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Новини Місцеві вибори-2020
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Кличко лідирує на виборах мера, "УДАР" - на виборах до Київради, "Слуга народу" - другі, - опитування Центру Разумкова

Кличко лідирує на виборах мера,

Чинний мер Києва Віталій Кличко і його партія "УДАР" є беззаперечними лідерами електоральних симпатій мешканців столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати соціологічного дослідження Центру Разумкова.

"Якби найближчим часом відбувалися вибори Київського міського голови, найбільшу підтримку виборців на них отримав би чинний мер Віталій Кличко — за нього готові проголосувати 36% усіх опитаних, або 41% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме", - йдеться в повідомленні.

"На другому-третьому місцях за рівнем електоральної підтримки — Андрій Пальчевський (відповідно 8% і 9%) і Олександр Попов (відповідно 7% і 8%). Далі йдуть Ірина Верещук (відповідно 5,5% і 6%), Сергій Притула (відповідно 5% і 5,5%).

Також читайте: Екснардеп Борислав Береза вирішив балотуватися в мери Києва

Тим часом за "УДАР Віталія Кличка" готові проголосувати 17% всіх опитаних, або 20% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати.

За партію "Слуга народу" готові проголосувати відповідно 13% і 15%, за партію "Опозицiйна платформа — За життя" — відповідно 10% і 11,5%, за партію "Європейська Солідарність" — відповідно 9% і 11%, за партію "Перемога Пальчевського" — відповідно 6% і 7%, за ВО "Батьківщина" — відповідно 5% і 5,5%, за партію "Сила і честь" — відповідно 5% і 5,5%.

Рейтинг всіх інших партій не перевищує 5%.

Опитування проводилося 24 липня - 2 серпня в Києві, опитано 2019 осіб віком від 18 років і старше, похибка не більше 2,3%.

Також читайте: За добу в Києві виявлено 133 нові випадки COVID-19, дві людини померли, загалом 10 тис. інфікованих, - Кличко. КАРТА

Автор: 

Київ (19791) Кличко Віталій (3536) місцеві вибори (1366) рейтинг (1668) УДАР (89) Центр Разумкова (209)


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Топ коментарі
+24
разницы между слугами урода и пальчевским - никакой... Тот самый друг шмаркли, у которого он подделал "анализы" задним числом от неизвестного человека.
Та и опзж - их друзья по духу и образу мыслей, более того:
Ответственный за формирование списка кандидатов на местные выборы от "Слуги народа" по Киевской области, депутат ВР Дубинский координирует подаваемые им кандидатуры со структурами ОПЗЖ.
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13.08.2020 15:28 Відповісти
+23
https://twitter.com/IhorLapin Ihor Lapin @IhorLapin

Друзі, в нас у п'ятницю важлива подія.
Суд Медведчука проти Стуса.
Медведчук боїться правди.

Вул. О. Кошиця, 5-а
Дарницький районний суд м. Києва.
14 серпня о 9:30
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13.08.2020 15:21 Відповісти
+23
Пальчевський 8 відсотків? Невже в Києві є хворі, які за нього проголосують?
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13.08.2020 15:22 Відповісти
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Це дійсно була страшна сила цього корупціонера.
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13.08.2020 15:58 Відповісти
Абсолютно вірно. І нікуди вона не поділась, хоча з часом і трохи ослабла (частина бабусь уже відійшла до інших світів). Фокус у тому, що хто з кандидатів нею скористається (принаймні, значною мірою), той найімовірніше і стане бургомістром.
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13.08.2020 20:05 Відповісти
Пробежись по их никам. Все как один пустышки созданные 15мин назад.
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13.08.2020 16:00 Відповісти
Саме так!
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13.08.2020 16:01 Відповісти
ну, не всі 15-тихвилинні, двох вище я піймав таких, що зарегились місяць тому...
Але Пальчевський=мертвечуковий.
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13.08.2020 16:12 Відповісти
Місяць тому теж нещодавні. Тобто Пальчевський готує собі ботів, але вони пишуть штампованими фразами з методичок.
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13.08.2020 16:15 Відповісти
бо видно то одне чмо під багатьма ніками, а фантазії - дзуськи.
якась дуже бюджетна ботоферма...
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13.08.2020 16:59 Відповісти
короче: в мене заведений кондуїт на 73/43%зебілів, які пасуться на цензорі... То в переддень місцевих виборів доведеться заводити окремий кондуїт на пальчикових... чи як їх скорочено назвати?
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13.08.2020 17:31 Відповісти
Краще "продовжено" - "Пальцемроблені"... Крім того, заведи ще "кондуїт" на ОАС... "Литвина" впиши першим...
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13.08.2020 17:57 Відповісти
подумаю... Може, ще варіанти будуть... Але: за поради дякую.
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13.08.2020 18:04 Відповісти
https://twitter.com/donikroman

https://twitter.com/donikroman Роман Донік



А подскажите плз, какая зарплата у мэра Киева? . Все ж эти новые, честные лица, они ж идут на зарплату работать? Я просто хочу понять, с какой зарплаты и на какую они идут с такой конкуренцией. Кличко официальный долларовый миллионер. А остальные?
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13.08.2020 17:56 Відповісти
Бачите скільки тут одноразових ботів Пальчевського? Типові стандартні коментарі без аргументів і дискусій.
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13.08.2020 16:00 Відповісти
Дискутировать бессмысленно. Сходу загоняем всю свору в спам.
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13.08.2020 16:07 Відповісти
правильно
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13.08.2020 16:13 Відповісти
Гоните всех : Пальчевских, Рабиновичей,Медведчуков и Зелещучек.
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13.08.2020 16:33 Відповісти
що цікаво... є інші результати:
"https://interfax.com.ua/news/press-conference/680890.html результаты исследований электоральных настроений в Киеве, проведенные компанией "Active Group" в августе свидетельствуют: Среди всех избирателей за партию "Удар" готовы проголосовать 16,5%, за "Слугу народа" 15,3%, за "Европейскую солидарность" - 14,7%, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 7,2%, за "Победу Пальчевского" - 5,8%, за "Батькивщину" - 4,8%, партию Шария - 4,3%. Остальные политические силы, в том числе "Свобода" (3,4%) и "Голос" (2,6%), Радикальная партия Олега Ляшко (1,0%), набирают менее 4%.
В то же время среди тех граждан, кто пойдет на избирательные участки и определился со своим выбором, 20,1% поддерживают партию "Удар". За "Слугу народа" готовы отдать свои голоса 18,7%, за "Европейскую солидарность" - 17,9%, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 8,8%. 7,1% избирателей поддерживают политическую силу "Победа Пальчевского", 5,8% - "Батькивщину", 5,3% - партию Шария, 4,1% - "Свободу", 3,2% - "Голос", 2,5% - "Единство".
Такие партии как "Сила и честь", "Рідна країна", Радикальная партия Ляшко набирают соответственно 1,9%, 1,6%, 1,2%.
Затруднились ответить на вопрос 15,7%, не пойдут на выборы - 2,3%."
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13.08.2020 16:39 Відповісти
Нарисуют себе 73%
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13.08.2020 16:42 Відповісти
и получат Майдан
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13.08.2020 16:51 Відповісти
и Ростов...
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13.08.2020 17:01 Відповісти
Из интервью ПАЛЬЧЕВСКОГО Бульвару Гордона
И МЕНЯ СЕЙЧАС ПОДДЕРЖАТ ВСЕ ТЕ, КТО МАЙДАН НЕ ЛЮБИЛ С САМОГО НАЧАЛА
А к еврейской национальности вы имеете отношение?
- Я все время говорю евреям и неевреям: на территории Украины все в той или иной степени евреи, потому что первый погром в Киеве был в Х веке, тысячу лет назад. Сейчас я занимаюсь, как вы знаете, клиникой, в частности, генетикой, а точнее - геномикой. И если мы посмотрим на наши смеси: Бацманы, Вальцманы, Гройсманы, Райнины, Ложкины и так далее - кем люди себя считают?
- А Пальчевский?
Но это не моя генетическая фамилия: Пальчевский Иван Иваныч усыновил меня.

- Ваша первая жена говорила, что вы бежали из России в Украину, потому что там были какие-то угрозы...
- (Молчит).
- Не было?
- У меня была угроза первой жены. Бежал (улыбается).
Даже сейчас я езжу на дорогих машинах исключительно для того, чтобы меня воспринимали серьезно. Потому что мы живем в фейковой стране! Если бы я приехал к вам не на машине за 200 тысяч долларов, вы бы задавали мне вопросы, как ваша предшественница: «А у вас правда деньги есть или вы лошара?». У нас же это любимое: «Самолет у вас есть, а вы на нем летаете?». Всех же интересует только один вопрос: деньги! «Дэнги, дэнги давай!».
В СМИ писали наоборот: мол, вы, мультимиллионер, в судах оставили вашу жену, с которой 30 лет прожили, с которой все начинали, без копейки в кармане.
- Я ничего с ней не начинал!
- Двое детей... А вы ее оставили без денег.
- А что я начинал? Уточните. Я с ней заканчивал.
https://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s672/biznesmen-i-televedushchij-andrej-palchevskij-eto-udel-milliarderov-i-millionerov-v-konflikte-mezhdu-ottsom-i-materju-deti-vsegda-na-storone-deneg.html
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13.08.2020 16:47 Відповісти
Почему некоторые евреи стесняются своего своего происхождения?
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13.08.2020 16:48 Відповісти
тому що це "совки" - об'єкти впливу без жодної ідентичності
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13.08.2020 16:52 Відповісти
Так маніпулюють (Розу.. та Ко) тому, що ... хочуть погрожувати створити такі умови для Ко ну ЕС. УДАР. Кличко, батіг та пряник ( можемо бити, *****.. маніпулювати інфо.простором, дрючки в колеса, Радою "закон прийняти проти Мерів в Україні" а тут домовлятись ) Вибори 19 року до РАДИ по Києву про щось тай говорять з урахуванням сьогоднішніх електоральних реалій, пост 2019 рік та на 2020.08. рік Коротше (на мою думку) виглядає так СН не вивозить Київ, не Мером так хоч Київрадою інформаційно юзать.
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13.08.2020 17:23 Відповісти
Я не вірю цій брехні та фейкам що намагаються написати про Пальчевського. Адже він каже правду, та намагається допомогти, шляхом створення економічної платформи та боротьби із олігархатом. На мою думку, цей раз повинні проходити нові обличчя, з позитивним досвідом. Тому я проти того, шоб обирати стандартні партії, я за Андрія Пальчевського та його Перемогу
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13.08.2020 17:23 Відповісти
Кличко лідирує на виборах мера, "УДАР" - на виборах до Київради, "Слуга народу" - другі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 4265
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13.08.2020 17:55 Відповісти
https://twitter.com/sve83274

https://twitter.com/sve83274 Світлана Глазкова https://twitter.com/sve83274 @sve83274 https://twitter.com/sve83274/status/1293862507745075200 4 ч

Сьодні телефонувало якесь падло: "А ві знаєтє, что Клічко украл дєньгі і...." Тіпа опрос. Послала на х%й!

Кличко лідирує на виборах мера, "УДАР" - на виборах до Київради, "Слуга народу" - другі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 1399
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13.08.2020 18:01 Відповісти
непонятно кто во второй тур попадет с Кличко, наверное Верещук будут натягивать...
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13.08.2020 18:50 Відповісти
Люди да не голосуйте за этих "Слуг народа" там же весь зброд.
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13.08.2020 19:34 Відповісти
За партию "Сила и честь" - соответственно 5% и 5,5%. Это та же самая ОПЗЖ только с другим названием.Источник: https://censor.net/n3213594
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13.08.2020 19:38 Відповісти
Паскудна ситуація.
Виходить, у ведмедчука, окрім більшої клоаки ОПЗЖ, ще кілька менших клоак, за які він збирається відібрати голоси незадоволених владою громадян. Погано, що таких громадян немало, і вони цілком можуть вивести у другий тур якесь гівно "нове обличчя". А там - шанси приблизно рівні і в людини, схожої на боксера, і у ведмедчукової ляльки.
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13.08.2020 20:19 Відповісти
Ха, ********** Попов, круче Прислужницы урода Верещак. Симптоматично, однако.
Придётся Бубочке не на Ростов , а в Забайкалье бежать
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13.08.2020 20:10 Відповісти
Почему нет информации о воспитаннике ГРУ Пальчевском?
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14.08.2020 20:03 Відповісти
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