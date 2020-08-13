Волонтери "МегаПоліграф" збирають кошти на монітор для розвідбату і колеса для бойових машин

Волонтерська група "МегаПоліграф" шукає кошти на купівлю необхідних для українських воїнів речей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці групи у фейсбуці.

"У хороший бойовий бат розвідки потрібен монітор 27" Full HD (обробка даних з камер і БПЛА). Ціна питання - близько 4000 грн.

Ще треба 2 комплекти коліс на фронтові машини: 205/65/16С (бажано саме "цешка").

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Контактні телефони - 0676188747, 0503550177 - Костянтин: 0509278010; 0973750000 - Олександр, 0445816815

Київ, Марка Вовчка, 12 \ 14

Реквізити для перерахування грошей на закупівлю необхідного:

Карта ПриватБанк на ім'я Галафутник Ігор Леонідович

4731 2191 0499 3989

ІПН: 2390702897", - йдеться в повідомленні.

Також волонтери відзвітували про вже зроблені закупівлі.

"Кабель спільно з фондом Діани Макарової купили. Трохи більше 3 км вже у відомому приморському селищі силами Валерія гарячок освоєні і введені в експлуатацію. Ремонт УАЗа практично завершено", - йдеться в повідомленні.