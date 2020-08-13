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Волонтери "МегаПоліграф" збирають кошти на монітор для розвідбату і колеса для бойових машин

Волонтери

Волонтерська група "МегаПоліграф" шукає кошти на купівлю необхідних для українських воїнів речей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці групи у фейсбуці.

"У хороший бойовий бат розвідки потрібен монітор 27" Full HD (обробка даних з камер і БПЛА). Ціна питання - близько 4000 грн.

Ще треба 2 комплекти коліс на фронтові машини: 205/65/16С (бажано саме "цешка").

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Хочеш допомогти ?!

Контактні телефони - 0676188747, 0503550177 - Костянтин: 0509278010; 0973750000 - Олександр, 0445816815

Київ, Марка Вовчка, 12 \ 14

Реквізити для перерахування грошей на закупівлю необхідного:

Карта ПриватБанк на ім'я Галафутник Ігор Леонідович

4731 2191 0499 3989

ІПН: 2390702897", - йдеться в повідомленні.

Також волонтери відзвітували про вже зроблені закупівлі.

"Кабель спільно з фондом Діани Макарової купили. Трохи більше 3 км вже у відомому приморському селищі силами Валерія гарячок освоєні і введені в експлуатацію. Ремонт УАЗа практично завершено", - йдеться в повідомленні.

Волонтери МегаПоліграф збирають кошти на монітор для розвідбату і колеса для бойових машин 01

Автор: 

армія (3782) допомога (8484) волонтери (1345)


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Топ коментарі
+10
мусора на французких вертолетах летают, а армии волонтеры помогают, что за *****?
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13.08.2020 15:19 Відповісти
+9
волонтеры копейки собирают, а зе-падла шашлычки жрёт на даче растрачивая средства
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13.08.2020 15:10 Відповісти
+6
приоритеты зе-падлы
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13.08.2020 15:27 Відповісти
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волонтеры копейки собирают, а зе-падла шашлычки жрёт на даче растрачивая средства
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13.08.2020 15:10 Відповісти
И мендельшу тянет под столом
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13.08.2020 17:06 Відповісти
Волонтери "МегаПоліграф" збирають кошти на монітор для розвідбату і колеса для бойових машин - Цензор.НЕТ 1780
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13.08.2020 17:58 Відповісти
нормально. одни по народу деньги собирают, пока другие надписи в очке читают.
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13.08.2020 15:11 Відповісти
Волонтери - молодці, не втомилися.
Одне питання: чому на цензорі піарять окремі волонтерські організації?
Чи будь-яка волонтерська організація, яка офіційно зареєстрована у Мінюсті, має відповідні реквізити (тобто рахунок у банку) та свій сайт для звітування, може звернутися за допопогою для збору коштів на певні заявки з фронту за допомогою "Цензора"?
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13.08.2020 15:15 Відповісти
мусора на французких вертолетах летают, а армии волонтеры помогают, что за *****?
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13.08.2020 15:19 Відповісти
приоритеты зе-падлы
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13.08.2020 15:27 Відповісти
сегодня видел на коммунальной уборочной, городской машине не маленькой, колеса Michelin, Карл!, Мишлен!!!
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13.08.2020 15:41 Відповісти
Пиар-компания "вэликэ будивництво" продолжается, за счет боеспособности армии и безопасности страны. А "чётуттаково?"
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13.08.2020 19:21 Відповісти
 
 