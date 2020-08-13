Помпео: США готові до дій для забезпечення "гарних наслідків для білоруського народу"

Держсекретар США Майк Помпео здійснює турне чотирма країнами Центральної Європи, вже відвідав Чехію, також плануються поїздки до Словенії, Австрії та Польщі.

Як передає Цензор.НЕТ, в інтерв'ю Радіо Свобода Помпео висловився щодо однієї із найболючіших тем глобальної політики нині - ситуації в Білорусі і протестів там після президентських виборів.

Держсекретар США Майк Помпео, говорячи про сумнівні білоруські президентські вибори і триваюче застосування сили владою проти мирних демонстрантів в Білорусі, сказав, що США "хочуть гарних наслідків для білоруського народу" і вдадуться до дій, аби сприяти цьому.

Майк Помпео, який раніше засудив спосіб, у який були проведені президентські вибори в Білорусі, які дали авторитарному Олександру Лукашенку шостий президентський термін поспіль, в розлогому інтерв’ю під час перебування з візитом в Празі сказав, що США пильно стежать за ситуацією в Білорусі і насильством проти протестувальників, до якого вдається білоруська влада. І це, за його словами, "є несумісним з тим, як мали би ставитись до протестувальників".

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Голосування, що відбулося 9 серпня, опозиція вважає "сфальсифікованим", і це вилилось в кілька ночей постійних протестів, що позначились також застосуванням сили проти мирних демонстрантів з боку білоруської міліції, а також затримання кількох тисяч людей.

Помпео сказав, що США наразі не вирішили, до якого варіанта дій щодо Білорусі пристати, але працюватимуть щільно зі своїми європейськими союзниками над спільним підходом.

На запитання кореспондента Радіо Свобода про те, чи США можуть не відправити посла до Мінська після десятирічної перерви як сигнал невдоволення діями білоруської влади щодо протестувальників, Помпео уникнув прямої відповіді, але сказав, що США будуть координувати дії з країнами Європи.

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На запитання щодо можливості призупинення поставок американської нафти до Білорусі (а такі поставки почались недавно після ускладнень між Білоруссю та Росією в енергетичний сфері) Майк Помпео відповів: "Звичайно, розглядаються всі варіанти. Тут важливо визначити критерії. До чого саме ми можемо вдатися – і мова тут не лише про США в односторонньому порядку, а про багатосторонні заходи в інтересах народу Білорусі".

"Будуть це санкції чи рішення про припинення поставок (нафти) – це ще лише доведеться визначити. Вибори відбулися щойно, подивимось, як розвиватиметься ситуація", – додав Помпео.

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