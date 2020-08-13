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Усі сім'ї, які постраждали від вибуху багатоповерхівки на Позняках у Києві, отримали нові квартири - Зеленський

Усі сім'ї, які постраждали від вибуху багатоповерхівки на Позняках у Києві, отримали нові квартири - Зеленський

Нове житло отримали всі сім'ї, які постраждали від вибуху в багатоповерховому будинку на Позняках у Києві.

Про це повідомили в пресслужбі президента, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, ми не можемо повернути рідних сім'ям, які втратили близьких через вибух. Але ми зробили те, що обіцяли", - сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, через тривалі бюрократичні процедури та оформлення документів процес забезпечення новим житлом зазвичай затягується в часі, однак сьогодні всі жителі зруйнованих вибухом квартир отримали нові квартири.

"Вдячний нашій команді, ми це зробили. Обіцяли до кінця літа - і ми це виконали. Всі отримали, нарешті, нові квартири в нових будинках", - сказав президент.

На думку Зеленського, тепер обов'язок місцевої влади - допомогти постраждалим із ремонтом приміщень, щоб забезпечити людям комфортні умови проживання.

Також читайте: Київрада виділила 20 млн грн на ремонт і облаштування нових квартир мешканцям будинку, що вибухнув на Позняках, - Кличко

Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухівки в частково обваленому на Позняках будинку не було, - поліція

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Починаючи з 8-го поверху прольоти обвалилися. Я зрозуміла, що не можу вибратися. У мене була паніка", - мешканка будинку, що вибухнув на Позняках. ВIДЕО

22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.

вибух (4537) житло (1098) Зеленський Володимир (24589) Київ (19795)


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Топ коментарі
+10
А ти яким боком до цього? Стрічки перерізав?
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13.08.2020 20:37 Відповісти
+8
Пока сами пострадавшие не подтвердят - ХРЕН поверю!
Бубочка давно доказал, что ему наврать, что высморкаться.
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13.08.2020 20:50 Відповісти
+5
А хто платив за квартири?
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13.08.2020 20:44 Відповісти
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13.08.2020 20:36 Відповісти
Сразу видно, что зебили не читали Золотой теленок.
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13.08.2020 20:37 Відповісти
А ти яким боком до цього? Стрічки перерізав?
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13.08.2020 20:37 Відповісти
СПЕЦОПЕРЦИЯ КАПИТУЛЯЦИЯ. 3.5 путина против 0.5 украины.
Пут скрытно вместе с тараном и ермаком провели спецоперацию по уводу добробатов с передовой, отвели оружие, создали дефицит боеприпасов. Сделали с зеленским насильную капитулаяцию под видом примирения. Все консервы завизжали "лишьбынебыловойны" по всему зомбоящику и подконтрольных путину и фсб зми. Теперь они работают по подготовке к тотальной капитуляции украины в НОРМАНСКОМ ФОРМАТЕ.
Где будут
1. Путин со всем чекистким игом.
2. Меркель = путин
3. Макрон = путин
4. Зеленский с путин предателями.
Готовят почву обмана с представителями и стряпают подготовку всем лживых документов, нагибают в ес всех кто не нагибается. У пута на войны деньги окончились, нужно срочно всех капитулировать обманами и работой чекистов ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ. Пут и чекисты ганяют зебыла по 100км по фронту, информавесы разные(взрыв, каталки зебила по фронту) используют и тд. для отвода глаз.

Готовимся к "КАПИТУЛЯЦИИ" Зеленского, где до 24 числа в украине должен быть временным президентом разумков с новыми перевыборами пети порошенка. Чекистов в ап стало СЛИШКОМ МНОГО - ермак, татаров о. смотрящий за аваковым и ермаком и зе от козака, таран а. минобороны.

Зебил в интересах украины ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ.
1. Уволить фсб-агентуру ермака, смотрящего от фсб-портнова татарова за ап, мвд и тупой венедиктовой.
2. Уничтожить экономического диверсанта ярославского и выслать его с украины.Пут решил что ему везет с ним.Он и давит по его направлению.
3. УБрать ТАРАН - агента фсб с должности минобороны, а поставить проукраинского на 100%.Хомчак 3 дня был у кацапов, что оно там подписало неизвестно, но его после этого поставили на всу.И теперь оно мукает что кацапы скажут. Тоже убрать.
4. Уруский как с высокими агентурными рисками, который проходил стажировку диверсанта в кацап прикрытии компании- с не имеет права подходить на 100 км к ракетной промышленности - лучу. Пусть докажет и сделает новые танки оплот и патронное производство.
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13.08.2020 21:58 Відповісти
А пострадавшим от взрывов складов с боеприпасами будут выплаты?
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13.08.2020 20:38 Відповісти
ну добре,
я просто почитал чет - вроде в Ютубе шо типо президент вісрал... я просто забіл шо смотреле то. на Ютубе то.
ой б..... кринжовое слово намекается. ну реально то.... та бо єто пи...(не, не число)
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13.08.2020 20:39 Відповісти
скорее всего квартиры не в Киеве))))
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13.08.2020 20:40 Відповісти
в крыжопле
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13.08.2020 21:16 Відповісти
на днях педалик будет в Дарницком районе в детском саду ленточку перерезать. вот и увидим сможет зеленая щмаркля его опередить сама или пошлет звезду Рава-Русской....
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13.08.2020 20:40 Відповісти
А хто платив за квартири?
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13.08.2020 20:44 Відповісти
Навіщо у нових квартирах робити ремонт?
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13.08.2020 20:45 Відповісти
Ну если есть желание жить в бетонной коробке, можно не делать.
Не все квартиры с ремонтом идут.
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13.08.2020 20:46 Відповісти
може косметичний?
або якщо заявили про новобудови...то там може бути...що нічого нема, крім стелі і стін
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13.08.2020 20:47 Відповісти
Я знаю що напевно так і є з тими квартирами. Але для багатьох робити самим ремонт скрутно. Ім ще меблі купляти, техніку. А так виходить - ми вам дали коробку а далі ви самі. Нехай тепер інші вам допомагають. Знову все скрізь сраку.
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13.08.2020 21:18 Відповісти
Нові квартири найчастіше здаються як пуста бетонна коробка. З мінімальною розводкою електрики, з мінімальною сантехнікою, або взагалі без неї.
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13.08.2020 20:52 Відповісти
Але якщо людині без даху над головою але з руками подарувати навіть таку квартиру то він буде швидше за все щасливий... не знаходите? Чи без ложки дьогтю нецікаво?
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13.08.2020 21:26 Відповісти
Звісно, що буде щаслива. Де я казав інакше?
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13.08.2020 23:29 Відповісти
дуже добре...вже дах мають над головою...
а як там з відшкодуванням та допомогою для постраждалих від великої води ?
бо там позмивало все, що було в людей (від домівок до мостів і доріг... від авто і речей до худоби, врожаю і запасів )
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13.08.2020 20:46 Відповісти
Ой, что-то у меня с памятью стало, напомните, пожалуйста, кто это говорил - что не будет дешёвого пиара с перерезанием ленточек и выполнением того, что итак должно быть сделано? Зелебобики, не помните такого, может это праклятый парашенка гаварил?
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13.08.2020 20:50 Відповісти
Пока сами пострадавшие не подтвердят - ХРЕН поверю!
Бубочка давно доказал, что ему наврать, что высморкаться.
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13.08.2020 20:50 Відповісти
Блазень роздавав сертифікати на квартири, а нещодавно була інформація що будинки ще не здані...
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13.08.2020 20:57 Відповісти
пруфы где
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13.08.2020 21:15 Відповісти
Квартиры в Киеве нонче не очень дешевы.
И из воздуха они нарисоваться бесплатно не могут - кто-то, какая-то сторона, должна заплатить за квадрато-метры, если пострадавшим эти квартиры достанутся бесплатно.
Вопрос, кто заплатил или заплатит?
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13.08.2020 21:23 Відповісти
Правда очі ріже? Без прізвища Порошенко такі новини нецікаві?
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13.08.2020 21:24 Відповісти
ЛОХИ ДО СИХ ПОР ВЕРЯТ БРЕХУНУ!!
НУ ЛОХИ ОНИ И В АФРИКЕ ЛОХИ!

Я лично очень сомневаюсь что именно все и что они получили адекватные квартиры!! Запросто могут получить квартиру в недостроеном доме! типа получили но дом не достроен и когда будт достроен хрен кто знает!! или получили квартиру в не подключенном доме у нас такое запросто!!!

ТАК ЧТО ДА ЛОХИ ДАВАЙТЕ ВЕРТЕ ТОМУ ЧТО ВАМ РАСКАЗЫВАЕТ КЛОУН!!
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13.08.2020 21:47 Відповісти
вы фсё врётиии, зрадаааа, ыыыыы.
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14.08.2020 05:46 Відповісти
Первыми переселились виновники события, а остальные подождут.
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14.08.2020 08:27 Відповісти
А за чей щот, собственно, банкет?
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14.08.2020 08:54 Відповісти
 
 