Навчання із залученням підрозділів територіальної оборони відбудуться на Херсонщині, - Міноборони

З 17 по 26 вересня в Херсонській області відбудуться 10-денні навчання "Об'єднані зусилля - 2020" з підрозділами територіальної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони України з посиланням на Командування "Південь".

"Навчання відбудуться під назвою "Об’єднані зусилля — 2020" у період з 17 по 26 вересня поточного року. З метою якісної підготовки до спільних командно-штабних навчань, 10 серпня відбулась координаційна нарада, в якій взяли участь голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусев, командувач територіальної оборони Командування Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майор Анатолій Баргилевич, командувач військ оперативного командування "Південь" генерал-майор Ігор Палагнюк, військовий комісар Херсонського обласного військового комісаріату полковник Ігор Буднік", - зазначають у повідомленні Міноборони.

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