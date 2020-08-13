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Новини Революція в Білорусі
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Актори білоруських театрів звернулися до влади: вимагаємо припинити звірства силовиків і брехню на ТБ

Актори білоруських театрів звернулися до влади: вимагаємо припинити звірства силовиків і брехню на ТБ

Актори та інші працівники низки білоруських театрів виступили проти "звірств силових структур", зажадали переглянути підсумки президентських виборів.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Так, актори і співробітники Білоруського театру ляльок записали відеозвернення до влади і силових структур.

"Влада почала війну проти народу Білорусі. Робити вигляд, що ми нічого не бачимо і нічого не розуміємо, ми не можемо. І не хочемо. Ми, колектив Білоруського державного театру ляльок, заявляємо: ми вимагаємо переглянути офіційно оголошені результати президентських виборів. Ми вимагаємо зупинити звірства силових структур щодо протестувальників і мирних громадян", - ідеться в зверненні. "Ми вимагаємо припинити брехню на державному телебаченні, звільнити політичних в'язнів і громадян, затриманих під час мирних акцій протесту", - наголошується в зверненні.

"Ми закликаємо силові структури, які приносили присягу народу Республіки Білорусь, виконувати свої прямі функції та захищати свій народ", - додали автори відео.

Зі схожим відеозверненням виступили також актори та інші працівники Національного театру імені Янки Купали. Колектив Могильовського обласного драматичного театру написав листа на підтримку затриманого театрального режисера Володимира Петровича. Співробітники Гродненського облдрамтеатру написали відкритого листа, в якому закликали владу організувати відкритий підрахунок голосів виборців і випустити затриманих під час протестів.

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Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Білорусь (7987) вибори (6726) Лукашенко Олександр (2668) театр (160) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+11
Перешлите Александру Грыгорычу. Ему понравится.
Актеры белорусских театров обратились к властям: Требуем прекратить зверства силовиков и ложь на ТВ - Цензор.НЕТ 5546
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13.08.2020 18:10 Відповісти
+10
Оно хорошо. Тока не вздумайте потом актёров в президенты пхать...
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13.08.2020 18:05 Відповісти
+9
"Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти" © Адмирал Колчак
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13.08.2020 18:06 Відповісти
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Оно хорошо. Тока не вздумайте потом актёров в президенты пхать...
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13.08.2020 18:05 Відповісти
"Театр кукол" знает кого пихать в президенты
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13.08.2020 18:14 Відповісти
Актеров, еще куда не шло.
Только не Клоунов!!!!
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13.08.2020 18:17 Відповісти
"Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти" © Адмирал Колчак
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13.08.2020 18:06 Відповісти
https://twitter.com/dontbevata
https://twitter.com/dontbevata
https://twitter.com/dontbevata


https://twitter.com/dontbevata

https://twitter.com/dontbevata Рагулі і Паски https://twitter.com/dontbevata @dontbevata https://twitter.com/dontbevata/status/1293923030838714377 14 мин

Дехто просто хоче стойло ширше і комбікорм насиченіше.

Актеры белорусских театров обратились к властям: Требуем прекратить зверства силовиков и ложь на ТВ - Цензор.НЕТ 1760
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13.08.2020 18:06 Відповісти
Білоруське суспільство не визнало Лукашенка президентом.
Вибори сфальсифіковані.
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13.08.2020 18:07 Відповісти
https://twitter.com/yapravvsegda

https://twitter.com/yapravvsegda Украинский Сталкер @yapravvsegda

https://twitter.com/yapravvsegda https://twitter.com/yapravvsegda



Старого дурня підвела жадібність - ну, приписав би собі не 80% а 54-55%, не більше, чи пішов би на другий тур, там погрався - і з маленьким відривом спокійно виграв би вибори - без шуму, пилу і галасу, а виборці залишились би з думкою що наступного разу їм пощастить обов"язково.
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13.08.2020 18:36 Відповісти
Актеры белорусских театров обратились к властям: Требуем прекратить зверства силовиков и ложь на ТВ - Цензор.НЕТ 3505
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13.08.2020 18:08 Відповісти
Перешлите Александру Грыгорычу. Ему понравится.
Актеры белорусских театров обратились к властям: Требуем прекратить зверства силовиков и ложь на ТВ - Цензор.НЕТ 5546
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13.08.2020 18:10 Відповісти
а он ещё в Турции? или вернулся?
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13.08.2020 18:16 Відповісти
С Вашего позволения пополню портфолио .
Актори білоруських театрів звернулися до влади: вимагаємо припинити звірства силовиків і брехню на ТБ - Цензор.НЕТ 5487
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13.08.2020 18:23 Відповісти
Під Лукою горить трон, палає. Мабуть не всидить.
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13.08.2020 18:13 Відповісти
Не сможет сидеть, будет лежать...
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13.08.2020 18:18 Відповісти
Есть альтернатива-может повисеть.
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13.08.2020 18:24 Відповісти
К сожалению, маловероятно...
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13.08.2020 18:34 Відповісти
Де ти вичитав що їх били?
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13.08.2020 18:31 Відповісти
За таку відповідь потрапляєш до чорного списку.
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13.08.2020 18:47 Відповісти
Нібито ви не знаєте, що звернулися до відомого зепровокатора!
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13.08.2020 18:34 Відповісти
Все, Лука, пипец тебе.

Зебилы, думай-ТЕ!!!
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13.08.2020 18:16 Відповісти
У тебя с кем то такая оживлённая дискуссия аж страшно https://censor.net/user/27028 вставить....
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13.08.2020 18:23 Відповісти
Це він до тебе звертався, хоча ти зрозумієш після.
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13.08.2020 18:31 Відповісти
Как сказал Станиславский Константин Сергеевич - не верю.
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13.08.2020 18:16 Відповісти
Та нічого в Білорусі не буде.Хіба ви не бачите? Силовики гатять людей і всі тихенько знімають.Допоки мєнтів і всіх інших посіпак не будуть мочити,нічого не буде.Вся це мерзота 26 років,готувалася людей гатити і вбивати.В них низький інтелект і совість паскудна.А ще,їх влада добре годує,саме за це.
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13.08.2020 18:17 Відповісти
сегодня пришло время снимать "иди и смотри 2". посмотрим, появился ли новый элем климов.
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13.08.2020 18:18 Відповісти
я не протесты сравниваю, а действия новых руссофашисто по отношению к беларусам из уже сегодняшних реалий, не много отличающихся от действий их папередныков из того фильма.
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13.08.2020 18:26 Відповісти
в принципе да. фашизм всегда одинаков "лицом к лицу фашизм не отличить". но руцкий таки та отличается. особой бесчеловечностью и беспредельной ненавистью к славянам и их истории )))
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13.08.2020 18:37 Відповісти
Майже правильно. Майже тому, що вони самі хочуть бути слов'янами і проштовхуть брехню про слов'янську єдність.
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13.08.2020 18:44 Відповісти
ага, згоден. я це теж маю на увазі. рассеяне не належать до слов'ян. і саме ця їх безродність породжує в них цю особливу ненависть до останніх та їх багатого історичного минулого. й взагалі, ненависть до всих народів з давнім минулим це чисто риса руцького міра. є ще одна різниця між тими фашистами та сьогоднішніми руцькими. ті нанавиділи євреїв точно так, як сьогодні росіяни ненавидять слов'ян. в разі відновлення союзу, слов'ян чекає російский геноцид не гірше еврейского часів нацизму. родинність зв'язків російского фашизму і їх вчителів в ненависті до євреїв, була чіткіше виражена при совку. тоді совок переслідуваю саме євреїв, найбільше за решту. тільки робив це тихим сапом. сьогодні вони переключились з них на слов'ян та їх фізичне знищення. і згоден, саме тому, що хочуть вкрасти їх історію, себе причислити до слов'янства, а білорусів та українців стерти з світової пам'яті. потім візьмуться за наступних.
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13.08.2020 19:03 Відповісти
А ты ее, разумеется, знаешь?
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13.08.2020 19:26 Відповісти
Откуда?
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13.08.2020 19:32 Відповісти
Кукол тоже начали бить?Лукарас-барабас.
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13.08.2020 18:20 Відповісти
Актори білоруських театрів звернулися до влади: вимагаємо припинити звірства силовиків і брехню на ТБ - Цензор.НЕТ 3909
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13.08.2020 18:22 Відповісти
а наші:
- ми трєбуєм прєкратіть задавать нєудобниє вопроси: чєй Крим, і всякоє такоє!
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13.08.2020 18:23 Відповісти
Щаз,а сидеть вы за меня будете.Так АГ?😂
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13.08.2020 18:28 Відповісти
"Мы призываем силовые структуры, приносившие присягу народу Республики Беларусь, выполнять свои прямые функции и защищать свой народ", - добавили авторы видео. Источник: https://censor.net.ua/n3213651
------------
Дійсно, що бєларуські силовики присягали народу Бєларусі, а не *****?
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13.08.2020 18:29 Відповісти
боролися б білоруси проти пихатого картопляника-локшенка може і перемогли б, а так довелось мати справу з кончаним на всю голову старшим братом-недомірком та його головорізами. ху.йло Білорусію не відпустить ні за яких обставин бо для нього вона зараз як для Кащея голка.
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13.08.2020 18:45 Відповісти
Мюллер - Штирлицу Они все фантазёры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированная шимпанзе в цирке.
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13.08.2020 21:14 Відповісти
Требовать надо - Таракан уходи , не это . Требуют и бздят .
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13.08.2020 21:16 Відповісти
 
 