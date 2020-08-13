Компанії експресдоставки ухилилися від сплати 27 млн грн митних платежів, ввозячи товари під виглядом поштових відправлень, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України виявила факти багатомільйонного ухилення від сплати митних зборів і платежів низкою вітчизняних компаній експресдоставки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, кілька ключових операторів ринку протягом 2017-2020 років нелегально ввозили в Україну високоліквідні товари під виглядом експрес-відправлень. Йдеться, зокрема, про імпорт електронної техніки, брендового одягу та аксесуарів, вартісних автозапчастин. Аби уникнути розмитнення вантажу, перевізники вносили до товарно-супровідних документів недостовірні відомості щодо його найменування і ціни, а також ввозили товар дрібними партіями. За попередніми підрахунками, внаслідок таких дій лише у 2019-2020 роках державний бюджет недоотримав 27 мільйонів гривень обов`язкових платежів.

Черговий незаконний трансфер із-за кордону оперативники спецслужби виявили напередодні в аеропорту "Бориспіль". У митній зоні летовища затримано партію незадекларованих товарів з Азії на понад 300 тисяч доларів США.

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У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України, правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та в офісах фігурантів справи в Києві. Під час слідчих дій вилучено документацію та електронні носії, що містять інформацію про фінансово-господарські операції, печатки юридичних структур та фізичних осіб, ймовірно задіяних в оборудках, та понад 1,3 мільйона гривень.

Досудове розслідування триває.

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