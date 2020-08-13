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Новини
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Прокуратура завершила слідство у справі банди реєстраторів і суддів, які заволоділи майном на суму понад 200 млн

Прокуратура завершила слідство у справі банди реєстраторів і суддів, які заволоділи майном на суму понад 200 млн

Київська міська прокуратура №7 завершила досудове розслідування у справі про присвоєння злочинною організацією об'єктів нерухомості державної, комунальної та приватної власності на суму понад 200 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній керівник райвідділу Державної виконавчої служби України у Донецькій області та приватний підприємець з м. Донецьк створили філію комунального підприємства, яка була акредитована Мін’юстом як суб’єкт державної реєстрації. Державні реєстратори філії передали підозрюваним ключі доступу до Державного реєстру речових прав, а один з них використовував підроблений паспорт громадянина України", - зазначають в ОГП.

продовж 2017-2019 років таким чином учасники злочинної організації заволоділи земельними ділянками, житловими і нежитловими приміщеннями на території міста Києва. Внаслідок їхніх дій територіальній громаді міста Києва завдано збитків на суму 111 млн грн, державі – на суму 41 млн грн, фізичним та юридичним особам - на суму 50 млн грн.

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Легалізовували майно, одержане злочинним шляхом, учасники злочинної організації за сприяння суддів судових органів Донецької та Херсонської областей. Вони отримували позитивні рішення у цивільних справах, на підставі яких здійснювали реєстраційні дії відносно нерухомого майна.

Потерпілим та стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Матеріали стосовно одного із учасників злочинної організації виділено в окреме провадження та зупинено у зв’язку з його розшуком.

За позовами прокуратури незаконно відчужені об’єкти на суму понад 111 млн грн вже повернуті територіальній громаді м. Києва. На решту майна накладено арешт та вживаються заходи щодо його повернення власникам.

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Також у межах виділеного кримінального провадження розслідується ще близько 50 фактів незаконного вибуття об’єктів нерухомості з власності на підставі підроблених документів.

Автор: 

захоплення (220) нерухомість (919) прокуратура (3708) рейдерство (402)


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Топ коментарі
+3
дело закрыли или признали их всех невиновными
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13.08.2020 15:54 Відповісти
+2
Казино настолько невыгодный бизнес, что Зеленский освободил его от налогов на 4 года. Зато налоги на IT он повысит. Таковы приоритеты.
Безмозглый и коррумпированный ублюдок.

Прокуратура завершила следствие по делу банды регистраторов и судей, завладевших имуществом на сумму свыше 200 млн - Цензор.НЕТ 2686
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13.08.2020 15:56 Відповісти
+2
Прокуратура завершила следствие по делу банды регистраторов и судей, завладевших имуществом на сумму свыше 200 млн - Цензор.НЕТ 5368
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13.08.2020 15:59 Відповісти
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дело закрыли или признали их всех невиновными
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13.08.2020 15:54 Відповісти
Ты просто Ванга
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13.08.2020 16:16 Відповісти
молодці! так тримати!
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13.08.2020 15:56 Відповісти
Казино настолько невыгодный бизнес, что Зеленский освободил его от налогов на 4 года. Зато налоги на IT он повысит. Таковы приоритеты.
Безмозглый и коррумпированный ублюдок.

Прокуратура завершила следствие по делу банды регистраторов и судей, завладевших имуществом на сумму свыше 200 млн - Цензор.НЕТ 2686
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13.08.2020 15:56 Відповісти
В течение 2017 - 2019 годов таким образом участники организации завладели земельными участками, жилыми и нежилыми помещениями на территории Киева. Источник: https://censor.net/n3213606

Палай далі, вбоге!))))))))))
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13.08.2020 16:18 Відповісти
Прокуратура завершила следствие по делу банды регистраторов и судей, завладевших имуществом на сумму свыше 200 млн - Цензор.НЕТ 5368
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13.08.2020 15:59 Відповісти
Подозреваю что ВСЕ судейские в Украине это одна БОЛЬШАЯ БАНДА !!!
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13.08.2020 16:02 Відповісти
А оці конкретно, певно, не поділилися із бандою прокурворських.
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13.08.2020 16:14 Відповісти
Ну практически да. Исключения есть, но они единичны.
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13.08.2020 17:07 Відповісти
Случайно, не Дмитрий Ворона?
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13.08.2020 16:10 Відповісти
Теперь этих так называемых служителей Фемиды пусть покарают честные служители Фемиды. Прокуратура не должна допустить, чтобы этой банде удалось избежать максимального наказания!
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13.08.2020 16:24 Відповісти
Откуда взяться "честным служителям Фемиды"? система их отторгает как чужеродные тела, вспомните судьбу Ларисы Гольник, да и не только её
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13.08.2020 17:13 Відповісти
Нынешние суды Украины должны быть разогнаны, судьи арестованы и осуждены, как участники преступной группировки, все их награбленное имущество конфисковано в бюджет государства.
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13.08.2020 19:00 Відповісти
 
 