Зеленський і Порошенко, - опитування Центру Разумкова і

Петро Порошенко залишається головним опонентом до президента Володимира Зеленського. Якби президентські вибори відбулися найближчої неділі, у другий тур знову вийшли б Зеленський і Порошенко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова та Центром SOCIS з 21 по 28 липня.

Серед тих, хто визначився і піде на вибори, за Володимира Зеленського готові віддати голоси 33,4%, за Петра Порошенка – 17,8%. За Юрія Бойка готові проголосувати 15,7%, за Юлію Тимошенко – 8,8%. Ігор Смешко – 7%, Анатолій Шарій та Олег Ляшко – по 2,9%, Андрій Білецький - 1,0%, інший кандидат – 10,5%.

57,9% опитаних підтримують вступ України до Європейського Союзу, 26,9% - проти. 47,7% опитаних готові проголосувати за вступ України до НАТО, проти – 32,8%.

59,5% опитаних вважають Росію країною-агресором, 23,8% вважають РФ сусідською країною, з якою треба підтримувати добрі стосунки, для 9,1% опитаних Росія є братньою країною.

64,5% опитаних вважають, що українська мова має бути єдиною державною мовою. 17,7% допускають для російської мови статус офіційної в окремих регіонах, 15,2% вважають, що в Україні мають бути дві державних мови.

Опитування проводилось з 21 по 28 липня 2020 року методом інтерв’ю "face-to-face". Загалом було опитано 4000 респондентів у віці старше 18 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 49,7% українців не підтримують проведення дистанційного навчання в школах у зв'язку з пандемією COVID-19, - опитування

До другого туру знову вийшли б Зеленський і Порошенко, - опитування Центру Разумкова і Соцису 01
До другого туру знову вийшли б Зеленський і Порошенко, - опитування Центру Разумкова і Соцису 02
До другого туру знову вийшли б Зеленський і Порошенко, - опитування Центру Разумкова і Соцису 03

Автор: 

Бойко Юрій (441) Зеленський Володимир (24558) Порошенко Петро (15203) рейтинг (1668) Центр Разумкова (209) СОЦИС (69)


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Топ коментарі
+58
нам нужен Порох.
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13.08.2020 13:55 Відповісти
+54
Президентский рейтинг: 33,4% - за Зеленского, 17,8% - Порошенко, 15,7% - Бойко, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 7528
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13.08.2020 13:58 Відповісти
+44
а вам нужен малорос?
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13.08.2020 13:57 Відповісти
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З якого дива Порошенко не має права висуватися вдруге на пост Президента ?
Можливо кремль цього не бажає , але то не наші проблеми , а проблеми мокшів !
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13.08.2020 15:47 Відповісти
в Конституции расплывчато по этому поводу: "Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.".
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13.08.2020 15:50 Відповісти
Подряд не может больше двух, а так без проблем, там всё чётко написано.
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13.08.2020 15:53 Відповісти
т.е. выходит, что если переизбрать после маленького зелёного чмо, то может отслужить ещё две каденции.
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13.08.2020 15:53 Відповісти
шо, и твой пост запомнить?
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13.08.2020 15:48 Відповісти
але, судячи з твоїх попередніх висерів навіть сьогодні - ти все-одно чистопородний 73/43%зебіл
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13.08.2020 15:58 Відповісти
Продовжується інформатака на вибір українців. Схоже, потрібна заборона таких "Опитувань". Ні разу не вірив і не повірю в їхні рейтинги.
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13.08.2020 15:09 Відповісти
Сколько еще разумков будет позориться со своими опросами. Кто заказчик опроса. Обычно принято было об этом.
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13.08.2020 15:10 Відповісти
Шарий на шестом месте? Это как?
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13.08.2020 15:16 Відповісти
с таким мудрым наридом скоро и на первом будет ..
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13.08.2020 15:30 Відповісти
Это сейчас . Но через 4 года избавьте нас от этих проходимцев .
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13.08.2020 15:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?time_continue=75&v=UlqqGoohBC4&feature=emb_logo
****Поместье Порошенко под Киевом с высоты птичьего полёта |

До другого туру знову вийшли б Зеленський і Порошенко, - опитування Центру Разумкова і "Соцису" - Цензор.НЕТ 978

,,,,,,Раньше это была база отдыха коллектива фабрики Карла Маркса
( которую в последствии прихватизировало параша)

Раньше там отдыхал коллектив целого завода,
а теперь поселилась одна жирная мерзкая туша,,,,,,,
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13.08.2020 15:19 Відповісти
Петя за обслуживание своей резиденции сам платит, а за резиденцию гундявого леприкона платят налогоплательщики.
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13.08.2020 15:33 Відповісти
не получится говна вылить, сколько боты не трудитесь, а на нормального человека найти не получится ничего.
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13.08.2020 15:43 Відповісти
Милая Мила, лови

********Дорога для президента: Зеленскому построили личное шоссе под Киевом**********

https://www.5.ua/ru/obshchestvo/doroha-dlia-prezydenta-zelenskomu-postroyly-lychnoe-shosse-pod-kyevom-stoprevansh-204798.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"После того, как Зеленский начал ездить на кортеже, используя машины, купленные

еще во времена Петра Порошенко для обслуживания иностранных делегаций, на

которых сам Петр Порошенко не ездил, я уже могу ожидать чего угодно. Чего угодно,

кроме президента на велосипеде - этого я не жду абсолютно", - говорит он. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

как оправдаешься?
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13.08.2020 16:56 Відповісти
Скромнее надо быть в среде миллиардеров

https://censor.net/user/173920
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13.08.2020 23:48 Відповісти
А это -
Вилла семьи бывшего премьер - министра Норвегии миллиардера
Йохана Людвига Муввинскела, на берегу Бьорнофьорда ..
Почувствуйте разницу для своего н а р о д а .
До другого туру знову вийшли б Зеленський і Порошенко, - опитування Центру Разумкова і "Соцису" - Цензор.НЕТ 4363
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14.08.2020 00:02 Відповісти
Йенс Столтенберг - Генеральный секретарь НАТО .
17 октября 2005 г. - 14 октября 2013 г. - премьер-министр Норвегии.

До другого туру знову вийшли б Зеленський і Порошенко, - опитування Центру Разумкова і "Соцису" - Цензор.НЕТ 3954
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14.08.2020 00:09 Відповісти
что ты это выкладываешь? Зачем мне европейские миллиардеры?

Что насчет личной дороги для Зеленского и его кортежа?
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14.08.2020 21:03 Відповісти
завидно, нищебродка?
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13.08.2020 16:59 Відповісти
Врешь.
Советские БО совсем не так выглдели.
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13.08.2020 21:38 Відповісти
Врать не надоело? Какая база отдыха?
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14.08.2020 13:23 Відповісти
За обслуговування резиденціі Зе потерпілого , держава витрачає ТРИ З ПОЛОВИНОЮ млн .грн . щомісяця !
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13.08.2020 15:43 Відповісти
Надеюсь на следующих выборах, Порох устроит всем разнос. Хотя и похерили его труды конкретно.
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13.08.2020 15:44 Відповісти
Порошенко вылетел бы в первом туре и ещё вопрос остается открытым, - зарегистрируют ли его вообще кандидатом в президенты? Скорее всего нет))))
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13.08.2020 15:47 Відповісти
Вопрос в другом,досидит ли гундывый леприкон до конца президентского срока или ему таки срок заключения досиживать придется
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13.08.2020 15:51 Відповісти
тебе из дурки виднее.
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13.08.2020 15:58 Відповісти
Гена, 259а0430 это заводской номер твоей резиновой бабы или условное обозначение диаметра входного отверстия
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13.08.2020 16:00 Відповісти
маладец! сразу видно что ты на дурке в большом резиновом "авторитете"
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13.08.2020 21:04 Відповісти
гена, вали на окружную, а то твое место зебилы займут
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13.08.2020 17:00 Відповісти
а с чего вдруг "нет"? в Конституции об этом ни слова. снова зелёные хотелки в стиле "придёт весна, будем сажать"?
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13.08.2020 15:57 Відповісти
вийшов би і програв
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13.08.2020 16:02 Відповісти
Ви знову пронолсували б за Зеленського?
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13.08.2020 20:56 Відповісти
Ну при выборе из Зели и Пети на данный момент придётся голосовать за Петю. Хотя я бы предпочёл президентом Сеню или Гросю!
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13.08.2020 16:07 Відповісти
в президенты?! вапчета, туды нужен международник, а не хозяйственник. и уж точно не проф.актёр.
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13.08.2020 16:13 Відповісти
Туды нужен тот, кто продвинет нормальный Кабмин и не будет особо туда соваться. Но это - мечты, а не реальность Украины, где президент и премьер, и суд....
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13.08.2020 16:19 Відповісти
Фуфло
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13.08.2020 16:12 Відповісти
1/3 российские коллаборантов, которые в случай чего будут стрелять украинцев как уже делали не раз например в 1918-1933.
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13.08.2020 16:22 Відповісти
прошелся по ветке, такое впечатление что попал в выгребную яму и в палату №6 всеукраинского дурдома .

очнитесь убогие и вспомните заповедь: не сотвори себе кумира
да срать хотели политики на вас , даже за какашки не держат
а вы тут жопу рвете за политиков дегенератов. ну нет сейчас достойных, нет и еще долго не будет . без избирателя лоха , жизнь политка плоха
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13.08.2020 16:24 Відповісти
Если ты платишь налоги и тебе пофиг, как это деньги расходуются,тогда не голосуй и жди достойного мессию
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13.08.2020 16:29 Відповісти
сектанты еще позавчера дружно любили Рыгорыча , теперь вот начинают плеваться . Они дегенераты - патриоты .
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13.08.2020 17:06 Відповісти
"59,5% опрошенных считают Россию страной-агрессором, 23,8% считают РФ соседской страной, с которой надо поддерживать хорошие отношения, для 9,1% опрошенных Россия является братской страной.
64,5% опрошенных считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком. 17,7% допускают для русского языка статус официального в отдельных регионах, 15,2% считают, что в Украине должны быть два государственных языка."

1/3 врагов и российских коллаборантов на земле украинцев. Ждут когда смогут украинцев уже добить. В 1918-1933 не получилось всех украинцев уничтожить.
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13.08.2020 16:28 Відповісти
Ахахаха мало купил порохоботов )))
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13.08.2020 16:32 Відповісти
До другого туру знову вийшли б Зеленський і Порошенко, - опитування Центру Разумкова і "Соцису" - Цензор.НЕТ 991..........
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13.08.2020 16:40 Відповісти
Дв1 н1кчеми !
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13.08.2020 17:07 Відповісти
Это он еще никого не покупал. ))
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13.08.2020 20:58 Відповісти
33% за зезидента, и 33% за кацапо-фашистов. Совпадение? Не думаю!
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13.08.2020 16:48 Відповісти
Да, но у лягушонка рейтинг упал на полшестого,у порха стабильный,кассовые аппараты и торговля должностями открывают зебилам мрачную реальность а еще и татаров как символ расстрела на майдане в замах у бездари.
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13.08.2020 16:50 Відповісти
Пеця - подстреленая утка. Взлетит - однозначно нет. Проект "пеця" перспектив не имеет.
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13.08.2020 18:06 Відповісти
то есть, шансов ноль.
полный разгром.
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13.08.2020 18:18 Відповісти
если снова в реальности таков процент за шута горохового то дела у нас не просто плохи а ещё хуже.P.S.но я сомневаюсь шо у клоуна такая поддержка.
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13.08.2020 19:08 Відповісти
Игорь Смешко - 7%

Люди вы чё на приколе или Гордона пересмотрели.
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13.08.2020 19:26 Відповісти
Хм, работать не модно. Мазохистов желающих расшибить хрен о клавиши рояля по-прежнему большенство. 🤪
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13.08.2020 20:14 Відповісти
никогда!!! никогда порох никогда зелень... только народная власть! без презиков, депутатов, министров и прочей нечисти .. сами все решим без этих дегенератов!
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13.08.2020 21:02 Відповісти
Каким образом?
Вы хоть представляете сложность и объем государственных функций, которые нужно исполнять каждый день, вне зависимости от желания и настроения?
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13.08.2020 21:40 Відповісти
Кропоткина начитались?
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14.08.2020 14:03 Відповісти
когда до вас дойдет.. к сожалению уже будет поздно!
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14.08.2020 21:03 Відповісти
Манкуртів азаЗело = 33,4%, з них проти НАТО 32,8%, або 23,8% вважають її сусідньою країною + 9,1% братнім народом
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13.08.2020 21:21 Відповісти
опрос вероятно лживый,........... но даже в таком опросе видно тренд - поддержка Зеленского падает, оппозиционных кандидатов - растёт
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13.08.2020 22:38 Відповісти
Нынешняя наиболее деклассируемая оппозиция в Украине ,это и только мать его перемать великолепный -СРЕДНИЙ КЛАСС!Если Он предложит строить коммунизм ,я за него точно проголосую.
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14.08.2020 14:18 Відповісти
Неужели после всего этого, найдутся ещё идиоты, чтоб опять проголосовать за клоуна-пианиста???
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13.08.2020 23:33 Відповісти
Я проголосую за ЕС. За Пороха-НИКОГДА. Имею честь .
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14.08.2020 14:13 Відповісти
Це не випадковість .. це діагноз...
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14.08.2020 01:43 Відповісти
Французи кажуть..., генія впізнають в залежності від кількості ідіотів навколо нього ...
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14.08.2020 02:25 Відповісти
Гениальность ,это сексуальное усилие всего народа и чуток врожденной нарочитой наглости.
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14.08.2020 14:23 Відповісти
эт вряд ли... реальный рейтинг зеленского, благодаря его безумным назначениям и действиям, ниже плинтуса... а центр разумкова - это придорожная шалава, готовая удовлетворять каждого встречного-поперечного, сидя на госбюджете...
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14.08.2020 06:49 Відповісти
Как информирует https://censor.net/, об этом свидетельствуют http://socis.kiev.ua/2020-08-13/?fbclid=IwAR0d8pGOgw0WUfiXatop-************************************** результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова и Центром SOCIS с 21 по 28 июля. Источник: https://censor.net/n3213569

КУДИ Ж БЕЗ БРЕХНІ
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14.08.2020 10:36 Відповісти
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