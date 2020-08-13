На Херсонщині виявлено плантацію марихуани, вилучено наркотиків на 20 млн грн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
У Херсонській області поліція затримала двох наркоділків, які влаштували плантацію конопель в Олешківському районі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Чоловіки використовували 3 теплиці довжиною близько 30 метрів, у кожній із яких вирощували по 500 кущів конопель. Насадження приховували серед овочевих культур. Вирощували наркорослини в тепличних умовах із використанням крапельного зрошення та спеціальних добрив. За кожним кущем ретельно доглядали. Територія домоволодіння була обладнана вентиляторами для сушки марихуани.
Під час обшуків у підозрюваних вилучили 1500 кущів конопель і близько 40 кілограмів готової до збуту марихуани, гвинтівку, пістолет, револьвер та обладнання для вирощування наркотичних рослин. За цінами "чорного ринку" вартість вилученої марихуани становить майже 20 млн гривень.
Відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів), ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снодійного маку чи конопель) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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По словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками марихуаны сидят медведи. Владелец конопляной фермы и его подруга пояснили представителям органов правопорядка, что животные не опасны, поскольку уже привыкли к людям. Оказалось, что хозяева плантации кормили медведей и те стали почти ручными.
Осмотрев дом, полицейские обнаружили спящего енота. Когда офицеры начали обыск, животное проснулось и стало ходить вместе с полицейскими по дому, пока они осматривали помещения. Позднее в ходе обыска представители органов правопорядка наткнулись и на вислобрюхую свинью.
Владельцам конопляного хозяйства предъявили обвинения в производстве и хранении наркотиков. Кроме того, им могут вменить и кормление диких медведей, что запрещено канадскими законами. Этот запрет был введен в связи с тем, что животные, которых прикармливают люди, становятся опасными, так как часто забредают в жилые кварталы в поисках пищи.
Судьба охранявших плантацию медведей будет решена в самое ближайшее время. Специалисты собираются выяснить, насколько сильно животные отвыкли от естественного для них образа жизни, и могут ли они самостоятельно добывать себе пищу. В том случае, если черные медведи не смогут вернуться в дикую природу, власти Канады будут вынуждены их усыпить.
https://youtu.be/HDV6_FlRais
в 2002-2003 годах в Чернобаевском районе Черкасщины, перед Золотоношским постом было несколько полей с этой технической коноплей.. мой знакомый остановился, сорвал пару веток, высушил, попробовал курить .. и выбросил.. пустышка!
Алкоголь - горе сім'ї та дітей - ТАК.
Никотин - рак та кашель- ТАК.
Канабіс - сміх та позетив - НІ.... ЧОМУ? З ЯКОГО ПЕРЕЛЯКУ?
Понимать нодо, это другое
Zorak 914 - не оружие!
Тьху на вас.