Шмигаль щодо режиму припинення вогню на Донбасі: Це величезне досягнення на шляху до мирного процесу
Діючий режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил, під час якого немає втрат серед українських військових, є вагомим досягненням на шляху мирного процесу.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у коментарі журналістам у рамках робочої поїздки в Харківську область, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На сьогоднішній день режим припинення вогню діє і, слава Богу, ми не маємо жертв за весь період. Це вперше такий довгий період, коли дійсно немає втрат серед українців, і це вже величезне досягнення, яке, я сподіваюся, стало вагомим кроком на шляху досягнення мирного процесу", - сказав Шмигаль.
Як повідомлялося, із 27 липня на Донбасі згідно з домовленістю Тристоронньої контактної групи встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.
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Скоріш за все макаки використовують режим тиші, щоб мінувати тропи біля вопів
Чем это перемирие отличается от той обстановки, что была до него?
А кацапський корабель біля Бердянська зачмирив наших прикордонників згідно домовленостей !
Следующий шаг - даётся месяц определиться туда-сюда, и глухая колючка с минными полями!
@tZEinform Состоянием на 14-00 13.08.2020 г. Обстрелов 8 ( 4- стрелковое оружие, 1- снайпер, 3 - миномет до 80 мм) Ранено - 2. Убито - 1
Ответный огонь 4 (3 стрелковое оружие, 1 -миномет)
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https://twitter.com/radiosvoboda/status/1293894837318619136 18 хв
Обстріли українських військових неподалік окупованої Горлівки.
На відео видно розриви від гранат.
За словами військових, їхні позиції обстріляли із гранатометів (АГС).
(відео надане солдатами ЗСУ)
https://twitter.com/i/status/1293894837318619136