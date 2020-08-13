Україна в разі загострення ситуації в Білорусі може запропонувати Швеції стати майданчиком для переговорів щодо Донбасу, - Кравчук

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук припускає зміну місця переговорів через події в Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо раптом не буде такої можливості проводити там зустрічі, то ми будемо шукати інше місце. Спочатку були Мінські угоди. Спочатку була Женева. Можна взяти зовсім нейтральну державу. Та ж Швеція. Можемо їх попросити. Це - можливо", - сказав він.

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