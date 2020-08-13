Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,5%, ОПЗЖ - 18,3%, ЄС - 18,1%, "Батьківщина" - 10,4%, "Сила і честь" - 6,5% - опитування Центру Разумкова і "Соцісу". ІНФОГРАФІКА

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в липні цього року, то прохідний бар'єр подолали б 5 партій.

Про це свідчать результати опитування, проведеного "Соцісом" і Центром Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

Рейтинг очолює партія "Слуга народу" - її підтримали б 25,5% тих, хто визначився і точно пішов голосувати. За нею практично з однаковою підтримкою йдуть "Опозиційна платформа - За життя" (18,3%) і "Європейська солідарність" (18,1%). Також прохідний бар'єр подолали б партії: "Батьківщина" - 10,4% та "Сила і честь" - 6,5%. Інші партії набирають менш як 3% голосів.

Також на Цензор.НЕТ: До другого туру знову вийшли б Зеленський і Порошенко, - опитування Центру Разумкова і "Соцису". ІНФОГРАФІКА

Дослідження проводилося з 21 по 28 липня. Було опитано 4 тис. респондентів у віці старше 18 років. Інформація збиралася шляхом проведення інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Результати представляють населення України за винятком непідконтрольних територій АР Крим, частини Донецької і Луганської областей.



