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Новини Агресія Росії проти України
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Шмигаль щодо режиму припинення вогню на Донбасі: Це величезне досягнення на шляху до мирного процесу

Шмигаль щодо режиму припинення вогню на Донбасі: Це величезне досягнення на шляху до мирного процесу

Діючий режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил, під час якого немає втрат серед українських військових, є вагомим досягненням на шляху мирного процесу.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у коментарі журналістам у рамках робочої поїздки в Харківську область, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогоднішній день режим припинення вогню діє і, слава Богу, ми не маємо жертв за весь період. Це вперше такий довгий період, коли дійсно немає втрат серед українців, і це вже величезне досягнення, яке, я сподіваюся, стало вагомим кроком на шляху досягнення мирного процесу", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, із 27 липня на Донбасі згідно з домовленістю Тристоронньої контактної групи встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Також читайте: Один український воїн загинув, ще один дістав поранення унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі, - Міноборони

Автор: 

Донбас (22358) перемир’я (996) операція Об’єднаних сил (6725) Шмигаль Денис (4671)


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Топ коментарі
+8
Не твои дети, братья гибнут во время "перемирия", зелено-ахметовский прихвостень, поэтому ты не видишь их гибели.
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13.08.2020 14:59 Відповісти
+7
Шмигаль щодо режиму припинення вогню на Донбасі: Це величезне досягнення на шляху до мирного процесу - Цензор.НЕТ 9810
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13.08.2020 15:08 Відповісти
+6
У нас обстрелы, раненые и убитые.
Чем это перемирие отличается от той обстановки, что была до него?
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13.08.2020 15:00 Відповісти
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Що "запарєбрік", тобі зле коли наші хлопці не гинуть?
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13.08.2020 15:00 Відповісти
конечно "зле", твои свинособаки должны дохнуть пачками! А пока только наши "получают ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве" и "резко ухудшается здоровье"
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13.08.2020 15:06 Відповісти
Дай боже сил й здоровʼя нашим захисникам!!!
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13.08.2020 14:58 Відповісти
Сегодня медэвак летал в прифронтовую зону в Донецкой области. Наверное опять неосторожное обращение с оружием.
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13.08.2020 14:59 Відповісти
підрив на нвп.1-200, 1 -300.
Скоріш за все макаки використовують режим тиші, щоб мінувати тропи біля вопів
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13.08.2020 15:03 Відповісти
посмотрим на официальную версию
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13.08.2020 15:18 Відповісти
вечером еще один медэвак был.
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13.08.2020 18:24 Відповісти
додатково мені нічого не відомо
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14.08.2020 11:16 Відповісти
Не твои дети, братья гибнут во время "перемирия", зелено-ахметовский прихвостень, поэтому ты не видишь их гибели.
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13.08.2020 14:59 Відповісти
У нас обстрелы, раненые и убитые.
Чем это перемирие отличается от той обстановки, что была до него?
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13.08.2020 15:00 Відповісти
ложью
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13.08.2020 15:19 Відповісти
шмыгаль под лавку шмыг, питор зеленый
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13.08.2020 15:00 Відповісти
Що, дупка засвербіла, пустунчику?)))
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13.08.2020 15:02 Відповісти
Хто про що, а ви, ватани, про анал.
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13.08.2020 15:08 Відповісти
********, якщо там так безпечно, перенось чергове засідання КМУ десь на Мар'їнку на плацдарм (інтернат), або у Піски, на 18-ту.
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13.08.2020 15:05 Відповісти
Шмигаль щодо режиму припинення вогню на Донбасі: Це величезне досягнення на шляху до мирного процесу - Цензор.НЕТ 9810
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13.08.2020 15:08 Відповісти
я так понимаю шо больше похвалить некому.... когда воду в Крым наметили ???
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13.08.2020 15:11 Відповісти
Страдаешь за соплеменников?
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13.08.2020 15:21 Відповісти
я не еврей вобщето
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13.08.2020 15:24 Відповісти
У Придністров'ї теж не стріляють та не гинуть військовики, та й в Абхазії з Південною Осетією теж... І щось там вже не перший десяток (!!!) років ніяких зсувів у бік твого примарного "мирного процесу"... Чи це і є той "мирний процес" - українське "придністров'я" на десятки років? То йдіть на путіна з таким миром!
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13.08.2020 15:12 Відповісти
Почему ? Есть же "минск", его никто не отменял. Если выполнить всё по пунктам, то Донбасс вернётся в Украину и не будет никакого "приднестровья". И процесс пошёл, впервые за долгие годы. Додавили-таки пуйла !
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13.08.2020 20:23 Відповісти
Куди він "пішов"? До визнання сєпарів, що взяли в руки зброю і отримують за це зарплатню з московії, "громадськими правоохоронцями"? Такі собі "кабміни" та "ради" ОРДЛО - "органами місцевого самоврядування"? До прямих переговорів з цими колаборантами? До зняття санкцій з московії? Якщо ви вважаєте, що такий рух правильний, то мені цей напрямок стає поперек душі...
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13.08.2020 20:30 Відповісти
шмьіга- "довбо№б" і брехло!
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13.08.2020 15:15 Відповісти
Перемир'я - це коли нема провокацій, пострілів, втрат (краще з нашої сторони), а тут ....Яке до біса перемир'я? Чого ви добилися зелені кловуни? НІЧОГО!
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13.08.2020 15:16 Відповісти
ну при Пете и такого не было - украинские воины каждый день погибали ! А сейчас такого нет. Это большой прогресс после 6 лет войны !
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13.08.2020 20:29 Відповісти
Ну да.А розвідник вчора самозастрелився, інші бійці-на власних мінах підірвались.
А кацапський корабель біля Бердянська зачмирив наших прикордонників згідно домовленостей !
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13.08.2020 15:17 Відповісти
Замечательно!
Следующий шаг - даётся месяц определиться туда-сюда, и глухая колючка с минными полями!
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13.08.2020 15:30 Відповісти
Он врет. "Під час переїзду у зоні відповідальності 57-ої бригади транспортний засіб підірвався на протитанковій мині. Один військовий 57 ОМПБр з Кіровоградщини загинув, другий отримав тяжкі поранення." Это сообщение у нас сегодня в кропивницких изданиях.
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13.08.2020 15:34 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform

@tZEinform Состоянием на 14-00 13.08.2020 г. Обстрелов 8 ( 4- стрелковое оружие, 1- снайпер, 3 - миномет до 80 мм) Ранено - 2. Убито - 1

Ответный огонь 4 (3 стрелковое оружие, 1 -миномет)
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13.08.2020 15:52 Відповісти
Что вы ***** пообещали за это, вот вопрос
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13.08.2020 15:53 Відповісти
https://twitter.com/radiosvoboda
https://twitter.com/radiosvoboda Радіо Свобода
https://twitter.com/radiosvoboda @radiosvoboda
·
https://twitter.com/radiosvoboda/status/1293894837318619136 18 хв

Обстріли українських військових неподалік окупованої Горлівки.
На відео видно розриви від гранат.
За словами військових, їхні позиції обстріляли із гранатометів (АГС).
(відео надане солдатами ЗСУ)

https://twitter.com/i/status/1293894837318619136
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13.08.2020 16:18 Відповісти
так пусть шмыга у пуйла соснет,глядишь мир во всем мире наступит))))конечно пздц,если еще амнистию обЪявят и в крым воду дадут,тогда все-дно пробито.
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13.08.2020 18:36 Відповісти
Зелені зазвичай вихваляють самі себе. Бо не сподіваються, що хтось похвалить.
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13.08.2020 19:44 Відповісти
ПДРс ЗЕлений не бреши!
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13.08.2020 22:37 Відповісти
 
 