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Україна в разі загострення ситуації в Білорусі може запропонувати Швеції стати майданчиком для переговорів щодо Донбасу, - Кравчук

Україна в разі загострення ситуації в Білорусі може запропонувати Швеції стати майданчиком для переговорів щодо Донбасу, - Кравчук

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук припускає зміну місця переговорів через події в Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо раптом не буде такої можливості проводити там зустрічі, то ми будемо шукати інше місце. Спочатку були Мінські угоди. Спочатку була Женева. Можна взяти зовсім нейтральну державу. Та ж Швеція. Можемо їх попросити. Це - можливо", - сказав він.

Дивіться також: Кравчук про президентські вибори в Білорусі: Україна поважає білоруський народ і його волю. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Кравчук Леонід (546) Лукашенко Олександр (2668) перемовини (3025) Швеція (976) Мінськ (828) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+15
А Швеция в курсе, одоробло сывочоле?
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13.08.2020 14:25 Відповісти
+10
Стокгольмские договоренности.
Украина в случаев обострения ситуации в Беларуси может предложить Швеции стать площадкой для переговоров по Донбассу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7409
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13.08.2020 14:30 Відповісти
+6
давайте лучше Монголию..
там быстрее договоритесь,Kurwa mac..
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13.08.2020 14:26 Відповісти
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А Швеция в курсе, одоробло сывочоле?
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13.08.2020 14:25 Відповісти
Стокгольмские договоренности.
Украина в случаев обострения ситуации в Беларуси может предложить Швеции стать площадкой для переговоров по Донбассу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7409
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13.08.2020 14:30 Відповісти
Краще Великобританія, там будуть арештовувати росіян які прилетять на переговори за причетність до нападів на Скрипаля.
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13.08.2020 14:34 Відповісти
А МОЖЕТ СРАЗУ ГАНА? там тепло............
Украина в случаев обострения ситуации в Беларуси может предложить Швеции стать площадкой для переговоров по Донбассу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3003
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13.08.2020 14:35 Відповісти
Украина в случаев обострения ситуации в Беларуси может предложить Швеции стать площадкой для переговоров по Донбассу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1737
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13.08.2020 14:36 Відповісти
А до чого тут Петро Олексійович?
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13.08.2020 15:06 Відповісти
давайте лучше Монголию..
там быстрее договоритесь,Kurwa mac..
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13.08.2020 14:26 Відповісти
Да нет-сразу в Ростов.
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13.08.2020 14:30 Відповісти
О как, решил по миру попутешествовать?
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13.08.2020 14:27 Відповісти
Главное, чтобы там ситуация с COVIDом была допустима.
Нам же болеть никак низзя, все таки, как-никак ответственность
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13.08.2020 14:28 Відповісти
Это ТЕБЯ-то в Швецию, говорящий пердак!? Разве только в порно для престарелых инвалидов...
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13.08.2020 14:28 Відповісти
а можно вообще кругосветку заказать...а шо такое????
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13.08.2020 14:28 Відповісти
До речі, непагана ідея: потопити всіх домбасітоф, їх кураторів та того самого Кравчука...
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13.08.2020 14:30 Відповісти
так потопити можно ж і в місцевому каналізасьйоні...нащо кудись перти)))))
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13.08.2020 14:34 Відповісти
Кругосветка по канализации? Оригинально!
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13.08.2020 14:35 Відповісти
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13.08.2020 14:55 Відповісти
и Сивуху. Он там организует естественный отбор - будет поедать слабых и больных Ковидом. Тогда они будут заинтересованы подписать все на любых условиях, лишь бы поскорее причалить к берегу и сбежать с корабля
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13.08.2020 15:16 Відповісти
На круизном лайнере Перданик.
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13.08.2020 14:32 Відповісти
Да-да. Через Бермуды.
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13.08.2020 14:33 Відповісти
кравчук дьопйош и его переговорный табор кочует по свету )
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13.08.2020 14:35 Відповісти
.... и уходит в небо)))) (настаиваю!)))))
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13.08.2020 14:36 Відповісти
точно! )) и мендель дьопйош в главной роли их пресс-секретаря. )))
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13.08.2020 14:45 Відповісти
преЗЕдент не отдаст )))) а вдруг она еще кому-то... даст...иш фантастиш ))))))
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13.08.2020 15:00 Відповісти
тирольский диалект, межпрочим. на "ш". "иш бин, даш ишт фантастиш" ))
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13.08.2020 15:04 Відповісти
є ідєя! квартальщикам замість сватів, начать снимать сериал "семья дьопйош" )))
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13.08.2020 14:58 Відповісти
и имя у него....красивое)))) ну у....дьопйошки (а вдруг преЗЕдентом станет)))) Зеленский Евгеньевич Дьопйош-Зеленский )))))
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13.08.2020 15:04 Відповісти
двойная фамилия - древность рода. президент-барон )))
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13.08.2020 15:06 Відповісти
а не хухры-мухры какойто)))))
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13.08.2020 15:07 Відповісти
)))))))) ясный пентиум!
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13.08.2020 15:08 Відповісти
Тут пишут что КГБ Таракана под Киевом свободно работает:
https://www.facebook.com/vladimir.miron.988?sk=wall&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAbzWB0Ery-4yne0wkyiTc5DLLo-V8Y7ByYXSw4WC0o8MKpTlRvduQX8lOo0gVdGggjC-6QMbGFTWwl&hc_ref=ARQinJN4KthtftdguUfKmDeOfMyVUMpQUne8DxyrhdIfGGfWRujGaaRc2jXTHUeKPXg
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13.08.2020 14:29 Відповісти
Дурак, надо было Мальдивы или Богамы, толку ноль но хоть отдохнули бы нормально.
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13.08.2020 14:29 Відповісти
А чего не в Швейцарии? там и хатынка своя. Ну, та, на которую откатом получил за сдачу ЯО.
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13.08.2020 14:30 Відповісти
сруль бажає побувати в Швеціі за наш кошт.....Давай у Молдові
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13.08.2020 14:30 Відповісти
А может лучше в Австралию или Новую Гвинею
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13.08.2020 14:30 Відповісти
Папуа.
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13.08.2020 14:40 Відповісти
собаці дуже кортить всунути язика в ********** сраку
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13.08.2020 14:31 Відповісти
Маразматик, Швеция шо, должна пустить на свою территорию бандитов и террористов из ордлы?
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13.08.2020 14:31 Відповісти
Тварь, чмо КГБист, ини ты на.... на Шредера, путинский ублюдок недостреленый
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13.08.2020 14:32 Відповісти
Если в Швеции не поможет, то перенесут площадку в Исландию, потом в Гваделупу, потом Буркина-Фасо, на крайний случай - в Маааскву.
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13.08.2020 14:32 Відповісти
Після всього того,що в Білорусії накоїв лука-*****,звідти треба тікати якомога швидше.І взагалі припинити всі віднносини з нелегетимним лукою,бо проведення будь-яких заходів В Мінську буде означати,що наша країна визнає цього ублюдка президентом.
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13.08.2020 14:34 Відповісти
- Швеція... Швеція... Швеція - це що?
- Це такий майданчик для переговорів самого Кравчука!
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13.08.2020 14:34 Відповісти
Договариваться можно , где угодно , это не имеет значения . Договориться нельзя .
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13.08.2020 14:35 Відповісти
А шведи про це знають?
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13.08.2020 14:36 Відповісти
О, как петики взбеленились! Луку возлюбили?
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13.08.2020 14:36 Відповісти
Ти, довбень піскоструєний, де тепер будеш дамбаз слухати? Мінський майданчик схоже закрився на невизначений час.
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13.08.2020 14:37 Відповісти
ніт, віслюк сьогодні прогундосив, що наступний раунд перемовин відбудеться 18 серпня у Мінську..
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13.08.2020 14:58 Відповісти
Ага, може колись...
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13.08.2020 15:02 Відповісти
отож, до 18 ще дожити треба))
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13.08.2020 15:09 Відповісти
Может лучше Швецию пригласить в Люблинский треугольник,а потом к квадрату подтянуть и Беларусь?
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13.08.2020 14:37 Відповісти
І Ізраїль, щоб вже Маген Давід був. А трикутник якось не серйозно...
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13.08.2020 15:04 Відповісти
незабаром докотимося до новин, як кравчук попісяв та покакав
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13.08.2020 14:38 Відповісти
Є більш зручніші та перевірені місця:
Украина в случае обострения ситуации в Беларуси может предложить Швеции стать площадкой для переговоров по Донбассу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4034
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13.08.2020 14:39 Відповісти
Переносите сразу в Нюрнберг, что-бы все было в одном месте.
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13.08.2020 14:39 Відповісти
совковок гребаный
пора сдохатьт
Україна в разі загострення ситуації в Білорусі може запропонувати Швеції стати майданчиком для переговорів щодо Донбасу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1913
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13.08.2020 14:42 Відповісти
Кроме того, что хвост виляет собакой мы ничего не знаем. Нас кормят медиапропагандой, и узнать, что там на самом деле можно будет через пару лет. А сейчас надо критически оценивать и фильтровать, поскольку многие геополитические играки имеют свой интерес, как и бандиты, а почему б под шумок не украсть Белаз,тем более, что Запад не против, а орде нужна все Беларусь и им начхать на Белаз.
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13.08.2020 14:50 Відповісти
чувак слышал о стокгольмском синдроме, но в силу своего возраста не понял о чём речь ))
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13.08.2020 14:51 Відповісти
Почему именно Швеции? Может Швейцарии? Да и Шри -ланка ,там тепло.Маразмат.
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13.08.2020 14:54 Відповісти
Люди порозумніші використали б ситуацію щоб з'їхати з мінських "домовленостей". Але це не про зьозіків
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13.08.2020 14:54 Відповісти
Джамбул... Там тепло... Там його мама...
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13.08.2020 15:05 Відповісти
зелибоба может только предложить какую-то куйню...
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13.08.2020 15:05 Відповісти
До речі у нас "демократія" мене теж Цензор забанив, тобто тут теж Лукашенко, міліція.. ? Сьогодні вийшов на волю, а забанили за просте питання чому влада України радісно зустріла кандидата на президента Білорусі , який ховався у Москві. Там, що немає тоталітарного правління, чому зелені лобизають агента СВР РФ , вони в підтанцьовці Путіну. І благо коли викинули з Цензора, був час подивитсь політологів, і обана жоден не відповів чим це було зумовлено зустріч з агентом Кремля? Тому коли горить хата Порошенко, Кравчук рекомендує поцікавитись чи ба сірники не сирі, може підсушити. Це тілки в Україні владу як булку даруть олігофренам.
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13.08.2020 15:17 Відповісти
а чего не в США?
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13.08.2020 15:17 Відповісти
https://www.facebook.com/vladimir.miron.988?hc_ref=ARSV7JZsMgPEFNZzApwvOIe8Z66Xv5VRwkalu1MLWdvNrjAJCzZsiCIqchTUNQB17Zo&ref=nf_target Владимир Мирон с Даней Данским.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3243105862472267&set=a.100233776759507&type=3 4 ч. · https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3243188729130647&id=100003186540509#

События в Белоруси хреновым отголоском происходят и у нас.
Сегодня ночью произошло очень плохое событие!😡 Применно в 3 часа ночи мне позвонил побратим Даня Данский исообщил, что менты штурмуют квартиру! Но все оказалось значительно хуже, это была не наша полиция, а КГБ Белорусии! Полиция приехала, но ничего не сделала. Пообщались с конторскими и просто дальше наблюдали.
Сам Даня белорус, вчера дал интервью каналу NEXTA и через несколько часов за ним приехали, под Киев, КГБшники!!!... Несколько раз пытались ломать дверь, но она дорогая и мощная оказалась. Затем приехали побратимы из ПС и отвезли Даню в Литовское посольство, так что, в данный момент, он относительно в безопасности.
Выводы делайте сами, но то что команда не мешать работать конторским, соседних стран - эт факт.
Друзья журналисты задают много правльных вопросов , на которые у меня нет ответов, в данный момент. Видео и фото съемку Даня не делал. Тупо растерялся. Я попросил его написать все более подробнее и скрупулёзнее. Как напишет спросите у него и детали, и почему что и как
От себя, мне эта шумиха самому не нравится, но и молчать нельзя. Дане я верю, как и многим другим побратимам. Говорю то что знаю и то что попросили сообщить. Если нужны какие-то другие доказательства, то лично я вам их не предоставлю, по крайней мере в данный момент. Срач и экспертов буду банить.
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13.08.2020 15:27 Відповісти
А не злипнеться? Є Тбілісі, Кишенеу... Не подобається? Тоді Прага, Будапешт...
У Швейцарію воно захтіло! І державним коштом звісно? Позажиралися, курви!
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13.08.2020 15:35 Відповісти
Наглый комуняка захотел на конец жизни, попердеть в швеции, да еще шпане из ордло швецию показать, совсем поехала крыша у перлуна.
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13.08.2020 17:24 Відповісти
От тварь більшовицька На цвинтарі вже прогули ставити заморились а воно все в політику грається. Таке воно промосковське лайно
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13.08.2020 17:51 Відповісти
???... а куда уже шире? Там только русский и остался. Других языков они просто не знают....
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13.08.2020 22:01 Відповісти
 
 