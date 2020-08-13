Кулеба і його німецький колега Маас обговорили події в Білорусі та перспективи зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і його німецький колега Хайко Маас у телефонній розмові обговорили ситуацію в Білорусі, перспективи зустрічі міністрів нормандської четвірки, а також боротьбу з поширенням COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба МЗС України.

"Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Дмитро Кулеба повідомив Хайко Маасу про режим повного і всеосяжного припинення вогню, завдяки якому вже понад два тижні немає загиблих і поранених у бою українських військових. Міністри погодилися, що постійне припинення вогню в зоні ООС здатне створити передумови для подальшого мирного врегулювання", - сказано в повідомленні.

Так, глави МЗС України та Німеччини обговорили перспективи контактів на рівні міністрів нормандської четвірки і погодилися, що така зустріч чотирьох міністрів вкрай необхідна в найближчі місяці.

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Крім цього, зазначають, що Кулеба і Маас обмінялися думками про ситуацію в Білорусі.

"Глава МЗС України поінформував німецького колегу про затримання білоруською владою двох українських правозахисників громадської організації "Схід SOS" Євгена Васильєва та Костянтина Реуцького. Міністри домовилися підтримувати зв'язок щодо цієї ситуації", - додали в МЗС.

Також міністри обговорили ситуацію з поширенням COVID-19 в Україні. Кулеба подякував німецькому колезі за готовність уряду ФРН надати Україні 18 апаратів штучної вентиляції легенів.

"Глава МЗС України подякував німецькому колезі за прийняте запрошення відвідати Україну у важливий день для нашої країни - День незалежності", - йдеться в повідомленні.

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