Кличко лідирує на виборах мера, "УДАР" - на виборах до Київради, "Слуга народу" - другі, - опитування Центру Разумкова
Чинний мер Києва Віталій Кличко і його партія "УДАР" є беззаперечними лідерами електоральних симпатій мешканців столиці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати соціологічного дослідження Центру Разумкова.
"Якби найближчим часом відбувалися вибори Київського міського голови, найбільшу підтримку виборців на них отримав би чинний мер Віталій Кличко — за нього готові проголосувати 36% усіх опитаних, або 41% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме", - йдеться в повідомленні.
"На другому-третьому місцях за рівнем електоральної підтримки — Андрій Пальчевський (відповідно 8% і 9%) і Олександр Попов (відповідно 7% і 8%). Далі йдуть Ірина Верещук (відповідно 5,5% і 6%), Сергій Притула (відповідно 5% і 5,5%).
Тим часом за "УДАР Віталія Кличка" готові проголосувати 17% всіх опитаних, або 20% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати.
За партію "Слуга народу" готові проголосувати відповідно 13% і 15%, за партію "Опозицiйна платформа — За життя" — відповідно 10% і 11,5%, за партію "Європейська Солідарність" — відповідно 9% і 11%, за партію "Перемога Пальчевського" — відповідно 6% і 7%, за ВО "Батьківщина" — відповідно 5% і 5,5%, за партію "Сила і честь" — відповідно 5% і 5,5%.
Рейтинг всіх інших партій не перевищує 5%.
Опитування проводилося 24 липня - 2 серпня в Києві, опитано 2019 осіб віком від 18 років і старше, похибка не більше 2,3%.
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Але Пальчевський=мертвечуковий.
якась дуже бюджетна ботоферма...
https://twitter.com/donikroman Роман Донік
А подскажите плз, какая зарплата у мэра Киева? . Все ж эти новые, честные лица, они ж идут на зарплату работать? Я просто хочу понять, с какой зарплаты и на какую они идут с такой конкуренцией. Кличко официальный долларовый миллионер. А остальные?
"https://interfax.com.ua/news/press-conference/680890.html результаты исследований электоральных настроений в Киеве, проведенные компанией "Active Group" в августе свидетельствуют: Среди всех избирателей за партию "Удар" готовы проголосовать 16,5%, за "Слугу народа" 15,3%, за "Европейскую солидарность" - 14,7%, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 7,2%, за "Победу Пальчевского" - 5,8%, за "Батькивщину" - 4,8%, партию Шария - 4,3%. Остальные политические силы, в том числе "Свобода" (3,4%) и "Голос" (2,6%), Радикальная партия Олега Ляшко (1,0%), набирают менее 4%.
В то же время среди тех граждан, кто пойдет на избирательные участки и определился со своим выбором, 20,1% поддерживают партию "Удар". За "Слугу народа" готовы отдать свои голоса 18,7%, за "Европейскую солидарность" - 17,9%, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 8,8%. 7,1% избирателей поддерживают политическую силу "Победа Пальчевского", 5,8% - "Батькивщину", 5,3% - партию Шария, 4,1% - "Свободу", 3,2% - "Голос", 2,5% - "Единство".
Такие партии как "Сила и честь", "Рідна країна", Радикальная партия Ляшко набирают соответственно 1,9%, 1,6%, 1,2%.
Затруднились ответить на вопрос 15,7%, не пойдут на выборы - 2,3%."
И МЕНЯ СЕЙЧАС ПОДДЕРЖАТ ВСЕ ТЕ, КТО МАЙДАН НЕ ЛЮБИЛ С САМОГО НАЧАЛА
А к еврейской национальности вы имеете отношение?
- Я все время говорю евреям и неевреям: на территории Украины все в той или иной степени евреи, потому что первый погром в Киеве был в Х веке, тысячу лет назад. Сейчас я занимаюсь, как вы знаете, клиникой, в частности, генетикой, а точнее - геномикой. И если мы посмотрим на наши смеси: Бацманы, Вальцманы, Гройсманы, Райнины, Ложкины и так далее - кем люди себя считают?
- А Пальчевский?
Но это не моя генетическая фамилия: Пальчевский Иван Иваныч усыновил меня.
- Ваша первая жена говорила, что вы бежали из России в Украину, потому что там были какие-то угрозы...
- (Молчит).
- Не было?
- У меня была угроза первой жены. Бежал (улыбается).
Даже сейчас я езжу на дорогих машинах исключительно для того, чтобы меня воспринимали серьезно. Потому что мы живем в фейковой стране! Если бы я приехал к вам не на машине за 200 тысяч долларов, вы бы задавали мне вопросы, как ваша предшественница: «А у вас правда деньги есть или вы лошара?». У нас же это любимое: «Самолет у вас есть, а вы на нем летаете?». Всех же интересует только один вопрос: деньги! «Дэнги, дэнги давай!».
В СМИ писали наоборот: мол, вы, мультимиллионер, в судах оставили вашу жену, с которой 30 лет прожили, с которой все начинали, без копейки в кармане.
- Я ничего с ней не начинал!
- Двое детей... А вы ее оставили без денег.
- А что я начинал? Уточните. Я с ней заканчивал.
https://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s672/biznesmen-i-televedushchij-andrej-palchevskij-eto-udel-milliarderov-i-millionerov-v-konflikte-mezhdu-ottsom-i-materju-deti-vsegda-na-storone-deneg.html
https://twitter.com/sve83274 Світлана Глазкова https://twitter.com/sve83274 @sve83274 https://twitter.com/sve83274/status/1293862507745075200 4 ч
Сьодні телефонувало якесь падло: "А ві знаєтє, что Клічко украл дєньгі і...." Тіпа опрос. Послала на х%й!
Виходить, у ведмедчука, окрім більшої клоаки ОПЗЖ, ще кілька менших клоак, за які він збирається відібрати голоси незадоволених владою громадян. Погано, що таких громадян немало, і вони цілком можуть вивести у другий тур якесь
гівно"нове обличчя". А там - шанси приблизно рівні і в людини, схожої на боксера, і у ведмедчукової ляльки.
Придётся Бубочке не на Ростов , а в Забайкалье бежать