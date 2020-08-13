Маск відреагував на заклик про допомогу протестувальникам у Білорусі: "Чим допомогти?"
Ілон Маск відреагував на протести в Білорусі, запитавши, чим він може допомогти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У Twitter користувач Ервін Вейк опублікував відео протестів з підписом: "Білорусь у вогні. Вбивства, побиття і катування - так автократи "виграють" свої вибори. Репост". Він тегнув Маска і Білла Гейтса і додав "Хто-небудь, чий голос точно почують, - поділіться цим зараз".
Маск написав у коментарі: "Сумно. Чим ми можемо допомогти?"
Автор відео відповів йому: "Насамперед учасники протесту в Білорусі потребують уваги світової спільноти, я думаю, ви можете допомогти в цьому. Також ви можете допомогти фінансово, ось контакти людей, які збирають гроші на підтримку активістів".
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Також дивіться: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
Будь ласка, зачекайте...
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уж стивен сигал враз усмирит врагов луки, он знает столько приемчиков, но их не применяет
в воздухе разносился запах ыркуцкой боярки и драников. Это две закацапленные банды уже не первый день сходились на толковище.
Пожертвовать одной невозвращающейся ступенью для Луки
Чим допомагать, якщо самі білоруси не знають, чого вони хочуть... "Лукашенку геть!"... І все... А далі? АХЗ... Ну, знімуть "совєцький хомут"... А потім іх охомутають "путінським"...(самі ж, вибирали...). А це ще гірше...
Как говорится, за собой следите, прежде чем лезть кому-то в сраку.
Люди на "Майдані" знали, чого стоять... І "Яника - геть!", не було основною тезою... Люди хотіли євроінтеграції, мали кінцеву ціль. І якби Янукович підписав документи про євроінтеграцію, то він-би так і залишився президентом до кінця каденції... А спитайся білорусів: "А що далі?...", і побачиш розгублені пики... Я взимку 2018, на льоду Сожі, питав білорусів, про це, однак, нічого розумного не почув... Так що думайте перед тим як образами розкидаться...
А что значит деньги в поддержку активистов? Для чего активистам нужны эти деньги? От мусоров откупаться? Или что делать?
Или это просто аферисты, срубающие бабло себе на карман на хайпе?
(кіщачий корм, -слоган из выступления Натахи в ВР)
И дай пароль на WiFi!
Должен вас информировать что для просмотра интернета от Маска нужно специальное оборудование - антенна в купе с приемником.
Лукашенко начинает реальную мясорубку - он оказался тупее Януковича.
Вооружённые "белые каски" с поддержкой НАТО - то, что надо.
А денег пройдохам давать не надо.
а от к етим - кацапия, ее жополиз лука, китай, ын - бизнесмену лезть бесполезно и вредно - тупо отвлекает...