Україна в разі загострення ситуації в Білорусі може запропонувати Швеції стати майданчиком для переговорів щодо Донбасу, - Кравчук
Глава делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук припускає зміну місця переговорів через події в Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Якщо раптом не буде такої можливості проводити там зустрічі, то ми будемо шукати інше місце. Спочатку були Мінські угоди. Спочатку була Женева. Можна взяти зовсім нейтральну державу. Та ж Швеція. Можемо їх попросити. Це - можливо", - сказав він.
Топ коментарі
+15 Rhodesian
показати весь коментар13.08.2020 14:25 Відповісти Посилання
+10 олег иванов #434516
показати весь коментар13.08.2020 14:30 Відповісти Посилання
+6 Салаутдин
показати весь коментар13.08.2020 14:26 Відповісти Посилання
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там быстрее договоритесь,Kurwa mac..
Нам же болеть никак низзя, все таки, как-никак ответственность
https://www.facebook.com/vladimir.miron.988?sk=wall&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAbzWB0Ery-4yne0wkyiTc5DLLo-V8Y7ByYXSw4WC0o8MKpTlRvduQX8lOo0gVdGggjC-6QMbGFTWwl&hc_ref=ARQinJN4KthtftdguUfKmDeOfMyVUMpQUne8DxyrhdIfGGfWRujGaaRc2jXTHUeKPXg
- Це такий майданчик для переговорів самого Кравчука!
пора сдохатьт
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3243105862472267&set=a.100233776759507&type=3 4 ч. · https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3243188729130647&id=100003186540509#
События в Белоруси хреновым отголоском происходят и у нас.
Сегодня ночью произошло очень плохое событие!😡 Применно в 3 часа ночи мне позвонил побратим Даня Данский исообщил, что менты штурмуют квартиру! Но все оказалось значительно хуже, это была не наша полиция, а КГБ Белорусии! Полиция приехала, но ничего не сделала. Пообщались с конторскими и просто дальше наблюдали.
Сам Даня белорус, вчера дал интервью каналу NEXTA и через несколько часов за ним приехали, под Киев, КГБшники!!!... Несколько раз пытались ломать дверь, но она дорогая и мощная оказалась. Затем приехали побратимы из ПС и отвезли Даню в Литовское посольство, так что, в данный момент, он относительно в безопасности.
Выводы делайте сами, но то что команда не мешать работать конторским, соседних стран - эт факт.
Друзья журналисты задают много правльных вопросов , на которые у меня нет ответов, в данный момент. Видео и фото съемку Даня не делал. Тупо растерялся. Я попросил его написать все более подробнее и скрупулёзнее. Как напишет спросите у него и детали, и почему что и как
От себя, мне эта шумиха самому не нравится, но и молчать нельзя. Дане я верю, как и многим другим побратимам. Говорю то что знаю и то что попросили сообщить. Если нужны какие-то другие доказательства, то лично я вам их не предоставлю, по крайней мере в данный момент. Срач и экспертов буду банить.
У Швейцарію воно захтіло! І державним коштом звісно? Позажиралися, курви!