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Новини Революція в Білорусі
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Ще одного громадянина України затримано в Білорусі, він перебуває в СІЗО Бреста, - МЗС

Ще одного громадянина України затримано в Білорусі, він перебуває в СІЗО Бреста, - МЗС

12 серпня до консульства України в Бресті звернулися родичі громадянина України, який 11 серпня не повернувся додому з роботи.

Про це в Telegram повідомляє пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Консульство відразу почало пошук і встановило, що 11 серпня його затримали в Бресті (як протестувальника) і він перебуває зараз у місцевому СІЗО.

"Найближчим часом наші консули зустрінуться з керівництвом місцевих правоохоронних органів з метою з’ясування усіх обставин інциденту та надання необхідної консульсько-правової допомоги", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ситуація перебуває на контролі консульства України в Бресті та МЗС України. Детальніша інформація буде надана додатково. Наші дипломати в Білорусі продовжують перевіряти наявність громадян України серед затриманих чи постраждалих.

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Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) затримання (4357) Лукашенко Олександр (2668) МЗС (4202) українці (2554) Тіхановська Світлана (389)


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зелибоба активирует заседание суда почему гражданин виноват в событиях в беларуси...
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13.08.2020 15:08 Відповісти
Активирует или активизирует?
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13.08.2020 15:38 Відповісти
Коментувати все це без застосування ненормативної лексики просто неможливо...
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13.08.2020 15:12 Відповісти
а посол и консул Украины в Беларуси уже проведали задержанного, или третий день выясняют информацию?
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13.08.2020 22:36 Відповісти
 
 