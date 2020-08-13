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Український воїн Сергій Похович загинув 13 серпня внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої

Український воїн Сергій Похович загинув 13 серпня внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої

13 серпня в районі селища Водяне Ясинуватського району Донецької області внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинув український воїн Сергій Богданович Похович.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті Кіровоградської ОДА.

Сергій Похович, 1970 року народження, житель села Новогригорівка Перша Долинського району Кіровоградської області, старший сержант, військовослужбовець 42-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

"Сьогодні, 13 серпня, в районі населеного пункту Водяне Ясинуватського району Донецької області загинув старший сержант Сергій Похович. Уналсідок підриву на невідомому вибуховому пристрої військовий зазнав травм, несумісних із життям.

Сергій Похович був призваний на військову службу в кінці листопада 2018 року. Проживав у селі Новогригорівка Перша Долинського району. У нього залишилися батько, син і дочка.

Колектив Кіровоградської ОДА висловлює щирі слова співчуття рідним і близьким загиблого", - наголошується в повідомленні.

Про час і місце прощання буде повідомлено додатково.

Український воїн Сергій Похович загинув 13 серпня внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої 01

смерть (6789) втрати (4481) Ян Осока (1495) 57 окрема мотопіхотна бригада (105) операція Об’єднаних сил (6725)


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И...как это могло случиться в период перемирия???
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13.08.2020 20:19 Відповісти
Український воїн Сергій Похович загинув 13 серпня внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої - Цензор.НЕТ 9105
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13.08.2020 20:35 Відповісти
Слава героям!
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13.08.2020 21:40 Відповісти
 
 