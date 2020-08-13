Усі сім'ї, які постраждали від вибуху багатоповерхівки на Позняках у Києві, отримали нові квартири - Зеленський
Нове житло отримали всі сім'ї, які постраждали від вибуху в багатоповерховому будинку на Позняках у Києві.
Про це повідомили в пресслужбі президента, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, ми не можемо повернути рідних сім'ям, які втратили близьких через вибух. Але ми зробили те, що обіцяли", - сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, через тривалі бюрократичні процедури та оформлення документів процес забезпечення новим житлом зазвичай затягується в часі, однак сьогодні всі жителі зруйнованих вибухом квартир отримали нові квартири.
"Вдячний нашій команді, ми це зробили. Обіцяли до кінця літа - і ми це виконали. Всі отримали, нарешті, нові квартири в нових будинках", - сказав президент.
На думку Зеленського, тепер обов'язок місцевої влади - допомогти постраждалим із ремонтом приміщень, щоб забезпечити людям комфортні умови проживання.
Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.
Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.
Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.
Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.
Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.
22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.
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Пут скрытно вместе с тараном и ермаком провели спецоперацию по уводу добробатов с передовой, отвели оружие, создали дефицит боеприпасов. Сделали с зеленским насильную капитулаяцию под видом примирения. Все консервы завизжали "лишьбынебыловойны" по всему зомбоящику и подконтрольных путину и фсб зми. Теперь они работают по подготовке к тотальной капитуляции украины в НОРМАНСКОМ ФОРМАТЕ.
Где будут
1. Путин со всем чекистким игом.
2. Меркель = путин
3. Макрон = путин
4. Зеленский с путин предателями.
Готовят почву обмана с представителями и стряпают подготовку всем лживых документов, нагибают в ес всех кто не нагибается. У пута на войны деньги окончились, нужно срочно всех капитулировать обманами и работой чекистов ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ. Пут и чекисты ганяют зебыла по 100км по фронту, информавесы разные(взрыв, каталки зебила по фронту) используют и тд. для отвода глаз.
Готовимся к "КАПИТУЛЯЦИИ" Зеленского, где до 24 числа в украине должен быть временным президентом разумков с новыми перевыборами пети порошенка. Чекистов в ап стало СЛИШКОМ МНОГО - ермак, татаров о. смотрящий за аваковым и ермаком и зе от козака, таран а. минобороны.
Зебил в интересах украины ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ.
1. Уволить фсб-агентуру ермака, смотрящего от фсб-портнова татарова за ап, мвд и тупой венедиктовой.
2. Уничтожить экономического диверсанта ярославского и выслать его с украины.Пут решил что ему везет с ним.Он и давит по его направлению.
3. УБрать ТАРАН - агента фсб с должности минобороны, а поставить проукраинского на 100%.Хомчак 3 дня был у кацапов, что оно там подписало неизвестно, но его после этого поставили на всу.И теперь оно мукает что кацапы скажут. Тоже убрать.
4. Уруский как с высокими агентурными рисками, который проходил стажировку диверсанта в кацап прикрытии компании- с не имеет права подходить на 100 км к ракетной промышленности - лучу. Пусть докажет и сделает новые танки оплот и патронное производство.
я просто почитал чет - вроде в Ютубе шо типо президент вісрал... я просто забіл шо смотреле то. на Ютубе то.
ой б..... кринжовое слово намекается. ну реально то.... та бо єто пи...(не, не число)
Не все квартиры с ремонтом идут.
або якщо заявили про новобудови...то там може бути...що нічого нема, крім стелі і стін
а як там з відшкодуванням та допомогою для постраждалих від великої води ?
бо там позмивало все, що було в людей (від домівок до мостів і доріг... від авто і речей до худоби, врожаю і запасів )
Бубочка давно доказал, что ему наврать, что высморкаться.
И из воздуха они нарисоваться бесплатно не могут - кто-то, какая-то сторона, должна заплатить за квадрато-метры, если пострадавшим эти квартиры достанутся бесплатно.
Вопрос, кто заплатил или заплатит?
НУ ЛОХИ ОНИ И В АФРИКЕ ЛОХИ!
Я лично очень сомневаюсь что именно все и что они получили адекватные квартиры!! Запросто могут получить квартиру в недостроеном доме! типа получили но дом не достроен и когда будт достроен хрен кто знает!! или получили квартиру в не подключенном доме у нас такое запросто!!!
ТАК ЧТО ДА ЛОХИ ДАВАЙТЕ ВЕРТЕ ТОМУ ЧТО ВАМ РАСКАЗЫВАЕТ КЛОУН!!