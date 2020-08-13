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Новини Агресія Росії проти України
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Із початку доби ворожих обстрілів не було, 1 воїн загинув та 1 поранено внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, - пресцентр ОС

Із початку доби ворожих обстрілів не було, 1 воїн загинув та 1 поранено внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, - пресцентр ОС

Із початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, що виконують завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, обстрілів із боку супротивника не зафіксовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Сьогодні зафіксовано одне порушення противником домовленостей, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Золоте-5 ворог здійснював інженерне обладнання позицій у сторону наших підрозділів.

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Разом з тим, Командування Об'єднаних сил повідомляє, що 13 серпня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" унаслідок відхилення від маршруту прямування підірвалися на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Один із них, на жаль, загинув, інший - зазнав поранень. Пораненого воїна оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога. На місці події працюють робочі групи військової прокуратури і військової служби правопорядку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув, ще один дістав поранення унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі, - Міноборони

Підсумки за минулу добу

12 серпня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили встановлений режим припинення вогню. Поблизу Мар'їнки і Південного зафіксовані кілька автоматичних черг зі стрілецької зброї, а біля Залізного ворог використовував автоматичний гранатомет. Ще один факт провокації зафіксовано неподалік Красногорівки. На цій ділянці фронту за допомогою ручного протитанкового гранатомета противник здійснив мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.

Усі постріли були неприцільні й не становили загрози нашим захисникам, тому наші воїни вогню у відповідь не відкривали.
Бойових втрат унаслідок ворожих обстрілів немає.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 86 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6 818 транспортних засобів і 4 994 людини. Також були затримані 8 осіб, підозрювані в причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зоні ООС унаслідок необережного поводження зі зброєю загинув боєць розвідбату, - ОТУ "Північ"

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибули 1 286 осіб. У зворотному напрямку - 958 осіб. Через КПВВ "Новотроїцьке" в обидві сторони пройшли по одній людині. КПВВ "Мар'їнка" з вини окупантів не функціонує.

Донбас (22358) перемир’я (996) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+18
Будуть міни закидувати прямо в окопи, але ж це не порушення. Так зєля?
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13.08.2020 17:57 Відповісти
+12
чому ми маємо вірити зеленим брєдням ?
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13.08.2020 18:05 Відповісти
+6
перевожу - БУДУТ мины закидывать прямо в окоп, но и это не нарушение ? да ,зельц???
что не правильно сказано???
как надо себя, воинов, да и Украину не уважать, чтоб оправдывать нарушение тишины противником.. чтобы не сорвать мифическое не нарушаемое как бы перемирие (речь даже не о сегодняшнем подрыве... хотя тут много мутного...и подозрительного...)
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13.08.2020 18:09 Відповісти
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Будуть міни закидувати прямо в окопи, але ж це не порушення. Так зєля?
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13.08.2020 17:57 Відповісти
в результате отклонения от маршрута следования, подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них, к сожалению, погиб, другой - получил ранения.Источник: //censor.net.ua/n3213645_----- Какие окопы? Ты что с дуба упал?
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13.08.2020 18:01 Відповісти
чому ми маємо вірити зеленим брєдням ?
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13.08.2020 18:05 Відповісти
да им никакой веры нету и быть не может
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13.08.2020 19:15 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform/status/1293887182487289859?s=20 Состоянием на 14-00 13.08.2020 г. Обстрелов 8 ( 4- стрелковое оружие, 1- снайпер, 3 - миномет до 80 мм) Ранено - 2. Убито - 1 Ответный огонь 4 (3 стрелковое оружие, 1 -миномет)
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13.08.2020 20:51 Відповісти
перевожу - БУДУТ мины закидывать прямо в окоп, но и это не нарушение ? да ,зельц???
что не правильно сказано???
как надо себя, воинов, да и Украину не уважать, чтоб оправдывать нарушение тишины противником.. чтобы не сорвать мифическое не нарушаемое как бы перемирие (речь даже не о сегодняшнем подрыве... хотя тут много мутного...и подозрительного...)
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13.08.2020 18:09 Відповісти
Так военнослужащий погиб не в результате обстрела а из за того что они сбились с маршрута и заехали на минное поле.. причем тут нарушения?Там за 6 лет войны мин столько наставили что ещё долгие десятилетия даже если мир наступит на разминирования уйдут.
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13.08.2020 18:13 Відповісти
После
2-й мировой войны до сих пор находят, и не только мины - авиационные бомбы.
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13.08.2020 18:17 Відповісти
І трапляються відтерміновані жертви війни !!))
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13.08.2020 18:19 Відповісти
Колись і на тій мині, що закинули вчора хтось підірвется !!!))
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13.08.2020 18:18 Відповісти
Вы не уловили сути того коммента... там в будущем времени, в неопределенный отрезок ... и не про этот случай конкретно!
а вот про этот случай Вы все сказали правильно...
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13.08.2020 18:18 Відповісти
Я не верю в чудеса если честно. Это перемирие рано или поздно сорвут окончательно. Но каждый его день пока оно держится это сохраненные жизни.
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13.08.2020 18:23 Відповісти
ну да, сохранённые жизни, но минимум уже двое погибших и раненые.
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13.08.2020 19:20 Відповісти
Із початку доби ворожих обстрілів не було, 1 воїн загинув та 1 поранено внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5410 https://censor.net/user/371210 а вот про этот случай Вы все сказали правильно...---------Згоден, але є невеличке *але*, якщо інформація достовірна!!))
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13.08.2020 18:27 Відповісти
(так! я і писав, що якось...мутно)
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13.08.2020 18:36 Відповісти
Официальная инфа врёт часто но другой пока нет. Бывает появляется неофициальная инфа благо интернет сейчас есть у всех в том числе у тех кто на фронте.. если военнослужащие и волонтеры через соц сети будут выкладывать информацию про активность противника и связанные с этим потери которые скрываются тогда беда.
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13.08.2020 18:47 Відповісти
последние несколько месяцев...после известных выраж*пываний преЗЕдента о мире и глазе *****...официальной статистике не верю... тем более мы все уже научились читать среди строк и сопоставлять факты..
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13.08.2020 18:51 Відповісти
Она и при Порошенко часто действительности не соответствовала) и даже до него за долго. Знаменитая фраза * нет больше вранья чем перед выборами во время войны и после охоты* была популярна ещё два столетия назад(с)
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13.08.2020 18:56 Відповісти
возможно
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13.08.2020 18:59 Відповісти
Первый отдел работает. Если раненый или убитый в вашем расположении берётся подписка о неразглашении.
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13.08.2020 20:54 Відповісти
Читай не тільки заголовок. Читай уважно, бажано кілька разів.
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13.08.2020 19:27 Відповісти
Все що зараз влада приховує ,з часом стане явним !!!Тому мовчить краще зелебобіки !!)))
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13.08.2020 18:14 Відповісти
А что тут скрывать? При Порошенко не боевые потери превышали боевые и даже не попадали в официальные сводки и никого это не волновало а сейчас порохоботы каждого такого не боевого наоборот пытаются афишировать где только можно выдавая за жертву врага. Двойные стандарты.
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13.08.2020 18:19 Відповісти
Барига чоколадна,це минуле,мова іде про сьогодення !!! Можливо досить кивання на попередників!!)))
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13.08.2020 18:23 Відповісти
Барыга то прошлое но трагические смерти в армии не связанные с обстрелами врага всегда были есть и будут.
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13.08.2020 18:30 Відповісти
Навть в мирний час!!Я служив в СА,то якісь досвід маю !!)))
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13.08.2020 18:32 Відповісти
Треба працювати, а не звинувачувати в усіх негораздах попередників !!))
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13.08.2020 18:34 Відповісти
Скажете мне об этом если увидите мой комментарий где бы я скулил в теме про высокие тарифы и падение экономики здесь то мы о войне и попытках мирной инициативы новой власти разговариваем)
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13.08.2020 18:41 Відповісти
Ссылочку пожалуйста на "превышение небоевых". Кроме говносайтов кореспондент,элисс, страна и сру
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13.08.2020 20:02 Відповісти
Ага... "Оно само"... зелебобики такие зелебобики - даже отмазок сочинить не в состоянии...
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13.08.2020 18:04 Відповісти
один воин погиб, но это была провокация. следствие накажет (с) зе
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13.08.2020 18:04 Відповісти
Ілоюзія миру ,скільки ще має загинути наших бійців ,що б припинилось це односторонє перемир'я ?ворог розуміє тільки силу і гідну відповідь на провокації тоді вони будуть просити про перемир'я ,а так йде ціленаправлена деморалізація армії.
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13.08.2020 18:14 Відповісти
///Только что!
В больницу Мечникова (Днепр) поступил очередной боец.
- Сегодня еще один раненный. Подрыв автомобиля на противотанковой в зоне ООС.. Эмоции уже давно выгорели, уступивши место отточенным действиям профессионалов - заместитель главного врача больницы по оказанию экстренной медицинской помощи Александр Толубаев

Із початку доби ворожих обстрілів не було, 1 воїн загинув та 1 поранено внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9901

...
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13.08.2020 18:33 Відповісти
Зелене всеосяжне перемир"я триває!!))
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13.08.2020 18:38 Відповісти
Із початку доби ворожих обстрілів не було, 1 воїн загинув та 1 поранено внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6030..
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13.08.2020 19:05 Відповісти
 
 