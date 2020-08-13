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Новини Революція в Білорусі
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У Білорусі затримано вже четверо громадян України. Вимагаємо повернення їх на батьківщину, - Денісова

У Білорусі затримано вже четверо громадян України. Вимагаємо повернення їх на батьківщину, - Денісова

У Білорусі загалом затримали чотирьох українців - Костянтина Реуцького, Євгенія Васильєва, Оксану Альошину і хлопця, ім'я якого не розголошується. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від білоруської сторони якомога швидше повернути їх додому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Денісової, опублікованій у фейсбуці.

У заяві зазначається: "У терміновому порядку звертаюсь до Голови Комісії з прав людини, національним відносинам і засобам масової інформації Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь Андрія Наумовича з проханням забезпечити належний правовий захист двом затриманим під час акцій масового протесту в Білорусі українським волонтерам Євгену Васильєву та Костянтину Реуцькому, а також двом іншим громадянам України - Оксані Альошиній та хлопцю, чиє ім'я наразі не розголошують.

Також закликаю Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, президента Міжнародного комітету Червоного хреста Петера Маурера, Голову ОБСЄ Еді Раму та інші міжнародні правозахисні організації сприяти забезпеченню правового захисту затриманим громадянам України".

Денісова продовжила: "Крім того, одразу після затримання звернулась до Надзвичайного і Повноваженого посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима з проханням встановити їхнє місцезнаходження та перевірити, чи застосовувалась до громадян України фізична сила або психологічний тиск з боку правоохоронних органів Білорусі.

Наголошую, відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини влада Білорусі повинна негайно після затримання повідомити дипломатичних представників України про місцезнаходження наших співгромадян та надати доступ для безпосереднього спілкування з ними".

"Вимагаю від білоруської сторони якнайшвидше повернути українців додому! Водночас приєднуюсь до закликів Міністерства закордонних справ України та прошу громадян України наразі утриматись від поїздок до Білорусі", - резюмувала Денісова.

Також читайте: Ще одного громадянина України затримано в Білорусі, він перебуває в СІЗО Бреста, - МЗС

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6726) Денісова Людмила (883) Лукашенко Олександр (2668) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+5
Госпожа Денисова,а сидящие в тюрьмах добровольцы и волонтеры вас не интересуют?
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13.08.2020 16:16 Відповісти
+3
Да там намного больше чем 4 наверняка, про остальных просто неизвестно.
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13.08.2020 16:07 Відповісти
+3
Якого х#я ви там забули? У нас що війна скінчилася, чи так хотілося в рашателік потрапити, для "правильної" картинки про український слід?...
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13.08.2020 16:27 Відповісти
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Да там намного больше чем 4 наверняка, про остальных просто неизвестно.
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13.08.2020 16:07 Відповісти
с переговорами в минске по донбассу пора завязывать, а для этого нужно проводить работу на месте, в минске..так, что люди там есть
кравчук уже озвучил новую площадку - швеция
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13.08.2020 19:02 Відповісти
а иначе даю 24 часа, дальше ещё одно дело против порошенко
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13.08.2020 16:11 Відповісти
https://www.facebook.com/vladimir.miron.988?__cft__[0]=AZXSEH7QpVit9gWU-LeOGgylbLBzxl9Bux9QRp1uFZdkjLyoQ5lzEqOgWV9eWbnULW6aQaRqCCEA0XCh4gMG1Vqt9WCJpvXZ2o7tVqx4GrWvo2F2taGrOQHO9ul_DCgwWJxVg7z6Hdq3TL6tXq8imOho&__tn__=-]C%2CP-y-R
https://www.facebook.com/vladimir.miron.988?__cft__[0]=AZXSEH7QpVit9gWU-LeOGgylbLBzxl9Bux9QRp1uFZdkjLyoQ5lzEqOgWV9eWbnULW6aQaRqCCEA0XCh4gMG1Vqt9WCJpvXZ2o7tVqx4GrWvo2F2taGrOQHO9ul_DCgwWJxVg7z6Hdq3TL6tXq8imOho&__tn__=-]C%2CP-y-R Vladimir Miron

https://www.facebook.com/vladimir.miron.988/posts/3243188729130647

События в Белоруси хреновым отголоском происходят и у нас.

Сегодня ночью произошло очень плохое событие!У Білорусі затримано вже четверо громадян України. Вимагаємо їхнього повернення на батьківщину, - Денісова - Цензор.НЕТ 1067 Применно в 3 часа ночи мне позвонил побратим Даня Данский исообщил, что менты штурмуют квартиру! Но все оказалось значительно хуже, это была не наша полиция, а КГБ Белорусии! Полиция приехала, но ничего не сделала. Пообщались с конторскими и просто дальше наблюдали.
Сам Даня белорус, вчера дал интервью каналу NEXTA и через несколько часов за ним приехали, под Киев, КГБшники!!!... Несколько раз пытались ломать дверь, но она дорогая и мощная оказалась. Затем приехали побратимы из ПС и отвезли Даню в Литовское посольство, так что, в данный момент, он относительно в безопасности.
Выводы делайте сами, но то что команда не мешать работать конторским, соседних стран - эт факт.

Друзья журналисты задают много правльных вопросов , на которые у меня нет ответов, в данный момент. Видео и фото съемку Даня не делал. Тупо растерялся. Я попросил его написать все более подробнее и скрупулёзнее. Как напишет спросите у него и детали, и почему что и как

От себя, мне эта шумиха самому не нравится, но и молчать нельзя. Дане я верю, как и многим другим побратимам. Говорю то что знаю и то что попросили сообщить. Если нужны какие-то другие доказательства, то лично я вам их не предоставлю, по крайней мере в данный момент. Срач и экспертов буду банить.
У Білорусі затримано вже четверо громадян України. Вимагаємо їхнього повернення на батьківщину, - Денісова - Цензор.НЕТ 7911
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13.08.2020 16:12 Відповісти
Сейм Литвы признал выборы в БССР сфальсифицированными,и призвал их не признавать. Зеленскай собралось на инаугурацию
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13.08.2020 16:29 Відповісти
БССР?
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13.08.2020 16:37 Відповісти
Ищите людей близких к Лукашенко в Украине и задерживайте их по таким же обвинениям!
Иначе толку не будет!
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13.08.2020 16:14 Відповісти
Так пока обвинений нет никаких.
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13.08.2020 16:29 Відповісти
Есть - обвиняют в организации массовых беспорядков. От 3 до 8 лет.
Берут просто всех подряд на улице.
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13.08.2020 17:00 Відповісти
Госпожа Денисова,а сидящие в тюрьмах добровольцы и волонтеры вас не интересуют?
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13.08.2020 16:16 Відповісти
Только что https://t.me/nexta_live/7537 по твиту @nexta_tv показали, как стоит космонавт, проезжает поток машин мимо него, этот мудак дубинкой просто разбивает зеркало одной машине. Та останавливается, выходит дедок какой то. Сразу 5 космонавтов его встречат, принимают, дубинками и в автобус. Потом этот каратель садится в авто деда и что то там делает.
Прохожие и машины едут, как будто их это не касается. Вот такая революция.
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13.08.2020 16:18 Відповісти
Рыболовы берега попутали.
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13.08.2020 16:22 Відповісти
Якого х#я ви там забули? У нас що війна скінчилася, чи так хотілося в рашателік потрапити, для "правильної" картинки про український слід?...
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13.08.2020 16:27 Відповісти
Зеленский о задержаниях в Беларуси: настойчиво хотим, чтобы нам вернули граждан! ТОПНУЛ НОЖКОЙ И ПРОСЛЕЗИЛСЯ..:
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13.08.2020 16:32 Відповісти
я не понял. а что они там делали "наши" граждане?
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13.08.2020 16:51 Відповісти
Муж моей сестры беларус. Часто ездят в Минск к его родственникам всей семьей.
Журналисты ездят. Все таки выборы. Освещать нужно. Обычные граждане.
Не 33 вагнеровца и это только 1 из 5 групп! Странно, что надо объяснять такие вещи.
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13.08.2020 17:11 Відповісти
денисова это шлюха дешовая, все для судьи вовка делала
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13.08.2020 16:54 Відповісти
 
 