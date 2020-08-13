Із початку доби ворожих обстрілів не було, 1 воїн загинув та 1 поранено внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, - пресцентр ОС
Із початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, що виконують завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, обстрілів із боку супротивника не зафіксовано.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Сьогодні зафіксовано одне порушення противником домовленостей, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Золоте-5 ворог здійснював інженерне обладнання позицій у сторону наших підрозділів.
Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.
Разом з тим, Командування Об'єднаних сил повідомляє, що 13 серпня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" унаслідок відхилення від маршруту прямування підірвалися на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Один із них, на жаль, загинув, інший - зазнав поранень. Пораненого воїна оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога. На місці події працюють робочі групи військової прокуратури і військової служби правопорядку.
Підсумки за минулу добу
12 серпня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили встановлений режим припинення вогню. Поблизу Мар'їнки і Південного зафіксовані кілька автоматичних черг зі стрілецької зброї, а біля Залізного ворог використовував автоматичний гранатомет. Ще один факт провокації зафіксовано неподалік Красногорівки. На цій ділянці фронту за допомогою ручного протитанкового гранатомета противник здійснив мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.
Усі постріли були неприцільні й не становили загрози нашим захисникам, тому наші воїни вогню у відповідь не відкривали.
Бойових втрат унаслідок ворожих обстрілів немає.
За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 86 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6 818 транспортних засобів і 4 994 людини. Також були затримані 8 осіб, підозрювані в причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.
Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибули 1 286 осіб. У зворотному напрямку - 958 осіб. Через КПВВ "Новотроїцьке" в обидві сторони пройшли по одній людині. КПВВ "Мар'їнка" з вини окупантів не функціонує.
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что не правильно сказано???
как надо себя, воинов, да и Украину не уважать, чтоб оправдывать нарушение тишины противником.. чтобы не сорвать мифическое не нарушаемое как бы перемирие (речь даже не о сегодняшнем подрыве... хотя тут много мутного...и подозрительного...)
2-й мировой войны до сих пор находят, и не только мины - авиационные бомбы.
а вот про этот случай Вы все сказали правильно...
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