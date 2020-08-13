Червоний Хрест і ООН передали на окуповані території 100 тонн гуманітарного вантажу, - Держприкордонслужба

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) і Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в четвер направили жителям тимчасово окупованій частині Донбасу 8 вантажівок з гуманітарною допомогою

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"У контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" військовослужбовці Луганського прикордонного загону оформили та пропустили до ТОТУ чотири вантажних автомобілі від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців", - сказано в повідомленні.

Так, для жителів Луганщини направлено насосне та електрообладнання, труби та кабелі загальною вагою 21,5 тонни.

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Крім того, через контрольний пункт "Новотроїцьке" за маршрутом "Київ-Донецьк" було чотири вантажні автомобілі від МКЧХ.

"Цього разу вміст вантажу – понад 80 тонн – становили продуктові набори", - додали у відомстві.