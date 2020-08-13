Журналісти Лучонок і Горбач заявили про звільнення з державних ЗМІ Білорусі
Кореспондент Білтелерадіокомпанії Олександр Лучонок і журналіст інформагентства БЕЛТА Павло Горбач на тлі протестів у Білорусі повідомили про звільнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Лучонка, він прийняв рішення про звільнення кілька тижнів тому.
"Тим, хто по той бік екрану, більше мовчати не хочу! Думаю, ні для кого не секрет, що вся інформація, яка транслюється по ТБ, чітко вивірена, не один раз прочитана редакторами й ідеологами", - написав він.
У свою чергу Павло Горбач заявив, що йому набридло займатися своєю роботою.
"Ось, їду додому - попереду стоять машини, сигналять. Набридло цим займатися. Я займався силовиками. І мені стало це набридати, вже давно. А коли почали стріляти, нехай і гумовими кулями. Коли почалися гранати світлошумові ... То я пішов на такий крок. Тому що так не можна", - сказав він.
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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