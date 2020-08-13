Викрито організаторів шахрайської фінансової піраміди, що обдурили вкладників на суму понад 8 млн грн, - МВС

Троє фігурантів створили кілька сайтів, де під приводом інвестування в міжнародні компанії, обдурили понад сотні громадян. За такі дії зловмисникам загрожує до восьми років ув'язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Встановлено, що фігуранти створили більш як десяток власних вебресурсів, де пропонували громадянам отримувати пасивний дохід від інвестування у "перспективну" компанію.

Адміністратори сайту дотримувалися повної анонімності та приймали гроші вкладників на криптовалютні та електронні гаманці. Інвестори вкладали щонайменше 300 доларів. Отримавши гроші, шахраї блокували користувачів, відмовляючись від будь-якої відповідальності.



Компанія розташовувалася в Одесі: там правоохоронці провели обшук. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та "чорнові" записи. Речові докази буде направлено на проведення відповідних експертиз.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ШахрайГудбай: у київському метро з'явився артпоїзд з попередженнями. ФОТО

Від шахрайських дій постраждали понад 100 осіб. Серед ошуканих - як українці, так і іноземці. Наразі правоохоронці встановлюють потерпілих від дій зловмисників.



За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігурантам. Слідчі дії тривають.