У Білорусь із Москви прилетіли два літаки ВПС Росії, - Flight Radar
У Білорусь, де вже п'ятий день проходять протести проти режиму Олександра Лукашенка, прибули два літаки Військово-повітряних сил Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це йдеться в даних на трекінговому сервісі Flight Radar 24.
За даними сервісу, приписаний до ВВС РФ літак Ту-134АК із реєстраційним номером RA-65690, виконавши рейс із Москви, приземлився 12 серпня о 07:41 ранку в місті Ложки, що недалеко від Мінська і Жодіно.
Також у цей день, але на півтори години пізніше, в Білорусь із Москви прилетів ще один літак ВПС РФ - усе той же Ту-134АК, але з реєстраційним номером RA-65692. О 14:20 він вилетів назад до столиці Росії.
Дані про кількість пасажирів і призначення обох рейсів не вказані. Офіційної інформації, для чого вони прилітали в РБ, також немає.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З.Ы." Лукашенко полностью согласился на все предложения Кремля по союзному государству."
Общество 13-авг, 16:319 1 670 0
Политтехнолог Владислав Рогимов, которого связывают с Владимиром Зеленским и "поваром" Путина Евгением Пригожиным, заявил о внезапном визите Александра Лукашенко в Москву.
"По информации от моего источника в АП Белоруссии, Лукашенко срочно вылетел в Москву для непубличной встречи с Путиным", - заявил он в своем Telegram-канале.
До этого белорусские СМИ сообщили, что Лукашенко якобы на время покинул страну без указания места и цели визита.
Тем временем Telegram-канал утверждает, что глава Беларуси очень нервничает из-за масштабных протестов и начал давить на силовиков, которые уже сами не уверены в собственных силах.
"Практически все руководство силового блока вывезло семьи, в основном в Москву. Лукашенко пока думает, что удержит ситуацию, но процесс пошел", - говорится в сообщении. Официального подтверждения этих данных нет.
Из Москвы в Минск прибыло два Ту-134 военно-космических сил РФ. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания воздушных судов Flightradar.
12 августа в Беларусь прибыл лайнер Ту-134 с бортовым номером RA-65690. Он вылетел из военного аэропорта Чкаловский в Московской области около 10 утра по московскому времени (совпадает с киевским). Последний зафиксированный сигнал с борта RA-65690 поступил из района населенного пункта Ухвала в Минской области. Самолет в это время направлялся в сторону Минска.
По информации сервиса, еще один лайнер Ту-134АК с бортовым номером RA-65992 вылетел сегодня утром из Московской области в Минск. В 14.26 по московскому времени он вылетел в обратном направлении.
Информация о пассажирах рейса и целях полета не сообщается.
еще долго чайки долбили всплывающие балалайки оркестра имени александрова
тушки, они же, как хороший коньяк, с годами становятся все лучше
а числится, бо нема грошей...а то давно бы стал детским кафе или мульти-кинотеатром, как его собратья по небу
И да, скоро " Детскими кафе" Станет вся авиация ПС.
а чтобы потешить гордыню пишешь - "скоро"...вангуешь
и да, тела, утонувших при взлете в сочи, так никто и не поднимал...когда в море штиль, то разносятся над водой - непобедимая и легендарная...
Ти можеш скільки заманеться стєбатись з совєцьких літаків, але той факт, що за 30 років не запущено в серію жодного нового типу українського літака повинен нємного осаждать твою браваду.
https://youtu.be/d5fOHjz8qQ8