Реформа ОПК передбачає зміни і в приватному оборонному секторі, - Уруський
Запланована реформа оборонно-промислового комплексу передбачає не тільки зміни в Державному концерні "Укроборонпром", а й у приватному оборонному секторі.
Про це віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський сказав журналістам у рамках робочої поїздки в Харківську область, де він перебуває разом з прем'єр-міністром, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З точки зору реформування ОПК – воно полягатиме не тільки у реформуванні державного концерну Укроборонпром, це стосуватиметься і приватного сектору, зрештою, ми потребуємо загальної реформи оборонної промисловості, а не тільки державного сектору. Передбачається, що найближчим часом Верховна Рада розглядатиме проєкти законів, які вже внесені у парламент і підготовлені як урядом, так і народними депутатами і які дозволять відкрити дорогу до процесу реформи ОПК. Це закон про корпоратизацію підприємств, особливості управління у сфері оборонно-промислового комплексу України, і таким чином ми передбачаємо трансформації", - сказав Уруський.
За його словами, відсутність протягом останнього десятиліття дієвого центрального органу виконавчої влади, який би відповідав за формування промислової політики, призвела до тієї хаотичної та безсистемної ситуації, яка утворилася з промисловим виробництвом. "Ми стоїмо на порозі суттєвих змін у плані реформування нашого оборонно-промислового комплексу" - додав урядовець.
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минобороны крысы в 2019 году "импортировали" 45 мт-лб спольши и 16 сау 2с1 гвоздика с чехии(а должны производиться на хтз, которого блокировал диверсант ярославский), где нужно восстановить на харьковском тракторном их произвосдтво и новую версию, эти коррупционные твари вместо восстановить производство покупают воруют на откатах. И дать работу украинцам. Покупают древние мт-лб по цене бтра.
В минобороны откаты поставлены на широкую ногу, вместо закупки эффективных образцов вооружений у гос п/п, эти твари саботируют поставки нового для закупки старого с откатами и списанными запчастями по документами новых.
Где новые цифровые мт-лб и новые сау.
2100 автоматов мр-5, вместо украинкого малюк.
Один ховався від януковича з 2013 по 2019 рік в Копенгагені.
І ще 3 чувачків, у яких є власний бізнесінтерес в оборонній галузі.
То для кого і під кого зміни?
Они тоже пускают ракеты термиты в окно ап.А защиты итак обосранного зе нет с атак с моря.
Уруского задача это все уничтожить.
УРУСКИЙ это экономический фсб-диверсант как и ярославский, который ворует и уничтожает моторсич под видом "китайские инвестиции".
Уруский собирается уничтожить предприятия которые упали, но в которые производили очень мощные механизмы для оборонки. Эта тварь под видом реформы хочет все уничтожить.Понасталять в упревлении своих кацапов.
Уложите его в для отдыха в мире