Реформа ОПК передбачає зміни і в приватному оборонному секторі, - Уруський

Запланована реформа оборонно-промислового комплексу передбачає не тільки зміни в Державному концерні "Укроборонпром", а й у приватному оборонному секторі.

Про це віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський сказав журналістам у рамках робочої поїздки в Харківську область, де він перебуває разом з прем'єр-міністром, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З точки зору реформування ОПК – воно полягатиме не тільки у реформуванні державного концерну Укроборонпром, це стосуватиметься і приватного сектору, зрештою, ми потребуємо загальної реформи оборонної промисловості, а не тільки державного сектору. Передбачається, що найближчим часом Верховна Рада розглядатиме проєкти законів, які вже внесені у парламент і підготовлені як урядом, так і народними депутатами і які дозволять відкрити дорогу до процесу реформи ОПК. Це закон про корпоратизацію підприємств, особливості управління у сфері оборонно-промислового комплексу України, і таким чином ми передбачаємо трансформації", - сказав Уруський.

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За його словами, відсутність протягом останнього десятиліття дієвого центрального органу виконавчої влади, який би відповідав за формування промислової політики, призвела до тієї хаотичної та безсистемної ситуації, яка утворилася з промисловим виробництвом. "Ми стоїмо на порозі суттєвих змін у плані реформування нашого оборонно-промислового комплексу" - додав урядовець.