На Херсонщині виявлено плантацію марихуани, вилучено наркотиків на 20 млн грн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Херсонській області поліція затримала двох наркоділків, які влаштували плантацію конопель в Олешківському районі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чоловіки використовували 3 теплиці довжиною близько 30 метрів, у кожній із яких вирощували по 500 кущів конопель. Насадження приховували серед овочевих культур. Вирощували наркорослини в тепличних умовах із використанням крапельного зрошення та спеціальних добрив. За кожним кущем ретельно доглядали. Територія домоволодіння була обладнана вентиляторами для сушки марихуани.





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Під час обшуків у підозрюваних вилучили 1500 кущів конопель і близько 40 кілограмів готової до збуту марихуани, гвинтівку, пістолет, револьвер та обладнання для вирощування наркотичних рослин. За цінами "чорного ринку" вартість вилученої марихуани становить майже 20 млн гривень.





Відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів), ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снодійного маку чи конопель) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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