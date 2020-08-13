Прокуратура завершила слідство у справі банди реєстраторів і суддів, які заволоділи майном на суму понад 200 млн

Київська міська прокуратура №7 завершила досудове розслідування у справі про присвоєння злочинною організацією об'єктів нерухомості державної, комунальної та приватної власності на суму понад 200 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній керівник райвідділу Державної виконавчої служби України у Донецькій області та приватний підприємець з м. Донецьк створили філію комунального підприємства, яка була акредитована Мін’юстом як суб’єкт державної реєстрації. Державні реєстратори філії передали підозрюваним ключі доступу до Державного реєстру речових прав, а один з них використовував підроблений паспорт громадянина України", - зазначають в ОГП.

продовж 2017-2019 років таким чином учасники злочинної організації заволоділи земельними ділянками, житловими і нежитловими приміщеннями на території міста Києва. Внаслідок їхніх дій територіальній громаді міста Києва завдано збитків на суму 111 млн грн, державі – на суму 41 млн грн, фізичним та юридичним особам - на суму 50 млн грн.

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Легалізовували майно, одержане злочинним шляхом, учасники злочинної організації за сприяння суддів судових органів Донецької та Херсонської областей. Вони отримували позитивні рішення у цивільних справах, на підставі яких здійснювали реєстраційні дії відносно нерухомого майна.

Потерпілим та стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Матеріали стосовно одного із учасників злочинної організації виділено в окреме провадження та зупинено у зв’язку з його розшуком.

За позовами прокуратури незаконно відчужені об’єкти на суму понад 111 млн грн вже повернуті територіальній громаді м. Києва. На решту майна накладено арешт та вживаються заходи щодо його повернення власникам.

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Також у межах виділеного кримінального провадження розслідується ще близько 50 фактів незаконного вибуття об’єктів нерухомості з власності на підставі підроблених документів.