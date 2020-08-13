Ще одного громадянина України затримано в Білорусі, він перебуває в СІЗО Бреста, - МЗС

12 серпня до консульства України в Бресті звернулися родичі громадянина України, який 11 серпня не повернувся додому з роботи.

Про це в Telegram повідомляє пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Консульство відразу почало пошук і встановило, що 11 серпня його затримали в Бресті (як протестувальника) і він перебуває зараз у місцевому СІЗО.

"Найближчим часом наші консули зустрінуться з керівництвом місцевих правоохоронних органів з метою з’ясування усіх обставин інциденту та надання необхідної консульсько-правової допомоги", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ситуація перебуває на контролі консульства України в Бресті та МЗС України. Детальніша інформація буде надана додатково. Наші дипломати в Білорусі продовжують перевіряти наявність громадян України серед затриманих чи постраждалих.

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