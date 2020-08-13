Актори білоруських театрів звернулися до влади: вимагаємо припинити звірства силовиків і брехню на ТБ
Актори та інші працівники низки білоруських театрів виступили проти "звірств силових структур", зажадали переглянути підсумки президентських виборів.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Так, актори і співробітники Білоруського театру ляльок записали відеозвернення до влади і силових структур.
"Влада почала війну проти народу Білорусі. Робити вигляд, що ми нічого не бачимо і нічого не розуміємо, ми не можемо. І не хочемо. Ми, колектив Білоруського державного театру ляльок, заявляємо: ми вимагаємо переглянути офіційно оголошені результати президентських виборів. Ми вимагаємо зупинити звірства силових структур щодо протестувальників і мирних громадян", - ідеться в зверненні. "Ми вимагаємо припинити брехню на державному телебаченні, звільнити політичних в'язнів і громадян, затриманих під час мирних акцій протесту", - наголошується в зверненні.
"Ми закликаємо силові структури, які приносили присягу народу Республіки Білорусь, виконувати свої прямі функції та захищати свій народ", - додали автори відео.
Зі схожим відеозверненням виступили також актори та інші працівники Національного театру імені Янки Купали. Колектив Могильовського обласного драматичного театру написав листа на підтримку затриманого театрального режисера Володимира Петровича. Співробітники Гродненського облдрамтеатру написали відкритого листа, в якому закликали владу організувати відкритий підрахунок голосів виборців і випустити затриманих під час протестів.
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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https://twitter.com/dontbevata Рагулі і Паски https://twitter.com/dontbevata @dontbevata https://twitter.com/dontbevata/status/1293923030838714377 14 мин
Дехто просто хоче стойло ширше і комбікорм насиченіше.
Вибори сфальсифіковані.
https://twitter.com/yapravvsegda Украинский Сталкер @yapravvsegda
https://twitter.com/yapravvsegda https://twitter.com/yapravvsegda
Старого дурня підвела жадібність - ну, приписав би собі не 80% а 54-55%, не більше, чи пішов би на другий тур, там погрався - і з маленьким відривом спокійно виграв би вибори - без шуму, пилу і галасу, а виборці залишились би з думкою що наступного разу їм пощастить обов"язково.
Зебилы, думай-ТЕ!!!
- ми трєбуєм прєкратіть задавать нєудобниє вопроси: чєй Крим, і всякоє такоє!
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Дійсно, що бєларуські силовики присягали народу Бєларусі, а не *****?