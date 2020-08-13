Кличко лідирує на виборах мера, "УДАР" - на виборах до Київради, "Слуга народу" - другі, - опитування Центру Разумкова

Чинний мер Києва Віталій Кличко і його партія "УДАР" є беззаперечними лідерами електоральних симпатій мешканців столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати соціологічного дослідження Центру Разумкова.

"Якби найближчим часом відбувалися вибори Київського міського голови, найбільшу підтримку виборців на них отримав би чинний мер Віталій Кличко — за нього готові проголосувати 36% усіх опитаних, або 41% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме", - йдеться в повідомленні.

"На другому-третьому місцях за рівнем електоральної підтримки — Андрій Пальчевський (відповідно 8% і 9%) і Олександр Попов (відповідно 7% і 8%). Далі йдуть Ірина Верещук (відповідно 5,5% і 6%), Сергій Притула (відповідно 5% і 5,5%).

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Тим часом за "УДАР Віталія Кличка" готові проголосувати 17% всіх опитаних, або 20% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати.

За партію "Слуга народу" готові проголосувати відповідно 13% і 15%, за партію "Опозицiйна платформа — За життя" — відповідно 10% і 11,5%, за партію "Європейська Солідарність" — відповідно 9% і 11%, за партію "Перемога Пальчевського" — відповідно 6% і 7%, за ВО "Батьківщина" — відповідно 5% і 5,5%, за партію "Сила і честь" — відповідно 5% і 5,5%.

Рейтинг всіх інших партій не перевищує 5%.

Опитування проводилося 24 липня - 2 серпня в Києві, опитано 2019 осіб віком від 18 років і старше, похибка не більше 2,3%.

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