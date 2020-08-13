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Новини
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Долар має бути дешевшим за 30 грн, інфляція - меншою за 10%, - міністр фінансів Марченко

Долар має бути дешевшим за 30 грн, інфляція - меншою за 10%, - міністр фінансів Марченко

Якщо інфляція перевищить 10%, це призведе до зростання ставок за кредитами. Підстав для девальвації гривні до 30 грн/$ немає.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю журналу "Фокус", інформує Цензор.НЕТ.

"Вважаю, що інфляція понад 10% неадекватна, адже потрібно знаходити баланс між бажаннями стимулювати зростання ВВП за рахунок інфляційної складової та запуском кредитування економіки за низькими ставками", - пояснив міністр.

"Нам потрібна інфляція, яка дозволила б створити хороші умови для кредитування, а висока інфляція, навпаки, веде до зростання ставок за кредитами. Тому тут потрібно шукати золоту середину", - додав Марченко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Шмигаль: Курс 30 грн/$1 і особлива емісія грошей з Нацбанком не обговорюються

Інфляція за результатами першого півріччя 2020 року становить 2%. НБУ очікує, що до кінця року вона прискориться до 5%, нагадав голова Мінфіну, наголосивши, що для цього є об'єктивні передумови.

При цьому Марченко зазначив, що не бачить підстав для девальвації гривні до 30 грн/$. "Я не бачу передумов для досягнення курсом такого значення. І не бачу інструментів, за допомогою яких будь-хто може вплинути на рух курсу в цьому напрямку", - сказав міністр фінансів.

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"Більш того, у зв'язку з карантином обсяги імпорту в Україну знизилися на 18%, тоді як експорт впав усього на 6%, що фактично вирівняло платіжний баланс. Тобто відтік валюти з країни зменшився, і це знижує тиск на валютний ринок", - додав він.

Як повідомлялося, затверджений урядом макроекономічний прогноз передбачає інфляцію в 11,6% у 2020 році, курс - 29,5 грн/$.

валюта (2460) гривня (1778) долар (545) інфляція (893) Марченко Сергій (586)


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Топ коментарі
+10
ги..ги..29,98 саме то для зеленої мерзоти
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13.08.2020 19:04 Відповісти
+9
Инфляция, СТОЙ!!! Раз-два!!!...
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13.08.2020 19:05 Відповісти
+9
Долар має бути дешевшим за 30 грн, інфляція - меншою за 10%, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 6585
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13.08.2020 19:18 Відповісти
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"Оснований для девальвации гривны до 30 грн/$ нет."
"не верь ничему, пока это не будет официально опровергнуто" (С)
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13.08.2020 19:04 Відповісти
ги..ги..29,98 саме то для зеленої мерзоти
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13.08.2020 19:04 Відповісти
29.999999 саме то
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13.08.2020 19:08 Відповісти
Ну, если министр финансов Марченко так говорит, значит скоро гривня улетит за 30.
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13.08.2020 19:04 Відповісти
Если взять за основу рассуждения агрессивной толпы, то курс давно уже должен бы быть далеко за 30.
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13.08.2020 19:22 Відповісти
Та его элементарно опустить до 15-ти или держать по 28, если брать баксы по ОВГЗ в долг под любой процент и выкидывать на биржу

Курс - это всего лишь показание градусника НБУ между спросом и предложением на валютном рынке
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13.08.2020 19:27 Відповісти
Для небольшой девальвации фунта Соросу в своё время потребовалось вложить 10 миллиардов, выигрыш составил менее 1 миллиарда, это дело потребовало большой сноровки и оперативности. Не такое это простое дело. Дурень думкою багатіє - піди в супермаркет та придбай собі Монополію для швидкого збагачення
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13.08.2020 19:39 Відповісти
Дятел, ты не учёл, что в описанном мною случае выигрыш не нужен
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13.08.2020 19:43 Відповісти
Опять же, исходя из опыта Сороса, объясни "искусственный" обвал гривни Гонтаревой, который держится 5 лет.
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13.08.2020 19:45 Відповісти
Гонтарева действовала изнутри, а Сорос - Снаружи. и опять же ж, у нищих слуг нет, так что в дальнейшем сам ищи ответі на свои вопросі.
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13.08.2020 20:46 Відповісти
то есть, на курс гривни/доллара влияло не соотношение количества гривни и доллара на рынке в течение дня, а именно тот курс, который установила Гонтарева по итогам торгов на конец дня ?

Тебе часть мозга в каком возрасте вырезали ?
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13.08.2020 20:49 Відповісти
верните Смолия
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13.08.2020 19:04 Відповісти
как показал опыт, даже Смолии при Зе не живут
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13.08.2020 19:28 Відповісти
Инфляция, СТОЙ!!! Раз-два!!!...
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13.08.2020 19:05 Відповісти
та после всего остального ...
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13.08.2020 20:51 Відповісти
а коли буде долар по 8?
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13.08.2020 19:07 Відповісти
Не "коли", а "де". У Туреччині, в Індії наприклад.
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13.08.2020 19:15 Відповісти
В Японии
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13.08.2020 19:23 Відповісти
В Хорватии
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13.08.2020 19:57 Відповісти
там была классная президентша

Долар має бути дешевшим за 30 грн, інфляція - меншою за 10%, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 709
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13.08.2020 20:53 Відповісти
Да,классная деваха , но с ****** на чм по футболу сувенирами обменивалась
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13.08.2020 21:06 Відповісти
бабы именно и рождаются с такими сувенирами, чтобы ими с кем-то обмениваться.

А для серьёзных дел в Хорватии есть начальник Генштаба и служба безопасности
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13.08.2020 21:24 Відповісти
не ну вы еще про 4 килобакса учителям вспомните
Что, не дышишь, зелебобик? А как дышал, как дышал!
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13.08.2020 20:41 Відповісти
Бреше! Нам ще рік назад женщіна трєтяго тисячілєтія сказала, що бакс буде по 100 грн!
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13.08.2020 19:07 Відповісти
Воно тобі нада?
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13.08.2020 19:09 Відповісти
коректируют курс валют
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13.08.2020 19:19 Відповісти
т.е ото по 27,6 как бы еще пока счастье?
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13.08.2020 19:11 Відповісти
Зеленский это преуменьшение обстрелов - видно почерк чекистов на подобные высъры, которые управляют ермаком, зеленским и новым наблюдателем за ними татаровым.Которые реагируют на свою ложь, навязанную зе.
Вы понимаете чтобы контролировать зеленского с предателем ермаков чекисты УСИЛИЛИ КОНТРОЛЬ ТАТАРОВЫМ по линии фсб-диверсанта портнова по делам против украинцев стерненка, черновол, волонтеров, порошенко и др.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ как ЗЕ ИСПОЛНЯЕТ ПРИКАЗЫ ПУТИНА и как фсб учит лгать зе, говоря про АГЕНТА ТАТАРОВА, что опыт не пропьешь.
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13.08.2020 21:54 Відповісти
Якщо зебіли заперечують, то інфляція буде вищою.
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13.08.2020 19:14 Відповісти
Джо Байден в случае избрания президентом назначит вице-президентом женщину,такое произойдет впервые в истории США,ею будет Сенаторша Камалла Гаррис,темнокожая красавица.
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13.08.2020 19:15 Відповісти
Не,ну раз должен,то,конечно,будет
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13.08.2020 19:15 Відповісти
інфляцій, стій - раз, два!
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13.08.2020 19:18 Відповісти
Долар має бути дешевшим за 30 грн, інфляція - меншою за 10%, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 6585
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13.08.2020 19:18 Відповісти
Терри Пратчетта начитался
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13.08.2020 19:26 Відповісти
Инфляция, стой! Ать-два!
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13.08.2020 19:22 Відповісти
щось ви запізнилися, фельдкурате
гляньте через одну вище
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13.08.2020 19:23 Відповісти
А чого ж так вимагали 30 від минулого керівництва НБУ? Навіть примусили Смолія залишити посаду. Зелені просто просякнуті брехнею.
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13.08.2020 19:23 Відповісти
таки гении наши министры экономики.... цены растут на всё, а доляр стоит, потому что перед МВФ надо отчитаться что нищеты у нас нет
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13.08.2020 19:25 Відповісти
Золотая середина давно в офшорах!
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13.08.2020 19:35 Відповісти
Зима должна быть снежной и не больше -10, а лето ттеплым но не жарким.
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13.08.2020 19:38 Відповісти
Зеленський про курс гривні: "Как жить, если у нас бюджет посчитан по курсу 30?" https://biz.censor.net/news/3206995/zelenskiyi_o_kurse_grivni_kak_jit_esli_u_nas_byudjet_poschitan_po_kursu_30
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13.08.2020 19:56 Відповісти
Нас уже начали приучать к мысли о 30 грн за бакс?
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13.08.2020 20:02 Відповісти
Кому он должен?
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13.08.2020 20:17 Відповісти
Зебубікам на замітку: при Пророшенку країною, та її установами керували люди, котрі закінчували інститути, універи, кафедри... та отримували те, що хотіли, те, що мусили - ЗНАННЯ. САМІ!!!! для СЕБЕ, що б жити, працювати, служити.І вони вміли, могли, навіть красти з розумом.
Потім пішло покоління а-ля за метр сала диплом... І все, на цьому освіта закінчувалась. І зараз ця бикота прийшла до влади: без мізків, без хисту, без навичку, без освіти (хоч і з дипломами спеців), без розуму. Навіть пообіцяти нічого не вміють. Одне - нанюхатись, наайкатись, нашинкуватись, напоротись і роздувати щоки, мовляв МИ...
А ви, дурники, оцю гидоту обрали, і стверджуєте далі : " у него нет кАманды и они ему мешают работать!"
Занавіс! Жріть самі це, худоба 73 відсоткова.
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13.08.2020 20:22 Відповісти
"Доллар должен быть дешевле 30 грн - министр финансов Марченко."

слышь ты, доллар! Ты теперь должен самому министру финансов! Ты должен не менее 30 грн!
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13.08.2020 20:35 Відповісти
Зачем в бюджет закладывать доллар по 30 гр?Если можно заложить обьективный курс 25-26 гр.Сейчас дрллар держат от падения.Им не нужен доллар по 20 гр.Если. доллар не держали,то он бы давно откатился к отметке 18-20 гр.Страна переполнена валютой.Гривенной ликвидности нет ни у кого!Даже у олигархов!10 миллионов пенсионер не в состании купить себе даже 20$ в месяц!Еще миллинов 10 это дети и студенты,которые тоже не особо платежеспособны.4.5 миллиона живет и работает за минимальную зарплату.5-6 миллионов на заработках и им валюта не нужна.У них у самих карманы забиты валютой.У олигархов нет столько гривневой ликвидности,чтобы скупать валюту.Коломойский,Ахметов,Пинчук и другие имею колоссальные долговые обязательства перед международными банками и им сейчас не до скупки валюты.И у кого есть такие деьги,чтобы купить миллиар долларов!Это нужно потратить на межбаке 28 миллиардов гривен.Да деньги заходят в Украину в ввиде валюты через овгз.Но эта валюта остается в стране.Затем опять же и выводится нерезидентами.Плюс заробитчане ввозят до 20 миллиардов долларов в год.А им нужна гривна....И т.д.Сейчас пошел тренд на снижение курса.Видно кто- то выводил валюты из страны получив овгз.По этому курс взлетел до 28 гр .Деньги вывели,скупив валюту,и опять началось падение курса.Страна забита валютой под завязку.В ближайшие годы курс будет 24-28 гр.Бизнес не тянет курс выше 28 гр за доллар.
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13.08.2020 21:01 Відповісти
Министр финансов не читал Бюджет?
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13.08.2020 21:04 Відповісти
А Кава, смотрящий за мин. финансов от гауляйтера Украины Ермака (он же агент ФСб по кличке Козырь) согласен?
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13.08.2020 21:45 Відповісти
Это угроза?
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14.08.2020 09:07 Відповісти
 
 