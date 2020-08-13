Грантові організації, проплачені активісти і всякі там "соросята" намагаються ліквідувати Окружний адмінсуд Києва, - Вовк
Голова окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, звинуватив "грантові організації, проплачених активістів і всяких там "соросят" у спробах ліквідації цього суду".
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Вовк зазначив: "ОАСК це не тільки гучні позови і рішення у резонансних справах, які часто-густо не подобаються як представникам влади, так і деяким "незаангажованим" активістам. Окружний адміністративний суд міста Києва – це щодня + понад 100 справ та матеріалів. До речі, станом на сьогодні до ОАСК вже надійшло понад 19 тис. справ та матеріалів. Так от, поки суддів ОАСК звинувачують у бозна чому, ми – працюємо.
Наприклад, протягом цього року суддями Окружного адміністративного суду міста Києва розглянуто понад 2 тисячі справ щодо загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, де одна з вимог - зобов’язати Пенсійний фонд чи органи його управління здійснити перерахунок пенсій. 85 % позовів судом – задоволені.
У той час, коли грантові організації, проплачені активісти і всякі там "соросята" вимагають ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва, ОАСК задовольняє позови тисяч громадян про перерахунок пенсій. Тобто, десятки тих, хто хоче ліквідувати суд і працює за "валюту" - проти тисяч пересічних українців, які отримують гривневу пенсію, на яку працювали десятки років".
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"Не выйдет у капиталистических наймитов сбить нас с пути."
ну как в кремле 5я колонна или НАТО тот же аналог
Щас, плеать, все пенсионеры как выйдут Вовка защищать и амба всем "соросятам"!
однозначно
На волка он не тянет, так на подлого шакала в резервации Каломойского