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Новини Революція в Білорусі
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Чоловіка Тіхановської тримають у карцері й постійно б'ють, - її довірена особа Міхнюк

Чоловіка Тіхановської тримають у карцері й постійно б'ють, - її довірена особа Міхнюк

Довірена особа екскандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської Зінаїда Міхнюк заявила, що Сергія Тіхановського тримають у карцері й б'ють.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я очолюю незалежні профспілки в Брестському регіоні й знаю тільки те, що знає вся Білорусь: що вона (Тіхановська. - ред.) пішла в Центральну виборчу комісію подати заявку про те, що вибори ми вважаємо фальсифікованими. Я хочу сказати про Брест, що більшість дільниць підрахували правильно, і всюди Тіхановська набрала 60%. А є дільниці, де повинні бути повторні вибори. Тому ми вважаємо - ми вийшли мирним протестом за свій голос", - сказала вона.

Міхнюк допускає, що відеозвернення із закликом припинити протести Тіхановську змусили записати силою.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нам потрібні не санкції ЄС, а їхнє визнання Тіхановської президентом, - Цепкало

"Я готувала зустріч Тіхановської з виборцями в Брестській області, і в нас були відомості, що проти неї готуються провокації. Я тримала мобільник, а Світлана вибачалася перед присутніми громадянами, яких було близько трьох тисяч. Тому я не виключаю, що були погрози, під дулом пістолета вона говорила те, що говорила. Тому що в неї чоловік у в'язниці, у неї двоє дітей. Наскільки мені відомо, її чоловіка постійно тримають у карцері, постійно б'ють, хлоркою там кожен день... Кажуть, що його здоров'я похитнулося. але ми в це не віримо", - сказала вона.

Також на Цензор.НЕТ: Кравчук звернувся до Лукашенка: "Припиніть кровопролиття!"

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основний суперник Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбувалися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур із протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки що немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

У ніч на 11 серпня опонент Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська залишила Білорусь. Зараз вона перебуває в Литві.

У своєму першому відеозверненні, де Тіхановська пояснювала свій від'їзд із Білорусі, вона заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".

Білорусь (7987) вибори (6726) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+46
Мужа Тихановской держат в карцере и постоянно бьют, - ее доверенное лицо Михнюк - Цензор.НЕТ 7873
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13.08.2020 20:33 Відповісти
+33
Чоловіка Тіхановської тримають у карцері й постійно б'ють, - її довірена особа Міхнюк - Цензор.НЕТ 6060
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13.08.2020 20:47 Відповісти
+22
Мужа Тихановской держат в карцере и постоянно бьют, - ее доверенное лицо Михнюк - Цензор.НЕТ 8661
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13.08.2020 20:32 Відповісти
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Мужа Тихановской держат в карцере и постоянно бьют, - ее доверенное лицо Михнюк - Цензор.НЕТ 8661
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13.08.2020 20:32 Відповісти
ооо...а вот и объяснение ее выступления...
(и не надо держать пистолет у ее виска... можно просто показать видео пыток любимого мужа)
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13.08.2020 20:32 Відповісти
Что Тихановской мешает сказать об этом в Литве?
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13.08.2020 20:40 Відповісти
То, что муж остается в руках таракана?
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13.08.2020 20:48 Відповісти
страх за жизнь мужа...
Вы думаете ее не предупредили - читать только текст, без эмоций...и даже не... моргать?
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13.08.2020 20:49 Відповісти
А доверенное лицо за безопасность своих близких разве не боится, если открыто об этом говорит?
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13.08.2020 20:55 Відповісти
Я бы больше доверял его адвокатам, тем более, что мужа Тихановской задержали несколько недель назад! Подогревать к этому интерес может кому-то и надо, но вбрасывать слухи, чтобы просто поговорить может иметь обратный эффет
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13.08.2020 21:12 Відповісти
Адвокат может оказаться таким же тюремщиком для нее, как и начальник его охраны для Януковича в свое
время. Шаг вправо, шаг влево.
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13.08.2020 21:54 Відповісти
У умерщвленного КГБ в ГУЛАГе Стуса был именно такой "адвокат" - небезизвестный Кум ***** некий В.Медведчук.
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14.08.2020 08:23 Відповісти
мало б'ють того *************
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13.08.2020 21:05 Відповісти
Мужа Тихановской держат в карцере и постоянно бьют, - ее доверенное лицо Михнюк - Цензор.НЕТ 7873
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13.08.2020 20:33 Відповісти
Не дайте Галигіну балотуватися в президенти, бо замість мінських переговорів буде камеді-клаб.
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13.08.2020 20:51 Відповісти
Из карцера прямая трансляция?
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13.08.2020 20:33 Відповісти
По ходу Аль Капоне со своими выборами 100 лет назад нервно курит в сторонке! 21-й век, ****🤪
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13.08.2020 20:34 Відповісти
Почему то от молодого квартала 95 воняет старым Кучмизмом
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13.08.2020 20:36 Відповісти
Чоловіка Тіхановської тримають у карцері й постійно б'ють, - її довірена особа Міхнюк - Цензор.НЕТ 1937
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13.08.2020 20:56 Відповісти
Чоловіка Тіхановської тримають у карцері й постійно б'ють, - її довірена особа Міхнюк - Цензор.НЕТ 6909
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13.08.2020 21:58 Відповісти
Видео камера в карцере? Лжецы более высокой квалификации рвутся к корыту!
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13.08.2020 20:37 Відповісти
*********, лугандонський, а відеокамера в туалеті Тимошенко в Качановській тюрьмі, як?
Дрочив?
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13.08.2020 20:41 Відповісти
Зиленскай уже делал официальное заявление по выборам в Белоруси ? Или он как обычно " в домике "
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13.08.2020 20:38 Відповісти
Телеканал БелСат показывет прямой эфир на весь МИР...события в Белоруси на первых полосах Мировой прессы...
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13.08.2020 20:38 Відповісти
Валшебний порошок від зєлєнського нюхнув?
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13.08.2020 20:43 Відповісти
Чоловіка Тіхановської тримають у карцері й постійно б'ють, - її довірена особа Міхнюк - Цензор.НЕТ 6060
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13.08.2020 20:47 Відповісти
Чоловіка Тіхановської тримають у карцері й постійно б'ють, - її довірена особа Міхнюк - Цензор.НЕТ 1139
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13.08.2020 20:41 Відповісти
Крысы Кремлевские,ваше вемя истекает....
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13.08.2020 20:41 Відповісти
Лютый зверь правит Беларусью.Прольёт море крови ради единоличной власти.Камарилья людоедов-Путлер,Донецкий Хряк и Саша 3%
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13.08.2020 20:41 Відповісти
вангуешь?
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13.08.2020 22:33 Відповісти
Белорусь сегодня для РАБссии убийца....
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13.08.2020 20:43 Відповісти
Вата избивает вату, прикольно
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13.08.2020 20:43 Відповісти
Президент УкраиныЧоловіка Тіхановської тримають у карцері й постійно б'ють, - її довірена особа Міхнюк - Цензор.НЕТ 9278Ну а ********** предложило подождать решение цвк БССР
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13.08.2020 20:45 Відповісти
Как всегда он забыл, кем является в настоящее время, всего то экс-.
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13.08.2020 20:52 Відповісти
Если точнее, просто барыга!
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13.08.2020 21:21 Відповісти
«13.08.20 20:29 Мужа Тихановской держат в карцере и постоянно бьют, - ее доверенное лицо Михнюк
https://images.cnscdn.com/images/a/7/8/a/a78acffae9da188d19433fb1a7deb92c/original.jpgДоверенное лицо экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Зинаида Михнюк заявила, что Сергея Тихановского держат в карцере и избивают.»

Можна розуміти лахтинських, вони розказують нам про бої нанайських хлопчиків: браццких гібрідних диктаторів Мудіщєва і *****.
Але, що в головах українських журно- аналітиків?
Чи: «Рублі нє пахнут»?
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13.08.2020 20:46 Відповісти
Мэр белорусского города Жодино вышел к народу...пока мирно..но могут порвать... сотня молодых людей в Жодино арестована и содержится в камерах..
телеканал БелСат прямо сейчас прямой эфир
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13.08.2020 20:46 Відповісти
Начали выпускать из жодинского изолятора людей пачками . Везут назад в Минск .

..
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13.08.2020 21:00 Відповісти
Смысл бить Тихановского,если он для Луки угрозы не представлял...Да и сама фигура Тихановского-такое же пустое,как и его жена.В добавок лично я не нашел на Ютубе ни одного упоминания о Лукашенко до 2019года...Муть какая-то...
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13.08.2020 20:46 Відповісти
Именно Тихановский раскачал ситуацию в Беларуси. И именно его власть убрала первым, как наиболее опасного соперника. Не убери его, и вся Беларусь голосовала бы за него, как проголосовала за его жену.
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13.08.2020 23:09 Відповісти
садить, бить, угрожать близким - родиной-матерью дыхнуло....
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14.08.2020 06:54 Відповісти
Сам мусор, или такой наивный, что не знаешь, что каждый второй мусор садист и насильник, а в ОМОНе (беркуте) 100% таких откормленных уродов.
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14.08.2020 08:29 Відповісти
Если б не представлял угрозы, не запихнул бы в каталажку накануне выборов
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14.08.2020 10:31 Відповісти
Сябры, как вам руцкий мир? нравится?!
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13.08.2020 20:49 Відповісти
Чоловіка Тіхановської тримають у карцері й постійно б'ють, - її довірена особа Міхнюк - Цензор.НЕТ 4293
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13.08.2020 20:50 Відповісти
И что, они вышли за переименование улицы?
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13.08.2020 20:58 Відповісти
правильно делают что бьют..
не останавливайтесь...

Лідер білоруського протестного руху Сергій Тихановський незаконно відвідував Крим

Чоловіка Тіхановської тримають у карцері й постійно б'ють, - її довірена особа Міхнюк - Цензор.НЕТ 7731

Чоловіка Тіхановської тримають у карцері й постійно б'ють, - її довірена особа Міхнюк - Цензор.НЕТ 3872
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13.08.2020 20:52 Відповісти
ху є ху?
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13.08.2020 22:32 Відповісти
его бьют а он плачет?
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13.08.2020 20:55 Відповісти
Держись Сергей . Скоро тебя выпустят на свободу . Народ восстал . Я надеюсь ты запомнил имена твоих палачей .

..
..
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13.08.2020 20:59 Відповісти
Какой пафос!
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13.08.2020 21:59 Відповісти
а накуя ватніку свабода?
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13.08.2020 22:56 Відповісти
Яка різниця між Тіхановською і опудалом. Лукашенко останній король Європи, а ця опозиція, яка приперлась з фашиської Москви, що думала, там їм владу як булку подарують ?
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13.08.2020 21:02 Відповісти
пусть по сильнее бьют, Крым у него российкий видишь ли
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13.08.2020 21:07 Відповісти
план кремля провалився?
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13.08.2020 21:12 Відповісти
Ні, цей "план" якраз у карцері проходить перевірку на життєздатність ☹️
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13.08.2020 22:06 Відповісти
а раптом пробудеться ген і почнуть партизанити
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13.08.2020 22:31 Відповісти
Получается, Лукашенко второй после Гитлера, кто напал на Белоруссию !!
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13.08.2020 21:27 Відповісти
Это ему за Крымнаш.
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13.08.2020 21:36 Відповісти
я смотрю эта парочка та еще, баба эта тухлозадая, которая почувствовав ответственность вспомнила что ей ничего такого не надо и она собирается своих детей воспитывать в приоритете, а то что чьих то детей мусора калечат на улице за те ценности, которые она своим желает то ничо так... А муж её встратый, любитель руцкава мира, надеюсь таки где то оп*здюливаеться ежедневно его же руцким миром, и че-то там они ему еще хлоркой делают
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13.08.2020 22:00 Відповісти
так бьіло задумано...
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13.08.2020 22:34 Відповісти
А если я про твою мамашку скажу " баба эта тухлозадая", ты не обидишься?
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14.08.2020 08:31 Відповісти
АХМЕД БЕН БЕЛЛА - АРЕСТОВАН! ВАГНЕР - АРЕСТОВАН! ТИХАНОВСКИЙ - АРЕСТОВАН! РЕВОЛЮЦИЯ БЕЗНАДЁЖНА! СТРОЙТЕ НОВЫЙ АЛЖИР ВМЕСТЕ С НАМИ!
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13.08.2020 22:57 Відповісти
Помню такого. После обретения независимости Алжира первый его президент. Но недолго ему пришлось им быть - был быстро прибран в результате путча исламистскими элементами.
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14.08.2020 08:34 Відповісти
 
 