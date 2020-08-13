Кулеба і його німецький колега Маас обговорили події в Білорусі та перспективи зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і його німецький колега Хайко Маас у телефонній розмові обговорили ситуацію в Білорусі, перспективи зустрічі міністрів нормандської четвірки, а також боротьбу з поширенням COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба МЗС України.
"Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Дмитро Кулеба повідомив Хайко Маасу про режим повного і всеосяжного припинення вогню, завдяки якому вже понад два тижні немає загиблих і поранених у бою українських військових. Міністри погодилися, що постійне припинення вогню в зоні ООС здатне створити передумови для подальшого мирного врегулювання", - сказано в повідомленні.
Так, глави МЗС України та Німеччини обговорили перспективи контактів на рівні міністрів нормандської четвірки і погодилися, що така зустріч чотирьох міністрів вкрай необхідна в найближчі місяці.
Крім цього, зазначають, що Кулеба і Маас обмінялися думками про ситуацію в Білорусі.
"Глава МЗС України поінформував німецького колегу про затримання білоруською владою двох українських правозахисників громадської організації "Схід SOS" Євгена Васильєва та Костянтина Реуцького. Міністри домовилися підтримувати зв'язок щодо цієї ситуації", - додали в МЗС.
Також міністри обговорили ситуацію з поширенням COVID-19 в Україні. Кулеба подякував німецькому колезі за готовність уряду ФРН надати Україні 18 апаратів штучної вентиляції легенів.
"Глава МЗС України подякував німецькому колезі за прийняте запрошення відвідати Україну у важливий день для нашої країни - День незалежності", - йдеться в повідомленні.
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"Россия начала операцию по вторжению в Беларусь, все сделают "красиво"", - видео
https://www.dialog.ua/opinion/213210_1597330195
В редакцию https://www.dialog.ua Диалог.UA обратился житель Беларуси, который предпочитает не разглашать своего имени. Наш собеседник имеет связи во внутренних органах, склонность к аналитике и обладает неподтвержденной информацией, которая, по его мнению, делает ясным и понятным цель и последствия происходящего кризиса.
К слову, один из знакомых нашего источника общался со своим приятелем в ГРУ, и тот уверенно сказал, что Беларусь и Россия скоро будут одной страной, поэтому не стоит переживать и оказывать сопротивление.
Меня вот тоже сразу удивило, что Лукашенко написал себе 80%, а не 62 к примеру...
Теперь понятна цель - раздраконить общество..
Там видео - посмотри..
Меня оно убедило..
Есть старый бородатый анекдот: Штирлиц перешёл советско-польскую границу незаметно ночью. Об этом он узнал из утренних польских газет.
Вот это видео-из того же разряда (это я даже не говорю о том, что какой-то разведчик/контрразведчик спокойно сливает инфу на ётуб по секрету всему свету).
осталось несколько дней посмотреть что случится...
я думаю, что случится АННЕКСИЯ
и да, - белорусы пишут что Лука не появлялся нигде уже 4 дня...
До выходных тут осталось всего ничего, можно и подождать.
Насчёт луки я как раз не удивлён: это только в кино полководец сражается в общем строю, в реальности держиться от места битвы подальше, бережёт свою драгоценную жизнь.
- Лукашенко, стремящийся любой ценой сохранить власть для себя
- Беларуское общество, пытающееся скинуть диктатора, чтобы сделать страну европейской;
- Путин, заинтересованный в том, чтобы сохранить Лукашенко у власти, максимально ослабив и изолировав его.
Поэтому - только убрав Луку, Беларусь НЕ сможет отстоять свою независимость. (с)