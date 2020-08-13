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Новини
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Кулеба і його німецький колега Маас обговорили події в Білорусі та перспективи зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки"

Кулеба і його німецький колега Маас обговорили події в Білорусі та перспективи зустрічі глав МЗС країн

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і його німецький колега Хайко Маас у телефонній розмові обговорили ситуацію в Білорусі, перспективи зустрічі міністрів нормандської четвірки, а також боротьбу з поширенням COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба МЗС України.

"Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Дмитро Кулеба повідомив Хайко Маасу про режим повного і всеосяжного припинення вогню, завдяки якому вже понад два тижні немає загиблих і поранених у бою українських військових. Міністри погодилися, що постійне припинення вогню в зоні ООС здатне створити передумови для подальшого мирного врегулювання", - сказано в повідомленні.

Так, глави МЗС України та Німеччини обговорили перспективи контактів на рівні міністрів нормандської четвірки і погодилися, що така зустріч чотирьох міністрів вкрай необхідна в найближчі місяці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна ухвалить рішення про реакцію на результати виборів у Білорусі після їх офіційного оголошення, - Кулеба

Крім цього, зазначають, що Кулеба і Маас обмінялися думками про ситуацію в Білорусі.

"Глава МЗС України поінформував німецького колегу про затримання білоруською владою двох українських правозахисників громадської організації "Схід SOS" Євгена Васильєва та Костянтина Реуцького. Міністри домовилися підтримувати зв'язок щодо цієї ситуації", - додали в МЗС.

Також міністри обговорили ситуацію з поширенням COVID-19 в Україні. Кулеба подякував німецькому колезі за готовність уряду ФРН надати Україні 18 апаратів штучної вентиляції легенів.

"Глава МЗС України подякував німецькому колезі за прийняте запрошення відвідати Україну у важливий день для нашої країни - День незалежності", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маас сьогодні зустрінеться з Лавровим, говоритимуть і про Україну: "Ми хочемо, щоб Росія розуміла свою відповідальність"

Німеччина (7523) МЗС (4205) Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526) Гайко Маас (201)


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Топ коментарі
+5
Кулеба и его немецкий коллега Маас обсудили события в Беларуси и перспективы встречи глав МИД старн "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 9804
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13.08.2020 19:13 Відповісти
+2
Почитал. Фтопку. На кого, кроме соевых, это расчитано?

В редакцию https://www.dialog.ua Диалог.UA обратился житель Беларуси, который предпочитает не разглашать своего имени. Наш собеседник имеет связи во внутренних органах, склонность к аналитике и обладает неподтвержденной информацией, которая, по его мнению, делает ясным и понятным цель и последствия происходящего кризиса.

К слову, один из знакомых нашего источника общался со своим приятелем в ГРУ, и тот уверенно сказал, что Беларусь и Россия скоро будут одной страной, поэтому не стоит переживать и оказывать сопротивление.
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13.08.2020 19:32 Відповісти
+2
Кулеба і його німецький колега Маас обговорили події в Білорусі та перспективи зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 8127Кулеба і його німецький колега Маас обговорили події в Білорусі та перспективи зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 7899
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13.08.2020 19:34 Відповісти
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13.08.2020 19:08 Відповісти
Кулеба и его немецкий коллега Маас обсудили события в Беларуси и перспективы встречи глав МИД старн "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 9804
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13.08.2020 19:13 Відповісти
Та сторона...прекратить стреллять...посередине...абырвалг.
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13.08.2020 19:21 Відповісти
Звонок другу.
«Алєксандр Грігорьєвіч....»
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13.08.2020 19:23 Відповісти
Кулеба і його німецький колега Маас обговорили події в Білорусі та перспективи зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 559
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13.08.2020 19:41 Відповісти
Кулебі респект.
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13.08.2020 19:20 Відповісти
https://twitter.com/Dialog_UA

вот и фсе..

https://twitter.com/Dialog_UA Диалог.UA

https://twitter.com/Dialog_UA @Dialog_UA


"Россия начала операцию по вторжению в Беларусь, все сделают "красиво"", - видео
https://www.dialog.ua/opinion/213210_1597330195

Кулеба і його німецький колега Маас обговорили події в Білорусі та перспективи зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 8625
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13.08.2020 19:21 Відповісти
Почитал. Фтопку. На кого, кроме соевых, это расчитано?

В редакцию https://www.dialog.ua Диалог.UA обратился житель Беларуси, который предпочитает не разглашать своего имени. Наш собеседник имеет связи во внутренних органах, склонность к аналитике и обладает неподтвержденной информацией, которая, по его мнению, делает ясным и понятным цель и последствия происходящего кризиса.

К слову, один из знакомых нашего источника общался со своим приятелем в ГРУ, и тот уверенно сказал, что Беларусь и Россия скоро будут одной страной, поэтому не стоит переживать и оказывать сопротивление.
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13.08.2020 19:32 Відповісти
https://censor.net/user/235566 - пропущу твою глупость про соевых, зебилов и тд..

Меня вот тоже сразу удивило, что Лукашенко написал себе 80%, а не 62 к примеру...
Теперь понятна цель - раздраконить общество..
Там видео - посмотри..
Меня оно убедило..
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13.08.2020 19:43 Відповісти
Ну не мог он написать себе 17%.
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13.08.2020 19:59 Відповісти
Слушай, но это же смешно: под статичную картинку лука+пуйло какой-то неведомый парняга чего-то там говорит. Ни кто он, ни что он неизвестно.
Есть старый бородатый анекдот: Штирлиц перешёл советско-польскую границу незаметно ночью. Об этом он узнал из утренних польских газет.
Вот это видео-из того же разряда (это я даже не говорю о том, что какой-то разведчик/контрразведчик спокойно сливает инфу на ётуб по секрету всему свету).
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13.08.2020 20:17 Відповісти
ну ОК..
осталось несколько дней посмотреть что случится...
я думаю, что случится АННЕКСИЯ
и да, - белорусы пишут что Лука не появлялся нигде уже 4 дня...
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13.08.2020 20:22 Відповісти
Согласен. В крайнем случае плюнешь мне текстом в мордас, если я ошибся
До выходных тут осталось всего ничего, можно и подождать.
Насчёт луки я как раз не удивлён: это только в кино полководец сражается в общем строю, в реальности держиться от места битвы подальше, бережёт свою драгоценную жизнь.
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13.08.2020 20:32 Відповісти
В Беларуси сейчас борются три силы, 2 и 3 сила играют против Беларуси :
- Лукашенко, стремящийся любой ценой сохранить власть для себя
- Беларуское общество, пытающееся скинуть диктатора, чтобы сделать страну европейской;
- Путин, заинтересованный в том, чтобы сохранить Лукашенко у власти, максимально ослабив и изолировав его.
Поэтому - только убрав Луку, Беларусь НЕ сможет отстоять свою независимость. (с)
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13.08.2020 19:27 Відповісти
Кулеба і його німецький колега Маас обговорили події в Білорусі та перспективи зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 4300
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13.08.2020 19:28 Відповісти
Кулеба- зрадник. Зрадникам не місце в МЗС.
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13.08.2020 19:34 Відповісти
Кулеба і його німецький колега Маас обговорили події в Білорусі та перспективи зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 8127Кулеба і його німецький колега Маас обговорили події в Білорусі та перспективи зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 7899
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13.08.2020 19:34 Відповісти
Маас …..с Лавровым будут говорить и об Украине.11.08.20./ Лакей путинской курвы-кагэбэшницы Меркель жаловался Лаврову на США. Успел ли он пожаловаться Лаврову на Украину, не известно.
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13.08.2020 19:38 Відповісти
На их месте вообще игнор лукешу! Можно и в Литве встретиться!
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13.08.2020 19:55 Відповісти
Маас це німватнік.
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13.08.2020 20:17 Відповісти
"Украинский воин Сергей Похович погиб 13 августа в результате подрыва",- "Кулеба сообщил Хайко Маасу о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня, благодаря которому уже более двух недель нет (!!!) погибших и раненых в бою украинских военных."
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14.08.2020 01:52 Відповісти
 
 