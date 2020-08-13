Актори білоруських театрів звернулися до влади: вимагаємо припинити звірства силовиків і брехню на ТБ

Актори та інші працівники низки білоруських театрів виступили проти "звірств силових структур", зажадали переглянути підсумки президентських виборів.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Так, актори і співробітники Білоруського театру ляльок записали відеозвернення до влади і силових структур.

"Влада почала війну проти народу Білорусі. Робити вигляд, що ми нічого не бачимо і нічого не розуміємо, ми не можемо. І не хочемо. Ми, колектив Білоруського державного театру ляльок, заявляємо: ми вимагаємо переглянути офіційно оголошені результати президентських виборів. Ми вимагаємо зупинити звірства силових структур щодо протестувальників і мирних громадян", - ідеться в зверненні. "Ми вимагаємо припинити брехню на державному телебаченні, звільнити політичних в'язнів і громадян, затриманих під час мирних акцій протесту", - наголошується в зверненні.

"Ми закликаємо силові структури, які приносили присягу народу Республіки Білорусь, виконувати свої прямі функції та захищати свій народ", - додали автори відео.

Зі схожим відеозверненням виступили також актори та інші працівники Національного театру імені Янки Купали. Колектив Могильовського обласного драматичного театру написав листа на підтримку затриманого театрального режисера Володимира Петровича. Співробітники Гродненського облдрамтеатру написали відкритого листа, в якому закликали владу організувати відкритий підрахунок голосів виборців і випустити затриманих під час протестів.

Читайте також: Журналісти Лучонок і Горбач заявили про звільнення з державних ЗМІ Білорусі

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.