Суд зобов'язав Офіс генпрокурора відкрити провадження проти Геруса за несплату 4,3 млн грн податків, - Москаль

Печерський районний суд Києва 13 серпня зобов’язав Офіс генерального прокурора України відкрити кримінальне провадження щодо несплати головою комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса податків на суму 4,3 млн грн.

Про це повідомив голова громадської організації "Народ України проти корупції" Геннадій Москаль, який звернувся до суду з відповідною заявою.

"Суд зобов’язав Ірину Венедіктову зареєструвати кримінальне провадження щодо несплати А. Герусом податків на суму більше 4 мільйонів гривень", - повідомив Москаль на своєму офіційному сайті.

Згідно з копією скарги, яку також опублікував Генадій Москаль, Андрій Герус отримав дохід 22 млн гривень і не сплатив з нього податок на доходи фізичних осіб у розмірі 4,3 млн гривень.

Голова ГО "Народ України проти корупції" звернувся до Офісу генпрокурора зі скаргою, в якій вказав на факт ухиляння Герусом від сплати податків ще 30 червня 2020 року, однак Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відмовилася відкривати справу.

Нагадаємо, раніше Офіс генерального прокурора відкрив справу проти Геруса за фактом розкрадань коштів "Укрзалізниці" при закупівлі електричної енергії через підставні фірми, які ймовірно пов’язані з головою парламентського комітету з питань енергетики.

Також триває розслідування проти Геруса стосовно імпорту електричної енергії із Росії, який став можливий завдяки поданій ним в порушення регламенту поправки до закону. Завдяки так званій поправці Геруса, з жовтня 2019 по березень 2020 року Україна імпортувала електричної енергії на понад 1 млрд гривень, що спричинило кризу в енергетиці і призвело до зупинки вугільних шахт.

За оцінками депутата Олексія Кучеренка, за результатами першого року роботи в парламенті Андрій Герус став одним із найбагатших депутатів фракції "Слуга Народу".