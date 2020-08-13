Диктаторе із закривавленими руками, йди! У тебе немає майбутнього на білоруській землі, - Грібаускайте
Експрезидентка Литви Даля Грібаускайте в різкій формі закликала поки ще чинного президента Олександра Лукашенка піти з поста глави держави.
Як інформуює Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.
"Диктаторе із закривавленими руками Лукашенко - піди зараз. Твоя доля вирішена - на білоруській землі у тебе немає майбутнього", - написала вона.
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Також дивіться: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За кілька діб білоруські силовики затримали приблизно 6,7 тис. осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома.
Будь ласка, зачекайте...
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2 борти з масквабаду приземлилися у Мінську
Я ще тиждень тому писав, що будь-який сценарій розвитку подій у РБ для нас не є оптимістичним. Кратко повторю: якщо лука залишиться, то тільки під санкціями та в обіймах **********; якщо піде, то його змінить щось напівзелене, як наш "бубачка", а там й до аншлюса недалеко; якщо буде патова ситуація, хаос та анархія, то ***** відкрито введе військо задля наведення ладу.
P.S. Думки комуняк мене не цікавлять, в них вже давно прогули на ліхтарях
Свобода політв'язням. Нові вибори. Санкції ***** в разі потреби...
Згодом "Люблинський трикутник", чи щось навіть потужніше.
І вираховую ризики, які ми можемо отримати, як держава, яка сьомий рік знаходиться у стані війни.
За великим рахунком, це справа громадян РБ.
Ти з тих, хто не вміє думати та аналізувати, лише намагаєшся образити незнайому людину, що є вірною ознакою меньшовартості.
Тебе в школі 3,14здили, так? А в армії був позивний "чмир"?
Про Зігмунда воно згадало, перечитай вище, що я написав і що ти насрало..
мекаєш, нічого не зрозуміло))
- ГАНЬБА
найдите работу,сказал он
вот пример "безработных" = В Беларуси вышел на забастовку крупнейший автозавод. Фото и видео https://www.obozrevatel.com/economics/v-belarusi-vyishel-na-zabastovku-krupnejshij-avtozavod-foto-i-video.htm?utm_source=wpush&utm_medium=push&utm_campaign=webpush
Зараз лукашенківська Белоруссія є такою собі ширмою, за якою Рашка обходить світові санкції. Тому що санкцій проти Луки майже не було, і ***** купувало через нього багато з того, що не отримував *****стан із-за санкцій. І Лука мав на цьому хороший зиск.
Тепер можливі такі варіанти.
1.Лука програє вуличну війну і до влади прийде особа, яка відповідатиме проєвропейським надіям бєларусів.
2.Лука втопить революцію в крові і залишиться, весь в крові.
3.Рашка купить у Луки Бєларусь і поставить маріонетку.
4.Рашка загарбає Бєларусь.
Будь-який з цих варіантів перекриває Рашці річечку, якою текли підсанкційні товари продовольчого, побутового, промислового та військового призначення.
і друг України (тої України, в якої... ще не вмерли ні Слава ні Воля !!! )
а на вкус и цвет...))))
США таке не пропустять, Польща в НАТО, країни Балтії - теж, тому реакція буде 100%
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3243105862472267&set=a.100233776759507&type=3 4 ч. · https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3243188729130647&id=100003186540509#
События в Белоруси хреновым отголоском происходят и у нас.
Сегодня ночью произошло очень плохое событие!😡
Применно в 3 часа ночи мне позвонил побратим Даня Данский исообщил, что менты штурмуют квартиру! Но все оказалось значительно хуже, это была не наша полиция, а КГБ Белорусии! Полиция приехала, но ничего не сделала. Пообщались с конторскими и просто дальше наблюдали.
Сам Даня белорус, вчера дал интервью каналу NEXTA и через несколько часов за ним приехали, под Киев, КГБшники!!!... Несколько раз пытались ломать дверь, но она дорогая и мощная оказалась. Затем приехали побратимы из ПС и отвезли Даню в Литовское посольство, так что, в данный момент, он относительно в безопасности.
Выводы делайте сами, но то что команда не мешать работать конторским, соседних стран - эт факт.
Друзья журналисты задают много правльных вопросов , на которые у меня нет ответов, в данный момент. Видео и фото съемку Даня не делал. Тупо растерялся. Я попросил его написать все более подробнее и скрупулёзнее. Как напишет спросите у него и детали, и почему что и как
От себя, мне эта шумиха самому не нравится, но и молчать нельзя. Дане я верю, как и многим другим побратимам. Говорю то что знаю и то что попросили сообщить. Если нужны какие-то другие доказательства, то лично я вам их не предоставлю, по крайней мере в данный момент. Срач и экспертов буду банить.
Штурм приватного житла на території України кагебістами лукашенкі?!!
Тут порушень з півдесятка, треба терміново писати заяви у прокуратуру, підключати ЗМІ та надавати розголос!
до білоруса-добровольця вони приперлися після контаку з нехта, тобто були цілеспрямовано наведені на його квартиру
коли всі волали про відключення (обмеження) інтернету в РБ, неХта вів майже прямі включення і найоперативніше висвітлення подій. моє єдине запитання - як він це робить - без відповіді...
втім, вже тоді я розумів - єдина технічна мажливість - супутник. звідки він у «біженця»?
https://mobile.twitter.com/gln_gln2
https://mobile.twitter.com/gln_gln2 Галина https://mobile.twitter.com/gln_gln2 @gln_gln2
Я ще як подивилася їх програму (порекомендували) "над пропастью во лжи" про луку і зразу сказала - це раша 100%, їх стиль, професійність, нарізка матеріалу, об'ємна масштабна і затратна робота - це не совкова Білорусь з ТБ і відсталістю, з одного кіно видно, що працюють профі з раші.
Молодца.
Диктатор стреляет только раз.
и он таки выстрелил.
Дал бы Аллах шоб встал у руля тот кто взял бы на себя страну. и да, я не за По, но он у нас вырулил. так шо давайте вторую Пацьку с уклоном на Европу.
Или одолжим вам Попоршенка
он то не подведет.
диктатором зі скривавленими руками?