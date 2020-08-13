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Яблука, морква і гречка подорожчали найбільше з початку року, - Держстат

Яблука, морква і гречка подорожчали найбільше з початку року, - Держстат

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні в липні 2020 року.

Про це повідомляється на сайті Держстату, передає Цензор.НЕТ.

За даними статистичного відомства, за січень-липень яблука подорожчали на 133,5% до 38,1 грн за кг, морква - на 126,3% до 14,5 грн за кг, ціни на крупу гречану - на 33,7% до 37,2 грн за кг.

Цибуля подешевшала на 24,7% до 6,8 грн за кг, яйця - на 23,1% до 16,2 грн за десяток, куряче філе - на 16% - до 84,8 грн за кг.

Хліб пшеничний з борошна вищого сорту подорожчав з 23,91 грн до 24,94 грн, батон - з 13,86 до 14,03 грн. Молоко подешевшало на 2% - до 24,9 грн за літр. Картопля подешевшала на 6% - до 12,6 грн за кіло.

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За січень-липень сигарети преміум-класу подорожчали на 10,6% до 52,5 грн за пачку, ціни на горілку зросли на 0,1% до 92,4 грн за 0,5 літра.

Бензин марки А-92 подешевшав з 26,98 грн до 21,49 грн, дизельне паливо - з 27,45 до 21,85 грн.

Автор: 

продукти (1196) ціни (4076) Держстат (1618)


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Топ коментарі
+8
а мне зе-лохи втирают что все дешевеет, а я чет не замечаю увеличив чек более чем вдвое...
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13.08.2020 16:25 Відповісти
+7
Зараз тільки сливу можна купити за нормальною ціною.
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13.08.2020 16:27 Відповісти
+5
І щоб порятувати ситуацію, зеля призначив заступником міністра фінансів відвертого рашизда Каву, який стверджував, що малазійський боінг збила Україна або штати.
Чудова новина для всіх зелених олбодобів !
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13.08.2020 16:28 Відповісти
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а мне зе-лохи втирают что все дешевеет, а я чет не замечаю увеличив чек более чем вдвое...
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13.08.2020 16:25 Відповісти
Нещодавно я бачив як жіночка із землі продає білий налив по 20 грн кг.🥺
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13.08.2020 16:25 Відповісти
Зате в Україні гарний врожай бананів! В атб банани 21 грн\кг яблука 30 грн.
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13.08.2020 17:22 Відповісти
А якщо порівняти з липнем минулого року? Ну, щоб побачити здобутки нових літс? Чому ж такої статистики не наводять. хоча, ціни на моркву січень-липень? То вже звіздець, навіть тут.
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13.08.2020 16:26 Відповісти
Странно. Епоха Злиднєй уже скоро год как закончілась, а оно всьо дорожаєт і дорожаєт...
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13.08.2020 16:26 Відповісти
Зараз тільки сливу можна купити за нормальною ціною.
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13.08.2020 16:27 Відповісти
мабуть, несподівано вродила
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13.08.2020 16:30 Відповісти
Врожай цього року дуже великий. Був нещодавно у брата, в нього свій будинок. Я ще не бачив, щоб сливи так росли - усі гілки щільно вкриті сливами та аличею, що листя ледь видно.
Абрикоси цього року також вродили.
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13.08.2020 16:38 Відповісти
Абрикоси різні. Є марельки по 15 грн, а є південні за 35 грн...
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13.08.2020 16:43 Відповісти
Ну, в нього великі, я на їх сортах не розуміюся.
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13.08.2020 20:17 Відповісти
Абрикоси по-різному - багато сортів замерзли під час цвітіння, як і ранні яблука.
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13.08.2020 18:14 Відповісти
Яблоки и морковь понятно, неурожай прошлого сезона.
Но гречка, вообще нонсенс!!!
Моей семье нужно максимум пару тройку кило на год.
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13.08.2020 16:28 Відповісти
Якого, нахер минулого. Морква вже давно товарна, а ранні яблука вже закінчились. І капуста, і картопля, і буряк... все цьогорічні, пілять. То тільки ціни чомусь вищі січневих.

Як тільки то бубочко стало до влади, то в нас навіть земля родити перестала. О то зебіли вибрали...
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13.08.2020 16:33 Відповісти
Соемозговый, статью прочти

По данным статистического ведомства, за январь-июль яблоки подорожали на 133,5% до 38,1 грн за кг, морковь - на 126,3% до 14,5 грн за кг, цены на крупу гречневую - на 33,7% до 37,2 грн за кг.Источник: https://censor.net.ua/n3213613.

Среднестатистический показатель загугли, бо ты не знаешь что это.
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13.08.2020 16:35 Відповісти
Ти в магазин ходиш?
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13.08.2020 16:41 Відповісти
У этого идиота Порошенко виноват в высоких ценах
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13.08.2020 16:44 Відповісти
Зебіле, не зрозумів? Попробую пояснити. Липнева ціна, порівняно з січневою на моркву на(!) 126% вища. При цьому в січні продавали торішню. а в липні цьогорічна, дебіле, вже продається. Якщо торік був неврожай, а який хер цього року?
Далі, дебіле, в січні продавали ТОРІШНІ яблука, неврожайні. Мало того, і моркву, і яблука до січня потрібно було зберігати, а це затрати. А в липні прямо з поля і саду, а ціна вища. Якого хера, придурку? А от з гречкою зрозуміло, нового врожаю ще нема. Але сподіватись, що у вересні подешевшає? Не з тою зебільною владою
Ло речі, убоге, ціни індикують реальну вартість гривні. Ну то таке, то для тебе занадто складно.
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13.08.2020 16:43 Відповісти
На 126 означає у 2,26 разів дорожче, якщо до тупого не дійшло.
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13.08.2020 16:44 Відповісти
Я после карантина вообще не могу на эту гречку ни смотреть, ни даже слышать про неё. У меня до сих пор стратегический ее запас. Нужно кому-то стулить ее
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13.08.2020 16:39 Відповісти
Грузите апельсины бочками. Братья Карамазовы)))
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13.08.2020 16:47 Відповісти
І щоб порятувати ситуацію, зеля призначив заступником міністра фінансів відвертого рашизда Каву, який стверджував, що малазійський боінг збила Україна або штати.
Чудова новина для всіх зелених олбодобів !
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13.08.2020 16:28 Відповісти
Прощай, прощай,
Прощай епоха бідності!
Якою ж ситою була!
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13.08.2020 16:29 Відповісти
где зе-падла? все сложно а его не видно и не слышно...
скока можно курить свои айкосы, наркоман
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13.08.2020 16:30 Відповісти
А почему сравниваю не год к году, а к Январю, Или тогда песня о 3% инфляции не вписывается? Смотрите на движения руки называется.
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13.08.2020 16:32 Відповісти
Бананы,которые у нас не растут и плюс доставка, стоят дешевле яблок, которые у нас растут...только не надо про очередной не урожай...парадокс!!!
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13.08.2020 16:33 Відповісти
Не парадокс. Это предсказывали еще в начале мае, когда во время цветения ранних сортов яблок и абрикос, ударили морозы. У меня на даче в этом году ни абрикос, ни черешни, ни ранних яблок не было - зато более поздние сорта - стоят *******.
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13.08.2020 18:12 Відповісти
Специально не стал писать коммент первым, хотел почитать что еапишут. Что тут скажешь...скучно. Вяло как-то зрадофилите.
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13.08.2020 16:34 Відповісти
а ну расскажи что ты яблоки морковь и гречку не ешь из принципа... а вода из унитаза той корм наоборот подешевело
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13.08.2020 16:36 Відповісти
Ну да, это ж не про луку))))Впрочем ладно, по теме: всё это я ем конечно, но оно не занимает в моих расходах существенной части Из принципа я не покупаю только продукцию твоего шоколадного кумира, хай сам жрёт свою поганую шалену бджилку и всё остальное.
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13.08.2020 16:40 Відповісти
Просто Зеленский слишком много ест. Поэтому цены взлетели.
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13.08.2020 16:34 Відповісти
пришло время элитных кухонь мира. подешевевший лук позволит каждой семье забыть о борще и готовить знаменитый французкий луковый суп, как рядовое ежедневное блюдо.
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13.08.2020 16:37 Відповісти
Як його варити?
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13.08.2020 16:51 Відповісти
по різному. саме просто - на кіло цибулі грам 100 вершкового масла. порізану кубиками цибулю карамелізуш на цьому маслі поки не википить сік, шо виділився. помішувать нада, шоб не підгоріло. тоді вливаєш грам 100 сухого столового вина і знову помішуючи випарюєш тепер вже його, поки знову одна цибуля з маслом не залишиться. перчиш і солиш. тоді заливаеш це все бульйоном. можно курячим, курятина ж тоже поки є, ще й подешевшала ). бульойна стільки - шоб суп був густим. трошки підзагустити мона мукою. по класиці до нього подаються грінки з пористого хліба типу чабата, посипані плавким сиром й піджарені в духовці. чесно - мені не пішов (((.
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13.08.2020 17:12 Відповісти
Зато бананы подешевели до 24 грн/кг. Да, зебилоиды?
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13.08.2020 16:43 Відповісти
Кочан кукурудзи коштує 5 - 6 грн. шт.
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13.08.2020 16:51 Відповісти
В нас 10.
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13.08.2020 16:59 Відповісти
і яблучка турецькі по 52 грн
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13.08.2020 17:04 Відповісти
так.
взимку по 100 будуть.
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13.08.2020 17:24 Відповісти
Не будуть. Тільки ранні сорти вимерзли, осінніх і зимових нормальний врожай буде.
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13.08.2020 18:07 Відповісти
Огурцы, помидоры, клубника и капуста - как стоили в январе, так и стоят (или немного подорожали).
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13.08.2020 17:07 Відповісти
Могу выслать новой почтой яблоки и морковь бесплатно ,только соевого Гетьмана верните при нем было хорошо *******
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13.08.2020 17:09 Відповісти
От клятий Порошенко!!!
Знов ціни піднімає.
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13.08.2020 17:10 Відповісти
Набираю "ціни на гуртовому ринку" і бачу ціни на Шуварі у Львові...Цибуля -5гр,бульба - 5,капуста - 2(!),морква -8,буряк - 4-5,помідори - 10-20,огірки - 10...і так далі...Однозначно дешевше ніж в минулому році...І це ще не сезон...Тоді чому отакі от заголовки?..А щоб купляли...Налякають людей що подорожчає - вони і біжуть,запасаються...А потім викидають...
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13.08.2020 17:18 Відповісти
Та ні - у цьому році на ранню городину ціни значно вищі, ніж торік - у бо у квітні дощів не було, а у травні - заморозки почалися.
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13.08.2020 18:08 Відповісти
Яблука, морква і гречка подорожчали найбільше з початку року, - Держстат - Цензор.НЕТ 1964

...
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13.08.2020 17:25 Відповісти
В этом году неурожая ранних полевых томатов и огурцов - в апреле все засохло, а в мае все вымерзло на полях. Недельки через 2 должны цены снизиться.
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13.08.2020 18:05 Відповісти
Яблоки подорожали? Это серьезно - никогда такого не было, чтобы с зимы до сентября (до нового урожая) яблоки дорожали...и вот опять.
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13.08.2020 18:03 Відповісти
вирусом не смогли так теперь ценами нас давят
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13.08.2020 18:28 Відповісти
все к сожалению не свежее в киеве в магазинах сильпо свежих овошей фруктов нет все лежалое и несвежее
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13.08.2020 18:29 Відповісти
кудато пропали турецкие помидоры и апельсины
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13.08.2020 18:30 Відповісти
Коли оффшорний вождь усіх шоколадок прийшов до влади, картопля коштувала 4 грн. Коли він пішов від влади картопля коштувала 12 грн. В 3 рази картопля подорожчала за 5 років оффшорно-шоколадної влади. Це нормально, коли в 3 рази елементарна їжа дорожчає за 5 років? В нормальних країнах це називається гіперінфляція. Зараз картопля в супермаркетах коштує 9-10 грн. Подешевшали трохи яйця (1.20 - 1.30 грн.), цибуля (4-5 грн.), курятина (80-90 грн.)

Те ж саме можна сказати і про все інше. За часи оффшорно-шоколадної влади проїзд у транспорті подорожчав у 4-5 разів, коммунальні тарифи - у 5-6 разів. Зараз проїзд не дорожчає, комунальні платежі майже незмінні.

Що стосується яблук. Врожай яблук у цьому році буде гарний. Ціни будуть нижче, ніж у минулому році. Ціни на яблука треба порівнювати у вересні.
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13.08.2020 23:27 Відповісти
Пару месяцев назад наблюдал как около десяти фур с украинскими номерами загружались картофаном на овощной базе в Нидерландах. Подхожу к водилам, интересуюсь, куда будете доставку делать? Все в один голос отвечают в Киев. Вот дожились, картофан импортируем фурами за 2000 км.
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14.08.2020 09:18 Відповісти
 
 