У Білорусі затримано вже четверо громадян України. Вимагаємо повернення їх на батьківщину, - Денісова

У Білорусі загалом затримали чотирьох українців - Костянтина Реуцького, Євгенія Васильєва, Оксану Альошину і хлопця, ім'я якого не розголошується. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від білоруської сторони якомога швидше повернути їх додому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Денісової, опублікованій у фейсбуці.

У заяві зазначається: "У терміновому порядку звертаюсь до Голови Комісії з прав людини, національним відносинам і засобам масової інформації Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь Андрія Наумовича з проханням забезпечити належний правовий захист двом затриманим під час акцій масового протесту в Білорусі українським волонтерам Євгену Васильєву та Костянтину Реуцькому, а також двом іншим громадянам України - Оксані Альошиній та хлопцю, чиє ім'я наразі не розголошують.



Також закликаю Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, президента Міжнародного комітету Червоного хреста Петера Маурера, Голову ОБСЄ Еді Раму та інші міжнародні правозахисні організації сприяти забезпеченню правового захисту затриманим громадянам України".



Денісова продовжила: "Крім того, одразу після затримання звернулась до Надзвичайного і Повноваженого посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима з проханням встановити їхнє місцезнаходження та перевірити, чи застосовувалась до громадян України фізична сила або психологічний тиск з боку правоохоронних органів Білорусі.



Наголошую, відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини влада Білорусі повинна негайно після затримання повідомити дипломатичних представників України про місцезнаходження наших співгромадян та надати доступ для безпосереднього спілкування з ними".



"Вимагаю від білоруської сторони якнайшвидше повернути українців додому! Водночас приєднуюсь до закликів Міністерства закордонних справ України та прошу громадян України наразі утриматись від поїздок до Білорусі", - резюмувала Денісова.

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