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Новини Революція в Білорусі
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У Білорусь із Москви прилетіли два літаки ВПС Росії, - Flight Radar

У Білорусь із Москви прилетіли два літаки ВПС Росії, - Flight Radar

У Білорусь, де вже п'ятий день проходять протести проти режиму Олександра Лукашенка, прибули два літаки Військово-повітряних сил Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це йдеться в даних на трекінговому сервісі Flight Radar 24.

За даними сервісу, приписаний до ВВС РФ літак Ту-134АК із реєстраційним номером RA-65690, виконавши рейс із Москви, приземлився 12 серпня о 07:41 ранку в місті Ложки, що недалеко від Мінська і Жодіно.

У Білорусь із Москви прилетіли два літаки ВПС Росії, - Flight Radar 01
У Білорусь із Москви прилетіли два літаки ВПС Росії, - Flight Radar 02

Також у цей день, але на півтори години пізніше, в Білорусь із Москви прилетів ще один літак ВПС РФ - усе той же Ту-134АК, але з реєстраційним номером RA-65692. О 14:20 він вилетів назад до столиці Росії.

У Білорусь із Москви прилетіли два літаки ВПС Росії, - Flight Radar 03

Дані про кількість пасажирів і призначення обох рейсів не вказані. Офіційної інформації, для чого вони прилітали в РБ, також немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява про невиплату МАУ компенсації за збитий літак не є офіційною позицією Ірану, - Кулеба

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) росія (66431) літак (2981) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+66
Привезли сбежавший с Украины Беркут ..
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13.08.2020 16:00 Відповісти
+45
Он уже давно там.
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13.08.2020 16:02 Відповісти
+27
Гранаты и газ закончились. Знаем по Майдану
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13.08.2020 16:07 Відповісти
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Ваєнторг,пляттт! Виездная тарговля! Налетай,сябри,падешевело!
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13.08.2020 17:32 Відповісти
встречай Беларусь асфабадителей !
З.Ы." Лукашенко полностью согласился на все предложения Кремля по союзному государству."
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13.08.2020 17:35 Відповісти
У Білорусь із Москви прилетіли два літаки ВПС Росії, - Flight Radar - Цензор.НЕТ 6149
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13.08.2020 17:55 Відповісти
Ниукого в зале(мире) нет таких бровей.
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14.08.2020 09:24 Відповісти
до України московія також два прислала у часи Майдана
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13.08.2020 18:18 Відповісти
"Лукашенко срочно вылетел в Москву", - Два самолета минобороны РФ заметили в аэропорту Минска
Общество 13-авг, 16:319 1 670 0

Политтехнолог Владислав Рогимов, которого связывают с Владимиром Зеленским и "поваром" Путина Евгением Пригожиным, заявил о внезапном визите Александра Лукашенко в Москву.

"По информации от моего источника в АП Белоруссии, Лукашенко срочно вылетел в Москву для непубличной встречи с Путиным", - заявил он в своем Telegram-канале.

До этого белорусские СМИ сообщили, что Лукашенко якобы на время покинул страну без указания места и цели визита.

Тем временем Telegram-канал утверждает, что глава Беларуси очень нервничает из-за масштабных протестов и начал давить на силовиков, которые уже сами не уверены в собственных силах.

"Практически все руководство силового блока вывезло семьи, в основном в Москву. Лукашенко пока думает, что удержит ситуацию, но процесс пошел", - говорится в сообщении. Официального подтверждения этих данных нет.

Из Москвы в Минск прибыло два Ту-134 военно-космических сил РФ. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания воздушных судов Flightradar.

12 августа в Беларусь прибыл лайнер Ту-134 с бортовым номером RA-65690. Он вылетел из военного аэропорта Чкаловский в Московской области около 10 утра по московскому времени (совпадает с киевским). Последний зафиксированный сигнал с борта RA-65690 поступил из района населенного пункта Ухвала в Минской области. Самолет в это время направлялся в сторону Минска.

По информации сервиса, еще один лайнер Ту-134АК с бортовым номером RA-65992 вылетел сегодня утром из Московской области в Минск. В 14.26 по московскому времени он вылетел в обратном направлении.

Информация о пассажирах рейса и целях полета не сообщается.
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13.08.2020 18:41 Відповісти
Путин подмогу прислал.
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13.08.2020 18:52 Відповісти
ту134 мо рф такие ненадежные...один из сочи улетел прям в чёрное море...
еще долго чайки долбили всплывающие балалайки оркестра имени александрова
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13.08.2020 18:59 Відповісти
Почитайте, перед сном, какой тип самолёта упал в Сочи.
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13.08.2020 22:01 Відповісти
тип - тушка,... и та тушка погребла воинов из в/ч им александрова в пучину морскую...а с большим числом, еще и доктора лизу подсадили
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14.08.2020 06:03 Відповісти
Ту134 довольно таки надежный самолет. В составе ПС Украины до сих пор числится один Ту134А3.
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14.08.2020 07:47 Відповісти
похоже, слова "довольно таки" и "числится" еще пуще добавляют надежности...
тушки, они же, как хороший коньяк, с годами становятся все лучше
а числится, бо нема грошей...а то давно бы стал детским кафе или мульти-кинотеатром, как его собратья по небу
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14.08.2020 08:29 Відповісти
Если мерить такими категориями, то американцы до сих пор не могут найти деньги на замену своих Б52, уж они то как "хороший коньяк", некоторым бортам по 60 лет!
И да, скоро " Детскими кафе" Станет вся авиация ПС.
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14.08.2020 08:57 Відповісти
так и знал, дальше пойдет равнение на америку...покоя не дают зависть и унижение, так хоть на словах поставим себя в один ряд...
а чтобы потешить гордыню пишешь - "скоро"...вангуешь
и да, тела, утонувших при взлете в сочи, так никто и не поднимал...когда в море штиль, то разносятся над водой - непобедимая и легендарная...
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14.08.2020 09:27 Відповісти
Яка гординя? Ти о чьом? Ти знаєш скільки років самому новому винищувачу в ПС чи транспортнику у Мелітополі? Твої слуги хотять склепать до нового року мегабонбандіровщік, при тому, що власне уже готове виробництво транспортних літаків похєрєно, а навколо МоторСічі крутяться непонятні мутняки.
Ти можеш скільки заманеться стєбатись з совєцьких літаків, але той факт, що за 30 років не запущено в серію жодного нового типу українського літака повинен нємного осаждать твою браваду.
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14.08.2020 09:58 Відповісти
Вот как раз "тушка" от "тушки", очень отличаются, хотя и оба "пассажиры".
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17.08.2020 23:20 Відповісти
а вы думаете кто так белорусов сильно лупит? без москвы там не обошлось
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13.08.2020 19:27 Відповісти
Чотири сотні вбивць доставлено...
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13.08.2020 19:48 Відповісти
Я смотрю на это все и мне напоминает 2014 год в Крыму и Донецк, Луганск. Когда дауны кричали "Хутин, введи войска". Скоро будет не Белорусь, а БНР
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13.08.2020 20:19 Відповісти
помасчь от брацкава нарота ....гранаты , патроны , снайперские винтовки.
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14.08.2020 00:06 Відповісти
При совке гражданскими ту 134 солдат в ГСВГ забрасывали.
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14.08.2020 01:31 Відповісти
білорусів вбиває рассєянський спецназ- бувший радник пуйла.

https://youtu.be/d5fOHjz8qQ8
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14.08.2020 08:59 Відповісти
...колишній...
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14.08.2020 16:15 Відповісти
Не знаю такого города. даже нет на карте. Уточните название .
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14.08.2020 10:18 Відповісти
Началось. Скоро Россия регулярные войска введет защищать "русскоговорящих"
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14.08.2020 10:23 Відповісти
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