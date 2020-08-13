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Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,5%, ОПЗЖ - 18,3%, ЄС - 18,1%, "Батьківщина" - 10,4%, "Сила і честь" - 6,5% - опитування Центру Разумкова і "Соцісу". ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій:

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в липні цього року, то прохідний бар'єр подолали б 5 партій.

Про це свідчать результати опитування, проведеного "Соцісом" і Центром Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

Рейтинг очолює партія "Слуга народу" - її підтримали б 25,5% тих, хто визначився і точно пішов голосувати. За нею практично з однаковою підтримкою йдуть "Опозиційна платформа - За життя" (18,3%) і "Європейська солідарність" (18,1%). Також прохідний бар'єр подолали б партії: "Батьківщина" - 10,4% та "Сила і честь" - 6,5%. Інші партії набирають менш як 3% голосів.

Також на Цензор.НЕТ: До другого туру знову вийшли б Зеленський і Порошенко, - опитування Центру Разумкова і "Соцису". ІНФОГРАФІКА

Дослідження проводилося з 21 по 28 липня. Було опитано 4 тис. респондентів у віці старше 18 років. Інформація збиралася шляхом проведення інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Результати представляють населення України за винятком непідконтрольних територій АР Крим, частини Донецької і Луганської областей.

Рейтинг партій: Слуга народу - 25,5%, ОПЗЖ - 18,3%, ЄС - 18,1%, Батьківщина - 10,4%, Сила і честь - 6,5% - опитування Центру Разумкова і Соцісу 01
Рейтинг партій: Слуга народу - 25,5%, ОПЗЖ - 18,3%, ЄС - 18,1%, Батьківщина - 10,4%, Сила і честь - 6,5% - опитування Центру Разумкова і Соцісу 02

рейтинг (1668) Центр Разумкова (209) СОЦИС (69) Батьківщина (587) Слуга народу (2822) Сила і Честь (35) Європейська Солідарність (1093) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


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Топ коментарі
+46
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 25,5%, ОПЗЖ - 18,3%, ЕС - 18,1%, "Батькивщина" - 10,4%, "Сила и честь" - 6,5% - опрос Центра Разумкова и "Социса". ИНФОГРАФИКА - Цензор.НЕТ 8342
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13.08.2020 19:36 Відповісти
+27
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,5%, ОПЗЖ - 18,3%, ЄС - 18,1%, "Батьківщина" - 10,4%, "Сила і честь" - 6,5% - опитування Центру Разумкова і "Соцісу" - Цензор.НЕТ 6531
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13.08.2020 19:42 Відповісти
+25
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,5%, ОПЗЖ - 18,3%, ЄС - 18,1%, "Батьківщина" - 10,4%, "Сила і честь" - 6,5% - опитування Центру Разумкова і "Соцісу" - Цензор.НЕТ 8301
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13.08.2020 20:14 Відповісти
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Быдла безмозглого в Украине ещё много.
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13.08.2020 19:58 Відповісти
Зебилов по осени считают.
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13.08.2020 19:58 Відповісти
Порошенкообразных уже сосчтали.
Маловато будет. Старайтесь вонять и гадить ещё яроснее. Это же ваша суть.
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13.08.2020 20:06 Відповісти
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,5%, ОПЗЖ - 18,3%, ЄС - 18,1%, "Батьківщина" - 10,4%, "Сила і честь" - 6,5% - опитування Центру Разумкова і "Соцісу" - Цензор.НЕТ 6458
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13.08.2020 20:08 Відповісти
Рейтинг ублюбдков КГБшных в холодильник не положишь и на хлеб не намажесь...КРАСНОПУЗЫЕ дебилы... август 1991 года и распад ССР не забыли,а пустые полки магазинов???Бараны... АВГУСТ пришел...
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13.08.2020 19:58 Відповісти
А куда подевались новости о КОРОНАВИРУСЕ?))) Его уже нету?))
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13.08.2020 20:00 Відповісти
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1GfIkkgwCZFKwxsrHZjqYqXkzRIHcDXpH8gr6h31tz_EBZBCMt8ldchs4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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13.08.2020 20:11 Відповісти
Він хутко зник.
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13.08.2020 22:25 Відповісти
Липовые рейтинги, липовые опросы, липовые партии. Одни проблемы настоящие.
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13.08.2020 20:00 Відповісти
Мда, а если учесть, что есть некая родственная связь между разумковыми из этого "центра" и этих самых "слуг", то как-то сомнения берут меня. Думаю, что 25% за слуг - притянуто за уши. По факту их проклинают даже вчерашние зелебобики, которые рьяно хотели разогнать парламент и понавыбирать фотографов и домохозяек в законодатели.
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13.08.2020 20:05 Відповісти
Чергова маніпуляційна туфта.
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13.08.2020 22:25 Відповісти
Смешко то шо ? Лиса реінкарнація ах какого полковника ?
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13.08.2020 20:05 Відповісти
Фейковый Вирус у Путлера в башке тупой...
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13.08.2020 20:05 Відповісти
Не взирая на белорусь, в Украине быдла совкового не уменьшается, антиукраинское, пропутлеровское опзжо поддерживает больше, чем проукраинский "Голос", если рейтинги правдивые, очевидно кремлевский мясник в Украине, где он убивает украинцев, уважаемый, значит совковое рабство глубоко в генах.
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13.08.2020 20:06 Відповісти
СПЕЦОПЕРЦИЯ КАПИТУЛЯЦИЯ. 3.5 путина против 0.5 украины.
Пут скрытно вместе с тараном и ермаком провели спецоперацию по уводу добробатов с передовой, отвели оружие, создали дефицит боеприпасов. Сделали с зеленским насильную капитулаяцию под видом примирения. Все консервы завизжали "лишьбынебыловойны" по всему зомбоящику и подконтрольных путину и фсб зми. Теперь они работают по подготовке к тотальной капитуляции украины в НОРМАНСКОМ ФОРМАТЕ.
Где будут
1. Путин со всем чекистким игом.
2. Меркель = путин
3. Макрон = путин
4. Зеленский с путин предателями.
Готовят почву обмана с представителями и стряпают подготовку всем лживых документов, нагибают в ес всех кто не нагибается. У пута на войны деньги окончились, нужно срочно всех капитулировать обманами и работой чекистов ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ. Пут и чекисты ганяют зебыла по 100км по фронту, информавесы разные(взрыв, каталки зебила по фронту) используют и тд. для отвода глаз.

Готовимся к "КАПИТУЛЯЦИИ" Зеленского, где до 24 числа в украине должен быть временным президентом разумков с новыми перевыборами пети порошенка. Чекистов в ап стало СЛИШКОМ МНОГО - ермак, татаров о. смотрящий за аваковым и ермаком и зе от козака, таран а. минобороны.

Зебил в интересах украины ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ.
1. Уволить фсб-агентуру ермака, смотрящего от фсб-портнова татарова за ап, мвд и тупой венедиктовой.
2. Уничтожить экономического диверсанта ярославского и выслать его с украины.Пут решил что ему везет с ним.Он и давит по его направлению.
3. УБрать ТАРАН - агента фсб с должности минобороны, а поставить проукраинского на 100%.Хомчак 3 дня был у кацапов, что оно там подписало неизвестно, но его после этого поставили на всу.И теперь оно мукает что кацапы скажут. Тоже убрать.
4. Уруский как с высокими агентурными рисками, который проходил стажировку диверсанта в кацап прикрытии компании- с не имеет права подходить на 100 км к ракетной промышленности - лучу. Пусть докажет и сделает новые танки оплот и патронное производство.
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13.08.2020 21:59 Відповісти
Порохоботы! Все класс! Раша24 изошлась на гамно поливая Пороха! Значит рейтинг зашкаливает. Мертветчук что-то втирал про пленки, в надежде, что кто-то сглотнет...
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13.08.2020 20:07 Відповісти
Если бы от выборов хоть что-то зависело, нам бы не позволили в них участвовать.
https://socratify.net/quotes/mark-tven Марк Твен
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13.08.2020 20:08 Відповісти
Лукашенко 80 %,Путлер Обнулятер 78 %.....,Зеля отстал 73 %.... лично я верю что эти рейтинги наритсованы в Москве... у Пороха были скромные 54 %...так кто Гитлер в итоге ?
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13.08.2020 20:11 Відповісти
у пороха были скромные 25)
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13.08.2020 20:17 Відповісти
на выборах было 54 именно их я написал в %
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13.08.2020 20:23 Відповісти
У Зеленского были реальные 73%. Не зря Порошенко с введением липового военного положения хотел отменить выборы
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13.08.2020 21:42 Відповісти
Жаль не отменил. Благодаря Ему ты теперь свою пасть пользованную открывать можешь
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13.08.2020 21:49 Відповісти
У тебя склероз. Люди не дали Порошенку сделать это. Судя по пленкам Деркача, все мировые лидеры четко поняли, зачем Порошенко устроил провокацию
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13.08.2020 22:00 Відповісти
Ага, кроме Морского трибунала.
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13.08.2020 22:29 Відповісти
Все мировып лидпры это твой ***** и скабеева? Пруфы Билли
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13.08.2020 22:59 Відповісти
Для тих кому Порох до сих пір в штани сере.Довийобуєтесь шо будете між шарієм і бойко вибирать,долбойоби.(з ******** все ясно і так)
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13.08.2020 20:11 Відповісти
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,5%, ОПЗЖ - 18,3%, ЄС - 18,1%, "Батьківщина" - 10,4%, "Сила і честь" - 6,5% - опитування Центру Разумкова і "Соцісу" - Цензор.НЕТ 7842
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13.08.2020 20:12 Відповісти
Той мужчина бiльше на БАРИГУ схожий.
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13.08.2020 20:15 Відповісти
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,5%, ОПЗЖ - 18,3%, ЄС - 18,1%, "Батьківщина" - 10,4%, "Сила і честь" - 6,5% - опитування Центру Разумкова і "Соцісу" - Цензор.НЕТ 9376
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13.08.2020 20:19 Відповісти
Так там и написано...зеленский...барыга который барыжит своими киноподелками в паРаше...
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13.08.2020 20:36 Відповісти
Не,,то Порох своих поросят гонит.
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16.08.2020 16:16 Відповісти
ОПЗЖ-офіс презедента зелених жоп?
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13.08.2020 20:13 Відповісти
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,5%, ОПЗЖ - 18,3%, ЄС - 18,1%, "Батьківщина" - 10,4%, "Сила і честь" - 6,5% - опитування Центру Разумкова і "Соцісу" - Цензор.НЕТ 8301
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13.08.2020 20:14 Відповісти
Тебе привиделось. А вот посмотри порошенковский каналы Кривой, 5, 4, Эспресо и Медведчуковские 112б зик, НьюсВан, так они совместно и согласованно мочат Зеленского
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13.08.2020 21:45 Відповісти
Зе мочится само. Каждый день. Причем вам,дебилам в глаза.
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13.08.2020 21:51 Відповісти
Ты ещё забыл голос вакарчука.
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13.08.2020 21:46 Відповісти
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13.08.2020 20:14 Відповісти
Чому я кацахола не бачу останнім часом?
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13.08.2020 20:14 Відповісти
Ну що б досліджували наші якбитологи, якби вибори взагалі не проводились...
Папєрєдні мандаті представники успішно обійшлись без виборів, навіть не маючи легітимної правлячої більшості, а що потрібно нинішнім, щоб вони самопішли на чергові позачергові?
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13.08.2020 20:15 Відповісти
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,5%, ОПЗЖ - 18,3%, ЄС - 18,1%, "Батьківщина" - 10,4%, "Сила і честь" - 6,5% - опитування Центру Разумкова і "Соцісу" - Цензор.НЕТ 2907
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13.08.2020 20:16 Відповісти
ОПЗЖопа набирає більше ЄС, а петуШарій більше Голоса...
Чи може бути у такої країни майбутнє?!
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13.08.2020 20:16 Відповісти
Цілком. Питання лише скільки у України і її виборців це займе часу. Майдани в Україні відмінити ніяк не вийде. Як влучно висловився один із політиків: "Україна - це не Росія".
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13.08.2020 20:42 Відповісти
Да, но без вас.
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13.08.2020 21:31 Відповісти
У вас с ваней сулимой не один папаша? Оба ,кроме лозунгов с медведчуковских каналов другими словами и фразами не владеете.
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13.08.2020 21:53 Відповісти
Рейтинги посыпаться медным тазом 3 ноября,когда станет ясно Джо Байден президент США Зелемойские приготовиться....
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13.08.2020 20:16 Відповісти
Вся та шобла знаходиться в опозиції до Порошенка і ЄС. всі без виключення вважають своїм ворогом саме Порошенка. тому притомний і розумний патріот має підтримати саме Пороха. Порох - сила і впевненість в правильному щляху для України.
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13.08.2020 20:16 Відповісти
Фактично Порошенко і ЄС - єдина в Україні проукраїнська сила. Все інше - прорусняве гівно.
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13.08.2020 20:17 Відповісти
У лукашенко также рейтинг 80%
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13.08.2020 20:17 Відповісти
Медиамагнаты идут ноздря в ноздрю на паплюженнни Президента.Но 6е чуство мне в очередной раз подсказывает,что рояль в кустах Аваков снова ко му-то шоколадную свинью подложит. И во втором туре президентских выборов будут Бойко и Зе.И кому уйдут голоса проигравших?.Даже боюсь думать об этом!
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13.08.2020 20:19 Відповісти
Завод Белаз президент Белоруси........без Рейтинга остановлен Бацька умотал в Мавзолей чЛенина каяться....
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13.08.2020 20:21 Відповісти
ПРАВДА сегодня ЭТО РОСКОШЬ.
Что такое ЧЕКИСТКОЕ ИГО.
Ъло поджигает белорусь с двух сторон заливая бензином обе стороны, чтобы ввести официально войска.
С одной стороны ватные кацапы бастуют(с гастролерами с преднистровья как на донбассе), с другой лукашенко попросил на помощь кацапский омон, который специально усугубляет ситуацию мочит протестующих. А дурачки белорусы под кацапами гастролерами на увеличение агрессии отвечают увеличенной агрессией со своей стороны. И так с 2 сторон ком нарастает и нарастает.
До тех пор пока все не зальют кровью или лукашенко официально не запросит введение войск в белорусь. И тогда придет ****** белорусии.
Ълу понравилась подобная спецоперация с желтыми жилетами - ИСПОЛЬЗОВАТЬ имитацию ДЕМОКРАТИИ ДЛЯ ЗАХВАТА ТЕРРИТОРИЙ.
теперь находится на острие лезвия - поймать ее будет только сложнее и сложнее, так как между 99.99 и 100 расстояние в целую вечность.
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13.08.2020 21:43 Відповісти
Как прочитаешь ОПЗЖ, так пчёлки представляются.
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13.08.2020 20:26 Відповісти
Украина еще не доросла до Порошенко...,лет через 20 мож и доростет....Белорусь быстрее станет нак ноги....,там всего 10 млн. населения...им проще войти в НАТО и ЕС....
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13.08.2020 20:26 Відповісти
Є така думка...кажуть, що Україна надто велика, щоб у ЄС та НАТО вступати...тому треба відсотків дев'яносто Росії віддати...
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13.08.2020 20:31 Відповісти
Звонок Бай де ну - привет, мы всё сделали... Каким боком тут ЕСоюз и раша?
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13.08.2020 21:33 Відповісти
Да, Порошенко с типа реструктуризацией долга сдал Украину в кабалу до 2040-го.
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13.08.2020 21:47 Відповісти
Платят только с постами со словом ,,Порошенко,,? Ты хоть посрать сам можешь,не шепча его фамилию бледными губами с заедами от говна?
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13.08.2020 23:03 Відповісти
Удивительно,что опзж столько набирает.Видно люди хотят того,чтобы вся Украина была сплошное лднр!Чтобы рвались снаряды и гибли наши дети!Идиоты,не нравится жить в Украине - не живите!Ехайте жить в лднр!Там вас ждут!Можете смело менять свою квантиру на Донецк и Луганск!В любой социальной сети полно переселенцев оттуда!Они с радостью с вами поменяются!Так как там свою продать не могут за пару тысяч долларов!
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13.08.2020 20:34 Відповісти
Президент швейцарии призвала давайте мир, ради населения которое повелось на ложь чекистов и жадности колбасы по 2.20. Тоесть не наказывать убийцу и агрессора ради мира. То может всех убийц нельзя садить в тюрмы, подумаешь нападал и убивал.Да так чтобы убийцы значит снова нападали и убивали и им за это ничего не было. Бегали на сафари на хохлов если они не слушаются.
Президент швейцарии может быть куплен путиным как орбан или сиярто на нефтедоллары. Или запуган как макрон стал почемуто ручным после того как сгорел нотердам(ТАК КТО СЖЕГ НОТЕРДАМ). Если такие это говорят пострадавшей стороне и не говорят агрессору - ЕСТЬ ПОСТАНОВОЧНАЯ ДИВЕРСИЯ с повторение путинских мантр, и рабочей схеме по наказанию непослушных, которой парашка нападает на приднестровье,на абхазии, на донбассе.
Нет веры сомнительным персонажам, у которых могут быть не застрахованные разные контакты с агрессором, от передачи денег, до запугивания чекистким игом или развитой системой поисков компроматов во всем мире чекистким игом на всех политиков для их наклонения путину.
Президент швейцарии хочет жить в чекистком иге, где наблюдают всех, кто просматривает полит ролики, даже ролики об обходе блокировок.
Кто не интересуется политикой - политика может прийти за его кровью обменять на свои интересы.
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13.08.2020 21:44 Відповісти
Дивина та й годі. "Слуги" заявляють про кадровий голод, немає кого на посади призначати, а їм перше місце по рейтингах дають. Можливо це перше місце позаду?
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13.08.2020 20:35 Відповісти
Так...по заду...
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13.08.2020 20:53 Відповісти
Все можливо. Від любові до ненависті один крок.
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13.08.2020 21:04 Відповісти
Рейтинг зеленых бездарей валится на 3% в месяц, через год будует на уровне сепаратиста шария.
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13.08.2020 20:57 Відповісти
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,5%, ОПЗЖ - 18,3%, ЄС - 18,1%, "Батьківщина" - 10,4%, "Сила і честь" - 6,5% - опитування Центру Разумкова і "Соцісу" - Цензор.НЕТ 5889
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13.08.2020 21:04 Відповісти
Чтобы не выглядело совсем позорно, "Центр Разумкова" и "Социс" приписали ЕС и Батькивщине по 18% и 10% соответственно. На самом деле в ЕС - 1,4%, у Батькивщины - 0,4%, у ОПЗЖ не больше 12%. Лидером рейтинга партий была и остается партия "СН" с 40-45% голосов. Партия "ЕС" преодолеет барьер разве что в рейтинге самых коррупционных и неадекватных сект.
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13.08.2020 21:12 Відповісти
УРУСКИЙ ДИВЕРСАНТ - ЗАДАЧА КОТОРОГО УНИЧТОЖИТЬ РАКЕТОСТРОЕНИЕ и все остальное чтобы кацапы потом говорили что украина того или иного военного продукта никогда не делала(буи, подводные радары и тп). Под видом "втратили оборонну складову" их уничтожить. Но украине нужно их восстанавливать. Например для контроля и противовеса подлодок кацов в черном море.
Они тоже пускают ракеты термиты в окно ап.А защиты итак оборанного зе нет с атак с моря.
Уруского задача это все уничтожить.
УРУСКИЙ это экономический фсб-диверсант как и ярославский, который ворует и уничтожает моторсич под видом "китайские инвестиции".
Уруский собирается уничтожить предприятия которые упали, но в которые производили очень мощные механизмы для оборонки. Эта тварь под видом реформы хочет все уничтожить.Понасталять в упревлении своих кацапов.
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13.08.2020 21:42 Відповісти
Согласен с тобой на все 1000%, друг))
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13.08.2020 22:41 Відповісти
В том то и беда что проукраинские голоса распорошены на 5-7 партий.. Ну это всегдашняя наша беда.. история про то как у нас на одну булаву семь гетманов.
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13.08.2020 21:16 Відповісти
Порошенко президент опередивший время.
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13.08.2020 21:36 Відповісти
путинские тв каналы и путинские консерв-партии закрыть.
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13.08.2020 21:41 Відповісти
Щось не вірться, що шаріки набирають лише 2,5 відсотка.
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13.08.2020 21:45 Відповісти
Следующий презедент будет медведчук. Б.лядский украинский нарид. Вот тогда точно беженца мирошниченки, бойки ... будут с цветами встречать в Борисполе.
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13.08.2020 21:48 Відповісти
кгбисту смешко натягивают рейтинг
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13.08.2020 22:05 Відповісти
18+25,5 всё равно упоротых много.
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13.08.2020 22:25 Відповісти
ЕС МОЛОДЦЫ!ДАЛЬШЕ РЕЙТИНГ БУДЕТ ТОЛЬКО БОЛЬШЕ!
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13.08.2020 22:33 Відповісти
Частина зелебобіків повернулась до опзжоп частина у петушарія.
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13.08.2020 23:28 Відповісти
Усі ці рейтинги цікавлять тільки Порошенка, Тимошенко, Бойка, Ляшка і тому подібних шахраїв, які вже майже 30 років приХватизують, розкрадають і виводять в оффшори.

Зеленського ці рейтинги не цікавлять. Він займається програмою "Велике будівництво". Кожному своє.
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14.08.2020 00:39 Відповісти
Шоколядки, юльки і зажопці, а також прихильники пана Вротбрала, Шарікова і кегебіста Смєшка, а також усі інші, хто страждає без доступа до корита, приходьте зі своїми рейтингами через 3,5 роки. Раніше виборів не буде. Як би вам цього не хотілось.

У вашому випадку Юлька радила вчити значення слова "сублімація".
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14.08.2020 00:49 Відповісти
Неплохо так, за полтора гда, Слуги Народа с 75% до 25%.
25%, это, я так понимаю, упоротые упертые, типа сектанты.
Но что примечательно, лохторат Слуг Народа не пошел к Порошенко, а пошел к Шарию- Бойко-Киве.
С огромный интересом я буду наблюдать, как в очередной раз, со словами "хуже уже не будет" совкодрочеры изберут Киву.
Не подкачайте, ЗЕбобики.
Я верю в вас.
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14.08.2020 05:19 Відповісти
Зайчики мои, просуммируем прОценты:
25,5 + 18,3 + 18,1 + 10,4 + 6,5 = 78.8%

Куда делись 21,2%, а котики?
А это прОценты Шария.
Вывод: Кива - будущий Президент, потому как 18,3 + 21,2 = 39,5% (то есть больше, чем каждый третий голосователь - полный м*дак)
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14.08.2020 05:25 Відповісти
Я не понимаю - как может такая полит сила как опа за жопу (вылупки ПР) принимать участие в управлении страной. Это же филиал кремля в ВР Украины. За их деятельность их давно пора судить люстрировать и забыть как януковича с его бандой.
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14.08.2020 08:34 Відповісти
Ну вот, голосовавшим на парламентских выборах и опрошенным нравится "За Ж-ОПУ" и все! А чем они еще думают?
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14.08.2020 09:05 Відповісти
Самим показовим є зростання рейтинга партії гебіста Смешка і Гандона - ніхрена не хоче хохлобидло вчитися на своїх же трагічних помилках.
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14.08.2020 08:43 Відповісти
Харьковская Батькивщина полностью слилась под Кернеса, люди Кернеса сидят в территориальных комиссиях "представляя" Батькивщину. Видно Юля ваще без денег сидит что попродавала свои места в комиссиях
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02.09.2020 21:48 Відповісти
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