Журналісти Лучонок і Горбач заявили про звільнення з державних ЗМІ Білорусі

Кореспондент Білтелерадіокомпанії Олександр Лучонок і журналіст інформагентства БЕЛТА Павло Горбач на тлі протестів у Білорусі повідомили про звільнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Лучонка, він прийняв рішення про звільнення кілька тижнів тому.

"Тим, ​​хто по той бік екрану, більше мовчати не хочу! Думаю, ні для кого не секрет, що вся інформація, яка транслюється по ТБ, чітко вивірена, не один раз прочитана редакторами й ідеологами", - написав він.

У свою чергу Павло Горбач заявив, що йому набридло займатися своєю роботою.

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"Ось, їду додому - попереду стоять машини, сигналять. Набридло цим займатися. Я займався силовиками. І мені стало це набридати, вже давно. А коли почали стріляти, нехай і гумовими кулями. Коли почалися гранати світлошумові ... То я пішов на такий крок. Тому що так не можна", - сказав він.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.



