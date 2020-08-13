У Львові затримано інспектора колонії, який збував наркотики ув'язненим, - поліція. ФОТОрепортаж

У Львові затримано співробітника пенітенціарної служби, який поширював наркотичні засоби і психотропні речовини серед ув'язнених установи виконання покарань. Діяльність наркодилера припинили львівські правоохоронці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

За даними відомства, восени 2019 року до поля зору працівників Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ потрапив інспектор відділу режиму і охорони установи виконання покарань. Встановлено, що 34-річний співробітник пенітенціарної служби приносив на роботу наркотичні засоби та психотропні речовини, які згодом збував ув’язненим. Водночас перевірялася інформація на можливу причетність до протиправної діяльності викритого фігуранта співробітників поліції.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Оперативники внутрішньої безпеки НПУ, працівники ДБР, оперативного відділу та сектору внутрішньої безпеки пенітенціарної служби, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, затримали драгдилера з речовими доказами, які він намагався пронести на територію установи виконання покарань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві затримано організатора інтернет-магазину з продажу кокаїну, вилучено "товару" на 5 млн грн, - Нацполіція. ФОТО

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Готується оголошення йому про підозру. За незаконні оборудки зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.



Фото: сайт Нацполіції

Інформація щодо співробітників поліції, які могли б бути спільниками затриманого, не підтвердилася.