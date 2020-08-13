Яблука, морква і гречка подорожчали найбільше з початку року, - Держстат
Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні в липні 2020 року.
Про це повідомляється на сайті Держстату, передає Цензор.НЕТ.
За даними статистичного відомства, за січень-липень яблука подорожчали на 133,5% до 38,1 грн за кг, морква - на 126,3% до 14,5 грн за кг, ціни на крупу гречану - на 33,7% до 37,2 грн за кг.
Цибуля подешевшала на 24,7% до 6,8 грн за кг, яйця - на 23,1% до 16,2 грн за десяток, куряче філе - на 16% - до 84,8 грн за кг.
Хліб пшеничний з борошна вищого сорту подорожчав з 23,91 грн до 24,94 грн, батон - з 13,86 до 14,03 грн. Молоко подешевшало на 2% - до 24,9 грн за літр. Картопля подешевшала на 6% - до 12,6 грн за кіло.
За січень-липень сигарети преміум-класу подорожчали на 10,6% до 52,5 грн за пачку, ціни на горілку зросли на 0,1% до 92,4 грн за 0,5 літра.
Бензин марки А-92 подешевшав з 26,98 грн до 21,49 грн, дизельне паливо - з 27,45 до 21,85 грн.
Будь ласка, зачекайте...
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Абрикоси цього року також вродили.
Но гречка, вообще нонсенс!!!
Моей семье нужно максимум пару тройку кило на год.
Як тільки то бубочко стало до влади, то в нас навіть земля родити перестала. О то зебіли вибрали...
По данным статистического ведомства, за январь-июль яблоки подорожали на 133,5% до 38,1 грн за кг, морковь - на 126,3% до 14,5 грн за кг, цены на крупу гречневую - на 33,7% до 37,2 грн за кг.Источник: https://censor.net.ua/n3213613.
Среднестатистический показатель загугли, бо ты не знаешь что это.
Далі, дебіле, в січні продавали ТОРІШНІ яблука, неврожайні. Мало того, і моркву, і яблука до січня потрібно було зберігати, а це затрати. А в липні прямо з поля і саду, а ціна вища. Якого хера, придурку? А от з гречкою зрозуміло, нового врожаю ще нема. Але сподіватись, що у вересні подешевшає? Не з тою зебільною владою
Ло речі, убоге, ціни індикують реальну вартість гривні. Ну то таке, то для тебе занадто складно.
Чудова новина для всіх зелених олбодобів !
Прощай епоха бідності!
Якою ж ситою була!
скока можно курить свои айкосы, наркоман
взимку по 100 будуть.
Знов ціни піднімає.
...
Те ж саме можна сказати і про все інше. За часи оффшорно-шоколадної влади проїзд у транспорті подорожчав у 4-5 разів, коммунальні тарифи - у 5-6 разів. Зараз проїзд не дорожчає, комунальні платежі майже незмінні.
Що стосується яблук. Врожай яблук у цьому році буде гарний. Ціни будуть нижче, ніж у минулому році. Ціни на яблука треба порівнювати у вересні.