УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10587 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
15 612 88

Диктаторе із закривавленими руками, йди! У тебе немає майбутнього на білоруській землі, - Грібаускайте

Диктаторе із закривавленими руками, йди! У тебе немає майбутнього на білоруській землі, - Грібаускайте

Експрезидентка Литви Даля Грібаускайте в різкій формі закликала поки ще чинного президента Олександра Лукашенка піти з поста глави держави.

Як інформуює Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

"Диктаторе із закривавленими руками Лукашенко - піди зараз. Твоя доля вирішена - на білоруській землі у тебе немає майбутнього", - написала вона.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Також дивіться: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За кілька діб білоруські силовики затримали приблизно 6,7 тис. осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома.

Диктаторе із закривавленими руками, йди! У тебе немає майбутнього на білоруській землі, - Грібаускайте 01

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) Грібаускайте Даля (121) Тіхановська Світлана (389)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Даля, він дійсно диктатор, але після нього прийдуть ватаноїди, і ми нажаль отримаємо 1084 км нестабільного кордону з "білоруським фєдєральним округом"
показати весь коментар
13.08.2020 15:11 Відповісти
+18
Возможно и так,но у нас уже другая армия и мы не одни,но Белорусы заслуживают на свободный выбор возможно и ошибочный-но это их выбор,и они сами решат как быть,а диктатуры они не достойны
показати весь коментар
13.08.2020 15:21 Відповісти
+16
Сама ушла после двух сроков и фарсов не устраивала хотя там все вроде были довольны её правлением
показати весь коментар
13.08.2020 15:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Даля, він дійсно диктатор, але після нього прийдуть ватаноїди, і ми нажаль отримаємо 1084 км нестабільного кордону з "білоруським фєдєральним округом"
показати весь коментар
13.08.2020 15:11 Відповісти
Ну не понимают этого в демократических странах, ну вот не понимают и все. Так же проспали и выходки ***** в Украине
показати весь коментар
13.08.2020 15:14 Відповісти
Возможно и так,но у нас уже другая армия и мы не одни,но Белорусы заслуживают на свободный выбор возможно и ошибочный-но это их выбор,и они сами решат как быть,а диктатуры они не достойны
показати весь коментар
13.08.2020 15:21 Відповісти
у нас зараз дійсно інша армія, але, ще раз підкреслюю, 1084 км додатково нестабільного кордону тою чисельністю армії не закрити. До речи, кордон з РБ зараз дууже прозорий, побратим приймав участь у "Зубр-2020", то там такі "дірки", що не тільки ДРГ, а й БТГ зайде легко та непомітно..
показати весь коментар
13.08.2020 15:37 Відповісти
Та воно так,але у нас теж не зовсім дурні сидять,розберемося.Якщо президентом залишиться вусатий то нам тоді точно буде гречка бо він позове росіян,без них він не втимається
показати весь коментар
13.08.2020 16:08 Відповісти
вже.
2 борти з масквабаду приземлилися у Мінську
показати весь коментар
13.08.2020 16:12 Відповісти
И что?Мало их в Украине приземлялось?Все в руках Белорусов-пока нескем говорить
показати весь коментар
13.08.2020 16:24 Відповісти
а якщо буде Тиханівська, яка за "мир-дружба-*********" - то що тоді нам буде?!
показати весь коментар
13.08.2020 16:13 Відповісти
Тихановская не будет,смелая девушка вписалась за мужа,умничка настоящая жена но не больше,халиф на час,а потом снова первыборы
показати весь коментар
13.08.2020 16:22 Відповісти
Вот тут тебя, в твоем стремлении сохранить у власти усатую тварь, поддержал друг всех "полезных идиотов" зюганов.
Диктаторе із закривавленими руками, йди! У тебе немає майбутнього на білоруській землі, - Грібаускайте - Цензор.НЕТ 612
показати весь коментар
13.08.2020 15:23 Відповісти
от як вам довести, що гібрідна війна саме так й робиться.
Я ще тиждень тому писав, що будь-який сценарій розвитку подій у РБ для нас не є оптимістичним. Кратко повторю: якщо лука залишиться, то тільки під санкціями та в обіймах **********; якщо піде, то його змінить щось напівзелене, як наш "бубачка", а там й до аншлюса недалеко; якщо буде патова ситуація, хаос та анархія, то ***** відкрито введе військо задля наведення ладу.
P.S. Думки комуняк мене не цікавлять, в них вже давно прогули на ліхтарях
показати весь коментар
13.08.2020 15:28 Відповісти
А є ще якийсь варіант? Ну наприклад:
Свобода політв'язням. Нові вибори. Санкції ***** в разі потреби...
Згодом "Люблинський трикутник", чи щось навіть потужніше.
показати весь коментар
13.08.2020 16:26 Відповісти
а чего ж эта старая комунстическая кляча на осудила то что задрапировали мовзолей на параде победы... или рыло с корыта некогда было поднять не обратил внимания мразь
показати весь коментар
13.08.2020 17:09 Відповісти
Короче, ничего не изменится по вашему
показати весь коментар
13.08.2020 15:33 Відповісти
ні, я тільки кажу про свою точку зору.
І вираховую ризики, які ми можемо отримати, як держава, яка сьомий рік знаходиться у стані війни.
За великим рахунком, це справа громадян РБ.
показати весь коментар
13.08.2020 15:39 Відповісти
дурнику, я свою думку виклав вище, з тобою не спілкувався й надалі немає бажання.
Ти з тих, хто не вміє думати та аналізувати, лише намагаєшся образити незнайому людину, що є вірною ознакою меньшовартості.
Тебе в школі 3,14здили, так? А в армії був позивний "чмир"?
Про Зігмунда воно згадало, перечитай вище, що я написав і що ти насрало..
показати весь коментар
13.08.2020 16:11 Відповісти
что значит не спилкувався казел, нах ті мне вообще нужен. слейся и не отсвечивай
показати весь коментар
13.08.2020 16:13 Відповісти
"казел" ти й є, точніше - цап провокатор
мекаєш, нічого не зрозуміло))
показати весь коментар
13.08.2020 16:15 Відповісти
це 100%
показати весь коментар
13.08.2020 15:41 Відповісти
Сама ушла после двух сроков и фарсов не устраивала хотя там все вроде были довольны её правлением
показати весь коментар
13.08.2020 15:13 Відповісти
Диктатор с окровавленными руками, уходи! У тебя нет будущего на белорусской земле, - Грибаускайте - Цензор.НЕТ 7189
показати весь коментар
13.08.2020 15:14 Відповісти
Може Даля до нас президентом приїде.
показати весь коментар
13.08.2020 15:20 Відповісти
Може і приїхати. Тільки спочатку перечитайте Конституцію хто та за яких умов в нас може президентом стати.
показати весь коментар
13.08.2020 15:25 Відповісти
наш народ (73% безмозглых) не готов к такому президенту.
показати весь коментар
13.08.2020 15:55 Відповісти
Ех, Ксенія, не з нашим єврейським щастям...
показати весь коментар
13.08.2020 22:08 Відповісти
Замість того щоб відкрито підтримати білорусів у боротьбі проти диктатури, смердюча і бздліва мерзота, за сумісництвом Президент України, ховає голову в дупу
- ГАНЬБА

Диктаторе із закривавленими руками, йди! У тебе немає майбутнього на білоруській землі, - Грібаускайте - Цензор.НЕТ 8180
показати весь коментар
13.08.2020 15:21 Відповісти
Зараз ЖОДНА країна на рівні президентів офіційних коментарів не дає.
показати весь коментар
13.08.2020 15:26 Відповісти
Як США велить . те влада 1 каже . Напевно це й добре .
показати весь коментар
13.08.2020 16:35 Відповісти
Вот это президент!
показати весь коментар
13.08.2020 15:22 Відповісти
Не забывайте что ЭКС. Это ее личная позиция. Не официальная Литвы.
показати весь коментар
13.08.2020 15:27 Відповісти
по заявлению луки,на протесты выходят безработные или люди с криминальным прошлым
найдите работу,сказал он
вот пример "безработных" = В Беларуси вышел на забастовку крупнейший автозавод. Фото и видео https://www.obozrevatel.com/economics/v-belarusi-vyishel-na-zabastovku-krupnejshij-avtozavod-foto-i-video.htm?utm_source=wpush&utm_medium=push&utm_campaign=webpush
показати весь коментар
13.08.2020 15:22 Відповісти
Диктаторе із закривавленими руками, йди! У тебе немає майбутнього на білоруській землі, - Грібаускайте - Цензор.НЕТ 7844
показати весь коментар
13.08.2020 15:23 Відповісти
Якщо проаналізувати ситуацію на майбутнє, то насправді вона може скластися не на користь Росії.
Зараз лукашенківська Белоруссія є такою собі ширмою, за якою Рашка обходить світові санкції. Тому що санкцій проти Луки майже не було, і ***** купувало через нього багато з того, що не отримував *****стан із-за санкцій. І Лука мав на цьому хороший зиск.
Тепер можливі такі варіанти.
1.Лука програє вуличну війну і до влади прийде особа, яка відповідатиме проєвропейським надіям бєларусів.
2.Лука втопить революцію в крові і залишиться, весь в крові.
3.Рашка купить у Луки Бєларусь і поставить маріонетку.
4.Рашка загарбає Бєларусь.

Будь-який з цих варіантів перекриває Рашці річечку, якою текли підсанкційні товари продовольчого, побутового, промислового та військового призначення.
показати весь коментар
13.08.2020 15:24 Відповісти
По першому пункту трохи корекція. У вимогах білорусів про проєвропейські надії ніяким чином не йдеться. Як не йдеться нияким чином про дистанціонування від рашки. Не видавайте бажане за дійсне.
показати весь коментар
13.08.2020 15:30 Відповісти
100%. багато хто з наших громадян вважає, що якщо виступають проти луки, то за Європу. але Тихановська - за мир та співробітництво з свинособачим лаптєстаном.
показати весь коментар
13.08.2020 15:41 Відповісти
Зараз в них щось на зразок нашого першого Майдану 2004 року. Не знаю байки це чи ні, але ходять такі балачки, що коли Кучмі кремлівський карлуша запропонував розігнати Майдан, то Кучма відповів, що хоче зустріти старість та померти в Україні тому цього робити не буде.
показати весь коментар
13.08.2020 16:26 Відповісти
Думаю, що байки. Ні в 2004-ому, ні в 2014-ому армія не пішла на розгон Майдану.
показати весь коментар
13.08.2020 21:22 Відповісти
Я не армію мав на увазі. Взагалі силовиків.
показати весь коментар
14.08.2020 09:01 Відповісти
Я написав про надії. Тому що білоруси прекрасно знають, де краще, і більшість хотіли б у Євросоюз. Так вони мені самі говорять, їх тут дуже багато.
показати весь коментар
13.08.2020 15:45 Відповісти
Ну мені важко судити чи хотять білоруси євроінтеграції, бо в мене таких контактів немає. А тут на форумі ті що є не особливо про неї говорять. В них зараз інша головна біль.
показати весь коментар
13.08.2020 15:57 Відповісти
вау! яка ж вона все таки прямолінійна, сильна, незламна... і жіночна в одночас!!!!
і друг України (тої України, в якої... ще не вмерли ні Слава ні Воля !!! )
показати весь коментар
13.08.2020 15:24 Відповісти
это мужик в юбке, в прямом смысле слова. Как руководитель она отменная - да, но в ней нет ни капли женственности. Ей 64 а она никогда не была замужен и у неё нет детей, о женственности здесь никако й речи и не идёт, как бы она мне не нравилась как руководитель но как человек она очень сложная и черствая.
показати весь коментар
13.08.2020 15:46 Відповісти
ну мужики же у нее были , были . А детей нет , так на то много причин . что не делает из нее сложную и черствую .Бабулясы должны быть разные -белые. синие. красные .
показати весь коментар
13.08.2020 16:38 Відповісти
ее личную жизнь затрагивать не станем...
а на вкус и цвет...))))
показати весь коментар
13.08.2020 16:51 Відповісти
Всем беларусам!!! Нам дадут буянить до субботы ,не дольш. Потом русские войска. Хотел тут изменить имя,но смысла нет. Поздно. С россии позвонили. Хочется ошибаться, но нет.
показати весь коментар
13.08.2020 15:25 Відповісти
от якщо ТАК станеться, то будуть потужні санкції проти ********** та верхівки РБ.
США таке не пропустять, Польща в НАТО, країни Балтії - теж, тому реакція буде 100%
показати весь коментар
13.08.2020 15:31 Відповісти
Вполне допустимый вариант по "просьбе" т.с. братского народа и ему во "благо".
показати весь коментар
13.08.2020 15:31 Відповісти
пабєжалі-пабєжалі-пабєжалі..!

Диктаторе із закривавленими руками, йди! У тебе немає майбутнього на білоруській землі, - Грібаускайте - Цензор.НЕТ 3965
показати весь коментар
13.08.2020 15:40 Відповісти
да не введет ***** никого ,ему реально все равно пока нет правого -национального поворота .а его пока нет .
показати весь коментар
13.08.2020 16:39 Відповісти
ДАЛЯ! ВАМ БОЛЬШОЕ УВАЖЕНИЕ!!!!! ВСЕ ВМЕСТЕ МОГУТ УБРАТЬ УБИЙЦУ ЛУКАШЕНКО!!
показати весь коментар
13.08.2020 15:25 Відповісти
Вайшнория будет свободной!!!
показати весь коментар
13.08.2020 15:27 Відповісти
https://www.facebook.com/vladimir.miron.988?hc_ref=ARSV7JZsMgPEFNZzApwvOIe8Z66Xv5VRwkalu1MLWdvNrjAJCzZsiCIqchTUNQB17Zo&ref=nf_target Владимир Мирон с Даней Данским.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3243105862472267&set=a.100233776759507&type=3 4 ч. · https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3243188729130647&id=100003186540509#

События в Белоруси хреновым отголоском происходят и у нас.

Сегодня ночью произошло очень плохое событие!😡
Применно в 3 часа ночи мне позвонил побратим Даня Данский исообщил, что менты штурмуют квартиру! Но все оказалось значительно хуже, это была не наша полиция, а КГБ Белорусии! Полиция приехала, но ничего не сделала. Пообщались с конторскими и просто дальше наблюдали.
Сам Даня белорус, вчера дал интервью каналу NEXTA и через несколько часов за ним приехали, под Киев, КГБшники!!!... Несколько раз пытались ломать дверь, но она дорогая и мощная оказалась. Затем приехали побратимы из ПС и отвезли Даню в Литовское посольство, так что, в данный момент, он относительно в безопасности.
Выводы делайте сами, но то что команда не мешать работать конторским, соседних стран - эт факт.
Друзья журналисты задают много правльных вопросов , на которые у меня нет ответов, в данный момент. Видео и фото съемку Даня не делал. Тупо растерялся. Я попросил его написать все более подробнее и скрупулёзнее. Как напишет спросите у него и детали, и почему что и как
От себя, мне эта шумиха самому не нравится, но и молчать нельзя. Дане я верю, как и многим другим побратимам. Говорю то что знаю и то что попросили сообщить. Если нужны какие-то другие доказательства, то лично я вам их не предоставлю, по крайней мере в данный момент. Срач и экспертов буду банить.
показати весь коментар
13.08.2020 15:29 Відповісти
тобто була викликана поліція і є факт її бездіяльності?!!
Штурм приватного житла на території України кагебістами лукашенкі?!!
Тут порушень з півдесятка, треба терміново писати заяви у прокуратуру, підключати ЗМІ та надавати розголос!
показати весь коментар
13.08.2020 15:33 Відповісти
Рибкина вкрасти на Печерську чи Шеремета підірвати на Франка їм теж не становило великої складності
показати весь коментар
13.08.2020 15:41 Відповісти
Брехня.
показати весь коментар
13.08.2020 15:48 Відповісти
справа не тільки в тому, що КГБ шо хоче, те робить на нашій території
до білоруса-добровольця вони приперлися після контаку з нехта, тобто були цілеспрямовано наведені на його квартиру

Диктаторе із закривавленими руками, йди! У тебе немає майбутнього на білоруській землі, - Грібаускайте - Цензор.НЕТ 3873
показати весь коментар
13.08.2020 15:52 Відповісти
https://mobile.twitter.com/salomon_vm salomon https://mobile.twitter.com/salomon_vm @salomon_vm https://mobile.twitter.com/salomon_vm/status/1293154803623833601 20 ч

коли всі волали про відключення (обмеження) інтернету в РБ, неХта вів майже прямі включення і найоперативніше висвітлення подій. моє єдине запитання - як він це робить - без відповіді...
втім, вже тоді я розумів - єдина технічна мажливість - супутник. звідки він у «біженця»?

https://mobile.twitter.com/gln_gln2
https://mobile.twitter.com/gln_gln2 Галина https://mobile.twitter.com/gln_gln2 @gln_gln2

Я ще як подивилася їх програму (порекомендували) "над пропастью во лжи" про луку і зразу сказала - це раша 100%, їх стиль, професійність, нарізка матеріалу, об'ємна масштабна і затратна робота - це не совкова Білорусь з ТБ і відсталістю, з одного кіно видно, що працюють профі з раші.
показати весь коментар
13.08.2020 15:53 Відповісти
На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Все обстоятельства трагедии выясняются. Источник: https://censor.net/n3213563олодца.

Молодца.
Диктатор стреляет только раз.
и он таки выстрелил.
Дал бы Аллах шоб встал у руля тот кто взял бы на себя страну. и да, я не за По, но он у нас вырулил. так шо давайте вторую Пацьку с уклоном на Европу.
Или одолжим вам Попоршенка
он то не подведет.
показати весь коментар
13.08.2020 15:33 Відповісти
Резкое заявление, как для политика, президента, но это хоть не импотентно, как у большинства.
показати весь коментар
13.08.2020 15:38 Відповісти
Выходи подлый трус.
показати весь коментар
13.08.2020 15:41 Відповісти
Западу нужно признать Тихоновскую легитимным президентом. Пусть и в изгнании. Это важно и сыграет свою роль в дискредитации Лукашенко и его вертикали в глазах военных и ментов. Одно дело выполнять преступные приказы, но надеяться, что т.к. он действующий оф.президент,значит мне всё простят если что... Другое- что он не легитимный вовсе и отвечать точно придется, т.к. президент не он, а Тихоновская.
показати весь коментар
13.08.2020 15:42 Відповісти
А із "наших" колишніх презів хтось назав Луку
диктатором зі скривавленими руками?
показати весь коментар
13.08.2020 16:00 Відповісти
Так і ***** до 2014 путіним звали.
показати весь коментар
13.08.2020 16:32 Відповісти
анаш зелений так би різко не сказав він би краще лизнув
показати весь коментар
13.08.2020 17:29 Відповісти
Проснулась.... он 26 лет у власти и уже было и прошлое и настоящее и будущее.
показати весь коментар
13.08.2020 17:57 Відповісти
шмаркля, а тепер твоє слово!



показати весь коментар
13.08.2020 18:12 Відповісти
Следующий президент у беларуского народа Вадзі́м Па́ўлавіч Галы́гін ....
показати весь коментар
13.08.2020 19:40 Відповісти
 
 