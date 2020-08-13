В ОРДЛО можна здійснити кроки щодо більш широкого застосування російської мови, - Кравчук

Представник України в Тристоронній контактній групі, перший президент Леонід Кравчук допускає можливість більш широкого застосування російської мови в ОРДЛО.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українському радіо", передає Цензор.НЕТ.

Говорячи про мову і Донбасі, Кравчук висловив думку, що в цьому регіоні можна здійснити кроки щодо більш широкого застосування російської мови, але про другу державну мову не йдеться.

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"Не думаю, що мова поверне Донбас. Сьогодні на Донбасі ніхто не забороняв українську мову і не забороняє. Якщо це питання виникне на Донбасі, то згідно з європейськими законами, посилаючись на загальноєвропейські закони, ми можемо порушувати питання не державності російської мови, а питання застосування цієї мови, оскільки Конституцією гарантується розвиток і застосування мов національних меншин. І там ніде не написано про другу державну мову. І в цих регіонах можна здійснити кроки щодо ширшого застосування російської мови, і це не буде порушенням українського закону", - сказав він.