Усі сім'ї, які постраждали від вибуху багатоповерхівки на Позняках у Києві, отримали нові квартири - Зеленський

Нове житло отримали всі сім'ї, які постраждали від вибуху в багатоповерховому будинку на Позняках у Києві.

Про це повідомили в пресслужбі президента, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, ми не можемо повернути рідних сім'ям, які втратили близьких через вибух. Але ми зробили те, що обіцяли", - сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, через тривалі бюрократичні процедури та оформлення документів процес забезпечення новим житлом зазвичай затягується в часі, однак сьогодні всі жителі зруйнованих вибухом квартир отримали нові квартири.

"Вдячний нашій команді, ми це зробили. Обіцяли до кінця літа - і ми це виконали. Всі отримали, нарешті, нові квартири в нових будинках", - сказав президент.

На думку Зеленського, тепер обов'язок місцевої влади - допомогти постраждалим із ремонтом приміщень, щоб забезпечити людям комфортні умови проживання.

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Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.

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Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

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22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.