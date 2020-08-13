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Новини Силовики
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У Дніпрі ліквідовано конвертцентр зі щомісячним оборотом 500 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України блокувала в Дніпрі діяльність конвертаційного центру з оборотом майже півмільярда гривень щомісяця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У Дніпрі ліквідовано конвертцентр зі щомісячним оборотом 500 млн грн, - СБУ 01

За попередніми даними слідства, організатори "конверту" проводили незаконні фінансові операції на території Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Київської та Запорізької областей.

На замовлення "клієнтів", у тому числі представників державних підприємств, ділки переводили кошти в готівку для мінімізації податкових платежів і виведення грошей у тіньовий обіг. Також фігуранти надавали "послуги" з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Для цього вони використовували низку підконтрольних комерційних структур, у тому числі за кордоном. За кожну нелегальну операцію організатори схеми отримували відсоток, який залежав від суми угоди.

У Дніпрі ліквідовано конвертцентр зі щомісячним оборотом 500 млн грн, - СБУ 02

Дивіться також: СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з щомісячним обігом у 400 млн. ФОТО

"Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілях фігурантів правоохоронці виявили кілька сотень печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, флеш-носії та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, а також понад мільйон готівки в гривневому еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

У Дніпрі ліквідовано конвертцентр зі щомісячним оборотом 500 млн грн, - СБУ 03

У рамках кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності винних осіб. Вживаються заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків фіктивних структур і відшкодування збитків державі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ припинила діяльність в Одеській області конвертаційного центру з оборотом в 500 млн грн. ФОТОрепортаж

Дніпро (3323) конвертцентр (257) Правоохоронні органи (2709) СБУ (13061) силовики (2515)


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Топ коментарі
+3
В Днепре ликвидирован конверцентр с ежемесячным оборотом 500 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2703
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13.08.2020 19:29 Відповісти
+2
Более 1 миллиона гривень, это 1000001 или 1999999.
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13.08.2020 19:32 Відповісти
+1
В Киеве каждый день появляются ложные обменники валют: при попытке обменять большую сумму, деньги у клиента попросту крадут, после чего, обменник естественно исчезает.
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13.08.2020 19:29 Відповісти
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В Днепре ликвидирован конверцентр с ежемесячным оборотом 500 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2703
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13.08.2020 19:29 Відповісти
В Киеве каждый день появляются ложные обменники валют: при попытке обменять большую сумму, деньги у клиента попросту крадут, после чего, обменник естественно исчезает.
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13.08.2020 19:29 Відповісти
ну должни же зеление на чтото жить
а то щас у коломйши напряженка
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13.08.2020 19:31 Відповісти
Ярославского экономического фсб-диверсанта посадить по 111 за срыв разработок новых сау и мтлб на хтз. Также притянуть виновных, кто саботирует производство ракет ОТРК гром-2 для всу и украины
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13.08.2020 21:23 Відповісти
СБУ ликвидировали, что бы открыть новый
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13.08.2020 19:31 Відповісти
Более 1 миллиона гривень, это 1000001 или 1999999.
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13.08.2020 19:32 Відповісти
Это как дети, знаешь, "я умею считать до десяти!" - "а я до ста!" -- так вот зелебобики более одного миллиона считать не научились.
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13.08.2020 20:27 Відповісти
"много, дуже много" денех
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13.08.2020 20:27 Відповісти
вопрос не в том ликвидирован или нет, вопрос в том кто крышует?..
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13.08.2020 19:49 Відповісти
УРУСКИЙ ДИВЕРСАНТ - ЗАДАЧА КОТОРОГО УНИЧТОЖИТЬ РАКЕТОСТРОЕНИЕ и все остальное чтобы кацапы потом говорили что украина того или иного военного продукта никогда не делала(буи, подводные радары и тп). Под видом "втратили оборонну складову" их уничтожить. Но украине нужно их восстанавливать. Например для контроля и противовеса подлодок кацов в черном море.
Они тоже пускают ракеты термиты в окно ап.А защиты итак обосранного зе нет с атак с моря.
Уруского задача это все уничтожить.
Уруский это экономический фсб-диверсант как и ярославский, который ворует и уничтожает моторсич под видом "китайские инвестиции".
Уруский собирается уничтожить предприятия которые упали, но в которые производили очень мощные механизмы для оборонки. Эта тварь под видом реформы хочет все уничтожить.Понасталять в упревлении своих кацапов.
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13.08.2020 21:21 Відповісти
без поддержки власти кнверт невозможен))
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13.08.2020 19:58 Відповісти
судя по количеству печатей можно представить масштаб паразитирования экономики, никто ничего не делает, просто гоняют бумажки с нулями через фирмы однодневки и обналичивают за проценты...служат концу ..."эпохи бедности"
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13.08.2020 20:12 Відповісти
самое тоскливое, что главному любителю оффшоров, владельцу кипрской Green Family Ltd ничего не предъявят. Какже-с, царя не можна трогать-с, он же царь
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13.08.2020 20:31 Відповісти
Верните вебмани и другие платежные системы!Специально все заблокировали,тем более все эти платежные системы платили налоги,а натыкали своих подпольных конвертцентров.Которые ни копейки денег не платят в бюджет!
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13.08.2020 20:44 Відповісти
Уже 28 лет с ними борятся. "Конверты" непобедимы.
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13.08.2020 21:43 Відповісти
 
 