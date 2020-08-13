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Кабмін наступного тижня має намір розглянути кандидатуру на пост глави "Укрзалізниці", - Криклій

Кабмін наступного тижня має намір розглянути кандидатуру на пост глави

Кабінет Міністрів України наступного тижня, в середу, має намір розглянути кандидатуру на посаду керівника АТ "Укрзалізниця" (УЗ), повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Ми маємо отримати сьогодні напрями від наглядової ради "Укрзалізниці" з рекомендацією переможця в результаті відбору й на наступному засіданні уряду в середу, сподіваюся, вже зможемо розглянути (кандидатуру нового керівника УЗ. - Ред.). І буде новий керівник", - сказав він під час візиту на авіаційний завод у Харкові в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

.Як повідомлялося, наглядова рада "Укрзалізниці" дала старт конкурсу на посаду голови правління компанії в лютому 2020 року.

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Нині в. о. голови правління "Укрзалізниці" є Іван Юрик.

Автор: 

Кабмін (14180) Укрзалізниця (6927) Криклій Владислав (548)


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13.08.2020 14:26 Відповісти
Принцип отбора следующий- у кого больше задолженность по коммуналке! Так они назначили Шевченка в НБУ, а Тарталова в ОПУ! Оба должники!
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13.08.2020 14:29 Відповісти
Пардон, Тартарова!
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13.08.2020 14:30 Відповісти
розмовляв зі знайомим ...укрзалізницю "готують" до великого дерибану по крупному і продажу залишків "інвестору" за ціною одна гривня
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13.08.2020 14:45 Відповісти
 
 