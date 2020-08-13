Понад тисячу білоруських учених виступили зі зверненням припинити репресії проти людей
Понад тисячу білоруських учених прийняли звернення до влади із закликом припинити насильство щодо демонстрантів і звільнити затриманих у ході протестних акцій.
"Ми, що нижче підписалися, - вчені, викладачі, співробітники наукових установ Республіки Білорусь - вимагаємо: негайно припинити будь-яке насильство щодо мирних громадян; звільнити всіх затриманих демонстрантів і політв'язнів. Вважаємо дії силових структур незаконними, неприйнятними і такими, що порушують Конституцію Республіки Білорусь, оскільки людина, її права, свободи і гарантії їх реалізації є найвищою цінністю і метою суспільства і держави (стаття 2 Конституції Республіки Білорусь)", - йдеться у зверненні, яке публікує портал onliner.by, передає Цензор.НЕТ.
Відповідно до публікації, про лист повідомив голова президії академії наук Білорусі Володимир Гусаков на зустрічі з директорами інститутів. "Я змушений був сьогодні вас запросити, щоб ви навели порядок у своїх інститутах. Ви повинні знати, чим дихає кожна людина - особливо молодь. Ми пишалися тим, що оновлювалися і набирали молодь. Але вони ж некеровані! Що вони роблять у лабораторіях - ніхто не знає. Уявляєте, "вчені проти насильства". І це почалося з академії наук!" - наводить портал висловлювання Гусакова на зустрічі.
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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Оно, конечно, так: Россия подгребет. И увеличится.
Но ответьте, а что мы делаем, чтобы решить проблему 700 неконтролируемых километров границы по Донбассу?
Разговоры в Минске разговариваем? Самоотверженно и героически настаиваем на своей трактовке капитулянтских договорняков сывочолого крыголама? А почему возросшая граница по Крыму нас не очень волнует?
Так что если военщина недоимперии начнет контролировать Беларусь не только практически, а и формально, через союзное государство или в иной форме, для нас ничего не изменится. При условии, что мы не намерены воевать с агрессором. А мы - не намерены.
Поэтому в любой проблеме следует видеть открывающиеся возможности. Например, очевидно, что после подгребания Беларуси туда устремится российский привластный бизнес с намерением заполучить под контроль/разграбление местные промышленные предприятия.
https://twitter.com/Rolandirebyata
https://twitter.com/Rolandirebyata Roland Deschain https://twitter.com/Rolandirebyata @Rolandirebyata https://twitter.com/Rolandirebyata/status/1293807387988488192 8 ч
Якщо ідеш боротися з тиранічним режимом, повторюючи:
"Ми нє хатім Майдана, ми нє хатім крові",
ти отримаєш кров і нищівну поразку.
Але це все дрібниці, головне - щоб Майдану не було, правда ж, пані Алєксієвіч?
Алексієвич непогано описала наслідки совкової денаціоналізаці у п'ятитомнику "Час секонд-хенд". Ще б її активно читали, особливо у нас. Бо наслідки можна вже бачити на прикладі Білорусі та й у нас ленінське танго з відкатом на два кроки назад на прикладі кварталу доволі очевидне.
У "Кінці червоної людини" добре було сказано про те, що в радянські часи життя заміняли книги та "участь у творенні великої історії". Щоправда пані нобелівська лавреатка не написала навіть у дужках, що "творили" цю "велику історію" радянські люди переважно через газетну пропаганду та участь у військових місіях від Угорщини до Афганістану. Їх добре описали у нас А.Тєрєхов (Ангола, роман Malaria), Н.Шахрай (Ангола, короткий епізод у романі Сутінки удвох), С.Сингаївський (Ефіопія, роман Дорога на Асмару) та російською А.Константінов (автор Бандитського Петербурга, у романах Журналіст, екранізація у фільмі "Русский перевод", Лівія, Йемен, "Если кто меня слышит", Афганістан,та ще кількох).
Повертаючись до Світлани Алексієвич. Вона не лише активний збирач голосів совєцького минулого. Їй, крім усього іншого, вдалося - зовсім несвідомо і несподівано для неї самої - яскраво показати чим завершився для всього суспільства розпочатий у російській літературі ще Достоєвським процес зрощення ката і жертви, коли знаходиться спостерігач, який спочатку одночасно жаліє і жертву, і її убивцю. Пізніше це класичне форматування суспільства відгукнулося у російській радянській літературі. Автори співчувають катові (від Бабеля до Булгакова) наділяють його правом убити чи відібрати останній шматок хліба, а жертву звинувачують у тому, що вона завдає клопоту катові, "примушує" його убивати.
"Кінець червоної людини" показує це зрощення на рівні суспільства у спогадах дітей "ворогів народу", яких розлучили з батьками та виховали по спецконцтаборах у Казахстані.
Діалоги записані майже без коментаря письменниці-упорядниці. Вийшло таке собі - що бачу-те-співаю.
Коментар вона дозволила собі лише нещодавно, у зв'язку з призначенням Хржановського худ.керівником меморіального проекту "Бабин яр". Набралася нахабства стверджувати, що досі на пострадянському просторі ніхто нічого відмінного від радянського не написав. Як видається, малася на увазі художня література та історіографія. Було гидко слухати. Хотілося тріснути по голові нашими історичними і художніми бібліотеками. Як мінімум 3-м томом Хвильового ("Я. Романтика") чи романом С.Сингаївського з його полковником Нефьодовим і посмішкою гієни у нічному Харарі. Або нашою "Історією повсякденного життя..."
Вкотре подякувала Всевишньому за те, що ми ету страну давно патєрялі.
Бро ти серьйозно?
Вважаєш, що «ОСНОВАТЕЛИ СССР» є УКРАЇНА (Українська Народня Республика) і Бєларусь?
Країни які були були захоплені РОССІЄЮ у 1921 році ?
"упаднічєскі настрої"...