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Новини Революція в Білорусі
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Помпео: США готові до дій для забезпечення "гарних наслідків для білоруського народу"

Помпео: США готові до дій для забезпечення

Держсекретар США Майк Помпео здійснює турне чотирма країнами Центральної Європи, вже відвідав Чехію, також плануються поїздки до Словенії, Австрії та Польщі.

Як передає Цензор.НЕТ, в інтерв'ю Радіо Свобода Помпео висловився щодо однієї із найболючіших тем глобальної політики нині - ситуації в Білорусі і протестів там після президентських виборів.

Держсекретар США Майк Помпео, говорячи про сумнівні білоруські президентські вибори і триваюче застосування сили владою проти мирних демонстрантів в Білорусі, сказав, що США "хочуть гарних наслідків для білоруського народу" і вдадуться до дій, аби сприяти цьому.

Майк Помпео, який раніше засудив спосіб, у який були проведені президентські вибори в Білорусі, які дали авторитарному Олександру Лукашенку шостий президентський термін поспіль, в розлогому інтерв’ю під час перебування з візитом в Празі сказав, що США пильно стежать за ситуацією в Білорусі і насильством проти протестувальників, до якого вдається білоруська влада. І це, за його словами, "є несумісним з тим, як мали би ставитись до протестувальників".

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Голосування, що відбулося 9 серпня, опозиція вважає "сфальсифікованим", і це вилилось в кілька ночей постійних протестів, що позначились також застосуванням сили проти мирних демонстрантів з боку білоруської міліції, а також затримання кількох тисяч людей.

Помпео сказав, що США наразі не вирішили, до якого варіанта дій щодо Білорусі пристати, але працюватимуть щільно зі своїми європейськими союзниками над спільним підходом.

На запитання кореспондента Радіо Свобода про те, чи США можуть не відправити посла до Мінська після десятирічної перерви як сигнал невдоволення діями білоруської влади щодо протестувальників, Помпео уникнув прямої відповіді, але сказав, що США будуть координувати дії з країнами Європи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кравчук про президентські вибори в Білорусі: Україна поважає білоруський народ і його волю. ВIДЕО

На запитання щодо можливості призупинення поставок американської нафти до Білорусі (а такі поставки почались недавно після ускладнень між Білоруссю та Росією в енергетичний сфері) Майк Помпео відповів: "Звичайно, розглядаються всі варіанти. Тут важливо визначити критерії. До чого саме ми можемо вдатися – і мова тут не лише про США в односторонньому порядку, а про багатосторонні заходи в інтересах народу Білорусі".

"Будуть це санкції чи рішення про припинення поставок (нафти) – це ще лише доведеться визначити. Вибори відбулися щойно, подивимось, як розвиватиметься ситуація", – додав Помпео.

Також читайте: Помпео про ситуацію в Білорусі: США ще не визначилися з тим, якою буде наша реакція

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) Помпео Майк (339) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+13
хорошие последствия - это удушение бензоколонки с СП-2 и поставки газа-нефти штатами в Европу....
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13.08.2020 15:37 Відповісти
+8
НАТО і США найбільші вороги, для більшості ватних білорусів...
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13.08.2020 15:37 Відповісти
+7
Мошкан це вже не врятує
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13.08.2020 15:38 Відповісти
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Не успел Помпео пригрозить Москве, как проснулся Талибан.
Боевики рассказали, кто распустил слухи.
Представитель Талибана Сухейль Шахин сказал, что эти слухи про плату за убитых солдат не соответствуют действительности, а распустил их кабульский департамент национальной безопасности.
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13.08.2020 15:36 Відповісти
Мошкан це вже не врятує
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13.08.2020 15:38 Відповісти
они, получается, еще и на деньги киданули талибов, я так понял
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13.08.2020 20:37 Відповісти
Да-да, Сухейлю шахину (тьфу-тьфу) мы верим, а Помпео - ни в коем случае
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13.08.2020 15:41 Відповісти
Речь великого комбинатора произвела огромное впечатление. Козлевич бросал на командора преданные взгляды. Балаганов растирал ладонями свои рыжие вихры и заливался смехом. Паниковский, в предвкушении безопасной наживы, кричал «ура»... (с)
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13.08.2020 17:11 Відповісти
хорошие последствия - это удушение бензоколонки с СП-2 и поставки газа-нефти штатами в Европу....
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13.08.2020 15:37 Відповісти
Правильно, хорошей может быть только перспектива, а последствия - всегда ху.вые.
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13.08.2020 16:23 Відповісти
НАТО і США найбільші вороги, для більшості ватних білорусів...
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13.08.2020 15:37 Відповісти
После того рак рашка топила за лукашенка, за мусоров и обсирала протестующий, я надеюсь белорусы задумаются кто враг, а кто друг
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13.08.2020 15:56 Відповісти
а я впевнений, що ні.. Саме тому я не можу зрозуміти, за що саме вони борються...
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13.08.2020 15:59 Відповісти
нам вот всё ясно...мы хотим вернуть президентство Петру Алексеичу...а там просто туман какой-то....
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13.08.2020 16:05 Відповісти
Я хочу повернути президентсво патріоту України, для мене не важливо його прізвище Мене влаштує і Кошулинський, чи ще хтось, головне, щоби прибрати ворога України із цього посту.
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13.08.2020 16:13 Відповісти
шанс был у Порошенко...а он оказался лжепатриотом, я тоже за таких как Кошулинский, но вы посмотрите кто вокруг него трётся...если сейчас прибрать Зе, то президентом станет Бойко, таковы реалии .....поэтому пусть кэруе пока не появится ЛИДЕР...
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13.08.2020 17:27 Відповісти
Якщо президентом стане Бойко, то я буду жити в окремій країні. Якійсь там ЗУНР, але із плядями цими прокацапськими, з Бойко на чолі, в одній країні я не збираюсь перебувати.
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13.08.2020 17:28 Відповісти
Від кошулинського вже рік як нічого не чути, він хоч живий ще? Хотілося б активну людину на посаді президента, а не сурка, що просинається раз на рік, чи лише під час виборів.
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13.08.2020 23:54 Відповісти
Шутки про Нуланд с печеньками уже были?
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13.08.2020 15:38 Відповісти
пяченькы (не силен в беларуском)
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13.08.2020 15:40 Відповісти
Так. Були.
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13.08.2020 15:49 Відповісти
Про Нуланд не шутят, к сожалению.
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13.08.2020 16:12 Відповісти
да, про нее n*3дят лишнехромосомные набутылочники
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25.08.2020 11:08 Відповісти
а где вообще зе-падла, на дачке зачилил и тесла сгорела для роликов. наркоман
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13.08.2020 15:38 Відповісти
Всім, хто цікавиться технікою, інноваціями, космосом, успіхами Ілона Маска, хто не любить кривавого ***** з зажерливим **********, раджу прочитати прекрасну книгу американського астронавта Скота Келлі. Посилання на книжку "Стойкость. Мой год в космосе." нижче.
http://flibusta.site/b/539144/fb2
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13.08.2020 15:42 Відповісти
А хорошие последствия для своих негров они уже обеспечили.
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13.08.2020 15:47 Відповісти
Як там на Ямайці? Як і в мацкве, чи краще?
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13.08.2020 15:51 Відповісти
Он из ЮАР.
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13.08.2020 15:55 Відповісти
Да_какая_разница?)
Попалили его, товарищ ему уже намекнул лайком "пора валить"...
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13.08.2020 15:59 Відповісти
Та знаю, хотів перевірити на логіку і грамотність. Здається вгадав
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13.08.2020 16:03 Відповісти
Южноосетинско Абхазская Рассея.
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13.08.2020 16:10 Відповісти
Он из Васюков.
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13.08.2020 16:14 Відповісти
Та по-моему у блэков ща там все в шоколаде. Продолжают марадерствовать.
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13.08.2020 16:49 Відповісти
Да снесите вы уже того упыря усатого, со стороны прибалтики и украины с польшей только поддержка будет.
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13.08.2020 16:00 Відповісти
"Будут это санкции или решения о прекращении поставок (нефти) - это еще только предстоит определить."

Напугал козла капустой. Судя по развитию событий лука сам откажется от этой нефти. За поддержку его клоунских выборов кремль с него и не это затребует. Это раньше он хорохорился, сейчас как побитая собака будет выполнять все хотелки кремля.
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13.08.2020 16:01 Відповісти
Где Лукашенко?
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13.08.2020 16:15 Відповісти
На таке запитання приходить лише одна рима, як і до слова "звєзда"!
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13.08.2020 16:19 Відповісти
А он случайно дед-морозом не подрабатывает?
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13.08.2020 16:38 Відповісти
Правильно! Украинскому народу уже обеспечили рост зарплат в 3 раза, а пенсий - в 4 по реальной покупательной способности по сравнению с 2013 годом, уже иностранные инвестиции выросли в 18,4 раза, теперь нужно помочь еще и белорусам.
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13.08.2020 16:49 Відповісти
"Хорошие последствия" (с)... т.е на "хорошие перспективы" не надейтесь))
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13.08.2020 17:52 Відповісти
несколько сотен крылатых ракет вполне помогут восстановлению демократии в Беларуси
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13.08.2020 20:18 Відповісти
 
 