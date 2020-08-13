Посол ЄС у Мінську Шубель закликає владу Білорусі звільнити всіх затриманих під час акцій протесту

Голова представництва Євросоюзу в Мінську Дірк Шубель закликає владу Білорусі поважати право народу на мирний протест, утриматися від насильства і звільнити всіх раніше затриманих учасників несанкціонованих акцій.

"В останні дні, в печалі й невірі, ми з колегами отримуємо повідомлення про людські жертви, страждання, приниження людської гідності та справедливості в Білорусі. Напередодні завтрашнього засідання Ради із закордонних справ ЄС ми закликаємо владу гарантувати право народу Білорусі на мирний протест", - йдеться в заяві Шубеля, опублікованій представництвом ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми закликаємо владу утриматися від насильства, звільнити незаконно затриманих і забезпечити дотримання належних правових процедур", - наголосив дипломат.

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Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.