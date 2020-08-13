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Новини
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Викрито організаторів шахрайської фінансової піраміди, що обдурили вкладників на суму понад 8 млн грн, - МВС

Викрито організаторів шахрайської фінансової піраміди, що обдурили вкладників на суму понад 8 млн грн, - МВС

Троє фігурантів створили кілька сайтів, де під приводом інвестування в міжнародні компанії, обдурили понад сотні громадян. За такі дії зловмисникам загрожує до восьми років ув'язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Встановлено, що фігуранти створили більш як десяток власних вебресурсів, де пропонували громадянам отримувати пасивний дохід від інвестування у "перспективну" компанію.

Адміністратори сайту дотримувалися повної анонімності та приймали гроші вкладників на криптовалютні та електронні гаманці. Інвестори вкладали щонайменше 300 доларів. Отримавши гроші, шахраї блокували користувачів, відмовляючись від будь-якої відповідальності.

Компанія розташовувалася в Одесі: там правоохоронці провели обшук. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та "чорнові" записи. Речові докази буде направлено на проведення відповідних експертиз.

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Від шахрайських дій постраждали понад 100 осіб. Серед ошуканих - як українці, так і іноземці. Наразі правоохоронці встановлюють потерпілих від дій зловмисників.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігурантам. Слідчі дії тривають.

Автор: 

кіберзлочин (812) МВС (3519) шахрайство (1123) Одеса (5538)


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Не треба мені зарплати, дайте мені 1 квадратний метр стола в міськраді...
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13.08.2020 14:47 Відповісти
Привет, зелибобы!
Разоблачены организаторы мошеннической финансовой пирамиды, обманувшие вкладчиков на сумму более 8 млн грн, - МВД - Цензор.НЕТ 8644
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13.08.2020 14:52 Відповісти
Не перевелись еще Лохи, на земле Украинской ...
Откуда уголовное дело? Люди добровольно инвестировали. Инвестирование не всегда приводит к сверхдоходам.
Вот например ваучеры и инвестирование в 90-х .
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13.08.2020 15:00 Відповісти
Шо опять,,како то мурло господ в карты раздеват,,?
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13.08.2020 15:07 Відповісти
Неужели прокурорские денежки накрылись? Или кто то из пенсионеров пострадал?
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13.08.2020 15:09 Відповісти
в стране где клоуна выбирают президентом, на лохах можно хорошо заработать.
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13.08.2020 15:21 Відповісти
а що там з Бі ту бі? СБУ не встигає?
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13.08.2020 16:19 Відповісти
Назовите названия компаний и какие сайты обманули людей? А то получается статья из источников сидящих на лавочках...
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13.08.2020 16:31 Відповісти
 
 