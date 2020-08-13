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Грантові організації, проплачені активісти і всякі там "соросята" намагаються ліквідувати Окружний адмінсуд Києва, - Вовк

Грантові організації, проплачені активісти і всякі там

Голова окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, звинуватив "грантові організації, проплачених активістів і всяких там "соросят" у спробах ліквідації цього суду".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Вовк зазначив: "ОАСК це не тільки гучні позови і рішення у резонансних справах, які часто-густо не подобаються як представникам влади, так і деяким "незаангажованим" активістам. Окружний адміністративний суд міста Києва – це щодня + понад 100 справ та матеріалів. До речі, станом на сьогодні до ОАСК вже надійшло понад 19 тис. справ та матеріалів. Так от, поки суддів ОАСК звинувачують у бозна чому, ми – працюємо.

Наприклад, протягом цього року суддями Окружного адміністративного суду міста Києва розглянуто понад 2 тисячі справ щодо загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, де одна з вимог - зобов’язати Пенсійний фонд чи органи його управління здійснити перерахунок пенсій. 85 % позовів судом – задоволені.

У той час, коли грантові організації, проплачені активісти і всякі там "соросята" вимагають ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва, ОАСК задовольняє позови тисяч громадян про перерахунок пенсій. Тобто, десятки тих, хто хоче ліквідувати суд і працює за "валюту" - проти тисяч пересічних українців, які отримують гривневу пенсію, на яку працювали десятки років".

Грантові організації, проплачені активісти і всякі там соросята намагаються ліквідувати Окружний адмінсуд Києва, - Вовк 01

Автор: 

Сорос Джордж (40) Вовк Павло (300) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+20
Вроде передовицу газеты Труд прочитал:
"Не выйдет у капиталистических наймитов сбить нас с пути."
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13.08.2020 17:11 Відповісти
+19
И не пристрелит никто бешенного вовка, его шкура давно должна лежать перед камином.
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13.08.2020 17:11 Відповісти
+15
Вот тварь! Волчара позорный, вешать таких надо!!
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13.08.2020 17:14 Відповісти
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адміністративні суди це дурна вигадка Ющенка. Вони взагалі нах.р не потрібні!
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13.08.2020 17:09 Відповісти
Исходно админсуды были задуманы как способ упрощения доступа к правосудию со стороны физлиц в спорах с государством. И они хорошо с этим справлялись, пока заинтересованные лица не стали обвешивать их разного рода регулятивными нормами.
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13.08.2020 17:34 Відповісти
В доле также фсб, цру и моссад. Вовк, такой вовк
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13.08.2020 17:09 Відповісти
госдеп забули
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13.08.2020 19:11 Відповісти
Когда Беркут расстреливал украинцев белорусы поддерживали Беркут, как и россиян на Донбассе и в Крыму. Может теперь хоть дошло.
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13.08.2020 17:09 Відповісти
ні, не дійшло і скоро ви це побачите.
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13.08.2020 17:10 Відповісти
Куда смотреть то, скажи
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13.08.2020 17:18 Відповісти
на їх реакцію коли втручання РФ стане очевидним. Ви усе зрозумієте.
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13.08.2020 17:27 Відповісти
В свій паспорт.
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13.08.2020 17:27 Відповісти
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13.08.2020 17:29 Відповісти
посмотрел в паспорт, и? Написано Украина
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13.08.2020 17:36 Відповісти
дешева ти продажна хвойда, закрий пащеку пдр
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13.08.2020 17:10 Відповісти
И не пристрелит никто бешенного вовка, его шкура давно должна лежать перед камином.
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13.08.2020 17:11 Відповісти
Вроде передовицу газеты Труд прочитал:
"Не выйдет у капиталистических наймитов сбить нас с пути."
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13.08.2020 17:11 Відповісти
Россосята кругом видят соросят.
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13.08.2020 17:12 Відповісти
Вот тварь! Волчара позорный, вешать таких надо!!
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13.08.2020 17:14 Відповісти
Це порох винуватий!
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13.08.2020 17:18 Відповісти
коли б хоч одного повісили, корупція в десятки раз зменшилася, а коли б лінчували то в сотні раз як мінімум.
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13.08.2020 18:24 Відповісти
Вовк дурницю написав
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13.08.2020 17:14 Відповісти
Чому? Він гарна, бідна людина і справжній зеприхильник.🥴
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13.08.2020 17:17 Відповісти
А знаєте як нам Вовкам важко жити на маленьку суддівську зарплату?
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13.08.2020 17:16 Відповісти
нах!.. в тюрьму!.. на нары!.. от туда будешь кукарекать..
Грантовые организации, проплаченные активисты и всякие там "соросята" пытаются ликвидировать Окружной админсуд Киева, - Вовк - Цензор.НЕТ 2187
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13.08.2020 17:16 Відповісти
я бы хотел конкретно узнать об "громких исках", которые не нравятся, иначе это пустая болтовня в защиту себя любимого и правильного
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13.08.2020 17:16 Відповісти
крысиная возня !!!
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13.08.2020 17:17 Відповісти
А вовків можна годувати собачим кормом?
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13.08.2020 17:20 Відповісти
Взяли за сраку вовка? А як він глумився з попередньої ліберальної влади, тупо забивав болт на все, на жодну кваліфкомісію не з'явився і т.д. Але врешті решт нагорода знайде свого героя. І коли з цього вовка здеруть шкіру, жодна жива істота може крім його родичів горбвати не буде.
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13.08.2020 17:20 Відповісти
если сдерут
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13.08.2020 18:13 Відповісти
Когда про чипирование от Б.Гейтса будет рассказывать - разбудите пожалуйста кто-нибудь.
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13.08.2020 17:21 Відповісти
Грантовые.... "соросята"/ Соросята при Зеленском грантоедами быть перестали и стали уважаемыми людьми. Самые влиятельные из них Гончарук,Маркарова, Рябошапка, Нефедов, Шуляк, Милованов, Бородянский, Пидласа, Сытник, Абромавичус, Бардина, Лещенко, Малюська, Михайлюк, Найем, Новосад, Оржель, Рашкован.
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13.08.2020 17:23 Відповісти
пі..араси у(у біологічному значенні цього слова)серед них(не буду уточняти призвіща) ніколи не стали і не стануть поважними людьми...
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13.08.2020 17:33 Відповісти
Считающие Сороса светочем мира и добра на с этим не согласных сильно гневаются и ярятся.
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13.08.2020 17:52 Відповісти
виходячи зі злобного шипіння "соросята" каналів Медведчука по пять раз на годину, чи не підкажете де записують в цю могутню проукраїнську організацію?
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13.08.2020 21:41 Відповісти
Иван Петрович Сидоров не понял вопрос и поэтому не знает какой именно из двух имеющихся у него диаметрально противоположных возможных ответов от него требуется.
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13.08.2020 22:02 Відповісти
чим тільки не пробують відбрехатись ЧМОШНІ ,СКРУМПОВАНІ НА АМІНЬ СТВОРІННЯ...
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13.08.2020 17:29 Відповісти
ОАСК це гниле болото, судді безграмотні барани і дебіли!
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13.08.2020 17:30 Відповісти
У той час, коли грантові організації, проплачені активісти і всякі там "соросята" вимагають ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва, ОАСК задовольняє позови тисяч громадян про перерахунок пенсій

Грантові організації, проплачені активісти і всякі там "соросята" намагаються ліквідувати Окружний адмінсуд Києва, - Вовк - Цензор.НЕТ 8296
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13.08.2020 17:31 Відповісти
при нынешней власти это сейчас модно, когда им кто то мешает воровать называть их соросятами..
ну как в кремле 5я колонна или НАТО тот же аналог
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13.08.2020 17:36 Відповісти
Я думав, що з Вовка вже давно шкіру стягнули.
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13.08.2020 17:48 Відповісти
О как завернул....
Щас, плеать, все пенсионеры как выйдут Вовка защищать и амба всем "соросятам"!
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13.08.2020 17:48 Відповісти
подлец
однозначно
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13.08.2020 17:53 Відповісти
Волчара забыл огласить, кроме количества рассматриваемых дел в сутки, сумму взяток за нужные решения. Где же теперь будет столоваться этот мафиоза и его банда?
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13.08.2020 18:02 Відповісти
Судья - вор и бандит. Это аксиома. Так что пусть не воняет.
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13.08.2020 18:14 Відповісти
Та нахер ты кому всрался, придурок ты конченый
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13.08.2020 18:14 Відповісти
Записки барина с котеджа, селянам в мазанки.
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13.08.2020 18:16 Відповісти
Венедикта из кожи вон лезет, как отмазать предателя и афериста, хочется верить, скоро эту совковую тупицу, возьмут под белы ручки.
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13.08.2020 18:17 Відповісти
заради Бога, та хто цей звіринець при нинішній владі хоч пальцем троне, будуть і надалі тероризувати всю країну допоки народ не почне їх виловлювати і вішати на фонарних стовбах.
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13.08.2020 18:31 Відповісти
Волчара ти позорна
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13.08.2020 19:28 Відповісти
Вовчику, де ти бачиш ті грантові організації? Нічого було по телефону балаболити. Ще б заявив як Лукашенко, що це безробітні тобі "воду каламутять".
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13.08.2020 19:29 Відповісти
Эти "всякие там" содержат тебя, кормят, одевают от трусов до носков. Нельзя в таком пренебрежительном тоне отзываться о гражданах страны, от имени которой тебе доверено право вершить правосудие.
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13.08.2020 19:38 Відповісти
Волчий суд - столп укродемократии ?
На волка он не тянет, так на подлого шакала в резервации Каломойского
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13.08.2020 20:02 Відповісти
снять заживо шкуру и оббить ею судейское кресло.
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13.08.2020 20:12 Відповісти
Тоб то досі ця мразота навіть не відсторонена!!, " у розшуку"!!?, ходить у мантії, вершить" правосуддя" іменем України разом з своїми подільниками -суддями. Дає інтервью... Отримує приблизно 200 000 (двісті тисяч) грн. зарплатні щомісяця!, не кажучі вже про інші доходи, наворовані непосильною працею...Ще років пьять будуть розслідувати та держава буде платити зарплату всім цім упирям....потім вони спокійно поїдуть усі скопом перед судом за кордон, відпочивати від трудів неправедних...Потім повернуться та продовжать судити?? Щось Аваков з рюкзаками грошей мовчить...Портнов свій коментар не тулить...Про Гаранта вже й нічого казати - утерлося та обтікає, бо нагадають, як на корпоративах перед Вовками плясав без штанів та їв з рук...та й досі....А Прокурорша нова, геніальна юристка - мабуть новий КПК пише, як підозри оголошувати та розшуки суддям -хабарникам.... Жах. Український цирк з блазнями...Тіки, щось не смішно зовсім....
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13.08.2020 21:22 Відповісти
Поддержки ищете, в тюрьме будет у Вас поддержка.
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13.08.2020 21:59 Відповісти
 
 