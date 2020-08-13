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Новини Революція в Білорусі
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Понад тисячу білоруських учених виступили зі зверненням припинити репресії проти людей

Понад тисячу білоруських учених виступили зі зверненням припинити репресії проти людей

Понад тисячу білоруських учених прийняли звернення до влади із закликом припинити насильство щодо демонстрантів і звільнити затриманих у ході протестних акцій.

"Ми, що нижче підписалися, - вчені, викладачі, співробітники наукових установ Республіки Білорусь - вимагаємо: негайно припинити будь-яке насильство щодо мирних громадян; звільнити всіх затриманих демонстрантів і політв'язнів. Вважаємо дії силових структур незаконними, неприйнятними і такими, що порушують Конституцію Республіки Білорусь, оскільки людина, її права, свободи і гарантії їх реалізації є найвищою цінністю і метою суспільства і держави (стаття 2 Конституції Республіки Білорусь)", - йдеться у зверненні, яке публікує портал onliner.by, передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до публікації, про лист повідомив голова президії академії наук Білорусі Володимир Гусаков на зустрічі з директорами інститутів. "Я змушений був сьогодні вас запросити, щоб ви навели порядок у своїх інститутах. Ви повинні знати, чим дихає кожна людина - особливо молодь. Ми пишалися тим, що оновлювалися і набирали молодь. Але вони ж некеровані! Що вони роблять у лабораторіях - ніхто не знає. Уявляєте, "вчені проти насильства". І це почалося з академії наук!" - наводить портал висловлювання Гусакова на зустрічі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Актори білоруських театрів звернулися до влади: вимагаємо припинити звірства силовиків і брехню на ТБ

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Робітники білоруського МАЗу оголосили страйк і скандують: "Вибори! Вибори!". ВІДЕО

Білорусь (7987) вибори (6726) Лукашенко Олександр (2668) учені (180) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+10
Харьков.. подземный переход "Лесопарк"..
Более тысячи белорусских ученых выступили с обращением прекратить репрессии против людей - Цензор.НЕТ 5614
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13.08.2020 18:49 Відповісти
+9
«Меня на днях посетила одна мысль ПОЧЕМУ РОССИЯ УКРАИНА И БЕЛОРУССИЯ ОСНОВАТЕЛИ СССР В 1922 ГОДУ 31 ДЕКАБРЯ»

Бро ти серьйозно?

Вважаєш, що «ОСНОВАТЕЛИ СССР» є УКРАЇНА (Українська Народня Республика) і Бєларусь?
Країни які були були захоплені РОССІЄЮ у 1921 році ?
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13.08.2020 19:18 Відповісти
+6
...і Нобель не гарантія від вати в голові

https://twitter.com/Rolandirebyata

https://twitter.com/Rolandirebyata Roland Deschain https://twitter.com/Rolandirebyata @Rolandirebyata https://twitter.com/Rolandirebyata/status/1293807387988488192 8 ч

Якщо ідеш боротися з тиранічним режимом, повторюючи:
"Ми нє хатім Майдана, ми нє хатім крові",
ти отримаєш кров і нищівну поразку.
Але це все дрібниці, головне - щоб Майдану не було, правда ж, пані Алєксієвіч?
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13.08.2020 18:48 Відповісти
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Молодцы белорусы! Пора вооружаться!
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13.08.2020 18:44 Відповісти
Вот многие видят лишь очевидное: Россия воспользуется ситуацией в Беларуси и неминуемо подгребет ее под себя в той или иной форме. С Александром Лукашенко или без него. И госграница с враждебным соседом у нас увеличится на тысячу с лишним километром.

Оно, конечно, так: Россия подгребет. И увеличится.

Но ответьте, а что мы делаем, чтобы решить проблему 700 неконтролируемых километров границы по Донбассу?

Разговоры в Минске разговариваем? Самоотверженно и героически настаиваем на своей трактовке капитулянтских договорняков сывочолого крыголама? А почему возросшая граница по Крыму нас не очень волнует?

Так что если военщина недоимперии начнет контролировать Беларусь не только практически, а и формально, через союзное государство или в иной форме, для нас ничего не изменится. При условии, что мы не намерены воевать с агрессором. А мы - не намерены.

Поэтому в любой проблеме следует видеть открывающиеся возможности. Например, очевидно, что после подгребания Беларуси туда устремится российский привластный бизнес с намерением заполучить под контроль/разграбление местные промышленные предприятия.
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13.08.2020 18:44 Відповісти
Именно так всё планировалось в отношении Украины. И что это им дало?..
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13.08.2020 18:47 Відповісти
ЗЕЛЕНСКОГО и ЗЕБИЛОВ. Теперь многие оправдываются - ну мы не знали, он такой лапочка. Эта лаМпочка хороща будет на своем месте.
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13.08.2020 18:57 Відповісти
Белорусские ученые. )))
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13.08.2020 18:45 Відповісти
Смішно виглядає, правда, а це мізки країни. Після таких сарказмів тікають Сікорські, Шаляпіни, Тарковські, лишається бидло.
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13.08.2020 19:09 Відповісти
Более тысячи.... я думаю это все, которые есть в РБ. 80% за тебя говоришь? Ну ну...
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13.08.2020 18:46 Відповісти
Тысяча БЕЛОРУСКИХ УЧЕНЫХ)))
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13.08.2020 18:48 Відповісти
Интересно, что они изобрели, хоть 1 изобретение за 26 лет есть?
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13.08.2020 19:00 Відповісти
Приблизно 86 000 патентів, будете всі вивчати?
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13.08.2020 19:09 Відповісти
и что же они изобрели? Хоть что-то можно пощупать, увидеть в магазине?
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13.08.2020 19:13 Відповісти
Ви дійсно вважаєте що вчені це тільки винаходи? Довожу до вашого відома, що без вчених ви навіть ГЕС не побудуєте, чи станок не налагодите, і апендицит не виріжете.
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13.08.2020 19:15 Відповісти
Дружище, я отношусь к технической интеллигенции, которая все это делает. Но это не ученые, которые протирают штаны в институтах. На Западе технический прогресс идет от корпораций. Например у одной Кока-кола столько ученых и такие затраты, что бюджет любого государственного НИИ отдыхает, и отдача во много раз выше.
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13.08.2020 19:18 Відповісти
Так технічна інтелегенція це і є вчені, без неї неможливий прогрес.
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13.08.2020 19:21 Відповісти
это ученые работающие в фирмах. А не сидящие в НИИ, как в случае беларуских "ученых".
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13.08.2020 19:23 Відповісти
Зачекайте, Королев, Люлько, Пирогов, Патон, Сеченов виходить не вчені, бо не працювали у фірмах?
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13.08.2020 19:24 Відповісти
это было давно, тогда еще корпорации не были так развиты, + в совке корпораций не было и вся наука была в руках государства.
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13.08.2020 19:30 Відповісти
Так Біларусь і є піздній совок.
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13.08.2020 19:31 Відповісти
Опять приползло?Исправляем😂🌷
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13.08.2020 19:27 Відповісти
А ти здатен зрозуміти?
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13.08.2020 19:10 Відповісти
...і Нобель не гарантія від вати в голові

https://twitter.com/Rolandirebyata

https://twitter.com/Rolandirebyata Roland Deschain https://twitter.com/Rolandirebyata @Rolandirebyata https://twitter.com/Rolandirebyata/status/1293807387988488192 8 ч

Якщо ідеш боротися з тиранічним режимом, повторюючи:
"Ми нє хатім Майдана, ми нє хатім крові",
ти отримаєш кров і нищівну поразку.
Але це все дрібниці, головне - щоб Майдану не було, правда ж, пані Алєксієвіч?
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13.08.2020 18:48 Відповісти
https://www.facebook.com/tetiana.ievsieieva?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODY3MTQxMzk3Mzk1M18xMDE1ODY3MTYzNDU4Mzk1Mw%3D%3D Тетяна Євсєєва

Алексієвич непогано описала наслідки совкової денаціоналізаці у п'ятитомнику "Час секонд-хенд". Ще б її активно читали, особливо у нас. Бо наслідки можна вже бачити на прикладі Білорусі та й у нас ленінське танго з відкатом на два кроки назад на прикладі кварталу доволі очевидне.
У "Кінці червоної людини" добре було сказано про те, що в радянські часи життя заміняли книги та "участь у творенні великої історії". Щоправда пані нобелівська лавреатка не написала навіть у дужках, що "творили" цю "велику історію" радянські люди переважно через газетну пропаганду та участь у військових місіях від Угорщини до Афганістану. Їх добре описали у нас А.Тєрєхов (Ангола, роман Malaria), Н.Шахрай (Ангола, короткий епізод у романі Сутінки удвох), С.Сингаївський (Ефіопія, роман Дорога на Асмару) та російською А.Константінов (автор Бандитського Петербурга, у романах Журналіст, екранізація у фільмі "Русский перевод", Лівія, Йемен, "Если кто меня слышит", Афганістан,та ще кількох).
Повертаючись до Світлани Алексієвич. Вона не лише активний збирач голосів совєцького минулого. Їй, крім усього іншого, вдалося - зовсім несвідомо і несподівано для неї самої - яскраво показати чим завершився для всього суспільства розпочатий у російській літературі ще Достоєвським процес зрощення ката і жертви, коли знаходиться спостерігач, який спочатку одночасно жаліє і жертву, і її убивцю. Пізніше це класичне форматування суспільства відгукнулося у російській радянській літературі. Автори співчувають катові (від Бабеля до Булгакова) наділяють його правом убити чи відібрати останній шматок хліба, а жертву звинувачують у тому, що вона завдає клопоту катові, "примушує" його убивати.
"Кінець червоної людини" показує це зрощення на рівні суспільства у спогадах дітей "ворогів народу", яких розлучили з батьками та виховали по спецконцтаборах у Казахстані.
Діалоги записані майже без коментаря письменниці-упорядниці. Вийшло таке собі - що бачу-те-співаю.
Коментар вона дозволила собі лише нещодавно, у зв'язку з призначенням Хржановського худ.керівником меморіального проекту "Бабин яр". Набралася нахабства стверджувати, що досі на пострадянському просторі ніхто нічого відмінного від радянського не написав. Як видається, малася на увазі художня література та історіографія. Було гидко слухати. Хотілося тріснути по голові нашими історичними і художніми бібліотеками. Як мінімум 3-м томом Хвильового ("Я. Романтика") чи романом С.Сингаївського з його полковником Нефьодовим і посмішкою гієни у нічному Харарі. Або нашою "Історією повсякденного життя..."
Вкотре подякувала Всевишньому за те, що ми ету страну давно патєрялі.
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13.08.2020 18:52 Відповісти
Меня на днях посетила одна мысль ПОЧЕМУ РОССИЯ УКРАИНА И БЕЛОРУССИЯ ОСНОВАТЕЛИ СССР В 1922 ГОДУ 31 ДЕКАБРЯ народы этих страна так живут вернее выживают почему ужились парадоксы экономики бедность нищета и невероятное количество олигархов как у Салтыкова Щедрина ...про одного мужика и 100 генералов.. и вот что меня озарило что именно Президенты этих трех страна в декабре 1991 года в беловежской Пуще решили развалить прекратить СССР.. может оно и должно было быть а может и нет может не так резко и не в тот момент и так далее и не в такой способ когда развалив ССР мы вместо одного Динозавра породили трех голового дракона...
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13.08.2020 19:10 Відповісти
В Біларусі нема олігархів, там родина як в диктатурах.
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13.08.2020 19:11 Відповісти
«Меня на днях посетила одна мысль ПОЧЕМУ РОССИЯ УКРАИНА И БЕЛОРУССИЯ ОСНОВАТЕЛИ СССР В 1922 ГОДУ 31 ДЕКАБРЯ»

Бро ти серьйозно?

Вважаєш, що «ОСНОВАТЕЛИ СССР» є УКРАЇНА (Українська Народня Республика) і Бєларусь?
Країни які були були захоплені РОССІЄЮ у 1921 році ?
показати весь коментар
13.08.2020 19:18 Відповісти
Понад тисячу білоруських учених виступили зі зверненням припинити репресії проти людей - Цензор.НЕТ 3855
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13.08.2020 21:46 Відповісти
...........................................
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13.08.2020 18:49 Відповісти
Харьков.. подземный переход "Лесопарк"..
Более тысячи белорусских ученых выступили с обращением прекратить репрессии против людей - Цензор.НЕТ 5614
показати весь коментар
13.08.2020 18:49 Відповісти
Путлер успешно купил Белорусь....цена не важна...
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13.08.2020 19:11 Відповісти
А ольгінські все нагнітають ..

"упаднічєскі настрої"...
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13.08.2020 21:47 Відповісти
А закінчити свою промову цей головний академік повинен був так: - Чьо,сільна умниє? А дубіной па гарбу?
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13.08.2020 19:14 Відповісти
Вспомните опыт дедов партизан...
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13.08.2020 19:48 Відповісти
В Беларуси есть 1000 учёных? Можно поинтересоваться, а чем они заняты? Что они делают? Где результаты их деятельности?
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13.08.2020 20:03 Відповісти
займаються тим самим,що "Вчені з української НАН" -ВПАДАННЯМ В МАРАЗМ...
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13.08.2020 21:48 Відповісти
 
 