Трамп: ЄС використовує нас. Вони платять мільярди Росії, а ми їх від неї захищаємо
Президент США Дональд Трамп розкритикував Євросоюз, заявивши, що там використовують США.
Про це він сказав у четвер в інтерв'ю ведучій телеканалу Fox Business Марії Бартіромо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"ЄС майже настільки ж поганий, як і Китай. Нікому не подобається, коли я кажу так, люди кажуть - вони ж наші союзники, але вони жорстко використовують нас, вони не платять (у бюджет) НАТО", - заявив Трамп.
"Німеччина витрачає мільярди і мільярди доларів. Ми вважаємо, що захищаємо їх, а вони платять величезні гроші Росії за нафту і газ, вони платять Росії за газопровід мільярди і мільярди доларів, а ми думаємо, що захищаємо їх від Росії", - додав він.
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