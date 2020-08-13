Чоловіка Тіхановської тримають у карцері й постійно б'ють, - її довірена особа Міхнюк

Довірена особа екскандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської Зінаїда Міхнюк заявила, що Сергія Тіхановського тримають у карцері й б'ють.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я очолюю незалежні профспілки в Брестському регіоні й знаю тільки те, що знає вся Білорусь: що вона (Тіхановська. - ред.) пішла в Центральну виборчу комісію подати заявку про те, що вибори ми вважаємо фальсифікованими. Я хочу сказати про Брест, що більшість дільниць підрахували правильно, і всюди Тіхановська набрала 60%. А є дільниці, де повинні бути повторні вибори. Тому ми вважаємо - ми вийшли мирним протестом за свій голос", - сказала вона.

Міхнюк допускає, що відеозвернення із закликом припинити протести Тіхановську змусили записати силою.

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"Я готувала зустріч Тіхановської з виборцями в Брестській області, і в нас були відомості, що проти неї готуються провокації. Я тримала мобільник, а Світлана вибачалася перед присутніми громадянами, яких було близько трьох тисяч. Тому я не виключаю, що були погрози, під дулом пістолета вона говорила те, що говорила. Тому що в неї чоловік у в'язниці, у неї двоє дітей. Наскільки мені відомо, її чоловіка постійно тримають у карцері, постійно б'ють, хлоркою там кожен день... Кажуть, що його здоров'я похитнулося. але ми в це не віримо", - сказала вона.

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Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основний суперник Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбувалися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур із протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки що немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

У ніч на 11 серпня опонент Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська залишила Білорусь. Зараз вона перебуває в Литві.

У своєму першому відеозверненні, де Тіхановська пояснювала свій від'їзд із Білорусі, вона заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".