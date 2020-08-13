Грантові організації, проплачені активісти і всякі там "соросята" намагаються ліквідувати Окружний адмінсуд Києва, - Вовк

Голова окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, звинуватив "грантові організації, проплачених активістів і всяких там "соросят" у спробах ліквідації цього суду".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Вовк зазначив: "ОАСК це не тільки гучні позови і рішення у резонансних справах, які часто-густо не подобаються як представникам влади, так і деяким "незаангажованим" активістам. Окружний адміністративний суд міста Києва – це щодня + понад 100 справ та матеріалів. До речі, станом на сьогодні до ОАСК вже надійшло понад 19 тис. справ та матеріалів. Так от, поки суддів ОАСК звинувачують у бозна чому, ми – працюємо.

Наприклад, протягом цього року суддями Окружного адміністративного суду міста Києва розглянуто понад 2 тисячі справ щодо загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, де одна з вимог - зобов’язати Пенсійний фонд чи органи його управління здійснити перерахунок пенсій. 85 % позовів судом – задоволені.

У той час, коли грантові організації, проплачені активісти і всякі там "соросята" вимагають ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва, ОАСК задовольняє позови тисяч громадян про перерахунок пенсій. Тобто, десятки тих, хто хоче ліквідувати суд і працює за "валюту" - проти тисяч пересічних українців, які отримують гривневу пенсію, на яку працювали десятки років".