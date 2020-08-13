В ОРДЛО можна здійснити кроки щодо більш широкого застосування російської мови, - Кравчук
Представник України в Тристоронній контактній групі, перший президент Леонід Кравчук допускає можливість більш широкого застосування російської мови в ОРДЛО.
Про це він заявив в інтерв'ю "Українському радіо", передає Цензор.НЕТ.
Говорячи про мову і Донбасі, Кравчук висловив думку, що в цьому регіоні можна здійснити кроки щодо більш широкого застосування російської мови, але про другу державну мову не йдеться.
"Не думаю, що мова поверне Донбас. Сьогодні на Донбасі ніхто не забороняв українську мову і не забороняє. Якщо це питання виникне на Донбасі, то згідно з європейськими законами, посилаючись на загальноєвропейські закони, ми можемо порушувати питання не державності російської мови, а питання застосування цієї мови, оскільки Конституцією гарантується розвиток і застосування мов національних меншин. І там ніде не написано про другу державну мову. І в цих регіонах можна здійснити кроки щодо ширшого застосування російської мови, і це не буде порушенням українського закону", - сказав він.
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Щоб у нас з Мовним Законом не вийшла така жахлива ситуація як з «беларусізацыяй» у 1995 році, коли в унітарній державі демократичній республіці Білорусь, вона була припинена анти-білоруським референдумом, який провели по рекомендації Венеціанської комісії і з ініціативи такого як у нас ...резидента ЗЕбіла капитулянта проросійського кривавого диктатора ...резидента кремля Лукашенка. Через неправильне розуміння ситуації з рівноправністю мов і «щоб не обмежувати права окупаційної російської мови» влада білорусів необдумано надали їй, нарівні з своєю рідною білоруською, статус державної. Це і стало жахливою катастрофою останнім цвяхом в труну білоруської мови яка просто зникла, як і почала зникати Білоруська держава, яка поступово перетворюється в безправну колонію у складі жахливої не слов'янської паРаші. Страшний гіркий досвід білорусів повинен застерегти український народ, всіх українських політиків, а особливо українофоба..резидента -ЗЕбіла капітулянта і продажних депутатів антиукраїнського парламенту ... Які повинні назавжди засвоїти що наша вільна суверенна Українська держава і її народ не може існувати без своєї рідної національної української мови. І тільки жалюгідним безправним колоніям, а Украина поки що не є такою, насильно насаджують чужу окупаційну мову метрополії.
А тепер вже нема слов'янської білоруської мови, самі знищили її білоруси і перетворилися у бульбашів -недо-кацапів. А це означає що тепер вже немає у них і рідної держави, бо без національної мови не буває суверенної держави, а може бути тільки, а в даному випадку вже як бесправна кацапська колонія.
Результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова та Центром SOCIS з 21 по 28 липня 2020 р. свідчать що 64,5% опитаних вважають, що українська мова має бути єдиною державною мовою... І тільки 17,7% допускають для окупаційної російської мови статус офіційної в деяких окремих регіонах. Мабуть в таких як поки що тимчасово окупованих кремлем суверенних українських територіях Криму та Донбасу. Ще незначна кількість опитаних вважають що в Україні мають бути дві державні мови, рідна для українського народу українська та ворожа окупаційна російська для ворогів України.
Але видно для продажної прокремлівської влади проклятих ЗЕбілів капітулянтів величезне бажання українського народа говорити своєю рідною українською мовою, їм на це глибоко наплювати. І вони почали на догоду кремлівським окупантам )(уйла і терористам - вбивцям з окупованої кремлем " лугандонії" маніакально злочинно знищувати її.
Шаг2 - максимально быстро уйти в Нато и ЕС.
Шаг3 - создать наконец современную армию, пусть не на 500тштыков. Хотя бы 150т, но с массой новой техники.
Шаг4 - Как на РФии будет нестабильность. Ввести добровольцев из ВСУ. И отжать Кубань, Крым, Лднр. При этом максимально поспособствовать полному распаду РФ. Создав на России десятки народных республик !!!
нахєр такого тупого. хто його туди вибрав? гнати й того... імбіцили