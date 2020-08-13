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Новини Силовики
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Компанії експресдоставки ухилилися від сплати 27 млн грн митних платежів, ввозячи товари під виглядом поштових відправлень, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України виявила факти багатомільйонного ухилення від сплати митних зборів і платежів низкою вітчизняних компаній експресдоставки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Компанії експресдоставки ухилилися від сплати 27 млн грн митних платежів, ввозячи товари під виглядом поштових відправлень, - СБУ 01

За даними досудового слідства, кілька ключових операторів ринку протягом 2017-2020 років нелегально ввозили в Україну високоліквідні товари під виглядом експрес-відправлень. Йдеться, зокрема, про імпорт електронної техніки, брендового одягу та аксесуарів, вартісних автозапчастин. Аби уникнути розмитнення вантажу, перевізники вносили до товарно-супровідних документів недостовірні відомості щодо його найменування і ціни, а також ввозили товар дрібними партіями. За попередніми підрахунками, внаслідок таких дій лише у 2019-2020 роках державний бюджет недоотримав 27 мільйонів гривень обов`язкових платежів.

Черговий незаконний трансфер із-за кордону оперативники спецслужби виявили напередодні в аеропорту "Бориспіль". У митній зоні летовища затримано партію незадекларованих товарів з Азії на понад 300 тисяч доларів США.

Компанії експресдоставки ухилилися від сплати 27 млн грн митних платежів, ввозячи товари під виглядом поштових відправлень, - СБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині забудовник під час продажу нерухомості ухилився від податків на 50 млн грн, - СБУ. ФОТО

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України, правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та в офісах фігурантів справи в Києві. Під час слідчих дій вилучено документацію та електронні носії, що містять інформацію про фінансово-господарські операції, печатки юридичних структур та фізичних осіб, ймовірно задіяних в оборудках, та понад 1,3 мільйона гривень.

Компанії експресдоставки ухилилися від сплати 27 млн грн митних платежів, ввозячи товари під виглядом поштових відправлень, - СБУ 03

Досудове розслідування триває.

Читайте також: Блоковано податкову схему, що завдавала шкоди державі на 2 млрд гривень щомісяця, - СБУ. ІНФОГРАФІКА

контрабанда (1827) податки (3917) Правоохоронні органи (2709) СБУ (13061) силовики (2515) митниця (1885)


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Топ коментарі
+8
А какое отношение имеет служба экспресс-доставки к частным отправлениям, которые она доставляет? Или упыри уже решили и "Новую почту" добить?
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13.08.2020 16:41 Відповісти
+6
Я тоже не понял юмора. Груз всегда декларирует отправитель. Он же и заявляет его стоимость. Он же и отправляет несколько посылок вместо одной, чтобы снизить стоимость.Проверять соответствие заявленной стоимости и реальной - в компетенцию перевозчика не входит. Какие претензии к курьерской службе ?
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13.08.2020 16:58 Відповісти
+5
щас зебилы ******** - а у вас зарплата за час шото слишком высокая. вы перерасходуете средства печатного станка
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13.08.2020 16:38 Відповісти
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Ввесті налох в100% стоімості товара! Еслі уж дєлать іх вмєстє, то красіво!
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13.08.2020 16:37 Відповісти
странные фото с валютой... если ввозили товары - зачем фоткают валюту
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13.08.2020 16:49 Відповісти
Деньги - это тоже товар. Их продают и покупают.
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13.08.2020 17:05 Відповісти
щас зебилы ******** - а у вас зарплата за час шото слишком высокая. вы перерасходуете средства печатного станка
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13.08.2020 16:38 Відповісти
Не знаю хто й як, але ти вже прискіпався, то хто ти є?
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13.08.2020 16:42 Відповісти
Первый зебил - пошел!
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13.08.2020 16:46 Відповісти
То йди- нехай щастить!
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13.08.2020 17:09 Відповісти
А какое отношение имеет служба экспресс-доставки к частным отправлениям, которые она доставляет? Или упыри уже решили и "Новую почту" добить?
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13.08.2020 16:41 Відповісти
Я тоже не понял юмора. Груз всегда декларирует отправитель. Он же и заявляет его стоимость. Он же и отправляет несколько посылок вместо одной, чтобы снизить стоимость.Проверять соответствие заявленной стоимости и реальной - в компетенцию перевозчика не входит. Какие претензии к курьерской службе ?
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13.08.2020 16:58 Відповісти
БєніКомпанії експресдоставки ухилилися від сплати 27 млн грн митних платежів, ввозячи товари під виглядом поштових відправлень, - СБУ - Цензор.НЕТ 149 ЗЕбанда подарувала газові родовища, а Медведчуку скасувала спецтарифи на імпорт дизпалива з ерефії.
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13.08.2020 16:46 Відповісти
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!! ПРОСТО ПОТОМУ ЧТО ЛОХИ!!
ВВЕДУТ НАЛОГ НА ВОЗДУХ И ЛОХИ ПОБЕГУТ ПЛАТИТЬ!! ТАКАЯ ПРИРОДА ЛОХОВ!!
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13.08.2020 16:59 Відповісти
"государственный бюджет недополучил 27 млн гривен обязательных платежей" -- простите, но нет, кормить паразитов - совсем даже необязательно. По-хорошему паразитов нужно вообще перестать кормить, чтобы их вывести из организма, иначе они жиреют, толстеют, плодятся и в конце концов убивают организм, на котором паразитируют.

Эти "обязательные платежи" - это надбавка к цене, за которую украинцы покупают товары. Фактически, к нам в карман залезают эти гниды. В Польше цены ниже, чем в Украине с её скрытыми налогами.
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13.08.2020 19:29 Відповісти
прекращайте кошмарить бизнес, денег зеленым дибилам всё-равно никто не даст
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13.08.2020 22:32 Відповісти
 
 