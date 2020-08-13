У Дніпрі ліквідовано конвертцентр зі щомісячним оборотом 500 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України блокувала в Дніпрі діяльність конвертаційного центру з оборотом майже півмільярда гривень щомісяця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, організатори "конверту" проводили незаконні фінансові операції на території Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Київської та Запорізької областей.

На замовлення "клієнтів", у тому числі представників державних підприємств, ділки переводили кошти в готівку для мінімізації податкових платежів і виведення грошей у тіньовий обіг. Також фігуранти надавали "послуги" з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Для цього вони використовували низку підконтрольних комерційних структур, у тому числі за кордоном. За кожну нелегальну операцію організатори схеми отримували відсоток, який залежав від суми угоди.

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"Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілях фігурантів правоохоронці виявили кілька сотень печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, флеш-носії та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, а також понад мільйон готівки в гривневому еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

У рамках кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності винних осіб. Вживаються заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків фіктивних структур і відшкодування збитків державі.

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