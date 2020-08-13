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Трамп: ЄС використовує нас. Вони платять мільярди Росії, а ми їх від неї захищаємо

Трамп: ЄС використовує нас. Вони платять мільярди Росії, а ми їх від неї захищаємо

Президент США Дональд Трамп розкритикував Євросоюз, заявивши, що там використовують США.

Про це він сказав у четвер в інтерв'ю ведучій телеканалу Fox Business Марії Бартіромо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна"

"ЄС майже настільки ж поганий, як і Китай. Нікому не подобається, коли я кажу так, люди кажуть - вони ж наші союзники, але вони жорстко використовують нас, вони не платять (у бюджет) НАТО", - заявив Трамп.

"Німеччина витрачає мільярди і мільярди доларів. Ми вважаємо, що захищаємо їх, а вони платять величезні гроші Росії за нафту і газ, вони платять Росії за газопровід мільярди і мільярди доларів, а ми думаємо, що захищаємо їх від Росії", - додав він.

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росія (66478) Євросоюз (13787) Трамп Дональд (6321)


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Топ коментарі
+61
Все верно сказал!!
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13.08.2020 16:15 Відповісти
+37
Так пусть ЕС не отсасывают у ***** под защитой Трампа.
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13.08.2020 16:20 Відповісти
+26
Вельмишановний Трампушка, а чи не ти хочеш запросити підаРосію на саміт Г-7?
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13.08.2020 16:16 Відповісти
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вот здесь я полностью согласен с этим рыжим идиотом))
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13.08.2020 19:25 Відповісти
Трампушка из последних сил разваливает нато.
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13.08.2020 20:47 Відповісти
Демагогия для лохов.
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13.08.2020 20:48 Відповісти
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