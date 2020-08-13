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З'явилися нові подробиці в розслідуванні про монопольну змову Teva та інших фармкомпаній, - ЗМІ

З'явилися нові подробиці в розслідуванні про монопольну змову Teva та інших фармкомпаній, - ЗМІ

Прокуратура США запропонувала ізраїльській компанії Teva, а також іще чотирьом фармкомпаніям підписати "угоду про відстрочення судового переслідування" на загальну суму $462 млн, яке може обмежити поставки ліків цих компаній у Штати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Bloomberg.

Bloomberg зазначає, що Міністерство юстиції США протягом декількох років розслідувало справу про штучне встановлення цін на низку ліків декількома світовими виробниками генериків. Нещодавно розслідування вийшло на новий рівень, і прокуратура США запропонувала угоду п'ятьом фармкомпаніям на загальну суму $462 млн. Шостій компанії - індійській Glenmark Pharmaceuticals Ltd - було висунуто звинувачення, але вона не визнала себе винною.

За даними джерела Bloomberg у Мін'юсті США, антимонопольний відділ відомства, який проводить розслідування, запропонував Teva врегулювання, відоме як "угода про відстрочку судового переслідування", яке вимагало б від компанії сплати штрафу і визнання правопорушення.

У свою чергу генеральний директор Teva Каре Шульц заявив, що компанія продовжує активні переговори з Міністерством юстиції США, але не підпише угоди, яка обмежить можливість компанії продавати свою продукцію в Штатах під час пандемії коронавірусу.

"Незважаючи на те, що ми згодні на врегулювання цього питання, ми не думаємо, що це має сенс, коли компанія буде обмежена в можливості поставок у США фармацевтичних препаратів", - зазначив Шульц.

Він також додав, що переговори з прокуратурою США раніше були відкладені через пандемію.

"Ми хотіли б разом вирішити цю проблему в позитивному ключі, - заявив Шульц у ході телефонної конференції з інвесторами. - Але ми не знаємо, чи можливо це".

Нагадаємо, правоохоронні органи США висунули звинувачення в створенні фінансової монополії проти 16 великих фармацевтичних компаній, серед яких була і Teva. Розслідування цього випадку, а також із приводу штучного завищення цін на сотні медикаментів почалося в 2016 році. За даними сторони обвинувачення, з учасниками монопольної змови працювали багато лікарень, лікарі та страхові компанії. Усі вони пропонували пацієнтам ліки за завищеними цінами.

змова (51) монополія (136) фармринок (105) фармацевтика (91)


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Значит препарат этой компании который я пью станет еще дешевле. А они и так дешевле венгерского.
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13.08.2020 20:06 Відповісти
Аби не гірше по якості.
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13.08.2020 20:19 Відповісти
Однозначно кращій за ординський.
У венгрів якась манія називати ліки з міжнародною назвою на свій лад. Ти знаєш міжнародну назву Но-Шпи? і яка різниця в ціні?
Таке саме з іхнім препаратом Егілок. Я колись застосовував його (як доХтор прописав) поки не дізнався що міжнародна назва його метопролол. У нас різниця в ціні егіілока і метопролола Teva десь 4-кратна.
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13.08.2020 20:36 Відповісти
у начебто ізраїльської Teva фабрики в Угорщині та Болгарії. Той же Небіволол вдвічі дорожче дарницького і гіршої якості
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13.08.2020 21:10 Відповісти
https://www.neboleem.net/metoprolol-teva.php

Производитель: Меркле, ГмбХ (Merckle, GmbH) (Германия)
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13.08.2020 21:28 Відповісти
шо за кацапський ресурс - в Україні такого нема
https://tabletki.ua/search/?q=%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bb
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13.08.2020 21:38 Відповісти
https://tabletki.ua/search/?q=%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bb Метрополол
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13.08.2020 21:39 Відповісти
Тева продавала вітамін Д дорожче в три рази від конкурентів. Нехай тепер віддувається.
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13.08.2020 20:47 Відповісти
возможнонаконец то появится препарат МЕТФОРМИН ТЕВА 850 принимал всегда,но уже больше пяти месяцев исчез с прилавков аптек УКРАИНЫ
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13.08.2020 21:58 Відповісти
 
 