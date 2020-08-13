Влада Білорусі готує збройну провокацію з використанням прикордонників, - ЗМІ

Прикордонним військам у Бресті надійшла інформація, що їхню частину готують піднімати по бойовій тривозі у зв'язку з нібито збройним нападом невідомих угруповань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "БЕЛСАТ" повідомило джерело в прикордонних військах.

"Головний сенс провокації в тому, що їм роздадуть зброю і скажуть відбивати атаку", - говорить джерело.

Військовослужбовець попереджає: щоб уникнути провокацій, потрібно попередити всіх солдатів строкової служби, їхніх родичів та інших військовослужбовців не стріляти, забарикадуватися в частинах і не виконують наказів, які б погрози від вищого офіцерського складу не надходили.

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"Це буде спусковим гачком для силовиків для відкриття вогню по мирних протестах", - додало джерело.