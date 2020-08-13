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Новини Силовики
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На Херсонщині виявлено плантацію марихуани, вилучено наркотиків на 20 млн грн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Херсонській області поліція затримала двох наркоділків, які влаштували плантацію конопель в Олешківському районі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Херсонщині виявлено плантацію марихуани, вилучено наркотиків на 20 млн грн, - Нацполіція 01

Чоловіки використовували 3 теплиці довжиною близько 30 метрів, у кожній із яких вирощували по 500 кущів конопель. Насадження приховували серед овочевих культур. Вирощували наркорослини в тепличних умовах із використанням крапельного зрошення та спеціальних добрив. За кожним кущем ретельно доглядали. Територія домоволодіння була обладнана вентиляторами для сушки марихуани.

На Херсонщині виявлено плантацію марихуани, вилучено наркотиків на 20 млн грн, - Нацполіція 02
На Херсонщині виявлено плантацію марихуани, вилучено наркотиків на 20 млн грн, - Нацполіція 03

Дивіться: У Києві затримано організатора інтернет-магазину з продажу кокаїну, вилучено "товару" на 5 млн грн, - Нацполіція. ФОТО

Під час обшуків у підозрюваних вилучили 1500 кущів конопель і близько 40 кілограмів готової до збуту марихуани, гвинтівку, пістолет, револьвер та обладнання для вирощування наркотичних рослин. За цінами "чорного ринку" вартість вилученої марихуани становить майже 20 млн гривень.

На Херсонщині виявлено плантацію марихуани, вилучено наркотиків на 20 млн грн, - Нацполіція 04
На Херсонщині виявлено плантацію марихуани, вилучено наркотиків на 20 млн грн, - Нацполіція 05

Відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів), ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снодійного маку чи конопель) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також дивіться: Учасники злочинного угруповання збували наркотики і психотропи укладеним в колонії Херсона, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

наркотики (1465) Нацполіція (15327) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515) Херсонська область (5955)


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Топ коментарі
+10
На Херсонщині виявлено плантацію марихуани, вилучено наркотиків на 20 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5042
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13.08.2020 20:28 Відповісти
+9
Яка красива рослина ))
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13.08.2020 20:20 Відповісти
+9
Ще й до того весела.
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13.08.2020 20:23 Відповісти
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Шкода(((
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13.08.2020 20:17 Відповісти
Полиция Канады обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую тринадцатью черными медведями, сообщает The Canadian Press. Помимо медведей на территории фермы, где росли более 2300 кустов конопли, также находились большой пес, вьетнамская вислобрюхая свинья и енот.
По словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками марихуаны сидят медведи. Владелец конопляной фермы и его подруга пояснили представителям органов правопорядка, что животные не опасны, поскольку уже привыкли к людям. Оказалось, что хозяева плантации кормили медведей и те стали почти ручными.
Осмотрев дом, полицейские обнаружили спящего енота. Когда офицеры начали обыск, животное проснулось и стало ходить вместе с полицейскими по дому, пока они осматривали помещения. Позднее в ходе обыска представители органов правопорядка наткнулись и на вислобрюхую свинью.
Владельцам конопляного хозяйства предъявили обвинения в производстве и хранении наркотиков. Кроме того, им могут вменить и кормление диких медведей, что запрещено канадскими законами. Этот запрет был введен в связи с тем, что животные, которых прикармливают люди, становятся опасными, так как часто забредают в жилые кварталы в поисках пищи.
Судьба охранявших плантацию медведей будет решена в самое ближайшее время. Специалисты собираются выяснить, насколько сильно животные отвыкли от естественного для них образа жизни, и могут ли они самостоятельно добывать себе пищу. В том случае, если черные медведи не смогут вернуться в дикую природу, власти Канады будут вынуждены их усыпить.

https://youtu.be/HDV6_FlRais

На Херсонщине выявлена плантация марихуаны, изъято наркотиков на 20 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 537
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13.08.2020 20:20 Відповісти
Яка красива рослина ))
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13.08.2020 20:20 Відповісти
Ще й до того весела.
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13.08.2020 20:23 Відповісти
Какая-то падла завистливая заложила
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13.08.2020 20:22 Відповісти
Человек просто гербарии любил делать , а менты его за это повязали. Хотя если без ехидства , то ТРАВУ давно пора легализовывать , вреда от нее столько же как и от алкоголя или табака , но тогда в бюджет будут капать деньги , а не в карманы криминала и продажных мусоров.
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13.08.2020 20:26 Відповісти
Сколько ты знаешь случаев убийств под воздействием травы? А сколько под воздействием алкоголя?
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13.08.2020 20:31 Відповісти
Все в мире яд и все лекарство главное доза. По тому если посчитать всех заваленных в разборках наркодельцов , то иди знай от чего больше погибло.
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13.08.2020 20:51 Відповісти
На Херсонщині виявлено плантацію марихуани, вилучено наркотиків на 20 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5042
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13.08.2020 20:28 Відповісти
В советское время Полтавщина славилась выращиванием конопли.Выращиванием мака славились многие районы Харьковской области.Школьники после летних каникул поголовно шли на уборку маковых головок.Норма 6 мешков.Наедались от пуза!А соломка шла на переработку в Чимкент на югеКазахстана.Конопля шла на мешковину.веревку и строительную паклюАцетон в хозмаге стоил 44 копейки поллитра-всего -завались.
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13.08.2020 20:30 Відповісти
Яку країну просрали...
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13.08.2020 20:35 Відповісти
то не та конопля.. то техническая конопля, специально выведена при совке для морских канатов..
в 2002-2003 годах в Чернобаевском районе Черкасщины, перед Золотоношским постом было несколько полей с этой технической коноплей.. мой знакомый остановился, сорвал пару веток, высушил, попробовал курить .. и выбросил.. пустышка!
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13.08.2020 20:42 Відповісти
Если выращивать техническую коноплю,она переопыляет штыряющую и та тоже становится технической.Её можно рассеивать повсюду с Самолёта.Замахаются наркодельцы с ней бороться.
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13.08.2020 21:02 Відповісти
Ничего там не становится технической,может на второй год в другом поколении и то 50 на 50 чьи гены будут преобладать,пример если урод переспит с красивой девушкой оно ж не превратится в уродину,а вот дети под вопросом,так и с коноплей
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14.08.2020 00:24 Відповісти
это не наркотик! Пора остановить мусорской беспредел Займитесь работой,мусорилы,ловите бандитов на бамбасе,дармоеды!
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13.08.2020 20:36 Відповісти
Трава не наркотик!
Алкоголь - горе сім'ї та дітей - ТАК.
Никотин - рак та кашель- ТАК.
Канабіс - сміх та позетив - НІ.... ЧОМУ? З ЯКОГО ПЕРЕЛЯКУ?
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13.08.2020 21:25 Відповісти
Патамушта с сигарет и водавки государство имеет гешефт, а травку любой на балконе может вырастить.

Понимать нодо, это другое
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14.08.2020 08:59 Відповісти
По статистике, 90% населения курили траву. Курят все, включая полицейских. И только офис президента предпочитает кокс.
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13.08.2020 22:18 Відповісти
Табак курил,водку пил,а вот Травку,план,мак мне предлагали ещё в 70м,Однако ни разу даже мысли не возникало попробовать.В свете текущих событий,я ничего не потерял.Самый лучший наркотик-любимая женщина.
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14.08.2020 06:12 Відповісти
Такой же совок что и раша и Беларусь,научно довели что вреда меньше чем от алкоголя и табака,так нет хрен вам жрите водку и мочу пивную,и что б тюрьмы не пустели,как не включишь надзвычайны новыны что не бытовуха все по синьки,лучше алкоголь запретили
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14.08.2020 00:37 Відповісти
Трава - не наркотик!
Zorak 914 - не оружие!

Тьху на вас.
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14.08.2020 08:58 Відповісти
 
 