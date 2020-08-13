Долар має бути дешевшим за 30 грн, інфляція - меншою за 10%, - міністр фінансів Марченко
Якщо інфляція перевищить 10%, це призведе до зростання ставок за кредитами. Підстав для девальвації гривні до 30 грн/$ немає.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю журналу "Фокус", інформує Цензор.НЕТ.
"Вважаю, що інфляція понад 10% неадекватна, адже потрібно знаходити баланс між бажаннями стимулювати зростання ВВП за рахунок інфляційної складової та запуском кредитування економіки за низькими ставками", - пояснив міністр.
"Нам потрібна інфляція, яка дозволила б створити хороші умови для кредитування, а висока інфляція, навпаки, веде до зростання ставок за кредитами. Тому тут потрібно шукати золоту середину", - додав Марченко.
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Інфляція за результатами першого півріччя 2020 року становить 2%. НБУ очікує, що до кінця року вона прискориться до 5%, нагадав голова Мінфіну, наголосивши, що для цього є об'єктивні передумови.
При цьому Марченко зазначив, що не бачить підстав для девальвації гривні до 30 грн/$. "Я не бачу передумов для досягнення курсом такого значення. І не бачу інструментів, за допомогою яких будь-хто може вплинути на рух курсу в цьому напрямку", - сказав міністр фінансів.
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"Більш того, у зв'язку з карантином обсяги імпорту в Україну знизилися на 18%, тоді як експорт впав усього на 6%, що фактично вирівняло платіжний баланс. Тобто відтік валюти з країни зменшився, і це знижує тиск на валютний ринок", - додав він.
Як повідомлялося, затверджений урядом макроекономічний прогноз передбачає інфляцію в 11,6% у 2020 році, курс - 29,5 грн/$.
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"не верь ничему, пока это не будет официально опровергнуто" (С)
Курс - это всего лишь показание градусника НБУ между спросом и предложением на валютном рынке
Тебе часть мозга в каком возрасте вырезали ?
А для серьёзных дел в Хорватии есть начальник Генштаба и служба безопасности
Что, не дышишь, зелебобик? А как дышал, как дышал!
Вы понимаете чтобы контролировать зеленского с предателем ермаков чекисты УСИЛИЛИ КОНТРОЛЬ ТАТАРОВЫМ по линии фсб-диверсанта портнова по делам против украинцев стерненка, черновол, волонтеров, порошенко и др.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ как ЗЕ ИСПОЛНЯЕТ ПРИКАЗЫ ПУТИНА и как фсб учит лгать зе, говоря про АГЕНТА ТАТАРОВА, что опыт не пропьешь.
гляньте через одну вище
Потім пішло покоління а-ля за метр сала диплом... І все, на цьому освіта закінчувалась. І зараз ця бикота прийшла до влади: без мізків, без хисту, без навичку, без освіти (хоч і з дипломами спеців), без розуму. Навіть пообіцяти нічого не вміють. Одне - нанюхатись, наайкатись, нашинкуватись, напоротись і роздувати щоки, мовляв МИ...
А ви, дурники, оцю гидоту обрали, і стверджуєте далі : " у него нет кАманды и они ему мешают работать!"
Занавіс! Жріть самі це, худоба 73 відсоткова.
слышь ты, доллар! Ты теперь должен самому министру финансов! Ты должен не менее 30 грн!