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Новини Окуповані території
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Червоний Хрест і ООН передали на окуповані території 100 тонн гуманітарного вантажу, - Держприкордонслужба

Червоний Хрест і ООН передали на окуповані території 100 тонн гуманітарного вантажу, - Держприкордонслужба

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) і Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в четвер направили жителям тимчасово окупованій частині Донбасу 8 вантажівок з гуманітарною допомогою

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба  ДПСУ.

"У контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" військовослужбовці Луганського прикордонного загону оформили та пропустили до ТОТУ чотири вантажних автомобілі від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців", - сказано в повідомленні.

Так, для жителів Луганщини направлено насосне та електрообладнання, труби та кабелі загальною вагою 21,5 тонни.

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Крім того, через контрольний пункт "Новотроїцьке" за маршрутом "Київ-Донецьк" було чотири вантажні автомобілі від МКЧХ.

"Цього разу вміст вантажу – понад 80 тонн – становили продуктові набори", - додали у відомстві.

Автор: 

ООН (3397) Червоний Хрест (405) гуманітарна допомога (1008)


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Топ коментарі
+5
Керівники сепарів вдячні Червоному хресту за допомогу.
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13.08.2020 16:49 Відповісти
+2
...не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас
Мф. 7:6...
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13.08.2020 16:56 Відповісти
+1
Что вообще такое пенсии этим ордло нужно платить детвора их в наши вузы по льготам поступает еще теперь и подкармоивают так пора и трудоустраивать уже
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13.08.2020 16:53 Відповісти
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Керівники сепарів вдячні Червоному хресту за допомогу.
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13.08.2020 16:49 Відповісти
Что вообще такое пенсии этим ордло нужно платить детвора их в наши вузы по льготам поступает еще теперь и подкармоивают так пора и трудоустраивать уже
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13.08.2020 16:53 Відповісти
лучше бы в Бейрут передали (ну если там не патроны)))
на фига кормильцам насосы и трубы? овно откачивать?
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13.08.2020 16:55 Відповісти
это хорошо...дамбас халяву любит...))
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13.08.2020 16:56 Відповісти
...не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас
Мф. 7:6...
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13.08.2020 16:56 Відповісти
Не судите и не судимы будете.
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13.08.2020 21:07 Відповісти
Бовдури....
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13.08.2020 17:01 Відповісти
Тупі примитивні бовдури !!!
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13.08.2020 17:02 Відповісти
Зачем? Если дамбац сам кормит нахлебников из Европы
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13.08.2020 17:08 Відповісти
Тобто, чомусь ті ООН і червоний хрест допомагають окупантам, і їм допомогають закріпитись. Абсурд. Краще б збудували квартири для біженців. А тупорила влада України пропускає такі гумконвої до олкупантів, нехай і їздять через Москву. Чомусь Фінляндія не пропускала гумконвої до блокадного Леніграда. як і радянські війська не пускали конвої до Кенінгсберга. Якась політична шизофренія.
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13.08.2020 17:43 Відповісти
ПіСі: жд вагон 60т)))
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13.08.2020 20:22 Відповісти
а хыбіа там не руський рай????? хіба там не молочні річки з кисільними берегами????
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13.08.2020 18:27 Відповісти
 
 