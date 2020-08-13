У Білорусь із Москви прилетіли два літаки ВПС Росії, - Flight Radar

У Білорусь, де вже п'ятий день проходять протести проти режиму Олександра Лукашенка, прибули два літаки Військово-повітряних сил Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це йдеться в даних на трекінговому сервісі Flight Radar 24.

За даними сервісу, приписаний до ВВС РФ літак Ту-134АК із реєстраційним номером RA-65690, виконавши рейс із Москви, приземлився 12 серпня о 07:41 ранку в місті Ложки, що недалеко від Мінська і Жодіно.





Також у цей день, але на півтори години пізніше, в Білорусь із Москви прилетів ще один літак ВПС РФ - усе той же Ту-134АК, але з реєстраційним номером RA-65692. О 14:20 він вилетів назад до столиці Росії.

Дані про кількість пасажирів і призначення обох рейсів не вказані. Офіційної інформації, для чого вони прилітали в РБ, також немає.

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