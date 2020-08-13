Диктаторе із закривавленими руками, йди! У тебе немає майбутнього на білоруській землі, - Грібаускайте

Експрезидентка Литви Даля Грібаускайте в різкій формі закликала поки ще чинного президента Олександра Лукашенка піти з поста глави держави.

Як інформуює Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

"Диктаторе із закривавленими руками Лукашенко - піди зараз. Твоя доля вирішена - на білоруській землі у тебе немає майбутнього", - написала вона.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Також дивіться: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За кілька діб білоруські силовики затримали приблизно 6,7 тис. осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома.