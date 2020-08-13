Понад тисячу білоруських учених виступили зі зверненням припинити репресії проти людей

Понад тисячу білоруських учених прийняли звернення до влади із закликом припинити насильство щодо демонстрантів і звільнити затриманих у ході протестних акцій.

"Ми, що нижче підписалися, - вчені, викладачі, співробітники наукових установ Республіки Білорусь - вимагаємо: негайно припинити будь-яке насильство щодо мирних громадян; звільнити всіх затриманих демонстрантів і політв'язнів. Вважаємо дії силових структур незаконними, неприйнятними і такими, що порушують Конституцію Республіки Білорусь, оскільки людина, її права, свободи і гарантії їх реалізації є найвищою цінністю і метою суспільства і держави (стаття 2 Конституції Республіки Білорусь)", - йдеться у зверненні, яке публікує портал onliner.by, передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до публікації, про лист повідомив голова президії академії наук Білорусі Володимир Гусаков на зустрічі з директорами інститутів. "Я змушений був сьогодні вас запросити, щоб ви навели порядок у своїх інститутах. Ви повинні знати, чим дихає кожна людина - особливо молодь. Ми пишалися тим, що оновлювалися і набирали молодь. Але вони ж некеровані! Що вони роблять у лабораторіях - ніхто не знає. Уявляєте, "вчені проти насильства". І це почалося з академії наук!" - наводить портал висловлювання Гусакова на зустрічі.

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Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

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