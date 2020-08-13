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Для громадян Індії, Південної Африки та Філіппін українська електронна віза почне діяти з 14 серпня, - МЗС

Для громадян Індії, Південної Африки та Філіппін українська електронна віза почне діяти з 14 серпня, - МЗС

Міністерство закордонних справ України з 14 серпня починає централізоване оформлення українських електронних віз (е-Віза) громадянам Індії, Південної Африки та Філіппін

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Українська е-Віза видається для поїздок до нашої держави з діловою, приватною, туристичною метою, для лікування, провадження діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту, а також представникам іноземних ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Так, для оформлення е-Візи необхідно:

  • Зареєструватись на веб-платформі МЗС https://evisa.mfa.gov.ua/(доступ відкривається з 14 серпня);
  • У режимі онлайн заповнити анкету, завантажити фотокартку та скановані копії документів (паспорт, запрошення тощо), сплатити банківською карткою консульський збір;
  • Отримати готову е-Візу на електронну пошту (надсилається у форматі pdf).

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Зазначається, що для в'їзду в Україну потрібно роздрукувати отриману е-Візу і пред'явити разом з паспортом прикордонним органам України в пунктах пропуску через державний кордон.

"Водночас, для громадян вказаних держав також залишається чинним стандартний порядок оформлення українських віз у закордонних дипломатичних установах України", - додали у відомстві.

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віза (737) МЗС (4205) електронні документи (454)


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Ну слав боху ! А то все думав гадав - коли !???!
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13.08.2020 17:42 Відповісти
Нахіба?
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13.08.2020 17:50 Відповісти
ну вот, например, мне 2 рабов не дали, а обещали 2-х метисов руско-кацапских, и шо теперь? А так я - раз, и выписал себе филиппинскую домработницу... пускай себе домработает...
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13.08.2020 18:04 Відповісти
Нашій Епідемії терміново потрібна міжнародна підтримка?
За минулу добу нових випадків корононавірусу виявлено:
- у Південній Африці + 2810
- на Філіпінах + 4219
- в Індії + 67066
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13.08.2020 20:26 Відповісти
 
 