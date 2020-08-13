Маск відреагував на заклик про допомогу протестувальникам у Білорусі: "Чим допомогти?"

Ілон Маск відреагував на протести в Білорусі, запитавши, чим він може допомогти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Twitter користувач Ервін Вейк опублікував відео протестів з підписом: "Білорусь у вогні. Вбивства, побиття і катування - так автократи "виграють" свої вибори. Репост". Він тегнув Маска і Білла Гейтса і додав "Хто-небудь, чий голос точно почують, - поділіться цим зараз".

Маск написав у коментарі: "Сумно. Чим ми можемо допомогти?"

Автор відео відповів йому: "Насамперед учасники протесту в Білорусі потребують уваги світової спільноти, я думаю, ви можете допомогти в цьому. Також ви можете допомогти фінансово, ось контакти людей, які збирають гроші на підтримку активістів".

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Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

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Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.