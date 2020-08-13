Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,5%, ОПЗЖ - 18,3%, ЄС - 18,1%, "Батьківщина" - 10,4%, "Сила і честь" - 6,5% - опитування Центру Разумкова і "Соцісу". ІНФОГРАФІКА
Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в липні цього року, то прохідний бар'єр подолали б 5 партій.
Про це свідчать результати опитування, проведеного "Соцісом" і Центром Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.
Рейтинг очолює партія "Слуга народу" - її підтримали б 25,5% тих, хто визначився і точно пішов голосувати. За нею практично з однаковою підтримкою йдуть "Опозиційна платформа - За життя" (18,3%) і "Європейська солідарність" (18,1%). Також прохідний бар'єр подолали б партії: "Батьківщина" - 10,4% та "Сила і честь" - 6,5%. Інші партії набирають менш як 3% голосів.
Також на Цензор.НЕТ: До другого туру знову вийшли б Зеленський і Порошенко, - опитування Центру Разумкова і "Соцису". ІНФОГРАФІКА
Дослідження проводилося з 21 по 28 липня. Було опитано 4 тис. респондентів у віці старше 18 років. Інформація збиралася шляхом проведення інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Результати представляють населення України за винятком непідконтрольних територій АР Крим, частини Донецької і Луганської областей.
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Маловато будет. Старайтесь вонять и гадить ещё яроснее. Это же ваша суть.
Пут скрытно вместе с тараном и ермаком провели спецоперацию по уводу добробатов с передовой, отвели оружие, создали дефицит боеприпасов. Сделали с зеленским насильную капитулаяцию под видом примирения. Все консервы завизжали "лишьбынебыловойны" по всему зомбоящику и подконтрольных путину и фсб зми. Теперь они работают по подготовке к тотальной капитуляции украины в НОРМАНСКОМ ФОРМАТЕ.
Где будут
1. Путин со всем чекистким игом.
2. Меркель = путин
3. Макрон = путин
4. Зеленский с путин предателями.
Готовят почву обмана с представителями и стряпают подготовку всем лживых документов, нагибают в ес всех кто не нагибается. У пута на войны деньги окончились, нужно срочно всех капитулировать обманами и работой чекистов ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ. Пут и чекисты ганяют зебыла по 100км по фронту, информавесы разные(взрыв, каталки зебила по фронту) используют и тд. для отвода глаз.
Готовимся к "КАПИТУЛЯЦИИ" Зеленского, где до 24 числа в украине должен быть временным президентом разумков с новыми перевыборами пети порошенка. Чекистов в ап стало СЛИШКОМ МНОГО - ермак, татаров о. смотрящий за аваковым и ермаком и зе от козака, таран а. минобороны.
Зебил в интересах украины ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ.
1. Уволить фсб-агентуру ермака, смотрящего от фсб-портнова татарова за ап, мвд и тупой венедиктовой.
2. Уничтожить экономического диверсанта ярославского и выслать его с украины.Пут решил что ему везет с ним.Он и давит по его направлению.
3. УБрать ТАРАН - агента фсб с должности минобороны, а поставить проукраинского на 100%.Хомчак 3 дня был у кацапов, что оно там подписало неизвестно, но его после этого поставили на всу.И теперь оно мукает что кацапы скажут. Тоже убрать.
4. Уруский как с высокими агентурными рисками, который проходил стажировку диверсанта в кацап прикрытии компании- с не имеет права подходить на 100 км к ракетной промышленности - лучу. Пусть докажет и сделает новые танки оплот и патронное производство.
https://socratify.net/quotes/mark-tven Марк Твен
Папєрєдні мандаті представники успішно обійшлись без виборів, навіть не маючи легітимної правлячої більшості, а що потрібно нинішнім, щоб вони самопішли на чергові позачергові?
Чи може бути у такої країни майбутнє?!
Что такое ЧЕКИСТКОЕ ИГО.
Ъло поджигает белорусь с двух сторон заливая бензином обе стороны, чтобы ввести официально войска.
С одной стороны ватные кацапы бастуют(с гастролерами с преднистровья как на донбассе), с другой лукашенко попросил на помощь кацапский омон, который специально усугубляет ситуацию мочит протестующих. А дурачки белорусы под кацапами гастролерами на увеличение агрессии отвечают увеличенной агрессией со своей стороны. И так с 2 сторон ком нарастает и нарастает.
До тех пор пока все не зальют кровью или лукашенко официально не запросит введение войск в белорусь. И тогда придет ****** белорусии.
Ълу понравилась подобная спецоперация с желтыми жилетами - ИСПОЛЬЗОВАТЬ имитацию ДЕМОКРАТИИ ДЛЯ ЗАХВАТА ТЕРРИТОРИЙ.
теперь находится на острие лезвия - поймать ее будет только сложнее и сложнее, так как между 99.99 и 100 расстояние в целую вечность.
Президент швейцарии может быть куплен путиным как орбан или сиярто на нефтедоллары. Или запуган как макрон стал почемуто ручным после того как сгорел нотердам(ТАК КТО СЖЕГ НОТЕРДАМ). Если такие это говорят пострадавшей стороне и не говорят агрессору - ЕСТЬ ПОСТАНОВОЧНАЯ ДИВЕРСИЯ с повторение путинских мантр, и рабочей схеме по наказанию непослушных, которой парашка нападает на приднестровье,на абхазии, на донбассе.
Нет веры сомнительным персонажам, у которых могут быть не застрахованные разные контакты с агрессором, от передачи денег, до запугивания чекистким игом или развитой системой поисков компроматов во всем мире чекистким игом на всех политиков для их наклонения путину.
Президент швейцарии хочет жить в чекистком иге, где наблюдают всех, кто просматривает полит ролики, даже ролики об обходе блокировок.
Кто не интересуется политикой - политика может прийти за его кровью обменять на свои интересы.
Они тоже пускают ракеты термиты в окно ап.А защиты итак оборанного зе нет с атак с моря.
Уруского задача это все уничтожить.
УРУСКИЙ это экономический фсб-диверсант как и ярославский, который ворует и уничтожает моторсич под видом "китайские инвестиции".
Уруский собирается уничтожить предприятия которые упали, но в которые производили очень мощные механизмы для оборонки. Эта тварь под видом реформы хочет все уничтожить.Понасталять в упревлении своих кацапов.
Зеленського ці рейтинги не цікавлять. Він займається програмою "Велике будівництво". Кожному своє.
У вашому випадку Юлька радила вчити значення слова "сублімація".
25%, это, я так понимаю,
упоротыеупертые, типа сектанты.
Но что примечательно, лохторат Слуг Народа не пошел к Порошенко, а пошел к Шарию- Бойко-Киве.
С огромный интересом я буду наблюдать, как в очередной раз, со словами "хуже уже не будет" совкодрочеры изберут Киву.
Не подкачайте, ЗЕбобики.
Я верю в вас.
25,5 + 18,3 + 18,1 + 10,4 + 6,5 = 78.8%
Куда делись 21,2%, а котики?
А это прОценты Шария.
Вывод: Кива - будущий Президент, потому как 18,3 + 21,2 = 39,5% (то есть больше, чем каждый третий голосователь - полный м*дак)