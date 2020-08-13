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Новини Революція в Білорусі
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Влада Білорусі готує збройну провокацію з використанням прикордонників, - ЗМІ

Влада Білорусі готує збройну провокацію з використанням прикордонників, - ЗМІ

Прикордонним військам у Бресті надійшла інформація, що їхню частину готують піднімати по бойовій тривозі у зв'язку з нібито збройним нападом невідомих угруповань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "БЕЛСАТ" повідомило джерело в прикордонних військах.

"Головний сенс провокації в тому, що їм роздадуть зброю і скажуть відбивати атаку", - говорить джерело.

Військовослужбовець попереджає: щоб уникнути провокацій, потрібно попередити всіх солдатів строкової служби, їхніх родичів та інших військовослужбовців не стріляти, забарикадуватися в частинах і не виконують наказів, які б погрози від вищого офіцерського складу не надходили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Диктаторе із закривавленими руками, йди! У тебе немає майбутнього на білоруській землі, - Грібаускайте

"Це буде спусковим гачком для силовиків для відкриття вогню по мирних протестах", - додало джерело.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+17
ППЦ. Ну вот и разворачивается по образцу нашего Майдана. Видать советчик тот же - кремлевский карлик.
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13.08.2020 15:23 Відповісти
+16
КДБ Бєларусі вільно працює під Києвом? Це точно не туфта?
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13.08.2020 15:29 Відповісти
+12
Ты, гавноротое, не в курсе, что Путин УЖЕ напал? В августе 2014?
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13.08.2020 15:44 Відповісти
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ППЦ. Ну вот и разворачивается по образцу нашего Майдана. Видать советчик тот же - кремлевский карлик.
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13.08.2020 15:23 Відповісти
Менше потрібно транслювати цих путінських меседжів і страшилок.
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13.08.2020 15:24 Відповісти
Так эта революция в Беларуси с самого начала и была "кремлевской". Почему теперь кукловод должен быть другой? Задача не дать белорусам свободу, а окончательно подмять Беларусь под Рашу.
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13.08.2020 15:30 Відповісти
Советчик тот же - совесть и сердца граждан своей страны.
Но и враг, поддающий масла в огонь - тот же - кремлядь фсбшная.
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13.08.2020 15:31 Відповісти
Дилемма: вот кто скажет -- это революция против Луки, но за свободную Беларусь или за Союз Беларуси с Рашкой?
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13.08.2020 15:37 Відповісти
Современный мир очень подвижен. И игроков на поле много. Кто-то один это начинал, а кто-то другой закончит. Цели меняются за месяцы. Вчерашние союзники становятся врагами. Сознание может меняться за считанные дни (я в ноябре 2013 считал россиян братьями... а в феврале 2014 - понял, что это мягко говоря, не так).
Насчет Беларуси - я не уверен сейчас ни в чем, но надеюсь на народ этой страны.
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13.08.2020 16:18 Відповісти
Пока никто не знает. Включая и белорусов. К сожалениею.
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13.08.2020 16:18 Відповісти
не получится Майдана
пастора у них нету
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13.08.2020 16:25 Відповісти
Я не говорил что у них Майдан. Я говорил о том как события разворачиваются у них.
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13.08.2020 16:40 Відповісти
Та ничого там не буде , поки вони нарешті не зрозуміють хто це там з балалайкою в кущах стоіть ,поки не перестануть лобизати окуєнно браццкий руске нарот , ничого там не буде
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13.08.2020 17:37 Відповісти
В буремні часи усвідомлення хто кому є хто настає дуже швидко.
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13.08.2020 17:52 Відповісти
То мабуть що ці часи ще не прийшли до них
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13.08.2020 18:00 Відповісти
Всьому свій час. Як би це банально не звучало.
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14.08.2020 09:09 Відповісти
Россия включает Крымский сценарий ????
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13.08.2020 15:24 Відповісти
Так ради унижтожения Беларуси всё и начиналось.
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13.08.2020 15:27 Відповісти
Точно. Там тоже была команда не стрелять в нападающих, и сдали Крым без единого выстрела
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13.08.2020 16:32 Відповісти
https://www.facebook.com/vladimir.miron.988?hc_ref=ARSV7JZsMgPEFNZzApwvOIe8Z66Xv5VRwkalu1MLWdvNrjAJCzZsiCIqchTUNQB17Zo&ref=nf_target Владимир Мирон с Даней Данским.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3243105862472267&set=a.100233776759507&type=3 4 ч. · https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3243188729130647&id=100003186540509#

События в Белоруси хреновым отголоском происходят и у нас.
Сегодня ночью произошло очень плохое событие!😡
Применно в 3 часа ночи мне позвонил побратим Даня Данский исообщил, что менты штурмуют его квартиру! Но все оказалось значительно хуже, это была не наша полиция, а КГБ Белорусии! Полиция приехала, но ничего не сделала. Пообщались с конторскими и просто дальше наблюдали.
Сам Даня белорус, вчера дал интервью каналу NEXTA и через несколько часов за ним приехали, под Киев, КГБшники!!!... Несколько раз пытались ломать дверь, но она дорогая и мощная оказалась. Затем приехали побратимы из ПС и отвезли Даню в Литовское посольство, так что, в данный момент, он относительно в безопасности.
Выводы делайте сами, но то, что команда не мешать работать конторским, соседних стран - это факт.
Друзья журналисты задают много правльных вопросов, на которые у меня нет ответов в данный момент. Видео и фото съемку Даня не делал. Тупо растерялся. Я попросил его написать все более подробнее и скрупулёзнее. Как напишет, спросите у него и детали, и почему что и как
От себя, мне эта шумиха самому не нравится, но и молчать нельзя. Дане я верю, как и многим другим побратимам. Говорю то, что знаю и то, что попросили сообщить. Если нужны какие-то другие доказательства, то лично я вам их не предоставлю, по крайней мере в данный момент. Срач и экспертов буду банить.
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13.08.2020 15:25 Відповісти
КДБ Бєларусі вільно працює під Києвом? Це точно не туфта?
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13.08.2020 15:29 Відповісти
Почему нет? Они же не АТОшники, чтоб их ловить.
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13.08.2020 15:36 Відповісти
Не сміши, бо СБУ їх би просто не пустила!
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13.08.2020 16:09 Відповісти
Якщо забашляють буде діло.
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13.08.2020 16:46 Відповісти
СБУ наверное другими делами занята.
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13.08.2020 16:50 Відповісти
Белорусии? Йди звідси, "запарєбрік", тут горілки нема! Бєларусь, опудало, Бєларусь!
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13.08.2020 15:47 Відповісти
Бєларусі, а не "Бєлорусіі". Читати не вмієш чи ти провокатор?
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13.08.2020 16:07 Відповісти
Проспись та баньки протри, якщо читати ще вмієш! Йди з богом- тут горілки немає!
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13.08.2020 16:19 Відповісти
Здається, нас дуже не вміло намагаються залякати.
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13.08.2020 16:21 Відповісти
Полная туфта!
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13.08.2020 16:34 Відповісти
ну если кгб Беларуси как у себя дома, то фсб вообще пешком по Киеву гуляет, даже не скрываясь.
Теперь я понимаю лозунг Зе
УКРАНА ЦЕ ТЫ...
СДЕЛАЛА САМА СЕБЯ ДВА РАЗА!
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13.08.2020 15:34 Відповісти
Капздец. Наваяли фейк для слабоумных и слабоумные начали коментировать.
Через несколько часов? Это какую скорость нужно иметь, чтобы от Беларуси до Киева за несколько часов и место вычислили ?
Побратимы из ПС? Вывезли? КГБистам подсрачников надавали и полиции и вывезли?
А..а..полиция с кгбистами в это время по сигаретке курили и не видели....
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13.08.2020 16:08 Відповісти
Да что-то в последнее этот шоколадный парняга постит всё подряд, выглядит это странно и стрёмно.
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13.08.2020 16:20 Відповісти
Завязывай с тяжёлыми наркотиками
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13.08.2020 16:37 Відповісти
100% деза! Операція " Двох зайцев с одново вистрєла".
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13.08.2020 15:48 Відповісти
Ну к чему этот вброс?скучно живеш?Иди на базар посей лапшу там бомжи с удовольствием под шмурдяк послушают
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13.08.2020 16:19 Відповісти
Бред!
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13.08.2020 16:33 Відповісти
Даля Грибаускайте: "Диктатор с кровавыми руками, Лукашенко, уходи сейчас. Ты сделал свою судьбу - у тебя нет будущего не белоруской земле".
https://twitter.com/Grybauskaite_LT?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1293817634144780289%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fcharter97.org%2Fru%2Fnews%2F2020%2F8%2F13%2F389325%2F
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13.08.2020 15:26 Відповісти
Что это за бред, там уже протестов почти нет, к чему это нагнетание.
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13.08.2020 15:26 Відповісти
Как это нет, сегодня вышло самое большое колличество людей за все время протестов
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13.08.2020 15:36 Відповісти
Разве?
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13.08.2020 15:54 Відповісти
Гляйвицкий инцидент?
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13.08.2020 15:27 Відповісти
Обязанности постового. Стой, кто идет, выстрел в воздух, следующий на поражение.
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13.08.2020 15:28 Відповісти
двоешник...)
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13.08.2020 15:55 Відповісти
Стой кто идет , гавари парол : , Пароль ; Прахади
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13.08.2020 17:40 Відповісти
отражать палку из-за границы протянутую к выключателю интернета...
беларусы простите. я думал бацька типа прикольный чувак, картоха-надои...
но теперь я вижу что это бандит, преступник и мафия положивший на законы ради своего мнения
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13.08.2020 15:30 Відповісти
Э-эй, полегче, так можно и сторонником Зеленского стать))
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13.08.2020 16:06 Відповісти
для меня это невозможно, а для вас да?
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13.08.2020 16:09 Відповісти
Тоже нет, я и так за него))
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13.08.2020 16:15 Відповісти
за зе-лоха, оно и видно. не воняй в моих коментариях, лижи попу зе-лоху пока он шашлычки ест
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13.08.2020 16:17 Відповісти
Шоколадное отребъе приватизировало комменты?)))Ржунимагу)))
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13.08.2020 16:18 Відповісти
зе-отстой, не воняй )
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13.08.2020 16:19 Відповісти
Соя, ты уже добровольно признал себя бараном, облажавшимся в отношении луки)))тебе мало?)))
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13.08.2020 16:21 Відповісти
скрп пнх
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13.08.2020 16:31 Відповісти
ты за луку падла? оно и видно тварь
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13.08.2020 16:32 Відповісти
По-моему ты кукухой двинулся, если такое утверждаешь. Это только ваши так на лету переобуваются. Я эту мразь не поддерживал изначально.
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13.08.2020 16:46 Відповісти
чистая логика зебил, я за луку не топил а ты говоришь что я облажался. какой из этого вывод - ты за луку и у тебя бомбануло когда я против него сказал
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13.08.2020 17:43 Відповісти
Ты облажался тем, что цитата: "беларусы простите. я думал бацька типа прикольный чувак, картоха-надои...
но теперь я вижу что это бандит, преступник и мафия положивший на законы ради своего мнения".

Как сказал классик, - а за политическую отсталость полагалась пуля в затылок.
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13.08.2020 17:45 Відповісти
то есть ты не согласен что таракан это бандит преступник и мафия? от этого у тебя бомбануло?
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13.08.2020 17:47 Відповісти
Почему же не согласен?Очень даже согласен, о чём и пишу вполне себе открыто. А насчёт того, что бомбануло...это мягко говоря не соответствует реальности.
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13.08.2020 17:58 Відповісти
так если ты согласен, о чем наш спор, зачем ты начал писать камменты?
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13.08.2020 18:03 Відповісти
председатель в роли геополитика, не способный адекватно реагировать на изменения, вот и все
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13.08.2020 16:30 Відповісти
погранцы? с хера ли из минска атаковать границы? скорее это чтоб рашистские войска не отражать.
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13.08.2020 15:33 Відповісти
Ну погранцы ж в Бресте, а Брест - это польская граница, причём тут Минск?
Мабуть имеется в виду шо на них будет нападать войско польске.
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13.08.2020 16:44 Відповісти
Пусть тренируются, вдруг Путин нападёт.
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13.08.2020 15:33 Відповісти
Ты, гавноротое, не в курсе, что Путин УЖЕ напал? В августе 2014?
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13.08.2020 15:44 Відповісти
Ну ты там всё равно держись.
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13.08.2020 15:53 Відповісти
пнх козлокопытный
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13.08.2020 16:05 Відповісти
Толян, нам ли быть в печали. Держи хвост пистолетом.
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13.08.2020 16:18 Відповісти
изыди чмо ...
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13.08.2020 16:24 Відповісти
Странно видеть эти комментарии под украинскими флажками. Нарид уже забыл, как пользуясь неразберихой в страну ломанулись специально подготовленные группы чувачков? Гиркины всякие и прочие гиви с смоторолами (земля им стекловатой).
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13.08.2020 15:34 Відповісти
Військові частини, солдати, бандити, зброя, штурм, уявляєте як це звучить в головах не звиклих до такого білорусів? Це ще один метод залякування.
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13.08.2020 16:04 Відповісти
Насильницькими відосами їм три дні ламають свідомість, це медіапублічний шантаж сваволею.
У них і так у голові зараз каша (почитайте Алєксієвич), ще й нагнітають постійно жахалками.
І деморалізований люд водить хороводи з квітками, і ладить петиції до живоїда, а не думає, як відбити атаку, бо не сприймає агресорів як ворогів - тупо їх НЕ БАЧИТЬ.
У нації, яка на 90 % втратила власну мову (ідентичність), зараз - "дефект головного дзеркала", в якому зло ховається за "братське" благо.
Їм самообороною і самоорганізацією зайнятися б, а вони вимагають у "дагагова владімвладімича" вєрнуть всьо взад, как било...
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13.08.2020 16:45 Відповісти
Алё, гараж, в Беларусии нет никакой революции и близко!
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13.08.2020 16:09 Відповісти
ну вот вейшнория и напала на бацьку..... понятно - надо помогать понятно - войсками...............
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13.08.2020 16:14 Відповісти
как то гротескно все это со стороны
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13.08.2020 16:31 Відповісти
Хвіст крутить собакою.
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13.08.2020 16:42 Відповісти
Зеленский введи войска
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13.08.2020 17:45 Відповісти
Это не власти Беларуси, кишка тонка. Это почерк Пукана кремлёвского у*бана.
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13.08.2020 20:37 Відповісти
Ну в цель понятна? Чтобы сработал пункт Союзного договора... о некоем внешнем нападении. Вот тогда и вводятся войска России для якобы защиты......
Пукииинн памагииии!!
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13.08.2020 22:04 Відповісти
 
 